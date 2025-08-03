https://ukraina.ru/20250803/kuda-trampu-toropitsya-ischenko-o-tom-chto-prezident-ssha-planiruet-v-otnosheniyakh-s-kitaem-1066380979.html

Куда Трампу торопиться? Ищенко о том, что президент США планирует в отношениях с Китаем

Куда Трампу торопиться? Ищенко о том, что президент США планирует в отношениях с Китаем - 03.08.2025 Украина.ру

Куда Трампу торопиться? Ищенко о том, что президент США планирует в отношениях с Китаем

Администрация Белого дома отказала лидеру Тайваня Лай Циндэ в транзитной остановке в Нью-Йорке на пути в страны Центральной Америки. Согласно источникам,... Украина.ру, 03.08.2025

2025-08-03T17:36

2025-08-03T17:36

2025-08-03T17:36

пекин

сша

китай

ростислав ищенко

дональд трамп

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Администрация Белого дома отказала лидеру Тайваня Лай Циндэ в транзитной остановке в Нью-Йорке на пути в страны Центральной Америки. Согласно источникам, решение было принято из-за возражений Пекина. Но если в прежние годы в Вашингтоне редко прислушивались к мнению китайской стороны на этот счёт, то сейчас администрация Трампа решила не раздражать Пекин. Можно ли это назвать некоторой "разрядкой" в экономическом противостоянии двух крупнейших экономик мира или данный шаг— всего лишь создание "благоприятного" переговорного фона. Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

пекин

сша

китай

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