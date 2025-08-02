https://ukraina.ru/20250802/uvozyat-bab-kulturnoe-dostoyanie-donbassa-mozhet-okazatsya-na-zapade-1066346621.html
Увозят баб. Культурное достояние Донбасса может оказаться на Западе
Увозят баб. Культурное достояние Донбасса может оказаться на Западе - 02.08.2025 Украина.ру
Увозят баб. Культурное достояние Донбасса может оказаться на Западе
Британское издание The Guardian сообщает, что украинские националисты вывозят с территории Донбасса древние половецкие скульптуры – так называемые каменные бабы. И собираются отправить их за границу.
2025-08-02T15:35
2025-08-02T15:35
2025-08-02T15:35
донбасс
ирак
запад
владимир корнилов
the guardian
британский музей
эксклюзив
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"Историк-волонтер" в камуфляжных шортах – журналист британской газеты назвал его "бородатым экспертом" – рассказал, что они уже увезли одиннадцать древних каменных изваяний, которые веками стояли среди приазовских степей, несмотря на все войны и нашествия.Половецкие скульптуры, установленные на вершинах курганов, были созданы около 800 лет назад. Однако, в этом регионе также встречаются более ранние стелы. Это антропоморфные изображения ямной и катакомбной культуры, возраст которых составляет несколько тысячелетий.В последнее время националистические "археологи" расширили свою деятельность. Они начали вывозить половецкие артефакты из поселков Днепропетровской области – в частности, из Славянки и Межевой. Памятники крадут под предлогом спасения от обстрелов, но это вызывает протесты у местных жителей, которые определенно не верят в добрые намерения похитителей."После того как снесли бабу, сельские власти обратились в полицию с заявлением о краже скульптуры. Они утверждали, что скульптура была украдена. В другом случае произошло противостояние (с местным населением). Дорогу перекрыли трактором", – сообщает The Guardian.Националистический режим пришел к власти, уничтожая советские монументы, а затем вполне закономерно приступил к "декоммунизации" исторического наследия самых древних эпох.Это началось вскоре после Евромайдана, в 2014 году. Боевики украинского нацбатальона пытались украсть памятники луганского парка-музея антропоморфных стел и половецких каменных изваяний, который был создан в 1974 году по инициативе археолога Константина Красильникова.Ультраправые "спасители" каменных баб уже тогда продавали их частным коллекционерам. Украинские националисты поставили подобную практику на широкую ногу и завели многочисленную клиентуру. Они безнаказанно грабили музеи в городах и поселках Донбасса, а затем сбывали их экспонаты заинтересованным покупателям, среди которых преобладали богатые иностранцы.Судя по всему, сейчас над половецкими скульптурами нависла та же угроза. Похищенные бабы пока что находятся в Днепропетровске, но "бородатые эксперты" уже признались, что их могут вывезти за границу."Ясное дело, больше никто в этих краях эти исторические памятники больше не увидит. В статье The Guardian говорится о том, как бы передать их на "реставрацию" Британскому музею. Наверняка вскоре увидим эти памятники на различных британских аукционах", – пишет в телеграме политолог Владимир Корнилов.Каждая война, которую устраивают западные политики, приводит к уничтожению и расхищению исторических ценностей. А западные коллекционеры пополняют свои собрания за счет очередной партии украденных артефактов.В 2003 году, когда американцы вторглись на территорию Ирака, страну накрыла волна грабежей, в результате которой пострадали 28 музеев – включая Иракский национальный музей, Национальную библиотеку в Багдаде, Музей царя Навуходоносора, Музей Хаммурапи и развалины древнего Вавилона. Из них украли свыше 170 тысяч экспонатов. Причем, военнослужащие западной коалиции явно воровали древности по заказу."Солдаты свободно ходили по залам, как по супермаркету, и брали то, что им нравится. Примечательно, что расхитители знали, где и что брать, имели схемы запасников музея, спецоборудование для взлома хранилищ", – вспоминал руководитель информационного центра Иракского национального музея Танхид Али.