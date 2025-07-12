https://ukraina.ru/20250712/rossiya--strana-khudozhnikov-kak-na-berlinskoy-vystavke-rodilas-rossiyskaya-semya-1065096947.html

Россия — страна художников. Как на берлинской выставке родилась российская семья

Россия — страна художников. Как на берлинской выставке родилась российская семья - 12.07.2025 Украина.ру

Россия — страна художников. Как на берлинской выставке родилась российская семья

Ира и Павел — художники. Она родилась в России, но 13 лет жила в Германии. Он родился в Польше и в Германию переехал ребенком. Они встретились на выставке в Берлине, а теперь живут в Москве. Уже втроем.

2025-07-12T15:40

2025-07-12T15:40

2025-07-12T15:40

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Ирина Конюхова родилась в городе Удомля Тверской области и прожила в России до 25 лет и в 2009 году поехала учиться в Германию, хотя в России у нее уже было одно образование."С 7 лет в школе у нас был немецкий класс, я участвовала в олимпиадах, занимала места в областных олимпиадах. Родители всегда поддерживали мой интерес к языку. Поэтому мне было несложно переехать, ведь язык — это самое главное, что нужно, чтобы интегрироваться в общество, поступить в университет и получить работу".Сначала Ирина переехала в небольшой городок Вормс на юго-западе Германии."Это недалеко от базы Рамштайн, что, в общем, о многом говорит. Это невероятно американизированная территория, где все культурные отсылки сводятся именно к американской культуре второй половины XX века".Ирина не осталась в Вормсе, учится уехала в другой город, а последние 4 года своей жизни в Германии провела в Берлине, где на выставке картин и встретила, как она говорит, Пауля.Пауль — это Павел Сохацки, который родился в польском Кракове и еще ребенком — в 90-х — вместе с семьей переехал в Германию, ходил в школу в Гамбурге, в Берлине, а затем в Дурлахе (ранее отдельный город, а сейчас район Карлсруэ) обучался искусству."Мы встретились на берлинской выставке знакомого Иры, — говорит Павел. — Так что мы уже более 6 лет вместе. Тогда, конечно, у меня еще не было никакого решения связать себя с Россией, но, когда ты, приехав в Германию из Польши, женишься на русской девушке, ты автоматически становишься связан сразу с несколькими странами. Хотя мой русский язык, особенно тогда, совсем не так хорош, как немецкий у Иры".А Ира связь с Россией никогда и не теряла, регулярно навещая родственников."Каждый раз, когда я приезжала из Германии, замечала, как все меняется к лучшему, как много отремонтированных зданий, насколько все становится технологически продвинуто".По ее словам, уровень цифровизации и удобства в целом в сфере услуг в Германии остались на уровне 80-х годов XX века. Заказ такси, доставка, оформление любых документов — все это в Германии остается на уровне даже не условных Твери и Чебоксар, а родной Удомли, и то, как сказать."Все нужно заказывать по телефону", — объясняет Ира.Впрочем, пожалуй, это не главное. Важнее отношение людей."Мне кажется, еще 6-7 лет назад вопрос об отношениях "свой-чужой" стоял острее. Хотя, с чем сравнивать и о какой сфере говорить, — рассуждает Павел, который прожил в Германии около 30 лет. — В культурной сфере, с которой связаны мы, все очень космополитично и особых затруднений в коммуникации нет"."Да, к тому же Европа не гомогенна, — подтверждает Ирина. — Северная и Южная Европа совсем разные, а Западная очень сильно отличается от Центральной и Восточной. Так сложилось исторически. Если конкретнее про Германию, то и она внутри себя не гомогенна. Она ведь объединилась только в конце XIX века, а до того долго была конгломератом независимых княжеств. Это оказывает влияние. Например, в юго-западной Германии, где я жила, люди более закрытые, чем в Восточной Европе или в России. Они отличаются от тех, кто жил при социализме хоть какое-то время: 30, 40, 70 лет, как Россия или Восточная Германия.Павел вспоминает показательные моменты из 90-х, когда он переехал в Германию из Польши. Когда он только приехал, то много общался с так называемыми "немцами первого года": турками, афганцами, поляками, выходцами из постсоветских стран. В тот момент это была еще не такая мультикультурная страна, и иммигранты пытались больше держаться вместе."Это все-таки была еще другая страна с другим населением. Поэтому все дети иммигрантов попадали в специальные отдельные классы с особой атмосферой. Там ты учишь язык. Ребенку для этого нужно, как правила, полгода-год. Нас в классе было 16 или 17 человек. Все из разных стран, все только что приехали, некоторые даже еще в палатке жили…"Палатки — для тех, кому не хватало домов. По словам Павла, а начале 90-х тоже был миграционный кризис, поскольку массы людей уезжали из балканских и постсоветских стран. Да и Африке, в частности в Сомали, шли конфликты, приводившие к переселению народов."