https://ukraina.ru/20250802/zhenschin-gotovyat-k-mobilizatsii-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-2-avgusta-1066342620.html

Женщин готовят к мобилизации, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 2 августа

Женщин готовят к мобилизации, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 2 августа - 02.08.2025 Украина.ру

Женщин готовят к мобилизации, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 2 августа

Украинские СМИ сообщили об автоматической постановке женщин на воинский учёт. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-08-02T13:40

2025-08-02T13:40

2025-08-02T13:42

эксклюзив

хроники

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Замглавы военного комитета Ассоциации юристов Украины Катерина Анищенко в комментарии каналу "Киев 24" сообщила об автоматической постановке на воинский учёт украинских женщин."Мы видим, что по сути законодатель унормировал эти вопросы и фактически в автоматическом режиме будет постановка [на воинский учёт], внесение этих данных в реестр. Но всё равно обязанность женщины появиться в ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) никуда не исчезла. И в соответствие с этими изменениями считается, что в течение 60 дней женщина должна прийти в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию с целью установления годности или негодности к воинской службе", — указала Анищенко.Она также заявила, что это не означает автоматическую мобилизацию."Но хочу снова обратить внимание, что это — не автоматическая мобилизация — то, чего боятся некоторые наши граждане", — отметила юрист.При этом она предупредила, что за необновление данных женщин так же будут разыскивать, как и мужчин.Эти нормы уже прокомментировал ряд экспертов."Украинские женщины-медики, не волнуйтесь, пожалуйста. Вас не будет искать ТЦК, вас не будут задерживать и объявлять в розыск, если вы явитесь в ТЦК в течение 60 дней. А если не явитесь, то вы будете в розыске. Ну, а кто вас заставлял получать медицинское образование? Сами виноваты", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Ранее некоторые источники сообщали о том, что в условиях жёсткой нехватки личного состава украинское руководство может перейти к мобилизации женщин, а также к понижению мобилизационного возраста для мужчин.Обстрелы и налётыУтром 2 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 20:00 1 августа до 04:40 по московскому времени 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 34 – над территорией Ростовской области, 31 – над территорией Краснодарского края, 12 – над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Рязанской области, 5 БПЛА сбиты над территорией Самарской области, 4 – над территорией Пензенской области, 2 – над территорией Белгородской области, по 1 БПЛА – над территориями Республики Крым и Липецкой области, 11 БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Чёрного морей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели мужчины в результате атаки БПЛА."В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА. От жителей Самарской области и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он в своём телеграм-канале.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о гибели человека от атаки украинских дронов."Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники "Скорой помощи", угрозы их жизни нет", — указал он.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ осуществили 7 атак, на ясиноватском — 1 атаку, выпустив в общей сложности 8 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Также поступили сведения о гибели гражданского лица 31 июля в Куйбышевском районе Донецка. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 37 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 37 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Каховка — 5; Малая Лепетиха — 3; Раденск — 4; Великие Копани — 4; Новая Каховка — 5; Днепряны — 4; Старая Маячка — 6", — указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны и Новая Каховка.Администрация Великолепетихского муниципального округа сообщила о том, что по территории округа в прошедшие сутки ВСУ нанесли 17 ударов."За прошедшие сутки зафиксировано всего по округу 17 артиллерийских обстрела и БПЛА по участкам местности: пгт.Великая Лепетиха — 6 обстрелов, с.Князе-Григорьевка — 8 обстрелов, с.Малая Лепетиха — 3 обстрела", — отмечалось в публикации в телеграм-канале администрации.Глава Энергодара Максим Пухов сообщил о погибших мирных жителях от украинской атаки."Сегодня, в районе промышленной зоны города, произошло трагическое происшествие: В результате атаки вражеского БПЛА по гражданскому автомобилю погиб мужчина. Находившаяся в машине женщина получила ранения", — написал он в своём телеграм-канале в 12:47.Позднее он уточнил информацию."Уточнение: Погибла женщина. Мужчина ранен, эвакуирован. Ему оказывается вся необходимая помощь", — заявил Пухов.Утром 2 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Октябрьский и Разумное, сёлам Нечаевка, Никольское, Отрадное, Петровка, Таврово, Черемошное и Ясные Зори совершены атаки 13 беспилотников, 8 из которых сбиты и подавлены. В районе села Нечаевка вследствие атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранен мужчина. Пострадавший продолжает лечение в больнице. Транспортное средство повреждено. В селе Отрадное от удара дрона по ГАЗели пострадал водитель. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Автомобиль повреждён", — писал Гладков.Также в селе повреждены одна квартира в МКД и частный дом. В селе Таврово повреждён частный дом.В Борисовском районе село Грузское атаковано 6 беспилотниками, один из которых сбит. Повреждены 3 частных дома.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Казинка, Карабаново, Соболевка, Шелаево, а также хутор Рябики подверглись атакам 28 беспилотников, из которых 12 сбиты и подавлены."В районе посёлка Уразово вследствие атаки FPV-дрона погибли два мирных жителя. От детонации второго дрона ранена женщина. Медики Валуйской ЦРБ оказали пострадавшей необходимую помощь, лечение продолжает амбулаторно", — сообщил губернатор.В посёлке повреждены линия электропередачи, коммерческий объект, 3 частных дома и 3 автомобиля, один из которых сгорел. В селе Шелаево повреждены частный дом, забор другого домовладения, гараж и 3 машины, в селе Борки — объект торговли и частный дом, в селе Карабаново — линия электропередачи, в селе Соболевка — 2 частных дома и одна машина, в хуторе Рябики — линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам по согласованию с МО РФ.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Головчино, Козинка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз и Смородино выпущено 23 боеприпаса в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 19 беспилотниками, 3 из которых сбиты."В селе Смородино в результате атаки дрона на автомобиль ранен мирный житель. Мужчина в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе повреждены 3 автомобиля. Ещё один мужчина пострадал в результате детонации дрона о дорожное полотно в селе Головчино. Лечение продолжает в амбулаторных условиях", — отметил Гладков.В селе Новостроевка-Первая повреждён частный дом.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Отрадовский и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Отрадовка, Староселье, Теребрено и хутор Фищево подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 28 боеприпасов, и атакам 16 беспилотников, 5 из которых сбиты. В посёлке Красная Яруга повреждён коммерческий объект, в селе Илек-Пеньковка — инфраструктурный объект водоснабжения.В Ракитянском районе сёла Бобрава и Борисполье атакованы 3 беспилотниками. В селе Бобрава повреждены ГАЗель, а также 4 трактора на стоянке предприятия.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Артельное, Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе и Ржевка совершены атаки 19 беспилотников, 16 из которых подавлены. В селе Нижнее Берёзово-Второе повреждены автомобиль и частный дом, в сёлах Маломихайловка и Графовка — по одному автомобилю. Сегодня ночью в селе Артельное на территорию коммерческого объекта с беспилотника сброшены два взрывных устройства — повреждено технологическое оборудование.Позднее Гладков сообщил о новой атаке."В Валуйском округе в посёлке Уразово дроном ВСУ атакован коммерческий объект. Пострадал мирный житель. Женщина, получившая осколочное ранение ноги, самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи. В настоящее время бригада СМП доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ. Вследствие детонации в здании повреждена кровля", — написал Гладков в 11:29.Днём 2 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об атаке украинского дрона."Киевский режим продолжает совершать подлые преступления против мирных граждан. Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Некислица Севского района. В результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. В доме повреждены фасад и остекление", — указал он в 12:35 в своём телеграм-канале.Он пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе: прогрызаем оборону противника, учитывая и преодолевая водные преграды".

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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