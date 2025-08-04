"Дроны – это не главная причина позиционной войны" – эксперт о реалиях СВО - 04.08.2025 Украина.ру
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"Дроны – это не главная причина позиционной войны" – эксперт о реалиях СВО
"Дроны – это не главная причина позиционной войны" – эксперт о реалиях СВО - 04.08.2025 Украина.ру
"Дроны – это не главная причина позиционной войны" – эксперт о реалиях СВО
Несмотря на резко возросшую роль беспилотников в СВО, пехота по-прежнему остается главной действующей силой на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2025-08-04T16:52
2025-08-04T16:52
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Эксперт привел пример с так называемым "донбасским регби", когда бойцы вручную забрасывают мины в здания. "Мы видим пример мужества и героизма штурмовиков, но не знаем, была ли возможность этого избежать. Может быть, наоборот - это был быстрый и легкий способ решить задачу", - отметил историк.Копылов провел параллель с Первой мировой войной: "Статичная линия фронта появилась еще в 1914 году, когда у всех сторон было минимальное количество пулеметов. То же самое касается дронов на СВО. Они появились уже после того, как у нас установился статичный фронт.""На войне без людей обойтись не получится", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска".
https://ukraina.ru/20250804/ukraina-za-nedelyu-korruptsionnyy-pozor-zelenskogo-i-bunty-protiv-ttsk-1066381494.html
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новости, россия, славянск, краматорск, украина.ру, бпла, пехота, первая мировая война, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, главные новости
Новости, Россия, Славянск, Краматорск, Украина.ру, БПЛА, пехота, Первая мировая война, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Главные новости

"Дроны – это не главная причина позиционной войны" – эксперт о реалиях СВО

16:52 04.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ Мста-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Несмотря на резко возросшую роль беспилотников в СВО, пехота по-прежнему остается главной действующей силой на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
"Что касается дронов и роботизированных систем, то у них есть куча ограничений. По дальности действия, по проходимости, по скрытности", - пояснил Копылов. - "Есть тысяча причин, почему их в данной конкретной ситуации использовать невозможно."
Эксперт привел пример с так называемым "донбасским регби", когда бойцы вручную забрасывают мины в здания. "Мы видим пример мужества и героизма штурмовиков, но не знаем, была ли возможность этого избежать. Может быть, наоборот - это был быстрый и легкий способ решить задачу", - отметил историк.
Копылов провел параллель с Первой мировой войной: "Статичная линия фронта появилась еще в 1914 году, когда у всех сторон было минимальное количество пулеметов. То же самое касается дронов на СВО. Они появились уже после того, как у нас установился статичный фронт."
"На войне без людей обойтись не получится", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска".
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