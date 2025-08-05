https://ukraina.ru/20250805/1066501569.html

Игорь Шорников о приговоре Евгении Гуцул: Санду и всей молдавской власти придется бежать на Запад

Игорь Шорников о приговоре Евгении Гуцул: Санду и всей молдавской власти придется бежать на Запад - 05.08.2025 Украина.ру

Игорь Шорников о приговоре Евгении Гуцул: Санду и всей молдавской власти придется бежать на Запад

Приговор Гуцул – это удар не столько по матери двоих детей, сколько по правам гагаузского народа, которые наглым образом были проигнорированы, считает директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников

2025-08-05T17:14

2025-08-05T17:14

2025-08-05T17:14

интервью

россия

приднестровье

кишинёв

евгения гуцул

дмитрий песков

ес

молдавия

гагаузия

приговор

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании партии "Шор". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это образцом политически мотивированного решения и давления на политических оппонентов в Молдавии.- Игорь, приговор Гуцул – это не только расправа режима Санду над оппозицией, но и подготовка к ликвидации Гагаузской автономии. В каком формате это может произойти?- Очень правильный вопрос.Атака властей Республики Молдовы и лично Майи Санду на Евгению Гуцул с самого начала была неправомерной. Гуцул – законно избранный народом человек, который обладает иммунитетом. Пока она выполняла обязанности башкана Гагаузии, никаких судебных преследований в отношении нее быть не могло. И когда ее задержали, это казалось недоразумением, которое скоро должно прекратится. Да и дело против нее разваливалось из-за отсутствия доказательств. Но в итого оно завершилось тем, чем завершилось.Приговор Гуцул – это удар не столько по матери двоих детей, сколько по правам гагаузского народа, которые наглым образом были проигнорированы. Наверное, сейчас будут какие-то апелляции, но в итоге каким-нибудь дополнительным решением Гуцул лишат статуса башкана и на какое-то время Гагаузия останется без своего представителя.Возможно, будут созданы временные инструменты управления автономией, которые будут находиться в руках Кишинева, а потом эти временные инструменты окажутся постоянными.Если Гуцул лишат статуса башкана, то в Гагаузии должны будут пройти выборы. И я не знаю, что должно произойти, чтобы гагаузы проголосовали за кандидатов, которых им предложит режим Санду.И когда власти Молдавии за два месяца до ключевых парламентских выборов дают невиновному человеку семь лет, то они как минимум стреляют себе в ногу.Я до последнего надеялся, что Санду, чтобы не сбивать свой собственный электорат, замнет историю с Гуцул, в которую она сама вляпалась. Но, похоже, молдавская власть уже не собирается учитывать мнения людей, рассчитывая достичь минимальной победы на выборах за счет фальсификации и голосов диаспоры. Приговор Гуцул окончательно добьет рейтинг правящей партии PAS и лично Санду. За них голосовать никто не будет.Да, сейчас публикуются видео, на которых какие-то выродки скачут от радости, услышав об этом бесчеловечном приговоре. Но я думаю, что даже среди сторонников Санду единицы таких людей. Умеренные сторонники евроинтеграции из правого лагеря голосовали за нее только потому, что другой альтернативы не было. Теперь они явно никак не смогут объяснить "адекватность" своей лидерши и проголосуют за других кандидатов, которые предложат им "европейский выбор".- Есть ли смысл рассуждать о том, как это отразится на рейтинге Санду, если она уже стелет себе соломку, готовя законопроект, согласно которому все основные полномочия перейдут главе Совета безопасности при президенте?- Да, да. Речь идет о Высшем совете безопасности при президенте, которым Санду и руководит. Основные полномочия в парламентской республике постепенно перетекают в руки президента. Это антиконституционный шаг и узурпация власти, который осуществляет преступный режим. Но выборы-то в конце сентября все равно пройдут. И шансы на то, что власть не сможет полностью сфальсифицировать результаты, только усилится. Да, объемы фальсификации будут огромными, но их емкость тоже небеспредельная. Если люди внутри страны проголосуют против режима Санду, ей придется уйти.- Рассмотрим протестный потенциал самой Гагаузии. У Комрата есть, чем защищаться?- Комрату защищаться нечем. У Гагаузской автономии нет своей полиции и уж тем более вооруженных формирований. Единственной защитой людей перед Кишиневом был закон, который на протяжении последних лет все же соблюдался. А теперь его нет.Более того, режим Санду уже пытается запугивать людей, отправляя спецназ в Комрат и проводя показательные вылазки. И я не знаю, как они в этой ситуации смогут отстаивать свои права.