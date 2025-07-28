https://ukraina.ru/20250728/optimizm-uzhe-ne-pomozhet-nado-vstupat-v-ssha-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-svoey-strane-i-e-elite-1066042925.html

"Оптимизм уже не поможет", надо вступать… в США. Украинские эксперты и политики о своей стране и её элите

"Оптимизм уже не поможет", надо вступать… в США. Украинские эксперты и политики о своей стране и её элите - 28.07.2025 Украина.ру

"Оптимизм уже не поможет", надо вступать… в США. Украинские эксперты и политики о своей стране и её элите

В украинском экспертном сообществе думают о судьбе Зеленского и компании, но напоминают, что не только "элитным", но и простым гражданам надо сейчас всерьёз подумать о своём будущем, в котором ничего хорошего пока не проглядывается.

2025-07-28T04:06

2025-07-28T04:06

2025-07-28T04:06

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Комментируя события текущего "картонного" майдана, покинувшая страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко выразила удивление тем фактом, что украинцы вышли выразить протест не против беспредельной мобилизации, но "вышли для того, чтобы отстоять не себя, а американское имущество".Она отметила, что при этом на акциях звучит лозунг прежних Майданов - "украинцы - не рабы" и пр."Против мобилизации никто не вышел. Против коррупции никто не вышел. Против войны никто не вышел. Но, как только тронули офис белых людей — полная площадь! Интересно, а как бы себя вели рабы в такой ситуации?", - задала она риторический вопрос.По словам Панченко, упомянутые "белые люди" успешно привлекли к акциям протеста студентов, распространяя "красивые видео под классную музыку" в соцсети TikTok. Подействовало."Студенты в Украине на лицо — замечательные ребята, но какие-то необучаемые", - констатировала журналистка. Она добавила, что вообще эти протесты представляют из себя печальное зрелище, показывающее, как деградировала украинская политическая жизнь: раньше у протестующих сразу появлялись флаги, красивая одежда и т.п., а в этот раз они стоят просто с картонками и вообще - "похожи на бомжей"."Западу уже даже не нужно вкладываться в этих ребят. Работают за хлеб, без праздника. Все кричалки — матерные… Организаторы хорошо понимают уровень и митингующих, и тех, на кого это рассчитано", - подчеркнула Панченко, посоветовав студентам посмотреть на историю Украины за последние 20 лет и понять, что ни к чему хорошему майданы не приводят.Зеленский давления не выдержал и сдал назад, но чем всё для него закончится — пока не вполне понятно, к критике нынешней власти подключились западные СМИ, обратившие внимание на главу ОП Андрея Ермака. Скандал только разворачивается...В любом случае, как раньше — уже не будет. Пропасть между элитой и народом на Украине больше, чем в России, больше, чем в любой другой стране, но и представителям этой самой элиты пора задуматься, ведь для Запада они уже отработанный материал, указала журналистка.Она добавила, что и простым людям на Украине надо бы всерьёз подумать о своём будущем, именно всерьёз — сейчас "оптимизм, скорее, может сыграть злую шутку".А экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв в связи с происходящими событиями напомнил о прошлом. По его словам, первый Майдан на Украине был студенческим — "и был момент такой - "они же дети", говорили о том, что напали на детей, взрослые полицейские побили детей… и на всём этом собрали тот Евромайдан, который все по телевизору наблюдали".Эксперт отметил, что тогда на протесты свозили людей с Западной Украины, но многие пришли на Майдан и сами, потому что были возмущены — "как же так, избили детей!".Царёв рассказал, что он тогда лично занимался этим вопросом. Изучили списки задержанных, списки пострадавших, изучили материалы фотофиксации событий, проводимой сотрудниками СБУ. И выяснили, что детей никто не бил - "ни одного школьника, ни одного студента мы там не обнаружили". Зато обнаружили сотрудников многочисленных неправительственных организаций (НКО), на финансирование которых Запад потратил около 5 млрд. долларов. Этими миллиардами и был оплачен госпереворот на Украине.