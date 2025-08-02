https://ukraina.ru/20250802/41-tysyacha-telokhraniteley-kak-na-baze-sbu-zelenskiy-sozdal-svoyu-armiyu-po-borbe-s-politicheskoy-1066344484.html

41 тысяча телохранителей. Как на базе СБУ Зеленский создал свою армию по борьбе с политической оппозицией

41 тысяча телохранителей. Как на базе СБУ Зеленский создал свою армию по борьбе с политической оппозицией - 02.08.2025 Украина.ру

41 тысяча телохранителей. Как на базе СБУ Зеленский создал свою армию по борьбе с политической оппозицией

На фоне бесконечной войны, провальной мобилизации и растущей усталости общества, Владимир Зеленский делает ставку не на армию, не на дипломатию и не на экономику. Он делает ставку на СБУ. То есть Службу безопасности Украины - по сути "охранку", защищающую его от гнева народа.

2025-08-02T14:56

2025-08-02T14:56

2025-08-02T15:55

украина

киев

запад

владимир зеленский

кирилл буданов

валерий залужный

сбу

верховная рада

минобороны

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1e/1059326183_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87f23f570fe4a29c96d58dbdd6c9ed4d.jpg.webp

Верховная Рада по инициативе президента приняла закон, который в любом другом государстве уже назвали бы откровенным шагом по пути укрепления авторитаризма. Штат Службы безопасности Украины увеличивается с 27 тысяч до 37 тысяч человек — в мирное время. А в особый период, который на Украине фактически стал перманентным, — до 41 тысячи.Для понимания масштаба: это больше, чем общая численность всех военнослужащих Эстонии, Латвии и Литвы вместе взятых. Это сравнимо с армией небольшой европейской страны. Только речь не идёт об армии — речь идёт о внутренней спецслужбе. О той самой СБУ, которая получает не просто кадры. Она получает полномочия на применение боевой техники, стрелкового оружия и силовых действий "в рамках задач по защите государства". Причём без привязки к фронту.Самым тревожным моментом становится радикальное расширение в структуре СБУ отдельного Центра специальных операций "А" численностью до 10 тысяч бойцов. Это отдельный спецназ внутри спецслужбы, получивший по факту исключительный функционал. Он не подчиняется Минобороны. Он не подчиняется армии. Он не подчиняется МВД. Его вертикаль — это даже не глава СБУ, а прямое подчинение Президенту. А сегодня это - нелегитимный глава государства Зеленский. В реальности, это и есть формирование новой силы — вне рамок открытого закона о военном положении и вне общественного контроля.На фоне всего происходящего с Украиной не стоит обманываться. Это не реформирование и не модернизация. Это — новая мобилизация. Но мобилизация не на фронт, а против всех, кого Банковая считает внутренней угрозой. В условиях растущей турбулентности, Зеленский выстраивает собственную охранную армию. И в неё он верит больше, чем в Генштаб, разведку или, само собой, в Кабинет министров и Верховную Раду. А главное – он перестал верить своим кураторам на Западе и боится их. Ставка сделана. Внутри режима запущен механизм самозащиты. И здесь необходим рассказ о событии, по моему мнению предвосхитившем нынешние беспрецедентные изменения.Весной 2025 года в Киеве произошло нечто, что до сих пор не получило официального признания (но, оно точно было), и уже стало легендой в киевских коридорах власти. Спецназ СБУ, те самые бойцы Центра "А", прибыл в здание Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Формальный повод — проведение следственных действий и возможное вручение подозрения одному из заместителей Кирилла Буданова (внесен в списки экстремистов в РФ). Но, как утверждают источники, настоящей целью мог быть сам глава ГУР — человек, которому Банковая давно не доверяет, больше того – ненавидит.Что произошло дальше, лучше всего описывается словом "столкновение без стрельбы". На территорию спецслужба не была допущена. Вход перегородили бойцы разведки, выкатив бронетехнику. Фактически — произошло силовое блокирование одного ведомства другим. СБУ стояла снаружи. ГУР — внутри. Каждый понимал, что шаг в сторону может стать началом первой в истории Украины перестрелки между двумя государственными структурами. Всё обошлось без выстрелов, но не без последствий. После этого инцидента — реального, зафиксированного многими в силовом секторе — линии фронта прошли уже не по Красноармейску и не по Херсону. Они прошли по Киеву. По этажам власти. Между ведомствами, которые формально должны быть союзниками.Этот эпизод многое объясняет и в нынешней логике Зеленского. Он не доверяет военной разведке. Он боится её автономности, ее связей с западными разведками. Боится собственной непричастности к системе, где информация идёт параллельными каналами. По сути, ГУР стал для Офиса президента отдельной закрытой территорией, в которую невозможно влезть без риска силового ответа. СБУ же, в этой логике, — единственный инструмент, на который Зеленский может положиться без остатка в случае, если все для него пойдет по худшему сценарию и ГУР во главе с Будановым окажется с ним по разные стороны баррикад.Конфликт между СБУ и ГУР — это не аномалия, это симптом. Украина всё глубже входит в фазу, где началась борьба всех против всех. И Буданов, с его связями в Лондоне и Вашингтоне, с украинскими олигархами, финансирующими его будущий политический проект, с огромной, по сути личной, армией (спецназ ГУР и Силы специальных операций) давно вышел за рамки обычного начальника разведки. Для Зеленского и Ермака он — угроза. А значит, против него должен быть выстроен контрбаланс. Этот контрбаланс и есть растущая силовая компонента СБУ. Её не пускают в ГУР — но её готовят ко всему. Включая, возможно, и прямое столкновение. Если будет команда — бронетехника снова выкатится. Но уже с обеих сторон.