https://ukraina.ru/20250803/vskormili-zmeyu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-3-avgusta-1066373892.html

Вскормили змею, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 3 августа

Вскормили змею, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 3 августа - 03.08.2025 Украина.ру

Вскормили змею, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 3 августа

СМИ сообщили об угрозе для США, которую создают на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-08-03T13:41

2025-08-03T13:41

2025-08-03T13:42

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Наёмники из Мексики в рядах украинской армии готовятся к нападению на США, сообщило издание L'Antidiplomatico."Речь идёт не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, которые хотят получить навыки обращения с техникой, чтобы использовать их затем с другими целями. По словам Стивена Уиллоуби из Министерства внутренней безопасности США, "это лишь вопрос времени", когда эти технологии будут использованы для атак на территорию США", — отмечалось в материале.Обозреватель указал, что мексиканские картели посылают своих членов на Украину с целью научиться использовать ударные беспилотники.По мнению автора публикации, в случае применения преступными организациями таких стратегий Украина может оказаться в центре международного скандала.В июле РИА Новости на основе данных из соцсетей выяснило, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наёмников Miquiztli Force.Обстрелы и налётыУтром 3 августа Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:30 2 августа до 05:00 по московскому времени 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 60 – над акваторией Чёрного моря, 18 – над территорией Воронежской области, 7 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Брянской области, 2 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Нижегородской области, 1 – над территорией Краснодарского края, 1 – над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации телеграм-канале оборонного ведомства.Оперштаб Краснодарского края сообщил о госпитализации с осколочными ранениями женщины после падения обломков БПЛА в Адлере.Позднее стало известно о новых атаках."С 08:00 до 08:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ленинградской области", — заявило Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 12 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 10 атак, на донецком — 1 атаку, на енакиевском — 1 атаку, выпустив в общей сложности 14 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 43 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 43 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Каховка — 6; Малая Лепетиха — 5; Каиры — 6; Великие Копани — 5; Горностаевка — 5; Новая Каховка — 4; Днепряны — 4; Старая Маячка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны и Каиры.Также, как сообщила Администрация Великолепетихского муниципального округа, за минувшие сутки по территории округа ВСУ нанесли 24 удара."Происшествия Великолепетихского муниципального округа. За прошедшие сутки зафиксировано всего по округу 24 артиллерийских обстрела и БПЛА по участкам местности: пгт. Великая Лепетиха - 8, с. Князе-Григорьевка - 11, с. Малая Лепетиха - 5. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — отмечалось в сообщении.Утром 3 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет", — отмечалось в сводке.В Белгородском районе по посёлкам Дубовое и Майский, сёлам Красный Октябрь, Петровка, Репное, Таврово и Чайки совершены атаки 13 беспилотников, 11 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Майский повреждены частный дом и забор другого домовладения. В селе Шагаровка от падения обломков сбитого беспилотника повреждён забор частного дома.В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Дубино атакованы по одному беспилотнику. В селе Дубино повреждено частное домовладение.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Карабаново, Углово и Шведуновка, хуторам Бабка и Нижние Мельницы нанесены удары 36 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты."В посёлке Уразово в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадал мирный житель. Женщине оказали необходимую помощь, лечение продолжает амбулаторно. В селе Борки боец "Орлана" получил ранения при выполнении служебных задач. Пострадавший госпитализирован в Валуйскую ЦРБ", — писал Гладков.В посёлке Уразово повреждены коммерческий объект, частный дом, складское помещение предприятия, одна квартира в МКД и автомобиль, в селе Двулучное — ГАЗель, частный дом, забор другого домовладения и летняя кухня, в селе Борки — неэксплуатируемый социальный объект, частный дом, надворная постройка и линия электропередачи, в селе Карабаново — линия газоснабжения, в хуторе Бабка огнём уничтожен частный дом.Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 12 беспилотников. Повреждена линия электропередачи. Без света временно остаётся часть жителей хутора Россыпное. Аварийные бригады ведут восстановительные работы.В Волоконовском районе село Коновалово атаковано одним беспилотником — повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Дунайка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Почаево, Рождественка, Смородино и Сподарюшино выпущено 34 боеприпаса в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 18 БПЛА. В селе Мощеное повреждён социальный объект, в селе Смородино — надворная постройка, в селе Дунайка — частный дом и автомобиль, в селе Новостроевка-Первая огнём уничтожен частный дом", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе посёлки Быценков, Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 24 боеприпаса, и атакам 18 беспилотников. В посёлке Красная Яруга повреждена хозяйственная постройка, в посёлке Быценков — социальный объект.В Ракитянском районе сёла Бобрава, Илёк-Кошары и хутор Семейный атакованы 3 беспилотниками. В селе Илёк-Кошары повреждены 4 трактора и здание предприятия, в хуторе Семейный — забор частного дома.Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 7 беспилотников. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округепо городу Шебекино, посёлкам Ленинский и Шамино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Пристень выпущен один боеприпас и совершены атаки 26 беспилотников, из которых 23 подавлены и сбиты."В селе Белянка ранены двое. При выполнении служебных задач получил ранение боец подразделения "Орлан". Мужчина продолжает лечение в больнице. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Ещё один мирный житель пострадал вследствие атаки дрона. После оказания необходимой помощи отпущен на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждён грузовой автомобиль", — сообщил Гладков.В селе Новая Таволжанка в результате прилёта боеприпаса повреждён частный дом.Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. От падения обломков загорелась сухая трава — пожарным расчётом возгорание ликвидировано.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе: прогрызаем оборону противника, учитывая и преодолевая водные преграды".

https://ukraina.ru/20250803/pokazatelnaya-vstrecha-ili-imitatsiya-borby-s-korruptsiey-glavnoe-na-utro-3-avgusta-1066368443.html

https://ukraina.ru/20250802/protesty-v-vinnitse-i-ikh-posledstviya-dlya-ukrainy-itogi-2-avgusta-1066350610.html

https://ukraina.ru/20250802/zhenschin-gotovyat-k-mobilizatsii-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-2-avgusta-1066342620.html

https://ukraina.ru/20250802/k-yadernoy-voyne-gotovy-protesty-v-vinnitse-glavnoe-na-utro-2-avgusta-1066332460.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, вячеслав гладков, сша, россия, украина, вооруженные силы украины