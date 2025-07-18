https://ukraina.ru/20250718/1065518603.html

Дмитрий Юрков: России в случае ядерной войны с США придется выживать за счет малых городов

Дмитрий Юрков: России в случае ядерной войны с США придется выживать за счет малых городов - 18.07.2025 Украина.ру

Дмитрий Юрков: России в случае ядерной войны с США придется выживать за счет малых городов

Мир после ядерной войны, который описывается в фильмах и книгах – это всего лишь сказка. В реальности все будет не настолько страшно. Даже при худших сценариях есть шанс выжить. Другое дело, что не надо до худших сценариев доводить, считает историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны Дмитрий Юрков

2025-07-18T19:19

2025-07-18T19:19

2025-07-18T19:19

интервью

москва

сша

россия

мчс

ядерное оружие

ракеты

угроза

бомбоубежища

атомные электростанции

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий, музей, который вы основали — это противоатомное убежище советских времен, рассчитанное на 600 мирных граждан. А сколько всего в Москве таких убежищ?- Сразу скажу, что основной способ защиты населения в случае ядерной войны – это не бункеры, а эвакуация из городов. Этот принцип действует во всем мире, кроме Швейцарии. Все крупные державы понимают, что если надвигается обмен ядерными ударами, то заблаговременно до начала боевых действий надо рассредоточивать крупные города. А подземные защитные противоатомные сооружения остаются для тех, кому не повезло и кто вынужден остаться в городе (работники стратегически важных заводов и лежачие больные).Эта система создавалась еще в 1930-е-1940-е годы и развивалась в 1950-е по линии атомного оружия. Она действует по этому принципу до сих пор. У тех, кто успеет покинуть город, больше шансов на выживание, чем у тех, кто в городе остался.Что касается обеспечения убежищами самой Москвы, то в советское время в 1950-е и 1960-е годы его пытались довести до уровня 50%. И то потому, что столица была городом высшей категории по гражданской обороне. В других городах их было сильно меньше. Но на деле это даже до 30% не довели по финансовым соображениям.А вообще вопрос "сколько?" не очень корректен. Тут имеет значение вопрос вместимости. Самые маленькие убежища рассчитаны на десятки человек, а самые больше – на десятки тысяч человек. Из ныне действующих московских убежищ без учета метрополитена (у него некоторые станции тоже являются убежищами) самое крупное - на 10 800 человек в Северном Чертаново.Это целый надземный город – огромное двухэтажное сооружение. А есть убежища на несколько десятков тысяч человек – небольшие подвальные сооружения. Они очень старые. В общей сложности, этого хватит лишь на несколько процентов населения Москвы.- Зафиксируем. Главная задача государства перед угрозой ядерной войны – начать эвакуировать население из городов.- Да, да. Это еще показал опыт Второй мировой войны.От чего защищает противоатомное убежище? От воздушного ядерного взрыва. Боеголовка американской ракеты "Трайдент" составляет 475 килотонн. Если она взорвется в воздухе в нескольких километрах над убежищем где-то в стороне, вы выживете в убежище. А если точно такая же боеголовка упадет в 50 метрах от вас, вы просто испаритесь вместе с убежищем. Поэтому единственный шанс спасти как можно больше людей – покинуть города.Если вы будете находиться в глухой провинциальной деревушке, вы даже не будете знать, что началась атомная война. А шанс выжить в городских противоатомных сооружениях всегда 50 на 50. Мы не знаем, сколько долетит, сколько собьет наша система ПРО и на каком расстоянии будут взрывы. Поэтому лучше быть подальше от мишени №1 – от Москвы и других городов-миллионников. Логика защиты населения именно такая.- Каков в среднем радиус поражения у ядерных боезарядов?- Я упомянул "Трайдент", потому что он базируется на подводных лодках, а у США это оружие первого массового удара. Мощность их боезаряда от 150 до 475 килотонн. И радиус поражения совершенно разный. Если мы говорим про опасный радиус поражения для подземного противоатомного убежища, то в 1,5-2 километрах вы выживете, если взрыв воздушный.