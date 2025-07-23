Суточные потери ВСУ на одном из участков СВО превысили 400 военнослужащих - 23.07.2025 Украина.ру
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Суточные потери ВСУ на одном из участков СВО превысили 400 военнослужащих
Суточные потери ВСУ на одном из участков СВО превысили 400 военнослужащих - 23.07.2025 Украина.ру
Суточные потери ВСУ на одном из участков СВО превысили 400 военнослужащих
Украинская армия несёт большие потери в боях с подразделениями российской группировки войск "Центр". Об этом сообщает Минобороны России
2025-07-23T15:33
2025-07-23T15:33
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вооруженные силы украины
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В сводке от 23 июля отмечено, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Ими нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрьское, Суворово, Родинское, Степановка, Полтавка, Артема и Красноармейск Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, две реактивные системы залпового огня и четыре артиллерийских орудия", - сказано в официальном сообщении.В предыдущей сводке за 22 июля отмечено, что подразделения этой же российской группировки войск освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в ДНР и Днепропетровской области. При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, а также шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart британского производства.Из этих и предыдущих сводок Минобороны России следует, что наибольшие потери в живой силе украинские вооруженные формирования (в том числе ВСУ) несут именно на участке ответственности российской войсковой группировки "Цеентр". Больше новостей дня представлено в обзоре Восстания против Зеленского, проблемы с мобилизацией, критика ЕС. Главное на Украине на 13:00 23 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украинская армия, всу, потери всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, минобороны рф, сводка, донбасс, днр, новые регионы
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, украинская армия, ВСУ, потери ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Минобороны РФ, сводка, Донбасс, ДНР, Новые регионы

Суточные потери ВСУ на одном из участков СВО превысили 400 военнослужащих

15:33 23.07.2025
 
© ФотоФото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото
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Украинская армия несёт большие потери в боях с подразделениями российской группировки войск "Центр". Об этом сообщает Минобороны России
В сводке от 23 июля отмечено, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Ими нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрьское, Суворово, Родинское, Степановка, Полтавка, Артема и Красноармейск Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, две реактивные системы залпового огня и четыре артиллерийских орудия", - сказано в официальном сообщении.
В предыдущей сводке за 22 июля отмечено, что подразделения этой же российской группировки войск освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в ДНР и Днепропетровской области.
При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, а также шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart британского производства.
Из этих и предыдущих сводок Минобороны России следует, что наибольшие потери в живой силе украинские вооруженные формирования (в том числе ВСУ) несут именно на участке ответственности российской войсковой группировки "Цеентр".
Больше новостей дня представлено в обзоре Восстания против Зеленского, проблемы с мобилизацией, критика ЕС. Главное на Украине на 13:00 23 июля
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