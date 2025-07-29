Верхи больше не могут. Почему Великобритания становится опасной для мира - 29.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250729/verkhi-bolshe-ne-mogut-pochemu-velikobritaniya-stanovitsya-opasnoy-dlya-mira-1066114038.html
Верхи больше не могут. Почему Великобритания становится опасной для мира
Верхи больше не могут. Почему Великобритания становится опасной для мира - 29.07.2025 Украина.ру
Верхи больше не могут. Почему Великобритания становится опасной для мира
В Великобритании обсуждают резонансные данные последнего социологического опроса, который анализировал настроения избирателей в большинстве регионов Соединенного Королевства.
2025-07-29T16:40
2025-07-29T16:41
эксклюзив
украина
великобритания
британия
кир стармер
борис джонсон
здравоохранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066116219_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c60a174de064031df1c964f3f16b7645.jpg
Его результаты подтверждают – если не произойдет ничего экстраординарного, две главные британские партии просто-напросто сойдут с политической сцены, потому что британцы массово отказывают им в поддержке.Если бы сегодня в стране состоялись внеочередные парламентские выборы, лейбористы Кира Стармера потеряли бы почти 300 мандатов, а консерваторы во главе с Кеми Баденок вообще могли бы претендовать только на 23 места в парламенте, что явилось бы для них чем-то вроде исторического антирекорда.Еще вчера это казалось невероятным, но все идет к тому, что Консервативная и Лейбористская партии уверенно скатываются к положению политических маргиналов.На их место претендуют новые игроки. Это Партия реформ Найджела Фараджа – согласно опросу, она завоевала бы сейчас сразу 347 депутатских кресел, получив в парламенте абсолютное большинство. А также новая политическая сила во главе с бывшим лейбористским лидером Джереми Корбином, которого когда-то изгнали из Лейбористской партии во время внутреннего переворота, чтобы привести к власти Стармера.Дошло до смешного – Корбин еще не придумал название своей новой партии, и только начинает заниматься ее регистрацией. Однако к нему уже начали перебегать лейбористские депутаты и активисты. Потому что они определенно не верят в будущее правящей сейчас политсилы, а также чутко ориентируются на электоральные настроения в своих округах, где лейбористов называют врагами рабочего класса."Сегодняшняя The Daily Telegraph от души веселится над заявлениями левака Корбина, который объявил о создании партии, но до сих пор не сподобился придумать ей название. И тем не менее опросы показывают, что за эту не имеющую имени партию уже готовы голосовать многие избиратели, которым осточертел цинизм лейбористов", – пишет в телеграме политолог Владимир Корнилов.Разговоры о том, что Великобритания нуждается во внеочередных выборах, становятся в стране общим местом и звучат в каждом пабе перед футбольным матчем на выходных. С этим согласны люди различных взглядов и убеждений, которые больше не сходятся друг с другом ни по каким вопросам.Все видят, что правительство Стармера добивает британскую экономику и занимается уничтожением остатков социальной системы. Денег не хватает даже на самые необходимые вещи – но зато лейбористы всегда готовы проспонсировать режим Зеленского или увеличить расходы на вооружения, в точности повторяя политическую линию своих предшественников из Консервативной партии."Кабинет Кира Стармера буквально прожигает последние бюджетные средства. В этом году Британии пришлось занять 143 миллиарда фунтов, чтобы покрыть бюджетный дефицит. Из них 110 миллиардов уходят только на выплату процентов по госдолгу размером в 3 триллиона фунтов стерлингов. Фактически приходится брать в долг, лишь бы уплачивать проценты по старым обязательствам.Расходы на обслуживание госдолга уже в два раза превосходят военный бюджет Британии. Поэтому Лондону так толком и не удаётся повышать оборонные траты – денег под это взять неоткуда. Нельзя исключать повторения кризиса 1976 года, когда США и МВФ пришлось спешно спасать Лондон от дефолта", – отмечает эксперт Малек Дудаков.Британские консерваторы вообще демонстрируют полную утрату здравого смысла и невероятное отчуждение от народных масс.