А если взрыв наземный, то там еще образуется сейсмовзрывная волна в грунте. Наземные взрывы правильнее называть контрсиловыми, потому что они направлены против командных пунктов и ракетных шахт. И вот в случае такого взрыва под землей происходят серьезные разрушения. Земля расходится волной, и в этом случае подземные убежища тоже могут быть уничтожены.И если до Москвы долетят несколько подобных боеголовок, и они взорвутся недалеко от центра, несколько убежищ точно будут разрушены.Глубокие станции и тоннели метро в этом плане получше. Но в случае наземного взрыва ни одна станция метро даже на глубине в 60-70 метров не выдержит. Там будут такие сейсмические волны, что люди будут взлетать и биться головой об потолок.- Сколько у нас будет времени для эвакуации населения крупных городов, пока стороны будут идти по лестнице эскалации?- Вы правильно отметили, что ядерные войны не начинаются от того, что кто-то случайно ботинок на пульт бросил.В 1950-е рассчитывали, что есть стадии нарастания угроз. Там были периоды разной степени готовности. И вот основной угрожаемый период – это период, когда готовят убежища для укрытия населения и рассредоточивают людей, не занятых в городе. Эти периоды могут длиться неограниченное количество времени.Во время Карибского кризиса до основного угрожаемого периода не дошло. Там не начали рассредоточивать города. Стороны понимали, что конфликт удастся разрулить дипломатическим путем. То есть угрожаемый период может утихнуть через пару дней, а может тянуться месяц и закончиться ядерными ударами.Опыта применения ядерного оружия в мире мало, за исключением Хиросимы и Нагасаки. Ядерное оружие - это не то, что полетит первым, а то, что полетит последним. В случае войны России и США сначала будут использоваться обычные средства поражения. Но если станет понятно, что обычными средствами войну выиграть не получится и кому-то грозит тотальное поражение, то ядерное оружие будет применено.Посетители нашего музея часто спрашивают: "А как же мы поймем, что начался угрожаемый период и ядерное оружие может быть применено"? Это поймут все. Если произойдет прямой вооруженный конфликт крупнейших ядерных держав, такой риск будет всегда. И ситуация может дойти до такой стадии, когда лица, принимающие решения, нажмут на красную кнопку, понимая, что прилетит в ответ, а их родные и близкие умрут в жутких мучениях.Повторюсь, основной угрожаемый период может тянуться неделями, ни к чему не привести и всех начнут возвращать обратно. А может за сколько-то дней и месяцев дойти до применения ядерного оружия.- Готовы ли у нас деревни недалеко от Москвы, куда можно вывезти людей?- Готовы. Хотя и хуже, чем в советское время. Тогда же была целая программа строительства пионерлагерей, выдачи шести соток и создания городов-спутников вокруг мегаполисов. Все это – элементы системы рассредоточения.Тогда у каждого министерства и завода были загородные дома отдыха и пионерлагеря. При них обязательно создавались защищенные пункты управления и пространства для эвакуации. Сейчас у нас большинство подобных ведомств пребывает в печальном состоянии, и деревушки тоже разгромлены. Сейчас время другое и большая война представляется маловероятной по политико-экономическим причинам: это всем крайне невыгодно. Но если до этого дойдет, то что-то мы сделать успеем.Я часто езжу по провинции. Тот же Кологрив, который точно не будет основной мишенью для ядерных ударов, может стать прекрасным местом для эвакуации. Там много пустующих домов и мало населения. Лес, речка, рыба, грибы. Туда просто хочется на лето уехать. А уж эвакуироваться – так вообще отлично (смеется).- Какие самые тяжелые последствия будут от ядерного взрыва? Наверняка это не радиация, а что-то другое.