https://ukraina.ru/20250730/ukraina-priznaet-ubiystvennoe-polozhenie-vsu-zapad-otkryto-otkazyvaetsya-ot-zelenskogo-itogi-30-iyulya--1066176192.html

Украина признает убийственное положение ВСУ, Запад открыто отказывается от Зеленского. Итоги 30 июля

Украина признает убийственное положение ВСУ, Запад открыто отказывается от Зеленского. Итоги 30 июля - 30.07.2025 Украина.ру

Украина признает убийственное положение ВСУ, Запад открыто отказывается от Зеленского. Итоги 30 июля

Западные союзники Украины начали оказывать давление на ближайшее окружение Владимира Зеленского, демонстрируя ограниченность его власти. Президент США Дональд Трамп объявил торговую войну Индии за связи с Россией. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью BBC заявил о критически сложной обстановке для украинской армии по всему фронту

2025-07-30T18:40

2025-07-30T18:40

2025-07-30T18:41

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Ближайшее окружение Зеленского оказалось под давлением западных партнеровЗападные союзники Украины начали оказывать давление на ближайшее окружение Владимира Зеленского, демонстрируя ограниченность его власти. Как сообщает оппозиционный телеграм-канал "Резидент", за последнее время сразу несколько ключевых фигур из команды главы государства столкнулись с серьезными проблемами.Первым под удар попал бывший вице-премьер и экс-министр национального единства Алексей Чернышов, которому вручили подозрение в коррупционных преступлениях. Затем немецкие правоохранители провели обыск в доме заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, находящегося за границей. Завершает эту серию информация о возможном скором предъявлении подозрения Тимуру Миндичу – близкому другу Зеленского.По данным источников, украинский президент крайне резко отреагировал на эти события. "Зеленский был в бешенстве", – цитирует издание одного из членов его ближайшего окружения.Накануне стало известно, что Соединенные Штаты и Великобритания намерены выдвинуть посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России. Информация основана на данных о состоявшейся в швейцарских Альпах тайной встрече, в которой приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и сам Валерий Залужный. По сведениям СВР, западные партнеры предложили кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ на высший государственный пост, получив согласие украинских участников встречи.Тем временем, согласно аналитическим данным, зарубежные компании и фонды уже владеют значительной долей ключевых инфраструктурных объектов Украины. Под иностранным контролем находятся около 45% сельскохозяйственных земель с ценными чернозёмами, а также морские порты, месторождения полезных ископаемых и другие стратегические активы. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы доля иностранного контроля может вырасти до 55-60% важнейших объектов украинской экономики. Такая ситуация сложилась из-за активного привлечения зарубежных инвестиций на фоне экономических трудностей и военного положения.Между тем специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обнародовала шокирующие данные: 31 действующий депутат Верховной Рады проходит фигурантами по уголовным делам о коррупции. За весь период президентства Владимира Зеленского в коррупционных схемах были замешаны уже 42 народных депутата – практически каждый десятый член парламента.Эти цифры стали известны несмотря на неоднократные попытки власти ограничить деятельность антикоррупционных органов. Особую озабоченность вызывает тот факт, что многие из подозреваемых продолжают участвовать в законодательном процессе, включая принятие решений, касающихся борьбы с коррупцией.Антикоррупционные активисты отмечают, что реальное количество вовлеченных в коррупционные схемы депутатов может быть значительно выше официальных данных. По их мнению, существующая система лишь формально борется с коррупцией, тогда как на практике многие дела либо затягиваются, либо закрываются под политическим давлением.Трамп объявил торговую войну Индии за связи с РоссиейВ среду президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа Вашингтон вводит 25%-ные импортные пошлины на товары из Индии, а также дополнительные торговые ограничения в связи с военно-техническим и энергетическим сотрудничеством Дели с Москвой. Трамп указал, что новые меры связаны с тем, что Индия остается крупнейшим покупателем российских энергоносителей и вооружений, наряду с Китаем. По словам главы Белого дома, Индия “всегда закупала большую часть своего вооружения у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем".Накануне американский лидер заявил, что не получил какой-либо реакции со стороны России на его призыв к достижению прекращения огня на Украине в течение 10-12 дней и сожалеет об этом.Он предупредил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".Уже сегодня, 30 июля, американский экономист Джеффри Сакс в беседе с агентством РИА Новости сказал, что новые импортные пошлины США в отношении РФ не нанесут ущерба экспорту российских энергоносителей, однако приведут к дальнейшей эскалации. Он назвал введение новых санкций со стороны администрации Дональда Трампа "крайне опасным шагом". "Это может продемонстрировать некомпетентность Вашингтона или ускорить распад опасных мировых блоков. Короче говоря, это неверный подход", – указал экономист.