Наблюдатели отмечали, что американцы часто брали под свой контроль древние города, стоявшие посреди месопотамских пустынь. И явно делали это не из праздного интереса."Военные базы неслучайно разворачивались именно в исторических местах. После вторжения на территорию Ирака американская армия начала заниматься несанкционированным изъятием и вывозом из страны тысяч предметов старины, что полностью противоречит международным конвенциям и соглашениям о сохранении исторических ценностей во время военного и оккупационного положения", – отмечал редактор радиостанции "Аль-Марбед" Ахмед Меджит."Пятнадцать тысяч древних исторических локаций подверглись разграблению. Эти организованные грабежи продолжались более шести месяцев. Американские войска охраняли нефтяные объекты, но не древние памятники. В это время одна за другой приезжали фейковые экспедиции, возглавляемые американскими "специалистами". После их "раскопок" оставались только пустые ямы", – свидетельствует археолог Абдул Джабар, руководивший работами по восстановлению Вавилона.Многие украденные ценности из Ирака до сих пор всплывают то в американских, то в европейских коллекциях.На аукционе Christie’s в Нью-Йорке засветились знаменитые золотые серьги из ассирийской столицы Нимруд, а в Корнеллском университете обнаружили тысячи пропавших иракских экспонатов. Причем, местное руководство противиться их возвращению, настаивая на том, что ворованные экспонаты нуждаются в изучении – а заниматься этим можно только в Америке.Такая же судьба постигла уникальную коллекцию золотых артефактов из Национального музея в Кабуле. Во время оккупации Афганистана ее вывезли в США – якобы для того, чтобы защитить от разрушительных последствий войны, которую устроили сами американцы. А теперь Вашингтон присвоил себе эти сокровища, и отказывается возвращать их на родину.Украина тоже стала жертвой подобного грабежа. Экспонаты украинских музеев отправляют за границу – причем, как, правило, держат это в секрете, чтобы общественность не узнала о реальных масштабах этой "эвакуации"."Произведения искусства, в том числе ценные византийские иконы, были тайно вывезены из Киева, чтобы храниться в Лувре", – сообщало агентство France Press.А теперь в Европу могут отправиться каменные бабы, которых украли на Донбассе "историки-волонтеры".
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донбасс, ирак, запад, владимир корнилов, the guardian, британский музей, эксклюзив
Увозят баб. Культурное достояние Донбасса может оказаться на Западе
Британское издание The Guardian сообщает, что украинские националисты вывозят с территории Донбасса древние половецкие скульптуры – так называемые каменные бабы. И собираются отправить их за границу.
"Историк-волонтер" в камуфляжных шортах – журналист британской газеты назвал его "бородатым экспертом" – рассказал, что они уже увезли одиннадцать древних каменных изваяний, которые веками стояли среди приазовских степей, несмотря на все войны и нашествия.
Половецкие скульптуры, установленные на вершинах курганов, были созданы около 800 лет назад. Однако, в этом регионе также встречаются более ранние стелы. Это антропоморфные изображения ямной и катакомбной культуры, возраст которых составляет несколько тысячелетий.
В последнее время националистические "археологи" расширили свою деятельность. Они начали вывозить половецкие артефакты из поселков Днепропетровской области – в частности, из Славянки и Межевой. Памятники крадут под предлогом спасения от обстрелов, но это вызывает протесты у местных жителей, которые определенно не верят в добрые намерения похитителей.
"После того как снесли бабу, сельские власти обратились в полицию с заявлением о краже скульптуры. Они утверждали, что скульптура была украдена. В другом случае произошло противостояние (с местным населением). Дорогу перекрыли трактором", – сообщает The Guardian.
Националистический режим пришел к власти, уничтожая советские монументы, а затем вполне закономерно приступил к "декоммунизации" исторического наследия самых древних эпох.
Это началось вскоре после Евромайдана, в 2014 году. Боевики украинского нацбатальона пытались украсть памятники луганского парка-музея антропоморфных стел и половецких каменных изваяний, который был создан в 1974 году по инициативе археолога Константина Красильникова.
