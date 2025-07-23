https://ukraina.ru/20250723/podarok-iz-fukusimy-yapontsam-navyazyvayut-radioaktivnuyu-zemlyu-1065814526.html

Подарок из Фукусимы. Японцам навязывают радиоактивную землю

Подарок из Фукусимы. Японцам навязывают радиоактивную землю - 23.07.2025 Украина.ру

Подарок из Фукусимы. Японцам навязывают радиоактивную землю

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси устроил радиоактивное шоу в центре многомиллионного Токио, на территории официальной резиденции премьер-министра Сигэру Исибы

2025-07-23T16:49

2025-07-23T16:49

2025-07-23T17:25

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экология

синдзо абэ

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Он представил журналистам травяной газон, где использовалась земля из префектуры Фукусима, пострадавшей от радиоактивного загрязнения в результате аварии на одноименной атомной станции в марте 2011 года.Японские власти не знают, куда девать накопившуюся массу радиоактивной почвы. Потому чиновники убеждают своих сограждан, что она не несёт опасности для здоровья, придумывая для этого весьма своеобразные способы.Ёсимаса Хаяси — второе лицо в политической иерархии японского кабинета — и сопровождавшие его лица во главе с министром экологии торжественно фотографировались возле газона, стараясь продемонстрировать, что проблемная почва стала теперь совсем безопасной.Однако комментаторы обратили внимание: образцово-показательный газон с радиоактивной землёй почему-то оказался очень маленьким, размерами всего лишь два на два метра — как будто в нём собираются выращивать карликовый бонсай.А потом стало известно, что заражённую почву на всякий случай прикрыли сверху нормальным грунтом, куда и высадили траву. Потому что содержание цезия в фукусимской землице даже после очистки составляет не менее 8 беккерелей на килограмм.Все эти ухищрения не добавили у японцев доверия к собственному правительству. Тем более что местные чиновники научились подобным рекламным трюкам у иностранцев, которым наплевать на здоровье жителей Страны восходящего солнца.В 2023 году тогдашний посол Соединённых Штатов Америки в Японии Рам Эммануэль — влиятельный представитель руководства Демократической партии США — демонстративно съел кусок рыбы, выловленной в водах возле аварийной атомной станции.Таким образом американцы поддержали действия японских властей, которые начали сливать в океан десятки тысяч тонн радиоактивной воды, скопившейся в специальных резервуарах после ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1. Хотя этот шаг вызвал резкие протесты во многих странах тихоокеанского региона, а также встретил заметное недовольство в японском обществе.Вашингтон с самого начала пытался преуменьшить последствия атомной аварии. Потому что все реакторы японской АЭС, повреждённые подземными толчками и волнами, были спроектированы американской корпорацией General Electric, которая гарантировала их полную безопасность.Между тем многие специалисты выступали против строительства подобного объекта в сейсмоопасной и цунамиопасной зоне, заблаговременно предупреждая, что это может закончиться полномасштабной экологической катастрофой. Как это, в конечном итоге, и произошло после очередного землетрясения.Сейчас история повторяется. Экологи считают, что загрязнённую почву не стоит использовать в хозяйственных целях — правильнее держать её в специальных защищённых хранилищах. Но это требует больших и регулярных затрат, и японские власти предпочитают решить проблему самым дешёвым, хотя и далеко не самым безопасным для народа путём.Жители Японии не желают, чтобы их вечно водили за нос. Они всё чаще отказывают руководству Страны восходящего солнца в электоральном доверии, а премьер-министр Сигэру Исиба стремительно теряет популярность у избирателей.На состоявшихся в воскресенье выборах в верхнюю палату японского парламента правящая Либерально-демократическая партия Японии показала один из худших результатов последних десятилетий и лишилась большинства в обеих палатах парламента — впервые со времени своего основания в далёком 1955 году.Однако результаты голосования всё равно не смогут изменить ситуацию к лучшему. Дело в том, что ослабление позиций либеральных демократов происходит за счёт роста популярности ультраправой партии "Сансэйто". Она образовалась во время коронавирусной пандемии и специализируется на критике антиковидных вакцин, а также собирается бороться с проживающими на территории Японии иностранцами.Эта реваншистская политсила открыто использовала во время избирательной кампании лозунг "Японцы прежде всего!" Несмотря на то что он восходит своими корнями к печально известному девизу, популярному во времена нацистской Германии.В течение последних месяцев японские ультраправые активисты спровоцировали в обществе настоящую истерию, требуя ограничить права иностранных граждан, которые якобы ущемляют права и привилегии японского населения. Причём было отмечено, что их агрессия преимущественно направлена против выходцев из Китая.Успех "Сансэйто" не приведёт Страну восходящего солнца к коренным переменам — поскольку идеология этой партии ксенофобов-антипрививочников во многом созвучна идеологической повестке партии Сигэру Исибы.Несмотря на своё название, Либерально-демократическая партия Японии всегда была правой партией и активно сотрудничала с различными ультраправыми группировками — под эгидой американцев, которые использовали эти структуры против левых партий и профсоюзов.Бывший военнослужащий Сохэй Камия, основавший партию "Сансэйто", сам являлся в прошлом функционером ЛДП и даже пользовался поддержкой покойного экс-премьера Синдзо Абэ — политического патриарха либеральных демократов.Таким образом, Либерально-демократическая партия без особых проблем сформирует коалицию с ультраправыми радикалами. А это никак не повлияет на политический курс страны — хотя он явно зашёл в тупик.Японцам по-прежнему будут навязывать удобренную радиацией землю из Фукусимы, экономический кризис усилится, а во внешней политике окончательно утвердится политика милитаризма и реваншизма, направленная на конфронтацию с Пекином, Пхеньяном и Москвой.Сохранится и прежняя зависимость от Белого дома — потому что Сохэй Камия имеет неплохие отношения с политическими кругами США. Разница только в том, что теперь японские власти будут винить во всех бедах понаехавших в их островную страну иностранцев.Сто лет назад, после землетрясения 1923 года, японские националисты устроили кровавые погромы корейцев — под предлогом того, что корейские мигранты якобы отравили колодцы в разрушенных стихией районах.А теперь они, вероятно, будут рассказывать, что инородцы коварно подсыпают в японскую землю цезий.Читайте также: Ракеты на Фудзи. Япония требует ядерное оружие

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Леонид Николенко

эксклюзив, япония, сша, демократическая партия, токио, радиация, экология, синдзо абэ