В Гагаузии есть Народное собрание, состоящее из избранных людей, которые могут принимать решения. Есть Исполком, сформированный по итогам выборов, на которых победила Гуцул. И теперь им придется думать, что делать дальше, когда лидера автономии посадили в тюрьму.Пару лет назад гагаузы собирались на чрезвычайный съезд, в ходе которого могло быть принято решение о повышении статуса автономии до более высокого уровня. Тогда никаких последствий этот съезд не имел. И, наверное, сейчас надо провести аналогичный съезд. Комрату нужно пересматривать свои отношения с Кишиневом. Иначе Гагаузскую автономию просто задавят и уничтожат.- Насколько я понимаю, вы все равно не теряете оптимизм по поводу предстоящих парламентских выборов. В каком именно формате может осуществиться это срывание резьбы при чрезмерном закручивании гаек?- У нас есть пример Грузии, которая, хоть и не до конца, но выпала из этой антироссийской орбиты. Когда власти и общество этой страны поняли, что их бросят в пекло войны в качестве расходного материала, они не согласились с этой ролью, навязанной Западом.В Молдавии никто воевать с Россией не хочет и не собирается. И если молдавские избиратели и элиты поймут, что режим Санду ведет их по пути Украины, у них сработает инстинкт самосохранения. К ним должно прийти понимание, что страна зашла куда-то не туда. Из этого тупика надо выбираться, но для этого надо приложить какие-то усилия.- Тут еще многое будет зависеть от социально-экономической стабильности в Приднестровье. А ситуация там сейчас крайне тяжелая.- К сожалению, молдавские власти на протяжении многих лет проводит политику подавления приднестровской экономики. Самые тяжелые действия он предпринял в последние два года, когда приднестровских производителей обложили дополнительными сборами. А ведь вся внешняя торговля Тирасполя сейчас осуществляется только через Кишинев (украинская граница полностью заблокирована с 2022 года).Повторюсь, в руках у молдавских властей все инструменты экономического подавления Приднестровья. И каждый год они этот нажим усиливают. Мы же помним, какой масштабный газовый кризис был в начале 2025 года, когда ПМР оказалась в условиях гуманитарной катастрофы. Люди сидели без света и тепла. Потом газ стали подавать только для нужд населения. Приднестровским предприятиям газа не хватало. А для тех, кому хватало, газ был очень дорогой. Рентабельность производства резко сократилась.В последние полгода Приднестровье выживало за счет накопленных резервов. А теперь работать приднестровским предприятиям просто невыгодно. И сейчас ситуация снова идет к очередному коллапсу.То, что ситуация до сих пор не сколлапсировала – это заслуга России. Москва помогла урегулировать газовый кризис начала года, предоставив Приднестровью финансовую помощь на закупку дорогого газа в Европе. Все надежды Тирасполя на выживание связаны только с Россией. Да, Евросоюз вмешался в газовый кризис и предложил помощь, но эта помощь была в духе "Возьмите револьвер и пустите себе пулю в лоб, чтобы не мучиться".- А что вообще удерживает и Молдавию, и Запад от "окончательного решения приднестровского вопроса"? С кем России удалось договориться? Кого удалось запугать?- В Приднестровье находится небольшой контингент российских миротворцев и военных. Решить вопрос с Приднестровьем – значит ввести туда войска. Поэтому Молдавия в одиночку туда точно не сунется. Только физическое присутствие российских военных не допускает самых плохих сценариев. Поэтому Кишинев пытается задушить Тирасполь экономическими методами. Пока неудачно, потому что Россия в самый критический момент вмешивается и помогает Приднестровью.- В этот момент мы обычно говорим, что надо поскорее взять Одессу, чтобы молдавско-приднестровская проблема решилась сама собой. А решится ли она в автоматическом режиме?- Вопрос освобождения Одессы упирается в общую боеспособность украинской армии. Как только у нее рухнет фронт, все остальные города можно будет спокойно занимать. И если Одесса вернется в Россию, все проблемы в молдавско-приднестровском регионе действительно рассосутся сами собой вместе с западным влиянием, которое сейчас существует безраздельно. И эти люди в Кишиневе, которые сейчас творят, что хотят, соберут свой маленький чемоданчик и попытаются успеть на последний самолет.Режим Санду, исполняя западные инструкции, все эти годы сидит на чемоданах, понимая, что им все равно придется бежать на Запад. Они сами не очень рады, куда завели страну, но у них уже выбора нет.Также о ситуации в регионе - в интервью Игоря Иваненко: Если Молдавия сумеет поглотить Приднестровье, Украине от этого будет только хуже

https://ukraina.ru/20211028/1032562059.html

https://ukraina.ru/20250731/1033038052.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, приднестровье, кишинёв, евгения гуцул, дмитрий песков, ес, молдавия, гагаузия, приговор, репрессии, одесса, запад