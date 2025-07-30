https://ukraina.ru/20250730/blatnye-i-fiktivnye-na-fronte-ekspert-rasskazal-pro-60-tysyach-fantomnykh-soldat-v-otchetakh-vsu-1066118951.html

"Блатные" и фиктивные на фронте: эксперт рассказал про 60 тысяч фантомных солдат в отчетах ВСУ

"Блатные" и фиктивные на фронте: эксперт рассказал про 60 тысяч фантомных солдат в отчетах ВСУ - 30.07.2025 Украина.ру

"Блатные" и фиктивные на фронте: эксперт рассказал про 60 тысяч фантомных солдат в отчетах ВСУ

Системная коррупция стала одним из главных факторов катастрофической нехватки бойцов в рядах ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-30T06:20

2025-07-30T06:20

2025-07-30T06:20

новости

михаил павлив

вооруженные силы украины

украина.ру

коррупция

всу

украинская армия

потери всу

выплаты

льготы

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"По приблизительным оценкам, речь идёт о 50–60 тысячах человек", — приводит данные эксперт. Эти так называемые "блатные" формально числятся в воинских частях, но реально не участвуют в боевых действиях.Механизм схемы раскрыт в статье: "Они получают выплаты и льготы, сразу переводя их ушлым командирам да и еще сверху добавляют свои". Таким образом создается видимость укомплектованности подразделений при реальной нехватке бойцов.Особое внимание уделяется последствиям: "Коррупция превращает "технологический рывок" в фарс". Даже массовое производство дронов не компенсирует потерю боеспособности из-за таких махинаций."Пока украинские генералы мечтают о роботизированной войне, реальная оборона киевского режима размывается", — заключает Павлив.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также на тему потерь украинской армии: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".

https://ukraina.ru/20250728/1066058756.html

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