- Конечно, не радиация. Радиация – это стандартное художественное заблуждение. Не будет никакого "Метро-2033" с выжженной пустыней и мутантами. На самом деле поражающих факторов ровно два: ударная волна и световое и тепловое излучение. То есть в первое мгновение все сжигается со скоростью света, во все стороны все нагревается и полыхает. А в следующую секунду приходит ударная волна, которая наносит серьезные разрушения.Обе эти проблемы на расстоянии в 1,5 километра и выше от эпицентра взрыва неплохо купируются любой прочной герметичной бетонной коробкой, прикопанной землей. Земля и бетон достаточно изолируют от тепла и проникающей радиации. Что касается взрывной волны, то при толщине стенок коробки в 60 сантиметров этого достаточно, чтобы спастись.А еще лучше просто спасаться расстояниями. В 50 километрах от взрыва баллистической ракеты вы точно в безопасности. На вас никак не подействует ни тепловое излучение, ни ударная волна. А выпадения радиоактивных дождей защититься можно. Выпадают эти осадки компактно, пятнами. Да, есть нюансы, связанные со скоростью ветра и периодом полураспада разных элементов. В момент взрыва около 200 разных изотопов образуются. Они продолжают делиться и распадаться на другие изотопы. Но, грубо говоря, через двое суток после воздушного ядерного взрыва везде можно ходить. Даже в зонах, где уже выпали осадки.Понятно, что пить из лужи и сажать картошку там нельзя будет еще долго. Там желательно ходить в противогазе, чтобы на надышаться пылью, в которой еще остались распадающиеся изотопы. Но в целом находиться там можно.Двое суток – это норматив автономности для противоатомных убежищ. И даже если ваш загородный домик попал в зону выпадения радиоактивных осадков, через двое суток вы сможете покинуть его в легком респираторе. Все эти моменты отрабатываются на соответствующих учениях.- Где будем брать ресурсы на восстановление после ядерной атаки? Я вспоминаю британский фильм "Нити". Там правительству только через десять лет удалось возобновить добычу угля в шахтах, а города лежали в руинах и отстраивать их никто не собирался.- Это очень хороший вопрос, который на самом деле мало кем рассматривается. Даже в секретных документах Госплана 1950-х годов крайне мало место уделяется теме "А что будет через месяц и через год?". Власти уделяли внимание только рассредоточению людей и эвакуации промышленности, но далеко не заходили.Причем еще на заре атомной эпохи были совершенно эпические планы по заблаговременному переводу десятков производств и особо важных хранилищ в подземные защитные сооружения. Предполагалось использовать пустующие рудничные выработки и естественные пещеры, чтобы сохранить часть цивилизации. Потом посчитали, что это безумно и нерентабельно, поскольку ядерная война крайне маловероятна, а денег на это уйдет огромное количество. Сами понимаете, насколько тяжело поддерживать работу завода под землей в мирное время.У нас в стране всего один крупный подземный завод под Красноярском, который как раз связан с ядерной тематикой. Это так называемый Горно-химический комбинат. Еще у нас построили спецхранилища Госрезерва. Например, московское продуктовое хранилище находится в Тульской области. Там запасы еды на случай войны хранятся на глубине в 110 метров в бывших гипсовых шахтах.Понятно, что все перевезти под землю не получится. Мегаполисы однозначно будут разрушены. Следовательно, мы останемся только с теми объектами народного хозяйства, которые находятся в небольших городках. Электричество с перебоями будут выдавать какие-то генераторы. Добывающая промышленность, наверное, сохранится, потому что разбомбить все месторождения не получится, но вся логистика будет нарушена.То есть в любом случае мы откатимся на 100 лет назад по экономическому развитию.- Давайте предположим, что у нас будет война с НАТО обычными средствами. Насколько в отношении нее применим опыт Советского Союза времен Великой Отечественной войны в плане эвакуации промышленности и населения?- В Советском Союзе не готовились к войне с НАТО обычными средствами. Расчет был на то, что ядерные удары будут в первые дни конфликта. Мы делали ставку на танковый бросок к Ла-Маншу. США и НАТО делали ставку на встречный ядерный удар, чтобы не пропустить наши танки. То есть тактическое ядерное оружие обязательно должно быть применено.