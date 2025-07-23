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Суточные потери ВСУ на одном из участков СВО превысили 400 военнослужащих

Суточные потери ВСУ на одном из участков СВО превысили 400 военнослужащих - 23.07.2025 Украина.ру

Суточные потери ВСУ на одном из участков СВО превысили 400 военнослужащих

Украинская армия несёт большие потери в боях с подразделениями российской группировки войск "Центр". Об этом сообщает Минобороны России

2025-07-23T15:33

2025-07-23T15:33

2025-07-23T15:33

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В сводке от 23 июля отмечено, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Ими нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрьское, Суворово, Родинское, Степановка, Полтавка, Артема и Красноармейск Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, две реактивные системы залпового огня и четыре артиллерийских орудия", - сказано в официальном сообщении.В предыдущей сводке за 22 июля отмечено, что подразделения этой же российской группировки войск освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в ДНР и Днепропетровской области. При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, а также шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart британского производства.Из этих и предыдущих сводок Минобороны России следует, что наибольшие потери в живой силе украинские вооруженные формирования (в том числе ВСУ) несут именно на участке ответственности российской войсковой группировки "Цеентр". Больше новостей дня представлено в обзоре Восстания против Зеленского, проблемы с мобилизацией, критика ЕС. Главное на Украине на 13:00 23 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.

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