"Дроны – это не главная причина позиционной войны" – эксперт о реалиях СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Несмотря на резко возросшую роль беспилотников в СВО, пехота по-прежнему остается главной действующей силой на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
"Что касается дронов и роботизированных систем, то у них есть куча ограничений. По дальности действия, по проходимости, по скрытности", - пояснил Копылов. - "Есть тысяча причин, почему их в данной конкретной ситуации использовать невозможно."
Эксперт привел пример с так называемым "донбасским регби", когда бойцы вручную забрасывают мины в здания. "Мы видим пример мужества и героизма штурмовиков, но не знаем, была ли возможность этого избежать. Может быть, наоборот - это был быстрый и легкий способ решить задачу", - отметил историк.
Копылов провел параллель с Первой мировой войной: "Статичная линия фронта появилась еще в 1914 году, когда у всех сторон было минимальное количество пулеметов. То же самое касается дронов на СВО. Они появились уже после того, как у нас установился статичный фронт."
"На войне без людей обойтись не получится", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска".
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