Что касается обычных средств поражения, то тут нужны не противоатомные убежища, а укрытия: любые прочные бетонные подвалы. Я недавно был на общественных слушаниях по этой теме. Начальство МЧС по Москве отчитывалось, что в столице укрытий хватит на 18 миллионов человек на случай, если сейчас произойдет ситуация в духе ирано-израильского конфликта, когда иранские ракеты перегрузили израильскую ПВО.Как это устроено в Израиле? Там много этих укрытий. Они представляют собой обычные бетонные комнаты в зданиях без окон. Иранские крылатые ракеты разрушали здания, но бетонные комнаты не пробивали. У нас эту роль играют метро, подвалы, подземные пехоты и подземные парковки. И МЧС считает, что этого хватит на 18 миллионов человек. Может быть, эта цифра слишком оптимистичная, но в целом людям есть, где спрятаться.Можно сделать так. Повесить на соответствующие подвалы табличку "Укрытие. Ключ от замка там-то или код такой-то". В них надо поставить скамейки и запас воды. В Белгороде, Севастополе и Донецке эта система уже отработана.Что касается эвакуации промышленности, то это не требуется. Точнее, важно перемещать особо важные мишени. Командные пункты в таких случаях становятся мобильными, когда руководство перемещается из бункера в бункер. Еще у нас есть воздушные командные пункты (те самые "самолеты Судного дня"). А эвакуировать заводы смысла нет. Натовские крылатые ракеты пробивают большую часть экономически важных территорий нашей страны. Поэтому нам нет смысла перевозить московские заводы в Самару.Повторюсь, для защиты населения от ракет вполне подойдут укрытия, которые по сути являются приспособлением городского пространства. Их хватит, чтобы защитить людей от взрывов и осколков. Промышленность надо защищать средствами ПВО. Командные пункты надо рассредоточивать.- Я по поводу Великой Отечественной войны имел в виду немного другой аспект. Что мы будем делать в ситуации, когда поймем, что враг вот-вот захватит наши экономически важные территории с большим количеством населения?- В этом плане все очень просто. Тогда по мере движения фронта надо на поездах эвакуировались те, кто сам не мог уехать (школьники, старики и лежачие больные). А обычные городская или деревенская семья эвакуировались сами. Кто-то успевал, кто-то – нет. В первые дни блицкрига у нас были планы эвакуировать население Белоруссии, но просто не успели, потому что немцы слишком быстро ворвались в Минск и другие города.А там, где уже было время, процесс был более организованным. Людей призывали эвакуироваться. Тех, кто не мог уехать сам, вывозили. А технику с заводов грузили на поезда и вывозили.В принципе, опыт таких мероприятий у нас сегодня есть. Я имею в виду эвакуацию при наводнениях. Не так давно серьезно затопило Оренбургскую область. И там точно так же эвакуировали пострадавшие районы. В целом все прошло четко и организованно. Тем более, у нас есть МЧС, которого в советские годы не было. Там все держалось на местных партийных органах власти и НКВД.Повторюсь, варианты эвакуации населения МЧС отрабатывает на учениях. Все должно быть по команде специалистов. Не должно быть так, как в советские годы, когда люди в панике бегут, а немцы наступают.- Вы затронули тему защищенных командных пунктов. Насколько они в целом надежные? Говорят, что наш "Кинжал" пробивает противоатомный бункер. А те же бетонобойные бомбы США не пробили подземный иранский ядерный центр Фордо.- Точные технические характеристики "Кинжала" засекречены. Фактически, это "Искандер" с ускорением. Он, конечно, пробивает что-то, но не так разрушительно. У него другие задачи.Что касается продвинутых американских пенетрирующих авиабомб, то они пробивают довольно существенные толщи. Но это очень тяжелые бомбы. Чтобы их сбросить, самолет-носитель должен безнаказанно войти в наше воздушное пространство. А у нас система ПВО и в годы Великой Отечественной, и сейчас остается одной из лучших в мире.