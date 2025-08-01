https://ukraina.ru/20250801/kak-ukraina-i-zapad-provotsiruyut-zhiteley-rossii-ischenko-ob-idee-davayte-nanesm-udar-po-moskve--1066270462.html
Как Украина и Запад провоцируют жителей России: Ищенко об идее "давайте нанесём удар по Москве"
Как Украина и Запад провоцируют жителей России: Ищенко об идее "давайте нанесём удар по Москве" - 01.08.2025 Украина.ру
Как Украина и Запад провоцируют жителей России: Ищенко об идее "давайте нанесём удар по Москве"
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, кому выгодны митинги против Зеленского и для чего нужна встреча лидеров России, США и Китая
2025-08-01T09:19
2025-08-01T09:19
2025-08-01T09:19
видео
запад
россия
украина
ростислав ищенко
владимир зеленский
дональд трамп
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Кроме того, он рассказал, какую войну хочет развязать Запад и в чём заключается главная задача для нашей страны:00:20 – Митинги против Зеленского.05:07 – Ультиматум Трампа.11:29 – Встреча Трампа, Путина и Си.20:35 – Атаки беспилотниками на транспортную инфраструктуру.32:21 – Минимизация угроз войны для россиян. * В материале упоминаются Линдси Грэм, Пётр Порошенко, Аркадий Бабченко, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Украина.ру
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видео, запад, россия, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, дональд трамп, видео
Видео, Запад, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Как Украина и Запад провоцируют жителей России: Ищенко об идее "давайте нанесём удар по Москве"
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, кому выгодны митинги против Зеленского и для чего нужна встреча лидеров России, США и Китая
Кроме того, он рассказал, какую войну хочет развязать Запад и в чём заключается главная задача для нашей страны:
00:20 – Митинги против Зеленского.
05:07 – Ультиматум Трампа.
11:29 – Встреча Трампа, Путина и Си.
20:35 – Атаки беспилотниками на транспортную инфраструктуру.
32:21 – Минимизация угроз войны для россиян.
* В материале упоминаются Линдси Грэм, Пётр Порошенко, Аркадий Бабченко, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.