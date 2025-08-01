https://ukraina.ru/20250801/amerikanskaya-paradigma-iskusstvennyy-intellekt-v-ssha-ubivaet-it-shnikov-ikh-deti-stanovyatsya-rabochimi-1066224907.html

Американская парадигма: Искусственный интеллект в США "убивает" IT-шников, их дети становятся рабочими

Американская парадигма: Искусственный интеллект в США "убивает" IT-шников, их дети становятся рабочими - 01.08.2025 Украина.ру

Американская парадигма: Искусственный интеллект в США "убивает" IT-шников, их дети становятся рабочими

Развитие высоких технологий породило в США спрос на рабочие профессии. Специалисты из сферы технологий уверены, что это лучший выбор для их детей

2025-08-01T04:30

2025-08-01T04:30

2025-08-01T04:30

эксклюзив

сша

it-компания

ии (искусственный интеллект)

безработица

рабочие

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Искусственный интеллект – это изобретение, которое, безусловно, способно значительно облегчить как повседневную жизнь человека, так и рутинные рабочие процессы, но вместе с тем он создаёт серьёзные риски. Один из них – угроза безработицы, с ним раньше многих других стран столкнулись Соединённые Штаты.Американские компании увольняют программистов начального уровня, поскольку больше не нуждаются в них – весь тот же функционал, особенно по отчётности и мониторингу, выполняет ИИ, так зачем тратить деньги на содержание большого штата. Явление, когда код пишет ИИ, а программист лишь отвечает за корректность постановки задачи и формулировки вопросов, получило своё название - vibe coding.С начала 2025 года уровень безработицы среди IT-специалистов в США неуклонно растёт и в мае достиг отметки 5,5% (для сравнения, в конце 2024 года было 3,9%), что выше среднего показателя по стране. Основной причиной такой тенденции назвали как раз активное внедрение искусственного интеллекта. В частности, Amazon и Microsoft за последние 2 года сократили десятки тысяч сотрудников из IT-сферы. Людей увольняют, но вакансий на рынке становится меньше, поскольку часть функций автоматизируют и, соответственно, сокращают численность персонала.По оценке руководителя ИИ-стартапа Anthropic Дарио Амодеи, в течение следующих 5 лет ИИ уничтожит около половины рабочих мест начального уровня, что приведёт к росту безработицы до 20%. Примерно такой же прогноз даёт и Goldman Sachs: к 2030 году искусственный интеллект может заменить 40% американских IT-вакансий.А ведь профессия программиста ещё относительно недавно была очень престижной и высокооплачиваемой. Теперь же IT-специалисты не знают, куда себя деть. Им советуют изучать возможности использования искусственного интеллекта в разных сферах жизни, поскольку знание языков программирования и процесса написания ПО становится бесполезным, а их детям – не идти по стопам родителей."Не учите детей на программистов. Искусственный интеллект заменит их всех", —заявил генеральный директор компании Nvidia (крупнейшего разработчика графических процессоров на мировом рынке) Дженсен Хуанг ещё в феврале 2024 года.И хотя в развитии ИИ у него есть личная выгода – Nvidia контролирует около 80% рынка оборудования для ИИ, наметившаяся тенденция по профориентированию детей IT-специалистов вписывается в рекомендации Хуанга.Сложившаяся ситуация заставляет родителей сильнее, чем раньше, думать над тем, с какими профессиями их дети будут востребованными на рынке труда. Если в прежние годы молодые люди активно выбирали специальности, связанные с компьютерными науками (по данным Национального центра статистики образования, в период с 2009по2022годколичество бакалавров в этой области увеличилось почти втрое), то теперь повышенным спросом пользуются учебные заведения с программами по рабочим специальностям. Родители, работающие в сфере технологий, считают, что сварщики, электрики, плотники менее уязвимы для искусственного интеллекта.И выбор этот небезосновательный – американская экономика нуждается во всё большем количестве сотрудников рабочих специальностей."То, что мы действительно увидели, особенно за последний год – это раздвоение возможностей, когда рабочие места, требующие умственного труда, пользуются гораздо меньшим спросом у работодателей, чем рабочие места, требующие более личного присутствия и квалифицированного труда", – говорила в феврале экономист сайта по найму Indeed Кори Сталь.Причём спрос на рабочие специальности сейчас наблюдается по всему миру. Как объясняют эксперты, несмотря на развитие ИИ, не все процессы можно автоматизировать. Не всегда условия работы бывают идеальными, и под них в отличие от запрограммированной машины человек адаптироваться может, а также примет нужные решения, исходя из ситуации. К тому же бывают нестандартные задачи, с этим живой специалист тоже справится лучше, как и с ручными инструментами.Несмотря на массовые увольнения в IT-секторе, от услуг программистов работодатели, конечно, совсем не откажутся, просто сейчас идёт переориентирование отрасли – спрос смещается в сторону экспертов по внедрению ИИ, ведь сам искусственный интеллект не так идеален, как пытаются его представить. Так, в исследовании университета Пердью ChatGPT ответил неправильно более чем на половину вопросов по программированию, следовательно, человек всё равно должен контролировать процесс."В сокращениях IT-специалистов в крупных западных компаниях нет ничего удивительного. Дело не в искусственном интеллекте – он пока далёк от того, чтобы заменить человека. Вопрос, скорее, в стратегии бизнеса. Технологические гиганты фокусируются на направлениях, которые генерируют больше денег, и оптимизируют штат. Время, когда IT-компании могли себе позволить нанимать тысячи специалистов на проекты, которые приносят больше "хайпа", чем выручки, прошло. Компании дорожат ресурсами, и это нормально", - объясняет директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass Евгений Перов.Читайте также: Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей

https://ukraina.ru/20240212/1053248378.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, it-компания, ии (искусственный интеллект), безработица, рабочие