Ультраправые "спасители" каменных баб уже тогда продавали их частным коллекционерам. Украинские националисты поставили подобную практику на широкую ногу и завели многочисленную клиентуру. Они безнаказанно грабили музеи в городах и поселках Донбасса, а затем сбывали их экспонаты заинтересованным покупателям, среди которых преобладали богатые иностранцы.
Судя по всему, сейчас над половецкими скульптурами нависла та же угроза. Похищенные бабы пока что находятся в Днепропетровске, но "бородатые эксперты" уже признались, что их могут вывезти за границу.
"Ясное дело, больше никто в этих краях эти исторические памятники больше не увидит. В статье The Guardian говорится о том, как бы передать их на "реставрацию" Британскому музею. Наверняка вскоре увидим эти памятники на различных британских аукционах", – пишет в телеграме политолог Владимир Корнилов.
Каждая война, которую устраивают западные политики, приводит к уничтожению и расхищению исторических ценностей. А западные коллекционеры пополняют свои собрания за счет очередной партии украденных артефактов.
В 2003 году, когда американцы вторглись на территорию Ирака, страну накрыла волна грабежей, в результате которой пострадали 28 музеев – включая Иракский национальный музей, Национальную библиотеку в Багдаде, Музей царя Навуходоносора, Музей Хаммурапи и развалины древнего Вавилона. Из них украли свыше 170 тысяч экспонатов. Причем, военнослужащие западной коалиции явно воровали древности по заказу.
"Солдаты свободно ходили по залам, как по супермаркету, и брали то, что им нравится. Примечательно, что расхитители знали, где и что брать, имели схемы запасников музея, спецоборудование для взлома хранилищ", – вспоминал руководитель информационного центра Иракского национального музея Танхид Али.
Наблюдатели отмечали, что американцы часто брали под свой контроль древние города, стоявшие посреди месопотамских пустынь. И явно делали это не из праздного интереса.
"Военные базы неслучайно разворачивались именно в исторических местах. После вторжения на территорию Ирака американская армия начала заниматься несанкционированным изъятием и вывозом из страны тысяч предметов старины, что полностью противоречит международным конвенциям и соглашениям о сохранении исторических ценностей во время военного и оккупационного положения", – отмечал редактор радиостанции "Аль-Марбед" Ахмед Меджит.
"Пятнадцать тысяч древних исторических локаций подверглись разграблению. Эти организованные грабежи продолжались более шести месяцев. Американские войска охраняли нефтяные объекты, но не древние памятники. В это время одна за другой приезжали фейковые экспедиции, возглавляемые американскими "специалистами". После их "раскопок" оставались только пустые ямы", – свидетельствует археолог Абдул Джабар, руководивший работами по восстановлению Вавилона.
Многие украденные ценности из Ирака до сих пор всплывают то в американских, то в европейских коллекциях.
На аукционе Christie’s в Нью-Йорке засветились знаменитые золотые серьги из ассирийской столицы Нимруд, а в Корнеллском университете обнаружили тысячи пропавших иракских экспонатов. Причем, местное руководство противиться их возвращению, настаивая на том, что ворованные экспонаты нуждаются в изучении – а заниматься этим можно только в Америке.
Такая же судьба постигла уникальную коллекцию золотых артефактов из Национального музея в Кабуле. Во время оккупации Афганистана ее вывезли в США – якобы для того, чтобы защитить от разрушительных последствий войны, которую устроили сами американцы. А теперь Вашингтон присвоил себе эти сокровища, и отказывается возвращать их на родину.
Украина тоже стала жертвой подобного грабежа. Экспонаты украинских музеев отправляют за границу – причем, как, правило, держат это в секрете, чтобы общественность не узнала о реальных масштабах этой "эвакуации".
"Произведения искусства, в том числе ценные византийские иконы, были тайно вывезены из Киева, чтобы храниться в Лувре", – сообщало агентство France Press.
А теперь в Европу могут отправиться каменные бабы, которых украли на Донбассе "историки-волонтеры".