Их лидер Баденок обещает подданным короля Карла провести шоковые реформы по аргентинскому образцу, в духе Хавьера Милея – то есть, сократить до минимума базовые государственные расходы, включая образование с медициной. Причем, одновременно консерваторы требуют максимально снизить налоги для богачей.Победить с такой программой не сможет никто – ни Кеми Баденок, ни Борис Джонсон, которого давно пытаются вернуть в большую политику, в надежде на то, что он восстановит позиции консерваторов. Хотя эта партия достигла политического дна именно под руководством его команды.Каждый раз, когда Джонсон пытается снова заявить о себе в информационном поле – рассказывая о том, как он танцует на столе в ночном клубе на острове Капри, или проходит лечение в дорогой частной клинике – это вызывает в интернет-сети взрыв возмущения и больно бьет по рейтингам тори.Множество британцев не могут позволить себе полноценный заграничный отдых, а очередь на первичный прием в государственных клиниках Соединенного Королевства занимают сразу на полгода вперед. Средств на лечение в приватных больницах у людей попросту нет – это слишком дорого даже для так называемого среднего класса.А все хорошо помнят, что к обнулению национального здравоохранения Великобритании приложил руку именно эксцентричный мизантроп Борис, который умудрялся экономить на нем даже в период коронавирусной пандемии.Все это представляет собой серьезный вызов для британского политического истеблишмента. В течение десятилетий он успешно управляет страной, поочередно используя для этого лейбористов и консерваторов. Однако эта система начинает давать существенные сбои, потому что люди начинают понимать, что коллективный Стармер отличается от собирательного Джонсона только темпераментом и прической.Конечно, британские элиты постараются приручить явного фаворита текущего политического момента – Найджела Фараджа – чтобы, в случае прихода к власти, он тоже претворял в жизнь их программу, под свежим партийным брэндом. Но одеть шоры на Джереми Корбина у них однозначно не получится – именно поэтому его в свое время пришлось срочно убирать с поста лидера лейбористов.К тому же, дело не столько в отдельно взятых политиках и связанных с ними партийных образованиях. Дело в том, что большинство британских избирателей категорически не доверяцет британским верхам, которые больше не могут держать ситуацию в стране под своим полным контролем.До такой степени, что во время недавнего мусорного кризиса в Бирмингеме правительству Стармера пришлось всерьез размышлять над тем, чтобы направить в этот проблемный район армейские части – на случай бунта людей, которым надоело жить по шею в отходах.Эта ситуация делает британский правящий класс особенно опасным – ведь, чтобы сохранить свою власть, его представители будут готовы пойти буквально на все. В условиях истощения бюджета, под угрозой победы несистемных политических сил они вполне могут сделать ставку на развязывание войны в Европе.Чтобы управлять Великобританией в условиях военного положения, интернировав своих политических противников – как "предателей" и "агентов Москвы".О том, как Трамп общался с премьером Великобритании Стармером в своем шотландском гольф-клубе - "Урсула фон дер Ляйен: унижения в гольф-клубе, чудеса "дипломатии" ЕС и что это всё значит"
украина
великобритания
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Савко
Александр Савко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066116219_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_8bfe8c2ca954930f98b98230c04a4b08.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, великобритания, британия, кир стармер, борис джонсон, здравоохранение
Эксклюзив, Украина, Великобритания, Британия, Кир Стармер, Борис Джонсон, здравоохранение

Верхи больше не могут. Почему Великобритания становится опасной для мира

16:40 29.07.2025 (обновлено: 16:41 29.07.2025)
 
© Getty Images / Matthew Chattle
- РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Getty Images / Matthew Chattle
Читать в
ДзенTelegram
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Великобритании обсуждают резонансные данные последнего социологического опроса, который анализировал настроения избирателей в большинстве регионов Соединенного Королевства.
Его результаты подтверждают – если не произойдет ничего экстраординарного, две главные британские партии просто-напросто сойдут с политической сцены, потому что британцы массово отказывают им в поддержке.
