Срывали концерты, хамили и скандалили: немного о новых послах Украины - 27.07.2025 Украина.ру
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Срывали концерты, хамили и скандалили: немного о новых послах Украины
Срывали концерты, хамили и скандалили: немного о новых послах Украины - 27.07.2025 Украина.ру
Срывали концерты, хамили и скандалили: немного о новых послах Украины
Владимир Зеленский провёл масштабную ротацию украинских послов в разных регионах мира, и среди них есть очень интересные личности, заслуживающие отдельного внимания
2025-07-27T06:48
2025-07-27T06:48
эксклюзив
украина
владимир зеленский
дипломатия
посол
ани лорак
валерий гергиев
скандал
грузия
крым
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Одна из самых обсуждаемых новостей недели — отмена первого за 3 года выступления солистов Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Италии под давлением украинской диаспоры. Кампанию против дирижёра в соцсетях запустили украинские активисты и антироссийские политики. Украинцы, как написала газета Il Fatto Quotidiano, скупали билеты на концерт, чтобы его сорвать.Так совпало, что эта новость об отмене концерта прозвучала 21 июля, в день, когда Ярослав Мельник завершил свою миссию посла Украины в Италии и получил назначение в Бельгию. Сам он тоже приложил руку к тому, чтобы итальянская публика не услышала всемирно известных российских музыкантов. На международном фестивале классической музыки Pianistico в мае 2023 года должно было состояться выступление пианиста Дениса Мацуева, но оно не состоялось. Мэры городов Брешиа и Бергамо, где проходит фестиваль, вычеркнули народного артиста России из числа участников после получения гневного письма от посла Украины в Италии, переняв риторику Мельника о том, что Мацуев — сторонник президента РФ Владимира Путина.А ещё Мельник в начале февраля 2022 года указывал телеканалу *RAI-1*, какие репортажи надо показывать — тот, который корреспондент снял в Донецке, по утверждению украинского посла, недопустим. Уже после начала СВО он требовал запретить документальный фильм RT "Донбасс. Дети", но показ в разных городах Италии состоялся, причём при полных залах. Теперь этот дипломат будет продвигать интересы Киева в столице европейской дипломатии — Брюсселе.Похожими методами действовал и новый посол Украины в Алжире Александр Воронин, когда работал консулом в Анталье. Дипломат объявил, что выступление украинской певицы Ани Лорак, переехавшей после Майдана в Россию, удалось отменить в Турции летом 2023 года благодаря совместным усилиям возглавляемого им консульства и посольства Украины в Анкаре, а также многочисленным жалобам проживающих в стране украинцев. Комментируя решение совета директоров холдинга Kilit Hospitality Group, которому принадлежит концертная площадка, отказать Лорак в мероприятии, Воронин заявил, что оно учитывает некую "роль личности артиста" в СВО и возможные репутационные последствия проведения концерта с учётом социального резонанса украинской общины.Впрочем, одной только культурной повесткой претензии послов Украины не ограничивались — они фактически пытались диктовать руководству стран пребывания, как выстраивать внешнеполитическую линию.Так, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в 2023 году возмущался, что Тбилиси изменил ранее взятый курс на вступление в ЕС и НАТО, а поводом стала положительная реакция правящей партии "Грузинская мечта" на возможность восстановления прямого воздушного сообщения с Россией. В случае если это произойдёт, дипломат допустил массовый вывоз граждан Украины из Грузии. Кроме того, глава дипмиссии обвинял Тбилиси в недостаточной поддержке Киева в противостоянии с Москвой, упрекал членов местного правительства в антиукраинской риторике и недружественных высказываниях в отношении Украины. Заявления Касьянова депутаты от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили и Ираклий Кадагишвили назвали целенаправленной провокацией, не имеющей ничего общего с дипломатией. А резкие высказывания посла Украины в свой адрес председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, говоривший о преимуществе Москвы в противостоянии с Киевом, трактовал как свидетельство заинтересованности некоторых стран в вовлечении Грузии в вооружённый конфликт. Знакомьтесь, Касьянов — новый посол Украины в Анголе.Конечно же, украинские посланники требуют от властей остальных стран думать и говорить точно так же, как Киев. Новый глава дипмиссии Украины в ЮАР, стране, входящей не только в G20, но и в БРИКС, небезызвестный Александр Щерба — один из ярких тому примеров. Будучи послом Украины в Австрии, он активно продвигал антироссийскую риторику, что порой доходило до абсурда.В 2018 году дипломата возмутило "слишком красивое" описание Ялты местным изданием Die Presse. Статья, как утверждал украинский посол, написана в "соблазнительных тонах" и похожа на "послание из параллельной реальности", а нужно было показать жизнь на полуострове как будни "хмурого полицейского государства" и написать про "ежедневные аресты" крымчан.Позже, в 2019 году, в ответ на заявление кандидата в депутаты Европарламента Йоханна Фоггенгубера о том, что Украина никогда не имела отношения к Крымскому полуострову, Щерба написал целую колонку в австрийской газете Wiener Zeitung, в которой утверждал, что Крым с древних времён был частью Украины, а сама страна "стояла у истоков Европы"."