Зеленский боится и армию. Не как института, а как плохо контролируемой массы людей с оружием, фронтовым опытом, и собственной иерархией лояльности. После ухода Валерия Залужного в Лондон могло показаться, что в системе не осталось ярких альтернатив Банковой. Но это иллюзия. Генерал остаётся для огромного числа военных символом. И если, а вернее когда между ним и Зеленским произойдёт прямое столкновение, значительная часть армии (если не вся) не станет раздумывать. Она сделает выбор в пользу Залужного.На Банковой это понимают. Именно поэтому ставка делается не на Генштаб и не на армию, а на СБУ. Именно поэтому спецслужба получает правовой режим, позволяющий действовать внутри страны без оглядки на фронтовую линию. Центр "А" с его десятитысячным штатом — это не про диверсантов и шпионов. Это про удержание столицы. Про контроль за казармами. Про зачистку возможных мятежных ячеек ещё до того, как они оформятся в политическое сопротивление.Ещё одна тревога Зеленского — это не только армия в целом, но её наиболее идеологизированные и боеспособные сегменты. В первую очередь — 3-я штурмовая бригада, построенная вокруг ветеранов полка "Азов" (запрещен в РФ), и её командир Андрей Белецкий (внесен в реестр экстремистов в РФ). Но, не только они вызывают тревогу, во многих подразделениях сохраняется ядро из спаянных кровью националистов из нацбатов. Формально, все эти подразделения подчиняются Минобороны или Нацгвардии. Но по сути, они живут в собственных контекстах. У них — свои командиры, свои герои, свои моральные авторитеты. И ни один из них — не Зеленский. Именно это и толкает Банковую к созданию параллельной структуры контроля. Если армия пойдёт не туда — СБУ как личная гвардия Зеленского, должна быть готова. И не как следственный орган, а как полноценный силовой кулак. При этом — лично лояльный. Потому что другого в условиях надвигающегося конфликта у Зеленского просто не останется.Ну и главная причина – на наших глазах последние недели в Киеве разворачивается настоящая война вокруг ориентированных на Запад антикоррупционных институтов. НАБУ, САП, НАПК (Независимая антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальный комитет по предотвращению коррупции - Ред) . При этом стороной этой войны оппонирующей Банковой являются не только и не столько эти самые антикоррупционеры, а вполне себе оформившийся круг влиятельных заговорщиков. Цель которых – отстранение Зеленского. И как ответ — закономерно — надувается силовая мускулатура СБУ. Не как контрразведки, а как политической полиции нового образца, по сути, отряды командос подчиненных лично главе режима. Закон, подписанный Зеленским, фактически даёт СБУ статус новой прокуратуры. Теперь это не просто охранительная структура — это орган, который может вести оперативные действия, применять спецсредства, собирать материалы, инициировать задержания, и при этом не подотчётен независимым инстанциям. Более того — кадровый ресурс, увеличенный до 41 тысячи, позволяет ей действовать параллельно всей существующей системе правопорядка. СБУ получает монополию на расследование дел о "государственной безопасности", при этом само определение этих угроз остаётся в ведении президента и его окружения.Это не совпадение. Это стратегия. Независимые прокуроры, следователи, антикоррупционные структуры всегда были слабым звеном для режима, в котором реальная политика давно ушла в тень. А потому должны были быть либо сломлены, либо стерты. Именно этим и объясняется резкость атак на НАБУ, передел полномочий и кадровая зачистка.Закон о расширении штата СБУ — это удар не по коррупции. Это удар по антикоррупции и подготовка к весьма возможному новому майдану в Киеве. Это финальный жест в архитектуре новой системы: в ней нет места независимым центрам силы. В ней действуют только те, кто встроен в вертикаль. Только те, кто подчиняется. Только те, кто боится потерять своё место — и потому предан не закону, а начальству. Вся СБУ, включая Центр "А", становится не гарантом закона, а гарантом власти. И для Зеленского — это ключевой приоритет на фоне угрозы политического смещения. Потому что бойцов в балаклавах — можно бросить в любую точку Киева. Даже в здание Верховной Рады. Даже в офис бывшего соратника. Даже в избирательную комиссию.В кулуарах власти уже давно не обсуждают, когда закончится война. Там обсуждают другое: кто и как сменит Зеленского. Сценарии транзита, парламентского давления, формирования альтернативного большинства и даже международной интервенции в украинскую политику — все эти схемы не просто обсуждаются. Они просчитываются. Сотни людей в политических кабинетах Киева понимают, что система может качнуться, уже качается!Становится очевидно: Зеленский не верит больше ни в кого и никому. Он верит только в замкнутую структуру, где решения принимаются мгновенно, а приказы исполняются беспрекословно. Все признаки готовящегося транзита есть. Давление Запада, оппозиционные альянсы, конфликты с бывшими соратниками, неработающая мобилизация, падение популярности. Банковая — это уже не центр власти, это бункер. А СБУ - цепные псы вокруг этого бункера. Но в этой ситуации я бы спросил просроченного диктатора – а кто будет сторожить сторожей? И сколько времени пройдет, в условиях, когда начинает валиться буквально всё, до какого момента когда личная охрана самого злого комика в короткой истории незалежной превратится в его личный конвой?О том, как была выстроена на Украине коррупционная пирамида режима - в статье Михаила Павлива "Война Зеленского с НАБУ. Кто на самом деле за этим стоит и как была выстроена коррупционная схема"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

украина, киев, запад, владимир зеленский, кирилл буданов, валерий залужный, сбу, верховная рада, минобороны, мнения