https://ukraina.ru/20250727/sryvali-kontserty-khamili-i-skandalili-nemnogo-o-novykh-poslakh-ukrainy-1065952814.html

Срывали концерты, хамили и скандалили: немного о новых послах Украины

Срывали концерты, хамили и скандалили: немного о новых послах Украины - 27.07.2025 Украина.ру

Срывали концерты, хамили и скандалили: немного о новых послах Украины

Владимир Зеленский провёл масштабную ротацию украинских послов в разных регионах мира, и среди них есть очень интересные личности, заслуживающие отдельного внимания

2025-07-27T06:48

2025-07-27T06:48

2025-07-27T06:48

эксклюзив

украина

владимир зеленский

дипломатия

посол

ани лорак

валерий гергиев

скандал

грузия

крым

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Одна из самых обсуждаемых новостей недели — отмена первого за 3 года выступления солистов Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Италии под давлением украинской диаспоры. Кампанию против дирижёра в соцсетях запустили украинские активисты и антироссийские политики. Украинцы, как написала газета Il Fatto Quotidiano, скупали билеты на концерт, чтобы его сорвать.Так совпало, что эта новость об отмене концерта прозвучала 21 июля, в день, когда Ярослав Мельник завершил свою миссию посла Украины в Италии и получил назначение в Бельгию. Сам он тоже приложил руку к тому, чтобы итальянская публика не услышала всемирно известных российских музыкантов. На международном фестивале классической музыки Pianistico в мае 2023 года должно было состояться выступление пианиста Дениса Мацуева, но оно не состоялось. Мэры городов Брешиа и Бергамо, где проходит фестиваль, вычеркнули народного артиста России из числа участников после получения гневного письма от посла Украины в Италии, переняв риторику Мельника о том, что Мацуев — сторонник президента РФ Владимира Путина.А ещё Мельник в начале февраля 2022 года указывал телеканалу *RAI-1*, какие репортажи надо показывать — тот, который корреспондент снял в Донецке, по утверждению украинского посла, недопустим. Уже после начала СВО он требовал запретить документальный фильм RT "Донбасс. Дети", но показ в разных городах Италии состоялся, причём при полных залах. Теперь этот дипломат будет продвигать интересы Киева в столице европейской дипломатии — Брюсселе.Похожими методами действовал и новый посол Украины в Алжире Александр Воронин, когда работал консулом в Анталье. Дипломат объявил, что выступление украинской певицы Ани Лорак, переехавшей после Майдана в Россию, удалось отменить в Турции летом 2023 года благодаря совместным усилиям возглавляемого им консульства и посольства Украины в Анкаре, а также многочисленным жалобам проживающих в стране украинцев. Комментируя решение совета директоров холдинга Kilit Hospitality Group, которому принадлежит концертная площадка, отказать Лорак в мероприятии, Воронин заявил, что оно учитывает некую "роль личности артиста" в СВО и возможные репутационные последствия проведения концерта с учётом социального резонанса украинской общины.Впрочем, одной только культурной повесткой претензии послов Украины не ограничивались — они фактически пытались диктовать руководству стран пребывания, как выстраивать внешнеполитическую линию.Так, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в 2023 году возмущался, что Тбилиси изменил ранее взятый курс на вступление в ЕС и НАТО, а поводом стала положительная реакция правящей партии "Грузинская мечта" на возможность восстановления прямого воздушного сообщения с Россией. В случае если это произойдёт, дипломат допустил массовый вывоз граждан Украины из Грузии. Кроме того, глава дипмиссии обвинял Тбилиси в недостаточной поддержке Киева в противостоянии с Москвой, упрекал членов местного правительства в антиукраинской риторике и недружественных высказываниях в отношении Украины. Заявления Касьянова депутаты от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили и Ираклий Кадагишвили назвали целенаправленной провокацией, не имеющей ничего общего с дипломатией. А резкие высказывания посла Украины в свой адрес председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, говоривший о преимуществе Москвы в противостоянии с Киевом, трактовал как свидетельство заинтересованности некоторых стран в вовлечении Грузии в вооружённый конфликт. Знакомьтесь, Касьянов — новый посол Украины в Анголе.Конечно же, украинские посланники требуют от властей остальных стран думать и говорить точно так же, как Киев. Новый глава дипмиссии Украины в ЮАР, стране, входящей не только в G20, но и в БРИКС, небезызвестный Александр Щерба — один из ярких тому примеров. Будучи послом Украины в Австрии, он активно продвигал антироссийскую риторику, что порой доходило до абсурда.