Украина — это единственная часть земной суши, соединённая с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, одно из крупнейших государств Европы, в своё время крестилась именно в Крыму", — говорится в статье.В комментариях под постом в соцсети, где Щерба опубликовал эту статью, кандидат исторических наук Андрей Плахонин указал на неточности подобной трактовки:"Не понимаю, если господин посол настолько плохо знает историю Украины, что даже путает Ольгу и Владимира, зачем было лезть в средневековую историю, чтобы доказать принадлежность Крыма Украине? Неужели профессиональному дипломату не хватает аргументов из области международного права? Ещё хуже, что с помощью этого безграмотного текста господин посол пытался доказать историческую безграмотность своего оппонента — пророссийски настроенного австрийского политика, но вместо этого выставил на посмешище себя и свою страну", — написал украинский учёный.После чего Щерба забанил Плахонина с формулировкой "за хамство", что вызвало возмущение остальных подписчиков.В 2021 году посол возмутился формулировкой "гражданская война" относительно событий в Донбассе в статье газеты Der Standard."Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданская война", или у вас разрешена только одна точка зрения?" — написал тогда Щерба на своей странице в соцсети, приложив скриншот с публикацией.Несмотря на возмущение украинского посла, Der Standard сохранило название статьи "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война", но из цитаты Зеленского фразу о "гражданской войне в Донбассе" убрало — в стенограмме о телефонном разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом слова "гражданская" не было.Как дипломат, Щерба должен уметь совладать со своими эмоциями в самых разных ситуациях, но часто у него это не получается, он не подбирает выражений. Как, например, в истории с основателем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом в августе 2022 года. Музыкант в интервью CNN назвал СВО ответом России на продвижение НАТО к её границам.На что Щерба написал в Twitter: "Эй, Уотерс, сначала Вы говорили, что войны не будет, так как Путин слишком умён. Теперь идёт война, а Вы говорите, что она началась по объективным причинам. Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?"Такие выпады украинских деятелей на стремление Уотерса говорить правду о происходящем не повлияли. Через месяц в письме к Елене Зеленской музыкант напомнил, что её муж не выполнил Минские соглашения, как обещал, из-за противодействия некоторых политических сил в Киеве, так что президент "смирился с тоталитарным, антидемократическим подавлением воли украинского народа, и с тех пор радикальные националисты, до этого скрывавшиеся в тени, правили Украиной".В свою очередь, Сергей Погорельцев, который стал послом Украины в Мексике, требовал от властей Испании, где возглавлял посольство ровно 5 лет (с июля 2020 по июль 2025 года), отозвать весь тираж школьных учебников по социальным наукам для 6-го класса, в которых Крым изображён частью РФ, назвав это "грубой ошибкой".А в ходе СВО, как и его коллеги в западных странах, упрекал руководство королевства в недостаточной помощи Украине. Более того, обвинял в невыполнении обещаний по поставкам тяжёлого вооружения, подчёркивая в интервью газете El Mundo в августе 2022 года, что неоднократно передавал премьер-министру Испании Педро Санчесу список желаемого оружия."Я не могу сказать, что мы довольны и что мы получаем всё, что Испания могла бы предоставить", — сказал Погорельцев.Александр Балануца, будучи заместителем министра обороны Украины, выступая на Варшавском форуме по безопасности в 2024 году, и вовсе заявил, что "коллективный Запад до определённой степени полон инфантилизма", поскольку отказывается передавать Киеву дальнобойное оружие и обеспечивать воздушную защиту страны. Иметь дело с "инфантильными" партнёрами чиновнику не придётся — его командировали послом Украины в ОАЭ и назначили постоянным представителем при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии.Читайте также: Послы плаща и кинжала. Как и почему украинская дипломатия способствует государственному террору
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Евгения Кондакова
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, владимир зеленский, дипломатия, посол, ани лорак, валерий гергиев, скандал, грузия, крым, донбасс, оружие
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, дипломатия, посол, Ани Лорак, Валерий Гергиев, скандал, Грузия, Крым, Донбасс, оружие

Срывали концерты, хамили и скандалили: немного о новых послах Украины

06:48 27.07.2025
 
© Фото : karpathir.com
- РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : karpathir.com
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский провёл масштабную ротацию украинских послов в разных регионах мира, и среди них есть очень интересные личности, заслуживающие отдельного внимания
Одна из самых обсуждаемых новостей недели — отмена первого за 3 года выступления солистов Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Италии под давлением украинской диаспоры. Кампанию против дирижёра в соцсетях запустили украинские активисты и антироссийские политики. Украинцы, как написала газета Il Fatto Quotidiano, скупали билеты на концерт, чтобы его сорвать.