Если бы сегодня в стране состоялись внеочередные парламентские выборы, лейбористы Кира Стармера потеряли бы почти 300 мандатов, а консерваторы во главе с Кеми Баденок вообще могли бы претендовать только на 23 места в парламенте, что явилось бы для них чем-то вроде исторического антирекорда.
Еще вчера это казалось невероятным, но все идет к тому, что Консервативная и Лейбористская партии уверенно скатываются к положению политических маргиналов.
На их место претендуют новые игроки. Это Партия реформ Найджела Фараджа – согласно опросу, она завоевала бы сейчас сразу 347 депутатских кресел, получив в парламенте абсолютное большинство. А также новая политическая сила во главе с бывшим лейбористским лидером Джереми Корбином, которого когда-то изгнали из Лейбористской партии во время внутреннего переворота, чтобы привести к власти Стармера.
Дошло до смешного – Корбин еще не придумал название своей новой партии, и только начинает заниматься ее регистрацией. Однако к нему уже начали перебегать лейбористские депутаты и активисты. Потому что они определенно не верят в будущее правящей сейчас политсилы, а также чутко ориентируются на электоральные настроения в своих округах, где лейбористов называют врагами рабочего класса.
"Сегодняшняя The Daily Telegraph от души веселится над заявлениями левака Корбина, который объявил о создании партии, но до сих пор не сподобился придумать ей название. И тем не менее опросы показывают, что за эту не имеющую имени партию уже готовы голосовать многие избиратели, которым осточертел цинизм лейбористов", – пишет в телеграме политолог Владимир Корнилов.
Разговоры о том, что Великобритания нуждается во внеочередных выборах, становятся в стране общим местом и звучат в каждом пабе перед футбольным матчем на выходных. С этим согласны люди различных взглядов и убеждений, которые больше не сходятся друг с другом ни по каким вопросам.
Все видят, что правительство Стармера добивает британскую экономику и занимается уничтожением остатков социальной системы. Денег не хватает даже на самые необходимые вещи – но зато лейбористы всегда готовы проспонсировать режим Зеленского или увеличить расходы на вооружения, в точности повторяя политическую линию своих предшественников из Консервативной партии.
"Кабинет Кира Стармера буквально прожигает последние бюджетные средства. В этом году Британии пришлось занять 143 миллиарда фунтов, чтобы покрыть бюджетный дефицит. Из них 110 миллиардов уходят только на выплату процентов по госдолгу размером в 3 триллиона фунтов стерлингов. Фактически приходится брать в долг, лишь бы уплачивать проценты по старым обязательствам.
Расходы на обслуживание госдолга уже в два раза превосходят военный бюджет Британии. Поэтому Лондону так толком и не удаётся повышать оборонные траты – денег под это взять неоткуда. Нельзя исключать повторения кризиса 1976 года, когда США и МВФ пришлось спешно спасать Лондон от дефолта", – отмечает эксперт Малек Дудаков.
Британские консерваторы вообще демонстрируют полную утрату здравого смысла и невероятное отчуждение от народных масс.
Их лидер Баденок обещает подданным короля Карла провести шоковые реформы по аргентинскому образцу, в духе Хавьера Милея – то есть, сократить до минимума базовые государственные расходы, включая образование с медициной. Причем, одновременно консерваторы требуют максимально снизить налоги для богачей.
Победить с такой программой не сможет никто – ни Кеми Баденок, ни Борис Джонсон, которого давно пытаются вернуть в большую политику, в надежде на то, что он восстановит позиции консерваторов. Хотя эта партия достигла политического дна именно под руководством его команды.
Каждый раз, когда Джонсон пытается снова заявить о себе в информационном поле – рассказывая о том, как он танцует на столе в ночном клубе на острове Капри, или проходит лечение в дорогой частной клинике – это вызывает в интернет-сети взрыв возмущения и больно бьет по рейтингам тори.
