https://ukraina.ru/20250729/plotnost-voysk-vsu-na-fronte-dostigla-kriticheskogo-minimuma--pavliv-1066111929.html

"Плотность войск ВСУ на фронте достигла критического минимума" — Павлив

"Плотность войск ВСУ на фронте достигла критического минимума" — Павлив - 29.07.2025 Украина.ру

"Плотность войск ВСУ на фронте достигла критического минимума" — Павлив

Новые расчёты показывают, что плотность украинских войск на фронте в 2-3 раза ниже минимально необходимой для устойчивой обороны. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-29T14:40

2025-07-29T14:40

2025-07-29T14:40

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"На сухопутных участках (~800 км) плотность составляет всего ~153–221 человек на км, тогда как по стандартам НАТО требуется минимум 300 бойцов на километр", — отмечает эксперт. Такой уровень делает оборону крайне уязвимой для прорывов.Особое беспокойство вызывает сравнение с историческими нормами: "Во время Второй мировой на километр фронта приходилось от 1000 до 3000 человек. Даже с учётом современных технологий минимально допустимая плотность — 300 бойцов"."Фронт держится только за счёт постоянного маневрирования резервами и оголения второстепенных участков", — подчёркивает Павлив. Эта практика, по его мнению, лишь отсрочивает неизбежное.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также на тему демографического и экономического потенциала во время войны — в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины.

https://ukraina.ru/20250718/s-fronta-ne-verntsya-nikto-200-tysyach-dvukhsotykh-ukrainskie-eksperty-otsenili-masshtab-poter-vsu-1065421686.html

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