Было много открытого расизма по отношению практически ко всем мигрантам. Не важно, ты из Африки или из Восточной Европы. Мне кажется, к чернокожим в то время даже лучше относились, потому что в Германии знали чернокожих американских солдат и были к ним привычны. А американские солдаты — это привилегированные люди в Германии. В 2000-х миграция из Африки уменьшилась, но появились турки, афганцы, поляки. Тогда общее отношение к мигрантам немного улучшилось, но конкретно к чернокожим ухудшилось".В конце 2022 года, когда многие уезжали из России, Павел и Ирина решили поступить наоборот."Я вообще всегда всем миром интересовался, — Павел немного стесняется, объясняя, что после свадьбы часто бывал не только в России у родственников жены, но и в родной Польше. — Классно иметь возможность пожить в разных местах"."Да он влюбился в Россию в 2019 году, когда мы приехали с ним в первый раз, — смеется Ира. — До того за 13 лет жизни в Германии я приезжала ненадолго и всегда было очень много дел, т.е. Россию почти не видела. А тут мы взяли напрокат машину и поехали по Золотому кольцу. Доехали до Рыбинска. Красота просто! Это и для меня был классный опыт".И все же 2022 год — год переезда Павла и Ирины в Россию — был непростым в плане человеческих взаимоотношений. В тот год из-за политической поляризации рушились семьи, некоторые уезжали, опасаясь мобилизации, некоторые — просто из-за раздуваемой истерии и не могли потом рационально объяснить причины отъезда даже сами себе. Впрочем, к иностранцам, особенно из "недружественных" стран, россияне всегда относились хорошо."В России ко мне ни у кого не было претензий из серии — уехала, когда была плохая жизнь и вернулась, когда страна встала с колен. Тем более, уезжала-то я в конце 2000-х, а это уже не вполне то время, когда россияне массово стремились на Запад за лучшей жизнью. Зато многие знакомые и коллеги в Берлине очень негативно отреагировали на мой переезд. Знаете, это ведь люди из творческой среды, которые приехали в Германию по политическим причинам как раз тогда, когда я собралась обратно. Часть из них эмигрировали из России после 2014 года: кто-то в 2015-м, кто-то в 2018-м. Они меня не поняли".Павел вообще не чувствует никакого давления. В России у него уже появились знакомые и даже друзья. Он видит Россию такой же многоэтничной и мультикультурной страной, как Германия."Все разговоры о принципиальном отличии России от европейских стран основаны на стереотипах и абстракциях, а не на опыте — считает Павел. — Все друг от друга отличаются, страны Европы друг от друга отличаются. Лично у меня никакого негативного опыта в России нет. Всем тут по боку, кто ты по национальности и откуда приехал".Представления об особом разгуле нетрадиционных отношений в Европе и России как "консервативно-традиционалистской" альтернативе он считает такими же стереотипами."Мне кажется, в любом государстве это динамическая сфера. Еще 30-40 лет назад в большей части европейских стран преследовали людей с нетрадиционными взглядами на жизнь. В той же Германии 40 лет назад нетрадиционные меньшинства были маргинальными. Потом все изменилось, но обратные процессы тоже происходят".Ирина согласна с мужем в том, что бытующие на Западе мнения о России строятся на мало бьющихся с реальностью абстракциях. Ее опасения касательно переезда (а они, конечно, были) касались не политических аспектов, а скорее бытовых, переезд из одной страны в другую — это всегда большой и сложный шаг."Когда мы приехали в Россию, я не думала, что мы останемся, — говорит она. — То есть я не устраивала никаких прощальных вечеринок с друзьями в Германии. Я просто поехала помочь отцу. Он в возрасте и попросил меня это сделать. А я подумала, что хорошо пару месяцев побыть с родителями. Но я нашла здесь работу и оказалось, что ехать обратно совершенно не нужно. А сейчас, когда родился ребенок, так тем более. А кататься туда-сюда в условиях санкций и отсутствия прямых рейсов — очень дорого".Работу в России Ира нашла в своей сфере — сфере искусства. Она считает, что ей очень повезло, потому что в этой отрасли интересные вакансии находятся только через знакомства, а в России их особо не было. Но в 2022 году на Венецианской биеннале она познакомилась с девушкой, работавшей в московском выставочном центре "Фабрика", и в итоге Иру пригласили на работу."Сейчас, правда, я ушла из этой институции, работаю как независимый куратор. Проект, в который я вкладываю наибольшее количество времени, это Чувашское биеннале современного искусства, которое откроется через две недели. И вот в конце этой недели я поеду в Чувашию на монтаж".