Множество британцев не могут позволить себе полноценный заграничный отдых, а очередь на первичный прием в государственных клиниках Соединенного Королевства занимают сразу на полгода вперед. Средств на лечение в приватных больницах у людей попросту нет – это слишком дорого даже для так называемого среднего класса.
А все хорошо помнят, что к обнулению национального здравоохранения Великобритании приложил руку именно эксцентричный мизантроп Борис, который умудрялся экономить на нем даже в период коронавирусной пандемии.
Все это представляет собой серьезный вызов для британского политического истеблишмента. В течение десятилетий он успешно управляет страной, поочередно используя для этого лейбористов и консерваторов. Однако эта система начинает давать существенные сбои, потому что люди начинают понимать, что коллективный Стармер отличается от собирательного Джонсона только темпераментом и прической.
Конечно, британские элиты постараются приручить явного фаворита текущего политического момента – Найджела Фараджа – чтобы, в случае прихода к власти, он тоже претворял в жизнь их программу, под свежим партийным брэндом. Но одеть шоры на Джереми Корбина у них однозначно не получится – именно поэтому его в свое время пришлось срочно убирать с поста лидера лейбористов.
К тому же, дело не столько в отдельно взятых политиках и связанных с ними партийных образованиях. Дело в том, что большинство британских избирателей категорически не доверяцет британским верхам, которые больше не могут держать ситуацию в стране под своим полным контролем.
До такой степени, что во время недавнего мусорного кризиса в Бирмингеме правительству Стармера пришлось всерьез размышлять над тем, чтобы направить в этот проблемный район армейские части – на случай бунта людей, которым надоело жить по шею в отходах.
Эта ситуация делает британский правящий класс особенно опасным – ведь, чтобы сохранить свою власть, его представители будут готовы пойти буквально на все. В условиях истощения бюджета, под угрозой победы несистемных политических сил они вполне могут сделать ставку на развязывание войны в Европе.
Чтобы управлять Великобританией в условиях военного положения, интернировав своих политических противников – как "предателей" и "агентов Москвы".
О том, как Трамп общался с премьером Великобритании Стармером в своем шотландском гольф-клубе - "Урсула фон дер Ляйен: унижения в гольф-клубе, чудеса "дипломатии" ЕС и что это всё значит"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаВеликобританияБританияКир СтармерБорис Джонсонздравоохранение
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:49В Тульской области нарколаборатория финансировала ВСУ. Новости к 18.50
18:25Зеленский подписал закон о признании депортации украинцев из Польши "преступной"
18:23Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс
18:15Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота
18:01Залужный метит на место Зеленского, офис президента Украины погряз в скандалах. Итоги 29 июля
17:45За 15 минут два литра крови: ветеран СВО о жизни после тяжёлого ранения и законе, нужном для России
17:38В Кременчуге ТЦК разыскивает инвалида-колясочника
17:27Покровский узел: Живов рассказал о сложностях взятия ключевого транспортного центра ВСУ
17:14И Трампу, и европейцам пришлось заплатить свою цену: украинский подтекст торговой сделки США и ЕС
17:12ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области
17:03Интерес мировой общественности к российско-украинскому конфликту стремительно падает
16:57Европейская инфраструктура оказалась непригодна к войне с Россией
16:40Верхи больше не могут. Почему Великобритания становится опасной для мира
16:30Мнимые и настоящие соревнования прокси. Почему Россия сама должна побеждать в СВО
16:01Ворота Донбасса. Почему Изюмский плацдарм не стал прологом "второго Сталинграда"
16:00Крупная сеть аптек подверглась атаке хакеров. Главные новости на 16:00
15:59Армия без солдат: "поголовье боевиков ВСУ стремительно сокращается"
15:51Технический сбой, кибератака или солнечная активность: Кнутов о внезапном отключении Starlink у ВСУ
15:50Минобороны РФ опубликовало кадры боев за освобождение Темировки в Запорожской области
15:43Запад ищет замену Зеленскому: СВР раскрыла планы по Залужному
Лента новостейМолния