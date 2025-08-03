Куда Трампу торопиться? Ищенко о том, что президент США планирует в отношениях с Китаем
Администрация Белого дома отказала лидеру Тайваня Лай Циндэ в транзитной остановке в Нью-Йорке на пути в страны Центральной Америки. Согласно источникам, решение было принято из-за возражений Пекина.
Но если в прежние годы в Вашингтоне редко прислушивались к мнению китайской стороны на этот счёт, то сейчас администрация Трампа решила не раздражать Пекин.
Можно ли это назвать некоторой "разрядкой" в экономическом противостоянии двух крупнейших экономик мира или данный шаг— всего лишь создание "благоприятного" переговорного фона.
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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