https://ukraina.ru/20250725/vybity-stekla-povrezhdeno-zdanie-na-zhd-stantsii-vsu-nanesli-massirovannuyu-ataku-na-regiony-rf-1065925905.html

Выбиты стекла, повреждено здание на ж/д станции: ВСУ нанесли массированную атаку на регионы РФ

Выбиты стекла, повреждено здание на ж/д станции: ВСУ нанесли массированную атаку на регионы РФ - 25.07.2025 Украина.ру

Выбиты стекла, повреждено здание на ж/д станции: ВСУ нанесли массированную атаку на регионы РФ

Российская система противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбила 37 беспилотников над Невинномысском. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает 25 июля телеграм-канал Украина.ру

2025-07-25T07:20

2025-07-25T07:20

2025-07-25T07:24

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"Это была самая массированная атака на Ставропольский край. Погибших, пострадавших нет. Прошу всех быть внимательными и осторожными. Пользуйтесь официальными источниками информации. Новые сведения буду размещать у себя в соцсетях", - написал он.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, указал, что военные отразили минувшей ночью атаку БПЛА в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах региона.По оперативной информации, никто из людей не пострадал.Два человека получили легкие травмы после падения обломков БПЛА на территорию вокзала в Тимашевске Краснодарского края, сообщает губернатор Вениамин Кондратьев. Также указывается, что в Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов — выбиты окна.Кроме прочего, несколько беспилотников уничтожено в Воронежской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.Всего за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 105 украинских дронов, информировали в Минобороны РФ.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ставропольский край, ростовская область, вооруженные силы украины