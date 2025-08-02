https://ukraina.ru/20250802/chto-na-samom-dele-gotovit-tramp-gasparyan-o-nepublichnoy-diplomatii-i-nelepykh-fotosessiyakh-ukraintsev-1066351842.html

Что на самом деле готовит Трамп: Гаспарян о непубличной дипломатии и нелепых фотосессиях украинцев

Что на самом деле готовит Трамп: Гаспарян о непубличной дипломатии и нелепых фотосессиях украинцев - 02.08.2025 Украина.ру

Что на самом деле готовит Трамп: Гаспарян о непубличной дипломатии и нелепых фотосессиях украинцев

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 02.08.2025

2025-08-02T17:42

2025-08-02T17:42

2025-08-02T17:43

видео

россия

украина

пекин

дональд трамп

армен гаспарян

петр порошенко

общественная палата

набу

сап

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:21 – Эпопея с НАБУ и САП на Украине; 08:35 – Фотосессия Залужного; 15:39 – Продолжение боевых действий на Украине; 23:45 – Ультиматумы Трампа; 28:30 – Встреча в Пекине. *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

россия

украина

пекин

сша

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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