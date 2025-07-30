НАТО готовит план "Днепровский рубеж" – эксперт рассказал про экстренный сценарий спасения ВСУ - 30.07.2025 Украина.ру
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НАТО готовит план "Днепровский рубеж" – эксперт рассказал про экстренный сценарий спасения ВСУ
НАТО готовит план "Днепровский рубеж" – эксперт рассказал про экстренный сценарий спасения ВСУ - 30.07.2025 Украина.ру
НАТО готовит план "Днепровский рубеж" – эксперт рассказал про экстренный сценарий спасения ВСУ
Западные союзники Киева втайне готовят план экстренного сокращения линии фронта вдвое – до рубежа по Днепру, чтобы использовать реку как естественный оборонительный рубеж. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-07-30T07:00
2025-07-30T07:00
новости
днепр
украина
киев
михаил павлив
нато
вооруженные силы украины
украина.ру
река
днепр (река)
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"Этот сценарий не обсуждается публично, потому что он выглядит как признание поражения, но на самом деле он уже прорабатывается", – утверждает аналитик. Согласно расчетам НАТО, удержание текущих позиций станет невозможным уже в 2026 году.Ключевая идея плана – использовать Днепр как естественный оборонительный рубеж: "Сократив сухопутный участок до 300–400 км, можно временно стабилизировать фронт". При этом Украина потеряет контроль над территориями к западу от реки."Западные генералы не думают категориями "каждый метр родной земли". Для них важнее компактный и управляемый фронт", – поясняет Павлив. Особое внимание уделяется Одессе: "Аналитики прямо указывают на вероятную потерю Украиной черноморского побережья"."Это не план победы – это план минимизации поражения", – резюмирует эксперт.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также материал на тему потерь украинской армии: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
https://ukraina.ru/20250729/vorota-donbassa-pochemu-izyumskiy-platsdarm-ne-stal-prologom-vtorogo-stalingrada-1066116800.html
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новости, днепр, украина, киев, михаил павлив, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, река, днепр (река), одесса, одесская область, что будет с одессой, главные новости, сво, дзен новости сво, новости сво россия
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НАТО готовит план "Днепровский рубеж" – эксперт рассказал про экстренный сценарий спасения ВСУ

07:00 30.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Западные союзники Киева втайне готовят план экстренного сокращения линии фронта вдвое – до рубежа по Днепру, чтобы использовать реку как естественный оборонительный рубеж. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Этот сценарий не обсуждается публично, потому что он выглядит как признание поражения, но на самом деле он уже прорабатывается", – утверждает аналитик. Согласно расчетам НАТО, удержание текущих позиций станет невозможным уже в 2026 году.
Ключевая идея плана – использовать Днепр как естественный оборонительный рубеж: "Сократив сухопутный участок до 300–400 км, можно временно стабилизировать фронт". При этом Украина потеряет контроль над территориями к западу от реки.
"Западные генералы не думают категориями "каждый метр родной земли". Для них важнее компактный и управляемый фронт", – поясняет Павлив. Особое внимание уделяется Одессе: "Аналитики прямо указывают на вероятную потерю Украиной черноморского побережья".
"Это не план победы – это план минимизации поражения", – резюмирует эксперт.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.
Также материал на тему потерь украинской армии: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
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