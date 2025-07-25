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Выбиты стекла, повреждено здание на ж/д станции: ВСУ нанесли массированную атаку на регионы РФ
Выбиты стекла, повреждено здание на ж/д станции: ВСУ нанесли массированную атаку на регионы РФ - 25.07.2025 Украина.ру
Выбиты стекла, повреждено здание на ж/д станции: ВСУ нанесли массированную атаку на регионы РФ
Российская система противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбила 37 беспилотников над Невинномысском. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает 25 июля телеграм-канал Украина.ру
2025-07-25T07:20
2025-07-25T07:20
2025-07-25T07:24
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"Это была самая массированная атака на Ставропольский край. Погибших, пострадавших нет. Прошу всех быть внимательными и осторожными. Пользуйтесь официальными источниками информации. Новые сведения буду размещать у себя в соцсетях", - написал он.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, указал, что военные отразили минувшей ночью атаку БПЛА в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах региона.По оперативной информации, никто из людей не пострадал.Два человека получили легкие травмы после падения обломков БПЛА на территорию вокзала в Тимашевске Краснодарского края, сообщает губернатор Вениамин Кондратьев. Также указывается, что в Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов — выбиты окна.Кроме прочего, несколько беспилотников уничтожено в Воронежской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.Всего за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 105 украинских дронов, информировали в Минобороны РФ.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Выбиты стекла, повреждено здание на ж/д станции: ВСУ нанесли массированную атаку на регионы РФ
07:20 25.07.2025 (обновлено: 07:24 25.07.2025)
Российская система противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбила 37 беспилотников над Невинномысском. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает 25 июля телеграм-канал Украина.ру
"Это была самая массированная атака на Ставропольский край. Погибших, пострадавших нет. Прошу всех быть внимательными и осторожными. Пользуйтесь официальными источниками информации. Новые сведения буду размещать у себя в соцсетях", - написал он.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, указал, что военные отразили минувшей ночью атаку БПЛА в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах региона.
"Из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары были оперативно потушены. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском", - уточнил он.
По оперативной информации, никто из людей не пострадал.
Два человека получили легкие травмы после падения обломков БПЛА на территорию вокзала в Тимашевске Краснодарского края, сообщает губернатор Вениамин Кондратьев. Также указывается, что в Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов — выбиты окна.
Кроме прочего, несколько беспилотников уничтожено в Воронежской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Всего за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 105 украинских дронов, информировали в Минобороны РФ.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.