https://ukraina.ru/20250801/prodolzhenie-bunta-sorosyat-i-zaderzhki-zarplat-voennym-chto-ozhidaet-ukrainu-v-avguste-1066226612.html

Продолжение бунта "соросят" и задержки зарплат военным. Что ожидает Украину в августе

Продолжение бунта "соросят" и задержки зарплат военным. Что ожидает Украину в августе - 01.08.2025 Украина.ру

Продолжение бунта "соросят" и задержки зарплат военным. Что ожидает Украину в августе

Последний летний месяц обещает быть турбулентным для украинского режима Зеленского-Ермака, которые в июле столкнулись с протестами "соросят" внутри страны и недовольством западных спонсоров после принятия скандального закона о НАБУ.

2025-08-01T04:10

2025-08-01T04:10

2025-08-01T04:10

эксклюзив

украина

россия

кндр

владимир зеленский

трамп и зеленский

николай азаров

вооруженные силы украины

укрзализныця

мвф

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Хотя у Зеленского обещают отыграть всё назад и отменить нормы, ограничивающие "антикоррупционеров", но "фарш сложно провернуть назад". "Соросята" выдвигают новые требования, почувствовав, что режим дал слабину.Нардеп Александр Дубинский пишет, что уже с 1 августа "у президента начинается новая интересная жизнь - фаза пояснительной дипломатии в режиме 24/7". Иными словами, Зеленскому придется ужом извиваться, чтобы объяснить западным спонсорам, что коррупции на Украине якобы нет, а Россия пытается его подставить.Чтобы доказать способность ВСУ воевать и не позволить сокращать финансирование, в августе Зеленский может решиться на военную авантюру в форме очередного "контрнаступа".Вместе с тем, агентство Reuters со ссылкой на украинскую разведку в конце июля сообщало, что это Россия готовит крупномасштабное наступление в августе. Основной посыл в сообщении сводился к тому, что в нем могут принять участие военнослужащие КНДР "в очень большом количестве". Впрочем, украинская разведка и украинские политики ежемесячно прогнозируют широкомасштабное наступление ВС РФ, которые и без того постоянно наступают. Сообщения о предполагаемом участии корейцев, иранцев, талибов, китайцев или хуситов должны запугать западных политиков и стимулировать их к непроизвольному выделению денег.С 1 августа "Укрзализныця" вводит верификацию через приложение "Дия" (аналоги "Госуслуг") при покупке или возврате билетов на популярные маршруты. Приобретение билетов на многие рейсы через кассы будет недоступно. Самыми популярными рейсами являются все поезда, которые следуют к западной границе, а также поезд Киев-Одесса в летнее время. Формальным поводом стал дефицит билетов – их массово скупают спекулянты для последующей перепродажи. Однако установка приложения "Дия" предполагает, в том числе и слежку за военнообязанными.Для борьбы со спекулянтами давно существуют более эффективные методы. Ранее с этой функцией вполне справлялась продажа билетов по бумажному паспорту, от которой отказались в рамках цифровизации."Укрзализныця" обещает также в августе усилить контроль документов при посадке пассажиров. Для этого на станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны, а поездные бригады получили дополнительные указания о тщательной сверке данных пассажиров. Такие меры усилят контроль над перемещением граждан внутри страны, просеивая через сито пассажиропоток в поисках пушечного мяса.Одесский анархист Вячеслав Азаров пишет, что "произволом госкомпании" гражданам ограничивается утвержденная Конституцией свобода передвижения, если они не поставят на свой смартфон государственное приложение слежки. Кроме того, по мнению Азарова, данное условие выступает также карательной мерой имущественного и возрастного ценза, так как украинцам, которые не могут себе купить смартфон или по возрасту в нем не разбираются, будет отказано в возможности передвигаться поездами.Поскольку отсрочку от мобилизации на Украине необходимо постоянно обновлять, в августе власти придумали способ, как мобилизовать тех, кто имеет на нее законное право – им просто не обновляют отсрочку, максимально затягивая процесс. Украинский юрист Ростислав Кравец рассказывает, что сейчас подать заявление на отсрочку почти невозможно — в некоторых ТЦК очередь до конца августа. Таким образом пытаются мобилизовать даже отцов троих несовершеннолетних детей или мужчин, которые в одиночку ухаживают за инвалидом.В августе завершается действие упрощенного механизма возвращения из СОЧ (дезертиров) для военнослужащих. Вернувшиеся военнослужащие могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии уголовного производства. Этот механизм будет действовать до 30 августа для тех категорий военных, которые дезертировали до 10 мая 2025 года. На практике вернувшихся военнослужащих в первую очередь пускают на убой, бросая на самые опасные участки фронта, как своего рода "штрафников".Нардеп Артем Дмитрук в июле писал, что официальное количество "дезертиров", по данным ГБР (Госбюро расследований) - более 230 тысяч человек. Ежемесячно к этой цифре можно прибавлять, по его словам, еще по 20 000. "Военные эксперты прямо говорят: учитывая такие масштабы, на передовой сейчас находится около 30-50 тысяч человек, в основном - операторы дронов", - сообщал Дмитрук.В конце июля новая премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg заявила, что Украина, вероятно, скоро запросит у МВФ новую программу финансирования, несмотря на программу, действующую до 2027 года. По ее словам, война продолжается, а доноры покрывают лишь половину необходимых $75 млрд на ближайшие два года, вынуждая Киев искать внешние займы. При этом деньги от новых траншей в основном уходят на погашение старых долгов перед МВФ.Бывший премьер и нынешний глава Минобороны Денис Шмыгаль требует срочно пересматривать бюджет, так как уже с 15 августа будут задержки с выплатой зарплат военнослужащим. В конце июля Зеленский требовал, что страны ЕС взяли на себя финансирование зарплат украинским военным. В случае согласия Евросоюза, ВСУ формально превращается в армию наемников.В связи с этим украинский экономист Алексей Кущ говорит, что Украина приближается к полному и необратимому банкротству. "Уже скоро, в очередь могут начать выстраиваться наши кредиторы, чтобы начать делить стратегические активы. Американцы будут кричать, что у них есть инвестиционный фонд и показывать бумаги, бриты будут размахивать столетним соглашением, европейцы будут говорить об ассоциации. А кто-то, как в одном классическом произведении, будет кричать: "В очередь, сукины дети, в очередь", - рассказывает экономист.К этому состоянию Украина упорно шла все годы "незалежности", но с 2014 года – ускоренными темпами, превращаясь колонию, которая всем должна, все свои ресурсы, включая людские, заложила с потрохами. Самостоятельной политики проводить не может и в "контрнаступ" украинскую армию гонят интересы кредиторов.О жизни украинской элиты - в статье Дмитрия Ковалевича "Снимаются для глянцевых журналов и жалуются на "маленькую" зарплату. Чем занимается украинская элита"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, россия, кндр, владимир зеленский, трамп и зеленский, николай азаров, вооруженные силы украины, укрзализныця, мвф