https://ukraina.ru/20250729/otchayannye-igry-zapada-kto-delaet-shag-k-voyne-i-kakie-provokatsii-zhdat-rossii-glavnoe-na-utro-29-1066091452.html

Отчаянные игры Запада: кто делает "шаг к войне" и какие провокации ждать России. Главное на утро 29 июля

Отчаянные игры Запада: кто делает "шаг к войне" и какие провокации ждать России. Главное на утро 29 июля - 29.07.2025 Украина.ру

Отчаянные игры Запада: кто делает "шаг к войне" и какие провокации ждать России. Главное на утро 29 июля

Новый ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России расценивается Москвой как угроза и еще один "шаг к войне". НАТО, тем временем, рассматривает возможные провокации на территории Калининградской области. На фоне антикоррупционного скандала на Украине Еврокомиссия грозится лишить Киев помощи

2025-07-29T09:14

2025-07-29T09:14

2025-07-29T09:19

эксклюзив

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

андрей ермак

набу

нато

сап

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Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют, что минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.Отмечается, что российские военные нанесли удары по целям врага в Сумской области, в районе Павлограда Днепропетровской области, в оккупированном Славянске, в Изюме Харьковской области, перечислили в посте.Между тем Минобороны РФ сообщило, что в ночь на вторник российские средства противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать цели на территории российских регионов. Наибольшее число БПЛА — 43 аппарата — российские военные перехватили над территорией Брянской области. Еще 22 беспилотника были уничтожены над Ростовской областью. Кроме того, шесть дронов сбили в небе над Калужской областью, два — над территорией Смоленской области. Наконец, еще один беспилотник был обезврежен над территорией Ленинградской области.Шаги к войне: почему Запад не останавливается Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев у себя в соцсетях заявил, что новый ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России — угроза и еще один "шаг к войне".Накануне глава Белого дома сказал, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, поскольку не видит прогресса в урегулировании конфликта.По мнению Медведева, Трамп начал с Россией "игру ультиматумов", но забыл, что Россия — это не Израиль и Иран. "Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне", — написал российский политик.Ранее подобный диалог между Россией и США уже был: 14 июля Трамп заявлял, что Вашингтон введет большие пошлины в отношении России, если в течение 50 дней не будет договоренностей по урегулированию на Украине. В МИД РФ на это отметили, что Москва не приемлет попыток выставлять ей ультиматумы.Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что США доставили тактическое ядерное оружие в Великобританию, чтобы "послать сигнал" России. В публикации издание использовало формулировку "вероятно".Отмечается, что на такие действия Вашингтон пошел впервые с 2008 года.Источники утверждают, что 16 июля военный самолет покинул американскую авиабазу Киртланд, где находится Центр ядерного вооружения ВВС США, и спустя несколько часов приземлился на базе Лейкенхит в Великобритании.По словам автора материала, борт летел с включенными транспондерами, чтобы "показать России, что Соединенные Штаты не сокращают свой ядерный потенциал в Европе".Ранее издание UK Defence Journal писало, что американские ВВС впервые за 17 лет доставили на базу Лейкенхит термоядерные авиабомбы B61-12.Между тем глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с агентством РИА Новости заявил, что НАТО может готовить провокацию против Калининградской области. По словам собеседника издания, в странах-членах НАТО утверждают, что РФ якобы глушит сигналы GPS в рамках неких действий спецслужб. Нимайер считает, что блок может использовать это в качестве повода для проведения провокации, которая возможна уже в ближайшие недели. При этом, указал немецкий политик, она может произойти как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора.В альянсе могут пойти на этот шаг в том числе в случае полного разгрома украинской армии, поскольку блоку нужно будет продолжать конфликт с Россией, заключил Нимайер.Издание "Военная хроника" со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов сообщило, что активность НАТО в Черном море резко выросла. По данным Телеграм-канала, в этом регионе замечены сразу три летательных аппарата стран НАТО — два американских (P 8A Poseidon и RQ 4B Global Hawk) и один турецкий (ATR 72 600 MPA).Военкоры отметили, что активизация альянса в этом регионе была зафиксирована "на фоне резких заявлений Трампа и всех остальных связанных с этим событий".Китайская газета Sohu, в свою очередь, написала, что президент России Владимир Путин болезненно "ударил по зубам" Германии после провокаций с ее стороны.В публикации говорится, что при канцлере Фридрихе Мерце ФРГ начала ужесточать антироссийскую риторику и стала едва ли не главным противником РФ, отобрав эту роль у США.Так, Германия стремилась быстрее отправлять Киеву оружие и призывала Европу к новым санкциям против России, однако эти провокации не удались. "Берлин оказался в большом проигрыше", — заявляет автор материала.