Так совпало, что эта новость об отмене концерта прозвучала 21 июля, в день, когда Ярослав Мельник завершил свою миссию посла Украины в Италии и получил назначение в Бельгию. Сам он тоже приложил руку к тому, чтобы итальянская публика не услышала всемирно известных российских музыкантов.
На международном фестивале классической музыки Pianistico в мае 2023 года должно было состояться выступление пианиста Дениса Мацуева, но оно не состоялось. Мэры городов Брешиа и Бергамо, где проходит фестиваль, вычеркнули народного артиста России из числа участников после получения гневного письма от посла Украины в Италии, переняв риторику Мельника о том, что Мацуев — сторонник президента РФ Владимира Путина.
А ещё Мельник в начале февраля 2022 года указывал телеканалу *RAI-1*, какие репортажи надо показывать — тот, который корреспондент снял в Донецке, по утверждению украинского посла, недопустим. Уже после начала СВО он требовал запретить документальный фильм RT "Донбасс. Дети", но показ в разных городах Италии состоялся, причём при полных залах. Теперь этот дипломат будет продвигать интересы Киева в столице европейской дипломатии — Брюсселе.
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Похожими методами действовал и новый посол Украины в Алжире Александр Воронин, когда работал консулом в Анталье. Дипломат объявил, что выступление украинской певицы Ани Лорак, переехавшей после Майдана в Россию, удалось отменить в Турции летом 2023 года благодаря совместным усилиям возглавляемого им консульства и посольства Украины в Анкаре, а также многочисленным жалобам проживающих в стране украинцев.
Комментируя решение совета директоров холдинга Kilit Hospitality Group, которому принадлежит концертная площадка, отказать Лорак в мероприятии, Воронин заявил, что оно учитывает некую "роль личности артиста" в СВО и возможные репутационные последствия проведения концерта с учётом социального резонанса украинской общины.
Впрочем, одной только культурной повесткой претензии послов Украины не ограничивались — они фактически пытались диктовать руководству стран пребывания, как выстраивать внешнеполитическую линию.
Так, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в 2023 году возмущался, что Тбилиси изменил ранее взятый курс на вступление в ЕС и НАТО, а поводом стала положительная реакция правящей партии "Грузинская мечта" на возможность восстановления прямого воздушного сообщения с Россией. В случае если это произойдёт, дипломат допустил массовый вывоз граждан Украины из Грузии. Кроме того, глава дипмиссии обвинял Тбилиси в недостаточной поддержке Киева в противостоянии с Москвой, упрекал членов местного правительства в антиукраинской риторике и недружественных высказываниях в отношении Украины.
Заявления Касьянова депутаты от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили и Ираклий Кадагишвили назвали целенаправленной провокацией, не имеющей ничего общего с дипломатией. А резкие высказывания посла Украины в свой адрес председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, говоривший о преимуществе Москвы в противостоянии с Киевом, трактовал как свидетельство заинтересованности некоторых стран в вовлечении Грузии в вооружённый конфликт.
Знакомьтесь, Касьянов — новый посол Украины в Анголе.
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9 января 2023, 12:51
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Конечно же, украинские посланники требуют от властей остальных стран думать и говорить точно так же, как Киев. Новый глава дипмиссии Украины в ЮАР, стране, входящей не только в G20, но и в БРИКС, небезызвестный Александр Щерба — один из ярких тому примеров. Будучи послом Украины в Австрии, он активно продвигал антироссийскую риторику, что порой доходило до абсурда.
В 2018 году дипломата возмутило "слишком красивое" описание Ялты местным изданием Die Presse. Статья, как утверждал украинский посол, написана в "соблазнительных тонах" и похожа на "послание из параллельной реальности", а нужно было показать жизнь на полуострове как будни "хмурого полицейского государства" и написать про "ежедневные аресты" крымчан.