У крылатых ракет нет серьезных пенетрирующих боевых частей. У баллистических ракет тоже нет ни одного серьезного пенетратора, который точно в серии и который точно стоит на вооружении.Что касается защитной толщи, то те же израильские боезаряды при идеальных условиях пробивают 30-40 метров грунта и 6-7 метро железобетона. Это уровень защищенности, сопоставимый со станциями московского метрополитена. А если мы возьмем более серьезные бункеры, когда строят штольню под горой, то у вас получается гранитная скала высотой в 300 метров. Ни один неядерный пенетратор пробить ее не сможет. Даже если вы целую пачку таких боезарядов бросите в одну точку.А так, повторюсь, главное – это логистика и рассредоточение. Важнее не то, что у вас один командный бункер в горе, а то, что у вас бункеров очень много. И все это продублировано наземными и воздушными командными пунктами. Главное, чтобы противник не знал, по какому кабелю пойдет сигнал из какого объекта и какое лицо, принимающее решение, где будет находиться в час Х.- Выходит, в метро тоже можно прятаться от чего-то?- В метро можно прятаться от всего.У нас есть большое заблуждение, что неглубокие станции якобы ни от чего не защищают. Понятно, что чем больше защитная толща, тем лучше при любом попадании. Но целенаправленно бить по метро – это глупая затея. В годы Великой Отечественной войны был всего один прилет по тоннелям метро, когда бомба случайно попала в неглубокий и тонкий тоннель. А сейчас московский метрополитен может быть и убежищем, и укрытием.Да, в Москве все по-разному сделано. Метрополитен – это пестрая структура. Тем не менее, в столице есть даже неглубокие станции, которые являются прекрасным противоатомным убежищем со всеми гермодверями и фильтрами воздуха. А есть станции средней глубины, которые являются только укрытиями от обычных средств поражения.Повторюсь, ядерная война – это крайне маловероятная вещь. А в случае обычной войны от попадания крылатых ракет вас спасет и станция метро, и подвал крупного дома.- А может быть ситуация, когда одна ракета куда-нибудь попадет и все отключится на пару дней?- Нет. К счастью, в Москве распределенное энергетическое питание. Да, был неприятный случай в середине нулевых годов, когда подстанция "Чагино" полетела и произошло веерное отключение. Но это было связано с проблемами 1990-х годов и результатами работы "эффективных менеджеров". Не сработала тогда система, которая позволяет распределённо и рассредоточено питать город. Сейчас все работает.То есть уничтожение одной подстанции не приведет к блэкауту, потому что мы переключимся на другие мощности.Одна-две ракеты ничего не сделают. А вот продуманный комбинированный удар с уничтожением сразу нескольких подстанций может на какое-то время лишить город света. Но для этого нужно десятки ракет и сотни ложных мишеней. А поскольку ПВО у нас в целом эффективная, то вряд ли это сработает так эффективно, как на это будет рассчитывать враг.- А какие основные техногенные угрозы для Москвы и других мегаполисов вы могли бы выделить?- Атомные электростанции.Как минимум две АЭС по розе ветров находятся так, что они могут угрожать Москве: Смоленская и Калининская (Тверская область). Ветер в Москве большую часть года стабильно дует с запада на восток. Поэтому радиоактивное облако с этих станций будет идти с юго-запада и с северо-запада. В этом случае последствия для Москвы будут такими, как для некоторых районов Брянской области после Чернобыля. Если совпадут направление ветра и направление осадков.А если ветер чуть-чуть поменяется, достанется не Москве, а Подольску и Серпухову.Повторюсь, АЭС – это единственное, что может бахнуть и нанести долгосрочный урон городу, когда придется несколько лет проводить процедуру дезактивации и срезать слой грунта, чтобы повышенного радиационного фона не было на улицах.А нанести удар обычными вооружениями, чтобы полностью разрушить станцию, непросто. Защита самого реактора – это массированная бетонная конструкция. Со свистом первой попавшейся ракетой ее не прошибешь.