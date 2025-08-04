https://ukraina.ru/20250804/drony--eto-ne-glavnaya-prichina-pozitsionnoy-voyny--ekspert-o-realiyakh-svo-1066438085.html

"Дроны – это не главная причина позиционной войны" – эксперт о реалиях СВО

"Дроны – это не главная причина позиционной войны" – эксперт о реалиях СВО - 04.08.2025 Украина.ру

"Дроны – это не главная причина позиционной войны" – эксперт о реалиях СВО

Несмотря на резко возросшую роль беспилотников в СВО, пехота по-прежнему остается главной действующей силой на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2025-08-04T16:52

2025-08-04T16:52

2025-08-04T16:52

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Эксперт привел пример с так называемым "донбасским регби", когда бойцы вручную забрасывают мины в здания. "Мы видим пример мужества и героизма штурмовиков, но не знаем, была ли возможность этого избежать. Может быть, наоборот - это был быстрый и легкий способ решить задачу", - отметил историк.Копылов провел параллель с Первой мировой войной: "Статичная линия фронта появилась еще в 1914 году, когда у всех сторон было минимальное количество пулеметов. То же самое касается дронов на СВО. Они появились уже после того, как у нас установился статичный фронт.""На войне без людей обойтись не получится", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска".

https://ukraina.ru/20250804/ukraina-za-nedelyu-korruptsionnyy-pozor-zelenskogo-i-bunty-protiv-ttsk-1066381494.html

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