Россия дала ответ Германии на поле боя на Украине, уничтожив несколько пусковых установок Patriot, которые Берлин передал Киеву. При этом отмечается, что рядом с пораженными ЗРК могли находиться немецкие инструкторы.По мнению китайской газеты, это стало "болезненным ударом по зубам" для Германии со стороны Владимира Путина.Фронтовая сводка на утро 29 июляРоссийские СМИ со ссылкой на командира отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ с позывным "Лебедь" написали, что взвод ВСУ сдался в плен в селе Малиевка Днепропетровской области. Отмечается, что когда встает "вопрос жизни или смерти" украинские солдаты предпочитают сдаваться в плен. "Лебедь" добавил, что во время сдачи украинских военных в плен ВСУ вели по ним огонь, пытаясь добить их с помощью артиллерии и беспилотников.В то же время стало известно, что украинские офицеры дистанционно руководят 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, которая дислоцируется на Сумском направлении. Об этом рассказали сами военнослужащие бригады. Они заявили, что "никого из украинских офицеров нет севернее села Храповщина".Также сообщается, что более 15% военнослужащих украинского батальона, дислоцированного в Сумской области, не способны выполнять боевые задачи из-за заболеваний. Речь идет о 83-м батальоне 105-й отдельной бригады теробороны. О проблемах подразделения стало известно из переписки волонтеров с украинскими военными, которая появилась в соцсетях. "Свыше 15% солдат неспособны выполнять боевые задачи из-за различных заболеваний", — говорится в сообщении. От каких именно болезней страдают украинские военные, не сообщается.Новые детали украинского скандала Агентство РИА Новости опубликовало аудиозапись беседы младшего брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака по имени Денис с помощницей Натальей Кузьменко. Отмечается, что запись была сделана перед поездкой мужчины в Афганистан за партией наркотических средств.Ермак просит заказать ему и его спутникам билеты в Кабул на троих с одним багажом. На обратную же дорогу, по его словам, багажные места понадобятся для всех участников поездки. Он также просит забронировать для каждого отдельные номера в отеле.Поездка, как сообщалось ранее, состоялась летом прошлого года. В багаже, по данным источника РИА Новости, на Украину были доставлены наркотики. Их привезли Денис Ермак, а также сопровождавшие его Евгений Богатырев и этнический афганец Ахмад Касими.Официальной целью визита в Афганистан назывались "экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых". Была оформлена страховка путешественника в размере 30 тысяч евро.Между тем Еврокомиссия направила Киеву предупреждение о прекращении финансовой помощи в случае, если власти продолжат давление на антикоррупционные органы. Об этом написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.По данным издания, соответствующее письмо поступило на фоне попыток Киева лишить независимости национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).В письме говорится, что финансовая помощь от фонда ЕС будет заморожена, если "ситуация с антикоррупционными органами не разрешится". По линии фонда Украине до 2027 года было обещано 50 миллиардов евро для госбюджета.Ранее Владимир Зеленский провёл через парламент (ВРУ) законопроект о лишении независимого статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За это проголосовало парламентское большинство — 263 депутата (в том числе президентская фракция "Слуга народа"), объявивших после этого об уходе на каникулы до конца августа.Подписав этот закон, Зеленский фактически подчинил себе НАБУ и САП через подчинённый ему же офис генпрокурора. Позднее на Украине прошли митинги против ограничения полномочий антикоррупционных органов. Протестные акции состоялись в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Сумах, Черновцах, Львове и Тернополе. На следующий день география протестных выступлений расширилась.Как сообщило агентство Bloomberg, лидеры ЕС расценили происходящее как серьёзную неудачу в стремлении Украины к западной интеграции. Закон о НАБУ и САП может помешать долгосрочным переговорам о вступлении в ЕС и поставить под угрозу будущее финансирование военных действий Украины. Как заявил агентству один из евробюрократов, этот шаг Зеленского стал его самой большой ошибкой с момента вступления в должность в 2019 году. После этого в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о возвращении НАБУ и САП их прежних полномочий. Появились сообщения об экстренном отзыве нардепов с каникул.Под давлением Запада и начавшихся протестных акций Зеленский спустя несколько дней заявил о согласовании текста нового законопроекта по НАБУ и САП. При этом протесты на Украине продолжились.Подробнее о том, как эта история разворачивается на сегодняшний день, — в публикации Ермак и Зеленский срывают голосование за законопроект о полномочиях антикоррупционных органов.

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https://ukraina.ru/20250728/tramp-ozvuchil-ultimatum-po-ukraine-naskolko-realistichny-ego-ugrozy-1066067661.html

https://ukraina.ru/20250728/brat-andreya-ermaka-zameshan-v-narkotrafike-iz-afganistana-stalo-izvestno-o-skheme--1066051342.html

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