- А если что-то случится с Запорожской, Курской или какой-то АЭС на подконтрольных Украине территориях, то достанется Европе?- Повторюсь, все будет зависеть от направления ветра. В случае с любыми радиоактивными техногенными авариями очень высок фактор везения. Бывает так, что вы хотели подгадить соседям, а подгадили сами себе. Это часто было в годы Первой мировой войны, когда начались первые химические атаки. Ты хотел, чтобы облако хлора или иприта пошло на окопы врага, но поменялся ветер, и ты потравил собственных солдат. Надеюсь, что никто не пойдёт на такие провокации.- Какой из всех угроз, о которой мы говорили, лично вы опасаетесь больше всего?- Я ничего не опасаюсь. Я еще в давние времена вместо квартиры построил маленький загородный домик в Тверской области. Там дома копейки стоят. Вы можете за 200 тысяч рублей купить развалюху и превратить ее в бункер. У меня там прочный железобетонный подвал. Крупных мишеней вокруг него нет. Даже в случае атомной войны у меня есть возможность спрятаться и эвакуироваться еще дальше (смеется).Конечно, при определенных политических раскладах может дойти до того, что по Москве начнет прилетать что-то крупное. Как по Севастополю. В прошлом году я там попал под удар баллистических ракет. Это не очень приятно. Звучит сирена, в воздухе что-то громко бахает, стекла вылетают. Хотя местные к этому привыкли и в укрытия не бегают. Они, позевывая, смотрят, как их сбивают.И если это будет происходить в Москве, то это будет существенной угрозой. Тогда у нас на каждом подвале появятся таблички "Укрытие", где придется прятаться от регулярных обстрелов. Такое допустить можно.Но бояться этого было бы странно. Даже если по городу прилетят несколько крылатых ракет, от них пострадает гораздо меньше людей, чем от дорожно-транспортных происшествий. К военным угрозам неядерного характера современная цивилизация довольно устойчивая.Да, если линия фронта будет рядом и долбежка будет идти месяцами, города будут сравниваться с землей. Но как показал опыт "веселых" ирано-израильских перестрелок, попытки издалека по-крупному нагадить не так страшны для мирного населения. Да, там могут быть сотни погибших, но это меньше, чем за год у нас погибают от автомобильных аварий.Это тяжелый и неприятный фактор, который требует укрытий и обучения населения.Наш музей – это место, где мы боремся с мифами, которые касаются личной безопасности во время боевых действий. Самое большое заблуждение состоит в следующем: "Если завтра начнется ядерная война, никто не спасется. Я залезу на крышу и буду любоваться "грибами". Умирать – так с музыкой". Это бред. Даже в Хиросиме и Нагасаки были люди, которые спались, будучи в сотне метров от эпицентра, потому что оказались за прочной железобетонной стеной. Они потом прожили много лет, и все у них было хорошо.Поэтому в случае бомбежек надо не искать самый крутой бункер, а бежать в первый попавшийся подъезд или в подворотню. Это лучше, чем паниковать, стоять, открыв рот, или любоваться взрывами.- То есть даже после ядерной войны у нас есть шанс на относительно нормальную жизнь, а не на жизнь в формате "тушенка, золото, патроны"?- Да. Постъядерный мир из фильмов и книг – это всего лишь сказка. В реальности все будет не настолько страшно. Даже при худших сценариях есть шанс выжить. Другое дело, что не надо до худших сценариев доводить. В полноценной ядерной войне победителей не будет. Плохо будет всем. Может быть, нам будет чуть лучше, потому что мы более приспособлены к тяжким испытаниям.О других подобных угрозах - в интервью Владимира Кузнецова: Облако от взрыва на Запорожской АЭС накроет всю Европу, если станцию не заглушить

https://ukraina.ru/20250718/dmitriy-yurkov-kto-on-1065518505.html

https://ukraina.ru/20250718/german-klimenko-zapad-ne-otklyuchaet-rossiyu-ot-vsemirnogo-interneta-chtoby-imet-vozmozhnost-dlya-1065452001.html

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Кирилл Курбатов

интервью, москва, сша, россия, мчс, ядерное оружие, ракеты, угроза, бомбоубежища, атомные электростанции, чернобыль, энергетика, происшествия, украина