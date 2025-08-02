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Тонкинский инцидент: ты виноват, что хочется мне кушать

Тонкинский инцидент: ты виноват, что хочется мне кушать - 02.08.2025 Украина.ру

Тонкинский инцидент: ты виноват, что хочется мне кушать

В романе Герберта Уэллса "Самовластье мистера Парэма" 1930 года Вторая мировая войн начинается с падения британского самолёта на Кушку, в результате чего гибнет несколько человек. Британское правительство объявляет войну СССР, убедившись, что "возместить ущерб русские отказались наотрез". До инцидента в Тонкинском заливе оставалось 34 года…

2025-08-02T08:00

2025-08-02T08:00

2025-08-02T08:00

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2 августа 1964 года в Тонкинском заливе произошла перестрелка между американским эсминцем "Мэддокс" и торпедными катерами Северного Вьетнама. Но поводом для интервенции США стал сфабрикованный через два дня инцидент.США были вовлечены в боевые действия на территории Вьетнама ещё в ходе Первой Индокитайской войны (1946-54), в которой созданная коммунистами Демократическая республика Вьетнам противостояла французским колонизаторам и их марионеткам из Государства Вьетнам. Первую группу американских военных советников отправил в армию Южного Вьетнама в сентябре 1950 году президент США Гарри Трумэн, а к моменту подписания Женевских соглашений, которые остановили эту войну, число военнослужащих США в Южном Вьетнаме превышало 200 человек.Согласно Женевским соглашениям, которые 21 июля 1954 года подписали Демократическая республика Вьетнам (ДРВ), Франция, КНР, СССР и Великобритания, Вьетнам временно разделялся на две части по 17-й параллели. Вооружённые силы ДРВ отводились на север, а войска Государства Вьетнам и Франции – на юг страны, между ними создавалась демилитаризованная зона. Предусматривалось проведение в июле 1956 года свободных выборов в обеих частях страны – с целью определения будущего политического режима и воссоединения Вьетнама.США документ не подписали, заявив, что они "приняли к сведению" соглашения о прекращении огня и "воздержатся от угрозы силой или её применения для их нарушения", а Государство Вьетнам (он же – Южный) отвергло соглашения в принципе. Эта позиция была явно согласована с США.В 1950-54 годах Соединенные Штаты оказали помощь Франции на общую сумму $ 1 млрд, за счёт этого было покрыто около 80% военных расходов Франции на войну во Вьетнаме. Кроме того, американцы поставили французским колониальным войскам в Индокитае 300 тыс. единиц стрелкового оружия.А 7 апреля 1954 года президент США Дуайт Эйзенхауэр сформулировал так называемую "теорию домино":"Вы имеете ряд стоящих костяшек домино и роняете первую из них. То, что случится с остальными, весьма очевидно – они очень быстро опрокинутся. Итак, вы получите начало процесса распада, который будет иметь самые глубокие последствия. Когда мы переходим к возможной последовательности событий, потере Индокитая, Бирмы, Таиланда, Малайзии, Сингапура и Индонезии, то теперь мы начинаем говорить о миллионах, миллионах и миллионах людей".Причём речь шла не только о Демократической республике Вьетнам, где коммунисты были у власти, но и о Южном Вьетнаме, где они были куда популярнее, чем остальные политические силы. Неудивительно, что 16 июля 1955 года премьер-министр Государства Вьетнам Нго Динь Зьем заявил, что всеобщих выборов во Вьетнаме не будет, а в Южном Вьетнаме должно быть антикоммунистическое государство.Южный Вьетнам в то время считался монархией, которую возглавлял изгнанный из Ханоя император Бао Дай, но все решения в стране принимал премьер. В октябре 1955 года Нго Динь Зьем провёл референдум о том, оставаться Южному Вьетнаму монархией или стать республикой. 26 октября 1956 года он провозгласил себя первым президентом теперь уже "Республики Вьетнам". А уже через пять дней началась Вторая Индокитайская война, больше известная как война во Вьетнаме.Формально война во Вьетнаме не была объявлена, однако правительство США признаёт, что она началась 1 ноября 1955 года, когда была создана отдельная Консультативная группа по осуществлению военной помощи Вьетнаму. Именно эта дата в отчётах Госдепартамента США считается началом "Вьетнамского конфликта".При этом многие историки считают началом войны во Вьетнаме декабрь 1956 года, когда лидер ДРВ Хо Ши Мин уполномочил коммунистических партизан в Южном Вьетнаме (Вьетконг) начать партизанскую войну малой интенсивности с режимом Нго Динь Зьема, и даже 26 сентября 1959 года, когда произошло первое масштабное столкновение между Вьетконгом и южновьетнамской армией.К тому времени в Южном Вьетнаме находилось уже 760 американских военнослужащих, в 1960-м их число выросло до 900, а в 1961-м – до 3 200. Переломным стал 1962 год, когда американский контингент достиг 11 300 солдат и офицеров, что уже явно выходило за рамки "консультативной группы".В апреле 1962 года президент США Джон Кеннеди намеревался начать переговоры с Северным Вьетнамом при посредничестве Индии, опираясь при этом на поддержку американского посла в этой стране Джона Кеннета Голбрайта. Позже, в январе 1963 года, в качестве посредника Кеннеди предполагал использовать Польшу, которая передала предложения по мирному урегулированию Москве.