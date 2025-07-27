https://ukraina.ru/20250727/kak-sderzhivat-nelegalnuyu-migratsiyu-ischenko-o-tom-nuzhny-li-zhstkie-repressii-v-adres-ponaekhavshikh-1066033380.html

Как сдерживать нелегальную миграцию? Ищенко о том, нужны ли жёсткие репрессии в адрес "понаехавших"

Как сдерживать нелегальную миграцию? Ищенко о том, нужны ли жёсткие репрессии в адрес "понаехавших" - 27.07.2025 Украина.ру

Как сдерживать нелегальную миграцию? Ищенко о том, нужны ли жёсткие репрессии в адрес "понаехавших"

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер заявил, что, будь он у власти, отправил бы войска в Сальвадор из-за депортации туда нелегалов с американской... Украина.ру, 27.07.2025

2025-07-27T18:05

2025-07-27T18:05

2025-07-27T18:05

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доктрина байдена

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Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер заявил, что, будь он у власти, отправил бы войска в Сальвадор из-за депортации туда нелегалов с американской территории. Он напомнил, что мигранты заняты в сфере общественного питания и как обслуживающий персонал в гостиничном бизнесе. Почему Байден-младший поддерживает, по сути, нарушение закона? И для чего он выступил на широкую публику после того, как его помиловал собственный отец за незаконное хранение оружия и нарушение налогового законодательства? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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