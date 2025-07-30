https://ukraina.ru/20250730/nato-gotovit-plan-dneprovskiy-rubezh--ekspert-rasskazal-pro-ekstrennyy-stsenariy-spaseniya-vsu-1066118424.html

НАТО готовит план "Днепровский рубеж" – эксперт рассказал про экстренный сценарий спасения ВСУ

НАТО готовит план "Днепровский рубеж" – эксперт рассказал про экстренный сценарий спасения ВСУ - 30.07.2025 Украина.ру

НАТО готовит план "Днепровский рубеж" – эксперт рассказал про экстренный сценарий спасения ВСУ

Западные союзники Киева втайне готовят план экстренного сокращения линии фронта вдвое – до рубежа по Днепру, чтобы использовать реку как естественный оборонительный рубеж. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-30T07:00

2025-07-30T07:00

2025-07-30T07:00

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"Этот сценарий не обсуждается публично, потому что он выглядит как признание поражения, но на самом деле он уже прорабатывается", – утверждает аналитик. Согласно расчетам НАТО, удержание текущих позиций станет невозможным уже в 2026 году.Ключевая идея плана – использовать Днепр как естественный оборонительный рубеж: "Сократив сухопутный участок до 300–400 км, можно временно стабилизировать фронт". При этом Украина потеряет контроль над территориями к западу от реки."Западные генералы не думают категориями "каждый метр родной земли". Для них важнее компактный и управляемый фронт", – поясняет Павлив. Особое внимание уделяется Одессе: "Аналитики прямо указывают на вероятную потерю Украиной черноморского побережья"."Это не план победы – это план минимизации поражения", – резюмирует эксперт.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также материал на тему потерь украинской армии: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".

https://ukraina.ru/20250729/vorota-donbassa-pochemu-izyumskiy-platsdarm-ne-stal-prologom-vtorogo-stalingrada-1066116800.html

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