Как свидетельствуют польские документы, СССР, несмотря на Холодную войну, был намного более склонен пойти на уступки, чем принято считать. Однако уладить вьетнамский конфликт дипломатическими методами при посредничестве Индии и Польши не удалось из-за сопротивления Северного Вьетнама и серьёзного давления, которое оказывали на Кеннеди военные советники.В 1963 году число военных США в Южном Вьетнаме достигло 16 300 человек, а преемник Кеннеди, Линдон Джонсон, несмотря на призывы к миру, в 1964-м увеличил американский контингент до 23 300 солдат и офицеров.США также нарастили поставки оружия в Южный Вьетнам, предоставив в том числе патрульные катера. В первой половине 1964 года были проведены 37 набеговых и специальных операций ВМС Южного Вьетнама против Северного, и в ДРВ был издан приказ об уничтожении вражеских кораблей в своих территориальных водах. К этому времени Китай поставил в ДРВ 4 тральщика и 24 патрульных катера, а СССР – 12 торпедных катеров проекта 123-бис типа "Комсомолец".Рано утром 31 июля 1964 года четыре южновьетнамских катера обстреляли несколько северовьетнамских островов. Сторожевые и торпедные катера ДРВ обнаружили их и навязали бой.Одновременно с этим американский флот проводил активную радиоразведку побережья Северного Вьетнама силами специально оборудованных эсминцев в рамках Операции DESOTO.Эти корабли действовали только в международных водах, чем существенно отличались от боевых кораблей Южного Вьетнама, которые обычно нарушали территориальные воды Северного. Но для командования ДРВ это были вражеские военные корабли, действующие у побережья их страны. А если учесть, что обе операции совпали по времени, то не удивительно, что Ханой расценил их как звенья одной цепи.Американский эсминец "Мэддокс" вошел в Тонкинский залив 31 июля и направился вдоль северовьетнамской береговой линии. В ночь с 1 на 2 августа катера ДРВ следили за эсминцем, но ничего не предпринимали.Днём 2 августа к эсминцу приблизились три торпедных катера Северного Вьетнама. Восприняв их действия как агрессию, капитан "Мэддокса" отдал приказ произвести предупредительный выстрел. В ответ на это катера открыли огонь по эсминцу из крупнокалиберных пулемётов и произвели торпедные пуски по эсминцу, однако все торпеды прошли мимо цели.В завязавшийся морской бой вступило звено американских палубных истребителей F-8 "Крусейдер", выполнявших тренировочный полёт возле своего авианосца "Тикондерога", также находившегося в заливе. Катера прекратили атаку, взяв курс на свою базу. Считается, что в бою один из катеров был потоплен, а два других повреждены. При этом американское командование предпочло никак не реагировать на инцидент, сочтя его случайностью."Мэддокс" получил приказ продолжать выполнение своего задания, к нему присоединился эсминец "Тэрнер Джой". Однако в 15.10 3 августа южновьетнамские силы ВМС, использовав четыре катера, совершили очередной набег на побережье ДРВ, обстреляв радиолокационную станцию. Это позволило Ханою обвинить США в поддержке флота Южного Вьетнама своими эсминцами.Вечером 4 августа в Тонкинском заливе разразился тропический шторм. Когда уже стемнело, радары "Мэддокса" стали показывать приближение быстроходных целей, хотя более совершенные гидроакустическая станция и РЛС эсминца "Тэрнер Джой" никаких целей не видели.Американские корабли начали совершать противоторпедные манёвры и открыли беспорядочный огонь. Но поднятые с авианосца самолёты не обнаружили в этом районе никаких других кораблей. В условиях шторма и темноты никто из состава экипажей эсминцев визуально не наблюдал что-либо, что можно было бы надёжно идентифицировать как северовьетнамский катер.Несмотря на это, радиограмма о "состоявшейся атаке" утром 4 августа по вашингтонскому времени поступила в Пентагон, и министр обороны США Роберт Макнамара немедленно поставил в известность президента. Хотя ситуация была неясной, президент США Линдон Джонсон, – вероятно, учитывая реальный инцидент 2 августа, – не поставил под сомнение возможность второго нападения. Он распорядился нанести авиационные удары по базам северовьетнамских торпедных катеров и по нефтехранилищу, чтобы лишить катера топлива.В 22.43 4 августа по вашингтонскому времени с палуб авианосцев "Тикондерога" и "Констеллейшн" поднялись бомбардировщики и взяли курс на Северный Вьетнам. Налёт американской авиации на города ДРВ утром 5 августа 1964 года стал первым актом в продолжавшейся до 1972 года трагедии бомбардировок Северного Вьетнама.Он знаменовал собой завершение "особой войны" США во Вьетнаме, и начало войны "локальной". Именно 5 августа 1964 года США втянулись в самую долгую войну в своей истории, которая длилась почти 10 лет, закончилась поражением Америки и кризисом в американском обществе.Спустя много десятилетий можно утверждать, что в 1964 году специальной провокации с целью начала войны с Северным Вьетнамом не планировалось. Но когда в Вашингтон пришли панические донесения из Тонкинского залива, нашлось много заинтересованных лиц, которые и решили создать искусственный "казус белли".В 1995 году бывший министр обороны США Роберт Макнамара встретился с бывшим министром обороны Северного Вьетнама Во Нгуен Зяпом (они оба занимали свои посты во время Тонкинского инцидента). Зяп подтвердил, что морской бой 2 августа 1964 года имел место, и категорически отверг возможность второго столкновения 4 августа.

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история, сша, вьетнам, ссср, джон кеннеди, пентагон, война, 1960-е, провокация, дипломатия