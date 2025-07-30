"Блатные" и фиктивные на фронте: эксперт рассказал про 60 тысяч фантомных солдат в отчетах ВСУ - 30.07.2025 Украина.ру
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"Блатные" и фиктивные на фронте: эксперт рассказал про 60 тысяч фантомных солдат в отчетах ВСУ
"Блатные" и фиктивные на фронте: эксперт рассказал про 60 тысяч фантомных солдат в отчетах ВСУ - 30.07.2025 Украина.ру
"Блатные" и фиктивные на фронте: эксперт рассказал про 60 тысяч фантомных солдат в отчетах ВСУ
Системная коррупция стала одним из главных факторов катастрофической нехватки бойцов в рядах ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-07-30T06:20
2025-07-30T06:20
новости
михаил павлив
вооруженные силы украины
украина.ру
коррупция
всу
украинская армия
потери всу
выплаты
льготы
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"По приблизительным оценкам, речь идёт о 50–60 тысячах человек", — приводит данные эксперт. Эти так называемые "блатные" формально числятся в воинских частях, но реально не участвуют в боевых действиях.Механизм схемы раскрыт в статье: "Они получают выплаты и льготы, сразу переводя их ушлым командирам да и еще сверху добавляют свои". Таким образом создается видимость укомплектованности подразделений при реальной нехватке бойцов.Особое внимание уделяется последствиям: "Коррупция превращает "технологический рывок" в фарс". Даже массовое производство дронов не компенсирует потерю боеспособности из-за таких махинаций."Пока украинские генералы мечтают о роботизированной войне, реальная оборона киевского режима размывается", — заключает Павлив.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также на тему потерь украинской армии: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
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новости, михаил павлив, вооруженные силы украины, украина.ру, коррупция, всу, украинская армия, потери всу, выплаты, льготы, украинская власть, сво, новости сво сейчас, новости украины, эксперты
Новости, Михаил Павлив, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, коррупция, ВСУ, украинская армия, потери ВСУ, выплаты, льготы, украинская власть, СВО, новости СВО сейчас, Новости Украины, эксперты

"Блатные" и фиктивные на фронте: эксперт рассказал про 60 тысяч фантомных солдат в отчетах ВСУ

06:20 30.07.2025
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Системная коррупция стала одним из главных факторов катастрофической нехватки бойцов в рядах ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"По приблизительным оценкам, речь идёт о 50–60 тысячах человек", — приводит данные эксперт. Эти так называемые "блатные" формально числятся в воинских частях, но реально не участвуют в боевых действиях.
Механизм схемы раскрыт в статье: "Они получают выплаты и льготы, сразу переводя их ушлым командирам да и еще сверху добавляют свои". Таким образом создается видимость укомплектованности подразделений при реальной нехватке бойцов.
Особое внимание уделяется последствиям: "Коррупция превращает "технологический рывок" в фарс". Даже массовое производство дронов не компенсирует потерю боеспособности из-за таких махинаций.
"Пока украинские генералы мечтают о роботизированной войне, реальная оборона киевского режима размывается", — заключает Павлив.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.
Также на тему потерь украинской армии: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
- РИА Новости, 1920, 28.07.2025
28 июля, 13:59
ВСУ обстреляли жилые кварталы: ребенок ранен в Запорожской области, погибший в ХерсонскойВСУ подвергли российские регионы атаке. В результате ударов украинских войск есть погибшие и раненые. Об этом 28 июля сообщил Телеграм-канал Украина.ру
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