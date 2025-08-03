Куда Трампу торопиться? Ищенко о том, что президент США планирует в отношениях с Китаем - 03.08.2025 Украина.ру
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Куда Трампу торопиться? Ищенко о том, что президент США планирует в отношениях с Китаем
Куда Трампу торопиться? Ищенко о том, что президент США планирует в отношениях с Китаем - 03.08.2025 Украина.ру
Куда Трампу торопиться? Ищенко о том, что президент США планирует в отношениях с Китаем
Администрация Белого дома отказала лидеру Тайваня Лай Циндэ в транзитной остановке в Нью-Йорке на пути в страны Центральной Америки. Согласно источникам,... Украина.ру, 03.08.2025
2025-08-03T17:36
2025-08-03T17:36
пекин
сша
китай
ростислав ищенко
дональд трамп
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Администрация Белого дома отказала лидеру Тайваня Лай Циндэ в транзитной остановке в Нью-Йорке на пути в страны Центральной Америки. Согласно источникам, решение было принято из-за возражений Пекина. Но если в прежние годы в Вашингтоне редко прислушивались к мнению китайской стороны на этот счёт, то сейчас администрация Трампа решила не раздражать Пекин. Можно ли это назвать некоторой "разрядкой" в экономическом противостоянии двух крупнейших экономик мира или данный шаг— всего лишь создание "благоприятного" переговорного фона. Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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пекин, сша, китай, ростислав ищенко, дональд трамп, видео
Пекин, США, Китай, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп

Куда Трампу торопиться? Ищенко о том, что президент США планирует в отношениях с Китаем

17:36 03.08.2025
 
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Администрация Белого дома отказала лидеру Тайваня Лай Циндэ в транзитной остановке в Нью-Йорке на пути в страны Центральной Америки. Согласно источникам, решение было принято из-за возражений Пекина.
Но если в прежние годы в Вашингтоне редко прислушивались к мнению китайской стороны на этот счёт, то сейчас администрация Трампа решила не раздражать Пекин.
Можно ли это назвать некоторой "разрядкой" в экономическом противостоянии двух крупнейших экономик мира или данный шаг— всего лишь создание "благоприятного" переговорного фона.
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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