Позже, в 2019 году, в ответ на заявление кандидата в депутаты Европарламента Йоханна Фоггенгубера о том, что Украина никогда не имела отношения к Крымскому полуострову, Щерба написал целую колонку в австрийской газете Wiener Zeitung, в которой утверждал, что Крым с древних времён был частью Украины, а сама страна "стояла у истоков Европы".
"Украина — это единственная часть земной суши, соединённая с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, одно из крупнейших государств Европы, в своё время крестилась именно в Крыму", — говорится в статье.
В комментариях под постом в соцсети, где Щерба опубликовал эту статью, кандидат исторических наук Андрей Плахонин указал на неточности подобной трактовки:
"Не понимаю, если господин посол настолько плохо знает историю Украины, что даже путает Ольгу и Владимира, зачем было лезть в средневековую историю, чтобы доказать принадлежность Крыма Украине? Неужели профессиональному дипломату не хватает аргументов из области международного права? Ещё хуже, что с помощью этого безграмотного текста господин посол пытался доказать историческую безграмотность своего оппонента — пророссийски настроенного австрийского политика, но вместо этого выставил на посмешище себя и свою страну", — написал украинский учёный.
После чего Щерба забанил Плахонина с формулировкой "за хамство", что вызвало возмущение остальных подписчиков.
В 2021 году посол возмутился формулировкой "гражданская война" относительно событий в Донбассе в статье газеты Der Standard.
"Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданская война", или у вас разрешена только одна точка зрения?" — написал тогда Щерба на своей странице в соцсети, приложив скриншот с публикацией.
Несмотря на возмущение украинского посла, Der Standard сохранило название статьи "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война", но из цитаты Зеленского фразу о "гражданской войне в Донбассе" убрало — в стенограмме о телефонном разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом слова "гражданская" не было.
Как дипломат, Щерба должен уметь совладать со своими эмоциями в самых разных ситуациях, но часто у него это не получается, он не подбирает выражений. Как, например, в истории с основателем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом в августе 2022 года. Музыкант в интервью CNN назвал СВО ответом России на продвижение НАТО к её границам.
На что Щерба написал в Twitter: "Эй, Уотерс, сначала Вы говорили, что войны не будет, так как Путин слишком умён. Теперь идёт война, а Вы говорите, что она началась по объективным причинам. Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?"
Такие выпады украинских деятелей на стремление Уотерса говорить правду о происходящем не повлияли. Через месяц в письме к Елене Зеленской музыкант напомнил, что её муж не выполнил Минские соглашения, как обещал, из-за противодействия некоторых политических сил в Киеве, так что президент "смирился с тоталитарным, антидемократическим подавлением воли украинского народа, и с тех пор радикальные националисты, до этого скрывавшиеся в тени, правили Украиной".
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12 сентября 2024, 09:35
"Плевать на ваши жизни": основатель группы Pink Floyd раскрыл украинцам неприятную правду про СШАПравительство США не волнуют жизни простых украинцев. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой
В свою очередь, Сергей Погорельцев, который стал послом Украины в Мексике, требовал от властей Испании, где возглавлял посольство ровно 5 лет (с июля 2020 по июль 2025 года), отозвать весь тираж школьных учебников по социальным наукам для 6-го класса, в которых Крым изображён частью РФ, назвав это "грубой ошибкой".
А в ходе СВО, как и его коллеги в западных странах, упрекал руководство королевства в недостаточной помощи Украине. Более того, обвинял в невыполнении обещаний по поставкам тяжёлого вооружения, подчёркивая в интервью газете El Mundo в августе 2022 года, что неоднократно передавал премьер-министру Испании Педро Санчесу список желаемого оружия.
"Я не могу сказать, что мы довольны и что мы получаем всё, что Испания могла бы предоставить", — сказал Погорельцев.
Александр Балануца, будучи заместителем министра обороны Украины, выступая на Варшавском форуме по безопасности в 2024 году, и вовсе заявил, что "коллективный Запад до определённой степени полон инфантилизма", поскольку отказывается передавать Киеву дальнобойное оружие и обеспечивать воздушную защиту страны. Иметь дело с "инфантильными" партнёрами чиновнику не придётся — его командировали послом Украины в ОАЭ и назначили постоянным представителем при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии.
Читайте также: Послы плаща и кинжала. Как и почему украинская дипломатия способствует государственному террору
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ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийдипломатияпосолАни ЛоракВалерий ГергиевскандалГрузияКрымДонбассоружие
 
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