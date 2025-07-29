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Верхи больше не могут. Почему Великобритания становится опасной для мира

Верхи больше не могут. Почему Великобритания становится опасной для мира - 29.07.2025 Украина.ру

Верхи больше не могут. Почему Великобритания становится опасной для мира

В Великобритании обсуждают резонансные данные последнего социологического опроса, который анализировал настроения избирателей в большинстве регионов Соединенного Королевства.

2025-07-29T16:40

2025-07-29T16:40

2025-07-29T16:41

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Его результаты подтверждают – если не произойдет ничего экстраординарного, две главные британские партии просто-напросто сойдут с политической сцены, потому что британцы массово отказывают им в поддержке.Если бы сегодня в стране состоялись внеочередные парламентские выборы, лейбористы Кира Стармера потеряли бы почти 300 мандатов, а консерваторы во главе с Кеми Баденок вообще могли бы претендовать только на 23 места в парламенте, что явилось бы для них чем-то вроде исторического антирекорда.Еще вчера это казалось невероятным, но все идет к тому, что Консервативная и Лейбористская партии уверенно скатываются к положению политических маргиналов.На их место претендуют новые игроки. Это Партия реформ Найджела Фараджа – согласно опросу, она завоевала бы сейчас сразу 347 депутатских кресел, получив в парламенте абсолютное большинство. А также новая политическая сила во главе с бывшим лейбористским лидером Джереми Корбином, которого когда-то изгнали из Лейбористской партии во время внутреннего переворота, чтобы привести к власти Стармера.Дошло до смешного – Корбин еще не придумал название своей новой партии, и только начинает заниматься ее регистрацией. Однако к нему уже начали перебегать лейбористские депутаты и активисты. Потому что они определенно не верят в будущее правящей сейчас политсилы, а также чутко ориентируются на электоральные настроения в своих округах, где лейбористов называют врагами рабочего класса."Сегодняшняя The Daily Telegraph от души веселится над заявлениями левака Корбина, который объявил о создании партии, но до сих пор не сподобился придумать ей название. И тем не менее опросы показывают, что за эту не имеющую имени партию уже готовы голосовать многие избиратели, которым осточертел цинизм лейбористов", – пишет в телеграме политолог Владимир Корнилов.Разговоры о том, что Великобритания нуждается во внеочередных выборах, становятся в стране общим местом и звучат в каждом пабе перед футбольным матчем на выходных. С этим согласны люди различных взглядов и убеждений, которые больше не сходятся друг с другом ни по каким вопросам.Все видят, что правительство Стармера добивает британскую экономику и занимается уничтожением остатков социальной системы. Денег не хватает даже на самые необходимые вещи – но зато лейбористы всегда готовы проспонсировать режим Зеленского или увеличить расходы на вооружения, в точности повторяя политическую линию своих предшественников из Консервативной партии."Кабинет Кира Стармера буквально прожигает последние бюджетные средства. В этом году Британии пришлось занять 143 миллиарда фунтов, чтобы покрыть бюджетный дефицит. Из них 110 миллиардов уходят только на выплату процентов по госдолгу размером в 3 триллиона фунтов стерлингов. Фактически приходится брать в долг, лишь бы уплачивать проценты по старым обязательствам.Расходы на обслуживание госдолга уже в два раза превосходят военный бюджет Британии. Поэтому Лондону так толком и не удаётся повышать оборонные траты – денег под это взять неоткуда. Нельзя исключать повторения кризиса 1976 года, когда США и МВФ пришлось спешно спасать Лондон от дефолта", – отмечает эксперт Малек Дудаков.Британские консерваторы вообще демонстрируют полную утрату здравого смысла и невероятное отчуждение от народных масс.Их лидер Баденок обещает подданным короля Карла провести шоковые реформы по аргентинскому образцу, в духе Хавьера Милея – то есть, сократить до минимума базовые государственные расходы, включая образование с медициной. Причем, одновременно консерваторы требуют максимально снизить налоги для богачей.Победить с такой программой не сможет никто – ни Кеми Баденок, ни Борис Джонсон, которого давно пытаются вернуть в большую политику, в надежде на то, что он восстановит позиции консерваторов. Хотя эта партия достигла политического дна именно под руководством его команды.Каждый раз, когда Джонсон пытается снова заявить о себе в информационном поле – рассказывая о том, как он танцует на столе в ночном клубе на острове Капри, или проходит лечение в дорогой частной клинике – это вызывает в интернет-сети взрыв возмущения и больно бьет по рейтингам тори.Множество британцев не могут позволить себе полноценный заграничный отдых, а очередь на первичный прием в государственных клиниках Соединенного Королевства занимают сразу на полгода вперед. Средств на лечение в приватных больницах у людей попросту нет – это слишком дорого даже для так называемого среднего класса.А все хорошо помнят, что к обнулению национального здравоохранения Великобритании приложил руку именно эксцентричный мизантроп Борис, который умудрялся экономить на нем даже в период коронавирусной пандемии.Все это представляет собой серьезный вызов для британского политического истеблишмента. В течение десятилетий он успешно управляет страной, поочередно используя для этого лейбористов и консерваторов. Однако эта система начинает давать существенные сбои, потому что люди начинают понимать, что коллективный Стармер отличается от собирательного Джонсона только темпераментом и прической.Конечно, британские элиты постараются приручить явного фаворита текущего политического момента – Найджела Фараджа – чтобы, в случае прихода к власти, он тоже претворял в жизнь их программу, под свежим партийным брэндом. Но одеть шоры на Джереми Корбина у них однозначно не получится – именно поэтому его в свое время пришлось срочно убирать с поста лидера лейбористов.К тому же, дело не столько в отдельно взятых политиках и связанных с ними партийных образованиях. Дело в том, что большинство британских избирателей категорически не доверяцет британским верхам, которые больше не могут держать ситуацию в стране под своим полным контролем.До такой степени, что во время недавнего мусорного кризиса в Бирмингеме правительству Стармера пришлось всерьез размышлять над тем, чтобы направить в этот проблемный район армейские части – на случай бунта людей, которым надоело жить по шею в отходах.Эта ситуация делает британский правящий класс особенно опасным – ведь, чтобы сохранить свою власть, его представители будут готовы пойти буквально на все. В условиях истощения бюджета, под угрозой победы несистемных политических сил они вполне могут сделать ставку на развязывание войны в Европе.Чтобы управлять Великобританией в условиях военного положения, интернировав своих политических противников – как "предателей" и "агентов Москвы".О том, как Трамп общался с премьером Великобритании Стармером в своем шотландском гольф-клубе - "Урсула фон дер Ляйен: унижения в гольф-клубе, чудеса "дипломатии" ЕС и что это всё значит"

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Александр Савко

эксклюзив, украина, великобритания, британия, кир стармер, борис джонсон, здравоохранение