Харьковский полицейский за $2 тыс водил уклониста за руку по ТЦК - 31.07.2025 Украина.ру
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Харьковский полицейский за $2 тыс водил уклониста за руку по ТЦК
Харьковский полицейский за $2 тыс водил уклониста за руку по ТЦК - 31.07.2025 Украина.ру
Харьковский полицейский за $2 тыс водил уклониста за руку по ТЦК
Украинскому уклонисту пришлось расплатиться долларами США за услуги харьковского полицейского. Об этом 31 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины.
2025-07-31T15:40
2025-07-31T15:40
новости
украина
харьковская область
тцк
гбр
нацполиция
криминал
мобилизация
уклонисты
сво
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ГБР во взаимодействии с особистами Нацполиции Украины изобличили руководителя подразделения одного из районных правоохранительных органов Харьковской области. Полицейский за сумму в долларах США организовал для уклоняющегося военнообязанного отмену розыска.Следователи выяснили, что житель Харькова получил повестку и начал искать пути уклонения от мобилизации. Через знакомых он вышел на местного правоохранителя, который проверил специализированные базы данных и подтвердил, что уклониста разыскивает ТЦК (военкомат)."Фигурант заверил, что имеет необходимые связи и сможет решить вопрос за 2 тыс. долларов США. После получения денег правоохранитель организовал перевод мужчины в другой территориальный центр комплектования. Из-за того, что разыскиваемое лицо боялось выходить на улицу, чтобы не попасть на глаза работникам ТЦК, правоохранитель приказал подчиненному сопровождать его и буквально за руку водить по кабинетам", - рассказали в ГБР.Во время этого визита военнообязанного уклониста сняли с розыска, а также закрыли административное производство, которое предусматривало штраф в 17 тыс гривен ($405). Правоохранителя подозревают в "злоупотреблении влиянием".Следователи изучают также действия работников ТЦК, которые могли способствовать реализации схемы уклонения от призыва. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.Новости на эту тему: Украина вводит автоматический воинский учет для мужчин старше 25 лет Ранее в новостях: Украинец показал побег от мобилизации через Карпаты и стал героем соцсетей Больше новостей дня представлено в обзоре Под Радой митинг, в Раде - демарш, обстрелы и налёты. Главное на 14:00 31 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, украина, харьковская область, тцк, гбр, нацполиция, криминал, мобилизация, уклонисты, сво
Новости, Украина, Харьковская область, ТЦК, ГБР, Нацполиция, криминал, мобилизация, уклонисты, СВО

Харьковский полицейский за $2 тыс водил уклониста за руку по ТЦК

15:40 31.07.2025
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : ГБР Украины
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Украинскому уклонисту пришлось расплатиться долларами США за услуги харьковского полицейского. Об этом 31 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины.
ГБР во взаимодействии с особистами Нацполиции Украины изобличили руководителя подразделения одного из районных правоохранительных органов Харьковской области. Полицейский за сумму в долларах США организовал для уклоняющегося военнообязанного отмену розыска.
Следователи выяснили, что житель Харькова получил повестку и начал искать пути уклонения от мобилизации. Через знакомых он вышел на местного правоохранителя, который проверил специализированные базы данных и подтвердил, что уклониста разыскивает ТЦК (военкомат).
"Фигурант заверил, что имеет необходимые связи и сможет решить вопрос за 2 тыс. долларов США. После получения денег правоохранитель организовал перевод мужчины в другой территориальный центр комплектования. Из-за того, что разыскиваемое лицо боялось выходить на улицу, чтобы не попасть на глаза работникам ТЦК, правоохранитель приказал подчиненному сопровождать его и буквально за руку водить по кабинетам", - рассказали в ГБР.
Во время этого визита военнообязанного уклониста сняли с розыска, а также закрыли административное производство, которое предусматривало штраф в 17 тыс гривен ($405). Правоохранителя подозревают в "злоупотреблении влиянием".
Следователи изучают также действия работников ТЦК, которые могли способствовать реализации схемы уклонения от призыва. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.
Новости на эту тему: Украина вводит автоматический воинский учет для мужчин старше 25 лет
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