В 2018 году дипломата возмутило "слишком красивое" описание Ялты местным изданием Die Presse. Статья, как утверждал украинский посол, написана в "соблазнительных тонах" и похожа на "послание из параллельной реальности", а нужно было показать жизнь на полуострове как будни "хмурого полицейского государства" и написать про "ежедневные аресты" крымчан.Позже, в 2019 году, в ответ на заявление кандидата в депутаты Европарламента Йоханна Фоггенгубера о том, что Украина никогда не имела отношения к Крымскому полуострову, Щерба написал целую колонку в австрийской газете Wiener Zeitung, в которой утверждал, что Крым с древних времён был частью Украины, а сама страна "стояла у истоков Европы"."Украина — это единственная часть земной суши, соединённая с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, одно из крупнейших государств Европы, в своё время крестилась именно в Крыму", — говорится в статье.В комментариях под постом в соцсети, где Щерба опубликовал эту статью, кандидат исторических наук Андрей Плахонин указал на неточности подобной трактовки:"Не понимаю, если господин посол настолько плохо знает историю Украины, что даже путает Ольгу и Владимира, зачем было лезть в средневековую историю, чтобы доказать принадлежность Крыма Украине? Неужели профессиональному дипломату не хватает аргументов из области международного права? Ещё хуже, что с помощью этого безграмотного текста господин посол пытался доказать историческую безграмотность своего оппонента — пророссийски настроенного австрийского политика, но вместо этого выставил на посмешище себя и свою страну", — написал украинский учёный.После чего Щерба забанил Плахонина с формулировкой "за хамство", что вызвало возмущение остальных подписчиков.В 2021 году посол возмутился формулировкой "гражданская война" относительно событий в Донбассе в статье газеты Der Standard."Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданская война", или у вас разрешена только одна точка зрения?" — написал тогда Щерба на своей странице в соцсети, приложив скриншот с публикацией.Несмотря на возмущение украинского посла, Der Standard сохранило название статьи "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война", но из цитаты Зеленского фразу о "гражданской войне в Донбассе" убрало — в стенограмме о телефонном разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом слова "гражданская" не было.Как дипломат, Щерба должен уметь совладать со своими эмоциями в самых разных ситуациях, но часто у него это не получается, он не подбирает выражений. Как, например, в истории с основателем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом в августе 2022 года. Музыкант в интервью CNN назвал СВО ответом России на продвижение НАТО к её границам.На что Щерба написал в Twitter: "Эй, Уотерс, сначала Вы говорили, что войны не будет, так как Путин слишком умён. Теперь идёт война, а Вы говорите, что она началась по объективным причинам. Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?"Такие выпады украинских деятелей на стремление Уотерса говорить правду о происходящем не повлияли. Через месяц в письме к Елене Зеленской музыкант напомнил, что её муж не выполнил Минские соглашения, как обещал, из-за противодействия некоторых политических сил в Киеве, так что президент "смирился с тоталитарным, антидемократическим подавлением воли украинского народа, и с тех пор радикальные националисты, до этого скрывавшиеся в тени, правили Украиной".В свою очередь, Сергей Погорельцев, который стал послом Украины в Мексике, требовал от властей Испании, где возглавлял посольство ровно 5 лет (с июля 2020 по июль 2025 года), отозвать весь тираж школьных учебников по социальным наукам для 6-го класса, в которых Крым изображён частью РФ, назвав это "грубой ошибкой".А в ходе СВО, как и его коллеги в западных странах, упрекал руководство королевства в недостаточной помощи Украине. Более того, обвинял в невыполнении обещаний по поставкам тяжёлого вооружения, подчёркивая в интервью газете El Mundo в августе 2022 года, что неоднократно передавал премьер-министру Испании Педро Санчесу список желаемого оружия."Я не могу сказать, что мы довольны и что мы получаем всё, что Испания могла бы предоставить", — сказал Погорельцев.Александр Балануца, будучи заместителем министра обороны Украины, выступая на Варшавском форуме по безопасности в 2024 году, и вовсе заявил, что "коллективный Запад до определённой степени полон инфантилизма", поскольку отказывается передавать Киеву дальнобойное оружие и обеспечивать воздушную защиту страны. Иметь дело с "инфантильными" партнёрами чиновнику не придётся — его командировали послом Украины в ОАЭ и назначили постоянным представителем при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии.Читайте также: Послы плаща и кинжала. Как и почему украинская дипломатия способствует государственному террору

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, дипломатия, посол, ани лорак, валерий гергиев, скандал, грузия, крым, донбасс, оружие