Потом эти же люди требовали зачистить Юго-Восток, требовали и требуют продолжения войны. И вот по ним-то Зеленский сейчас и ударил, сказал экс-нардеп, пояснив, что сделано это было вовсе не из нежелания продолжать войну, не из каких-то высоких соображений, но по той причине, что созданные Западом антикоррупционные органы "начали выходить на него и его окружение", а это для Зеленского чрезвычайно опасно.Протесты против урезания полномочий антикоррупционных органов продолжаются, чем всё это закончится для Зеленского и компании, судить пока рано. Но дело ведь не в Зеленском, если его заменят на кого-то более удобного для глобалистов, то это никак не улучшит положения простых граждан, война будет продолжаться. И гибнуть на этой войне будут вовсе не "элитные"...Для войны нужны не только жизни, но и деньги. Как полагает экс-советник президента Кучмы, политолог и экономист Олег Соскин, Украине (точнее, киевскому режиму — Ред.) ежемесячно надо тратить на военные нужды хотя бы 10 млрд долларов, в год это 120 млрд долларов — но где их взять? Это неподъёмная сумма для страны, заявил он в эфире ютуб-канала Politeka.По мнению эксперта, Запад сейчас находится не в том состоянии, чтобы оказывать Киеву существенную финансовую помощь. США предлагают покупать оружие, даром отдавать его не будут. Если будут, то только старое.Сама же Украина находится в фазе технического дефолта, "то есть, денег вообще нет", подчеркнул Соскин. А без денег, продолжил он, никто не будет заниматься своей работой, которая заключается сейчас в убийстве себе подобных, в том, что "одни восточные славяне убивают, в основном, других восточных славян, одни православные христиане убивают других православных христиан уже три с половиной года"."Для чего? Это объяснить невозможно в XXI веке, в эпоху, когда территория уже вообще не имеет значения, лингвистические инструменты не имеют значения, когда главную роль в получении прибавочной стоимости играет человеческий капитал, интеллектуальная собственность, интеллектуальный ресурс любой личности… Поэтому это безумство, что это всё происходит, абсолютное", - сказал экс-советник ОП. И добавил: "Но денег на продолжение этого безумства с украинской стороны — уже нет, вообще нет".В ходе боевых действий происходит лишь уничтожение ВВП, уничтожение общественного богатства, а общество кормят иллюзиями, подчеркнул эксперт.По мнению Соскина, времени у Киева уже нет, обещания Запада дать новейшее оружие — фактически невыполнимы. А теперь в США выросло количество конгрессменов, которые - в связи с коррупционными скандалами на Украине — будут против выделения Киеву каких-либо средств.Комментируя заявление бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, сказавшего, что без изменения стратегии, война может продлиться до 2034 года, эксперт отметил, что посол сказал также о том, что к тому времени и "людей не останется". Но понимают ли это люди?В качестве выхода Соскин предложил такой фокус: Украине нужно попроситься... стать новым штатом США, поскольку у Трампа есть "идея-фикс" - увеличивать количество штатов. Тем более, что украинские недра уже и так отданы американцам… По мнению экс-советника Кучмы, на референдуме, если такой состоится, большинство жителей Украины проголосуют за это, так как терять им уже нечего - всё разрушено, потери огромные, воевать люди не хотят. И если война продлится до 2034 года, то страна просто исчезнет."Альтернативы нет вступлению в США, её просто нет", - заявил Соскин.Что ж, вот вам и вся борьба за независимость.В завершение напишем о делах насущных, а именно о проблемах на новых территориях России, которые мы можем решить только сообща. Донецкий приют "ПИФ" бьёт тревогу — в населенном пункте Снежное на грани гибели оказались сразу несколько десятков брошенных собак. Чтобы их спасти, приюту срочно нужна помощь. Думается, среди читателей издания Украина.ру найдётся много неравнодушных людей, которые захотят помочь.Реквизиты для оказания помощи можно найти https://t.me/s/pif_dn в телеграм-канале приюта.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Ростислава Ищенко "О планах НАТО на Калининград. Противники России очень хотят победить, но совсем не хотят умереть" https://ukraina.ru/20250727/o-planakh-nato-na-kaliningrad-protivniki-rossii-ochen-khotyat-pobedit-no-sovsem-ne-khotyat-umeret-1066017827.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, сша, запад, соскин, владимир зеленский, трамп и зеленский, tiktok, верховная рада, сбу, эксклюзив