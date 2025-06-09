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Ракеты на Фудзи. Япония требует ядерное оружие

Ракеты на Фудзи. Япония требует ядерное оружие - 09.06.2025 Украина.ру

Ракеты на Фудзи. Япония требует ядерное оружие

Незадолго до восьмидесятой годовщины бомбардировок Хиросимы и Нагасаки группа влиятельных японских военных опубликовала заявление с требованием отменить запрет на ввоз в страну американского ядерного оружия.

2025-06-09T15:08

2025-06-09T15:08

2025-06-09T15:08

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Его авторы настаивают на том, что Японии необходимо официально разрешить заходить в свои порты американским атомным субмаринам с ядерными ракетами на борту – поскольку пока что это формально запрещено.Кроме того, новоявленные японские милитаристы считают необходимым открыто разместить на японской территории ядерные боеголовки – по образцу Германии, где на авиабазе Бюхель в настоящее время хранится не менее двадцати американских атомных бомб. Несмотря на то, что ФРГ до сих пор относит себя к числу неядерных государств.Подписавшиеся под этим текстом офицеры считают, что американцы должны обучить японских летчиков навыкам использования ядерного оружия – чтобы затем применять его по согласованию с американцами, с помощью закупленных у них же стелс-истребителей новейшего поколения F-35A.В ближайшие годы Япония рассчитывает получить от Вашингтона более сотни таких ударных самолетов, специально подготовленных для боевого применения тактических ядерных авиабомб с целью так называемого упреждающего удара. А они способны летать на расстояние около полутора тысяч километров – что делает данные истребители потенциальной угрозой для КНР, КНДР и России.Заявление отставных военных вызвало в Японии значительный резонанс. Ведь, по сути дела, они потребовали от правительства отказаться от так называемых трех неядерных принципов, сформулированных еще в 1967 году японским премьер-министром Эйсаку Сато, который получил за это Нобелевскую премию мира.Согласно этим принципам, одобренным специальным решением национального парламента, японские власти официально обязались не иметь, не производить и не ввозить в свою страну ядерное оружие. Хотя при этом японские депутаты поддались давлению США и не стали оформлять этот запрет на законодательном уровне.По существу, это была вынужденная уступка общественному мнению. Потому что в шестидесятые годы японское общество активно противилось ремилитаризации Японии, которую проводили тогда США, превращая зависимое японское государство в антисоветский и антикитайский плацдарм на Дальнем Востоке.Местная молодежь не хотела гибнуть в ядерной войне с Советским Союзом и требовала вывести с японской территории американские войска, устраивая многолюдные протестные митинги.И вот теперь, через восемьдесят лет после ядерного удара по Японии, местные власти снова превращают Страну восходящего солнца в потенциальную мишень будущего мирового конфликта. Ведь мало кто сомневается в том, что требование открыто разместить на дальневосточных островах американские атомные боеголовки в действительности инспирировано японским правительством."Эти рекомендации подписали два бывших председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Японии, отставной командующий ВМС страны, а также бывший заместитель секретаря японского Совета национальной безопасности. Так что публика вполне солидная. Очень похоже, что за спинами этих отставников стоят действующие японские генералы и деятели правящей Либерально-демократической партии. Важно то, что три неядерных принципа в виде решения правительства и документа парламента не оформлены в виде закона. И, следовательно, они могут быть отменены в любой момент по облегченной процедуре. Отставные генералы предлагают начать пересмотр этих документов с третьего принципа – с запрета на ввоз ядерного оружия", – пишет об этом в своем телеграм-канале журналист-востоковед Василий Головнин.Конечно, Вашингтон и Токио всегда негласно нарушали японские неядерные принципы, и это не являлось большим секретом.Утвердивший их премьер Эйсаку Сато происходил из влиятельной семьи, известной своими милитаристскими традициями, и публично одобрял американские бомбардировки Вьетнама. Согласно воспоминаниям собственного сына, этот хитрый политик не возражал против негласного присутствия на территории Японии американского ядерного оружия. По большому счету, он всего лишь просил руководство Пентагона не афишировать это для широкой публики.В 2009 году японские журналисты обнародовали текст секретного договора между Белым домом и проамериканской Либерально-демократической партией Японии, который позволял американским кораблям с ядерным оружием находиться в японских портах, где базируется Седьмой флот ВМС США. И японское правительство было вынуждено подтвердить подлинность этого позорного документа – фактически признавшись в том, что оно десятилетиями обманывало своих избирателей.Похоже на то, что сегодня в Токио готовы окончательно отбросить прочь маску показного миролюбия.Наблюдатели отмечают – совместное заявление отставных военных с требованием разместить в Японии американские атомные заряды появилось одновременно с презентацией модернизированной дальнобойной ракетной системы собственного производства "Тип-12", способной поражать морские и наземные цели. На днях ее применили перед журналистами в ходе учений с боевыми стрельбами, которые проходили на военном полигоне вблизи священного вулкана Фудзи.Эти малозаметные для радаров ракеты могут нести боеголовки различных типов, доставляя смертоносный груз до Шанхая – крупнейшего китайского мегаполиса. Ожидается, что они поступят в распоряжении японской армии уже к концу нынешнего года. Причем "Тип-12" разместят как на самолетах, так и на боевых кораблях.А в дополнение к этому арсеналу японские власти рассчитывают купить у США еще четыреста крылатых ракет Tomahawk, которые можно оперативно оснастить ядерными боезарядами.Все это свидетельствуют о том, что военно-политическое руководство НАТО готовит Японию к будущей войне, где японским войскам отводится роль прокси-сил, обреченных сгореть в пламени ядерного конфликта.Такие перспективы вызывают у многих японцев вполне обоснованную тревогу. Тем более, что Страна восходящего солнца оказалась сейчас на дне демографической ямы – даже без участия в боевых действиях.Количество детей в возрасте до пятнадцати лет упало в ней до самого низкого уровня начиная с 1950 года. Согласно недавно опубликованным данным Организации Объединенных наций, Япония находится по этому показателю на предпоследнем месте среди 37 стран с населением более 40 миллионов человек – уступая только соседней Южной Корее, где рождаемость еще меньше.Однако японские власти не занимаются решением этой серьезной проблемы, предпочитая разменивать человеческие жизни на чужие ядерные ракеты.Также читайте на сайте Украина.ру. материал Алексея Туманова Изнасилования на Окинаве и накачка Японии. Что США готовят Китаю?

https://ukraina.ru/20250527/byli-slepy-v-yaponii-obvinili-zelenskogo-vo-lzhi-i-prizvali-kapitulirovat-1063431741.html

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эксклюзив, япония, сша, германия, пентагон, нато, китай, украина.ру