Что на самом деле готовит Трамп: Гаспарян о непубличной дипломатии и нелепых фотосессиях украинцев - 02.08.2025 Украина.ру
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Что на самом деле готовит Трамп: Гаспарян о непубличной дипломатии и нелепых фотосессиях украинцев
Что на самом деле готовит Трамп: Гаспарян о непубличной дипломатии и нелепых фотосессиях украинцев - 02.08.2025 Украина.ру
Что на самом деле готовит Трамп: Гаспарян о непубличной дипломатии и нелепых фотосессиях украинцев
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 02.08.2025
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россия
украина
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дональд трамп
армен гаспарян
петр порошенко
общественная палата
набу
сап
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:21 – Эпопея с НАБУ и САП на Украине; 08:35 – Фотосессия Залужного; 15:39 – Продолжение боевых действий на Украине; 23:45 – Ультиматумы Трампа; 28:30 – Встреча в Пекине. *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
россия
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, пекин, дональд трамп, армен гаспарян, петр порошенко, общественная палата, набу, сап, валерий залужный, пропаганда, коррупция, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты, сша, видео, лгбт, василий малюк
Видео, Россия, Украина, Пекин, Дональд Трамп, Армен Гаспарян, Петр Порошенко, общественная палата, НАБУ, САП, Валерий Залужный, пропаганда, коррупция, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты, США, ЛГБТ, Василий Малюк

Что на самом деле готовит Трамп: Гаспарян о непубличной дипломатии и нелепых фотосессиях украинцев

17:42 02.08.2025 (обновлено: 17:43 02.08.2025)
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:21 – Эпопея с НАБУ и САП на Украине;
08:35 – Фотосессия Залужного;
15:39 – Продолжение боевых действий на Украине;
23:45 – Ультиматумы Трампа;
28:30 – Встреча в Пекине.
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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