Павлу, конечно, сложнее. В бытовых вопросах его русский язык вполне хорош, но для работы пока недостаточен. Последние 20 лет в Германии он занимался выставками, а эта работа требует постоянных коммуникаций. Пока он выполняет удаленные заказы как художник и дизайнер, а дальше будет видно.В любом случае, Ира считает, что в России в культурной сфере сейчас возможностей для профессионального роста больше, чем в Европе, где слишком много выпускников гуманитарных факультетов."Там нет экзаменов для поступления, — говорит она. — В гуманитарные факультеты можно просто прийти и записаться. Из-за этого там учится огромное количество людей, которые на выходе не умеют ничего, кроме как писать и рассуждать. Их всех, а также приезжих с подобными компетенциями, надо чем-то занимать. Для этого специально создан большой НКО-комплекс и всевозможные центры при университетах. Для гендерных исследований и тому подобное".Поскольку гуманитарная сфера в Европе, по словам Ирины, максимально конкурентная для того, чтобы получить позицию, надо иметь преимущества. Одним из преимуществ, несмотря на всю мультикультурность, является рождение в Германии. Это есть и объективное объяснение — даже зная немецкий язык на очень хорошем уровне, приезжему сложно писать что-то серьезное без дополнительной проверки. Соответственно, все позиции, где нужно профессионально пользоваться языком (например, журналистские) для приезжих практически закрыты."Я могла легко найти работу для вех, кто переучился с культурных работников на кого-то еще, но в моей сфере — нет".Ирина утверждает, что в Германии востребованы воспитатели в детских садах, учителя, медработники. При этом приезжим, даже квалифицированным, устроиться тем же врачом очень сложно. Проще выучиться заново в Германии, чем подтверждать, например, российский диплом. Учителя зарабатывают хорошо, но, снова же, спрос на учителей математики, физики и т.д. Гуманитарная сфера заполнена до отказа."Я, — говорит Ира, — получила с свое время в России инженерное образование, поэтому при необходимости могла бы за два года в Германии переучиться на преподавателя в гимназии, сдать дополнительный госэкзамен и пойти работать в школу".Низкооплачиваемый же сектор доступен абсолютно всем.Возвращаясь к знанию языка, ребята отмечают, что в России, несмотря на очень дружелюбное отношение и потенциальные возможности для карьеры, иностранцам интегрироваться не просто."Россия — максимально русскоязычная страна", — констатирует факт Ира, имя в виду, что без знания русского языка на уровне носителя высокооплачиваемую работу здесь найти почти невозможно.В городах-миллионниках в Германии запросто можно найти англоязычные компании, куда можно устроиться, вообще не зная немецкий язык. Хотя, в конечном счете, он все-равно будет конкурентным преимуществом."Проблема не в том, что русский язык в России основной — так и должно быть. Проблема в системе интеграции иммигрантов. Люди, которые приезжают в Россию, будь они хоть из Центральной Азии, хоть из Европы, хотели бы видеть больше системности в процессе переселения. Скажем, чтобы язык для всех приезжающих, которые устраиваются на работу, преподавали бесплатно. Чтобы была возможность хотя бы год изучать язык перед тем, как искать работу. Это важно, и в Германии такое есть. Даже те, кто в лагерях для беженцев ожидают получения соответствующего статуса и еще могут вполне быть депортированы из Германии, учат язык и сдают экзамен. И если сдают хорошо, то вероятность позитивного для них решения становится выше"."Да, хорошо бы бесплатные курсы для приезжих, — соглашается Павел. — Когда сдаешь на РВП, там есть тест по русскому языку. Но это тест на уровне детского сада. С уверенностью могу сказать, что большинство сдающих этот тест нормально по-русски говорить не могут. А если говорят, то уж точно не пишут".В целом Россия для ребят оказалась очень гостеприимной. Для Ирины это просто дом, в котором она родилась и выросла. Павел, который впервые переехал в другую страну еще ребенком, а потом неоднократно менял города, умеет чувствовать себя как дома везде."Когда я переезжаю, — говорит он, — я воспринимаю это как будто дом уезжает от меня и мне просто нужно найти новый. В России я его, безусловно, нашел. Но это не значит, что Польша или Германия стали для меня чужими".О немке, которая уже 10 лет возит гуманитарную помощь на Донбасс, в материале "Германия не должна воевать с Россией". "Мост мира" Лианы Килинч 10 лет помогает Донбассу".

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

россия, германия, европа, мигранты, беженцы, берлин, польша, эксклюзив, русский язык