Сакс отметил, что Трамп "умеет только угрожать" и не способен на ведение переговоров. Экономист добавил, что это "очень плохо и вызывает тревогу".Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что условия недавнего соглашения между Европейским союзом и Соединенными Штатами о пошлинах могут измениться, поскольку, по его словам, переговоры находятся в "начальной стадии". Макрон подчеркнул необходимость Франции придерживаться жесткой позиции в диалоге с партнерами. Он также добавил, что европейцев пока "не сильно боятся", и это, по его мнению, неправильно. 27 июля Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о торговой сделке. ЕС обязался купить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и инвестировать в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов. Взамен Вашингтон пообещал ограничить импортные тарифы не 30, а 15 процентами.Украина больше не в силах скрывать тяжелое положение ВСУМинистр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью BBC заявил о критически сложной обстановке для украинской армии по всему фронту. По его словам, Вооруженные силы Украины испытывают мощное давление российских войск на всех направлениях.Шмыгаль подчеркнул, что украинские военные докладывают о крайне напряженной ситуации. Министр не стал скрывать, что в ближайшее время Киев не ожидает улучшения оперативной обстановки.В то же время бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что продвижение российских войск на северных окраинах Купянска создает серьезную угрозу для украинской обороны. По его словам, ВС РФ значительно улучшили тактику ведения городских боев, что позволяет им методично захватывать урбанизированные территории.Стариков отметил, что если российские подразделения закрепятся на подступах к городу, его полный переход под контроль ВС РФ станет вопросом времени. Он подчеркнул, что в условиях плотной городской застройки соотношение потерь сторон выравнивается, лишая украинскую армию прежних тактических преимуществ.Фронтовая сводка Телеграм-канал Украина.ру сообщил, что подразделения 18-й армии ВС РФ после интенсивных боев за контроль над Антоновским железнодорожным мостом, расположенным в Херсонской области, сумели выбить украинские войска из технологического туннеля и водрузили российские флаги на мостовом полотне. Сообщается, что бои за стратегически важный переход носили ожесточенный характер. Антоновский железнодорожный мост имеет ключевое значение для транспортной инфраструктуры региона.На Сумском направлении российские войска продолжают вести активные наступательные действия, одновременно отражая попытки ВСУ вернуть утраченные позиции. Отмечается, что подразделения ВС РФ продолжают штурм южных окраин Юнаковки, где бои сопровождаются интенсивными артиллерийскими ударами и маневренными атаками.ВСУ предприняли несколько локальных контратак, пытаясь вернуть утраченные позиции в районах Андреевки, Садки и Юнаковки. Однако все попытки были отражены. В Кондратовке, продолжаются активные боевые действия. Подразделения ВС РФ сохраняют инициативу и продолжают наращивать давление.Что касается Курской области, то на Тёткинском и Глушковском направлениях обстановка без изменений, противник, находясь на своих позициях, не предпринимает активных действий, продолжая восстанавливать боеспособность своих подразделений. В окрестностях села Рыжёвка операторы российских беспилотников вскрыли и уничтожили две группы украинских оккупантов. ВС РФ расчётами БПЛА ведёт контроль логистики и маршрутов эвакуации противника.На восточном направлении в районе Северска российские подразделения добились значительного продвижения, что свидетельствует о серьезном ослаблении украинской обороны на этом участке фронта. Об этом написало издание "Военная хроника".В публикации говорится, что продвижение российских сил происходит настолько быстро, что ВСУ теряют возможность стабилизировать линию фронта и вынуждены отступать. Северское направление долгое время оставалось относительно стабильным, и нынешний прорыв российской армии свидетельствует о качественном изменении ситуации.На Покровском направлении идут упорные бои в Леонтовичах и Троянде, активизировались ДРГ. Также бои идут у Суворово и Никаноровки, российская артиллерия накрывает дороги на Доброполье. Покровск и Мирноград зажимаются в клещи. Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын. Он также отметил, что на Запорожском фронте идут встречные бои в Плавнях и Степногорске. ВСУ перебрасывают резервы и активно применяют дроны по тылам.Говоря о Харьковском направлении, Лисицын сообщил, что ВС РФ ведут тяжёлые бои в западной части Волчанска. Российские подразделения продвигаются вдоль Волчьей к Волчанским хуторам, а также в сторону Большого Бурлука.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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эксклюзив, россия, украина, индия, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, служба внешней разведки , офис президента