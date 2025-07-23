https://ukraina.ru/20250723/bespilotniki-vsu-nanosyat-udary-po-regionam-rossii-kak-reshit-etu-problemu-1065789551.html

Беспилотники ВСУ наносят удары по регионам России. Как решить эту проблему

Беспилотники ВСУ наносят удары по регионам России. Как решить эту проблему - 23.07.2025 Украина.ру

Беспилотники ВСУ наносят удары по регионам России. Как решить эту проблему

Удары беспилотниками ВСУ вглубь территории России происходит уже не первый год. Но, в отличие от предыдущих попыток, которые преимущественно носили одиночный характер, в последнее время противник использует тактику массированного и скоординированного удара по множеству целей.

2025-07-23T06:33

2025-07-23T06:33

2025-07-23T06:33

россия

украина

харьков

вооруженные силы украины

нато

удар

с-300

с-400 «триумф»

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065789930_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_794548383c979d71c0ee260c0dd1649d.jpg

Это является ключевым отличием дроновых атак от предыдущих, что дает возможность сделать два очень важных вывода.Первый. Количество дронов с большой дальностью полета у нашего противника увеличилось настолько, что теперь он может использовать их десятками. Скорее всего, добиться этого ВСУ удалось не только за счет поставок иностранных БПЛА, но и благодаря работе украинской военной машины. Мы видим, что, вопреки заявлениям о значительном уничтожении на Украине ВПК, там продолжается выпуск оружия, способного не только обороняться, но и атаковать. А, значит, у российских крылатых, гиперзвуковых и баллистических ракет есть еще множество целей, которые осталось только хорошо разведать.Второй. Теперь наша ПВО должно втрое усилить свою бдительность. Учитывая, что сейчас противник способен наносить одновременный удар сразу с нескольких направлений. ВС РФ необходимо распределить системы ПВО так, чтобы они покрывали весь сектор предполагаемого удара, да еще и в несколько эшелонов. Причем выстроены они должны быть не на бумаге, а в реальности, ведь эшелонированность ПВО для российских городов, по сути, стала головной болью, которую нужно снять, причем в самые сжатые сроки. Исключением является, пожалуй, московский регион, где выставлена четкая и плотная защита.Создание современной структуры военного применения БПЛА на Украине стало итогом "промышленной революции" в этой сфере. Сначала появилась программа "Мільйон+ дронів", которая запустила процесс формирования производственной сети. И уже по мере накопления опыта и первых боевых успехов, кустарное производство дронов стало массовым явлением. Вокруг фронта и тыла возникла разветвлённая сеть мастерских и малых предприятий, производящих и модернизирующих беспилотники. Волонтёры собирали (и собирают сегодня) дроны буквально на кухнях, в гаражах, на технических кафедрах.Одновременно началась систематизация знаний:- создавались видеоинструкции, базы прошивок, схемы, адаптированные боевые технические устройства;- быстрая адаптация инноваций (копируют наши оптоволоконники).Со временем в Киеве четко уяснили, что нужен переход от разрозненных усилий к скоординированной работе. Увеличение масштабов применения дронов на войне потребовало новых принципов логистики, обучения, тестирования, распределения. Так родилась потребность в координации, стандартах и централизованном подходе к организации применения дронов на войне.Только после того, как типовой одноразовый квадрокоптер местной сборки на Украине оказался "дешевле вареников", поставка коптеров на фронт стала не сложнее подвоза патронов во вторые эшелоны. Ведь в отличие от снабжения рядового штурмовика на передовой, снабжение дроновода расходником это практически безопасный процесс, безопаснее даже перехода улицы на зеленый свет. Бесперебойный поток квадрокоптеров (БПЛА) на фронт позволил сформировать подразделения, а затем и части, которые работают по целям 24/7.Потому-то и понадобился Мадьяр, который стал перестраивать силы беспилотных систем (СБС) украинской армии на принципах корпоративного управления, с аналогией структурам холдинговой компании. Основные принципы обязательно включают децентрализацию, стандартизацию процессов, распределенную сетевую логистику и тесное взаимодействие с производителями.Если совсем недавно противник применял старые, но модернизированные, не без помощи иностранных специалистов, БПЛА Ту-141 "Стриж", то теперь в ход пошли новые разработки. Из опознанных обломков, обнаруженных в некоторых приграничных и весьма удаленных от границы регионах, идентифицировали беспилотник самолётного типа UJ-22 Airborne (Укрджет-22 "Бортовой"). Его впервые представили в 2021 году, а с мая 2022 года такие БПЛА стали закупать ВСУ.БПЛА UJ-22 Airborne является самым крупным дроном военного предназначения из созданных на Украине. Его взлетная масса составляет 86 килограммов, беспилотник оснащен двухтактным бензиновым двигателем, позволяющим развивать скорость до 180 км/ч (крейсерская 120 км/ч). Продолжительность полета составляет более 8 часов, что дает "билет в один конец" до 800 километров. Боевая нагрузка — две подвешенные мины 82-мм калибра либо несколько реактивных противотанковых гранат РПГ-7.Габариты "бортового-22" — длина 3 300 мм, размах крыльев — 4 600. То есть цель маломерная и малозаметная, при минимальной высоте полета в 50 метров такие системы ПВО, как ЗРК С-300 и С-400, её просто не "видят". Этот БПЛА поддерживает связь с наземной станцией на удалении до 120 километров, на большем удалении беспилотник летит в автономном программируемом режиме.В арсенале ВСУ имеется и такая дальнобойная "птичка", как БПЛА Raybird-3. Она меньше по габаритам (размах крыльев около 3 метров) и может нести полезную боевую нагрузку до 5 килограммов. Дальность полёта под контролем наземной станции составляет 220 километров, а вот безвозвратный полет по максимуму может достигать до тысячи километров.Другие украинские БПЛА, типа SKIF или "Лелека", особой дальностью полета не отличаются, оснащены электрическими двигателями, да и полезная нагрузка незначительна. Ставку на нанесение ударов по территории России Киев будет делать именно на БПЛА UJ-22 Airborne. После уничтожения базы Харьковского авиазавода, где модернизировали/восстанавливали Ту-141 "Стриж", а также из-за отсутствия поставок ударных беспилотников дальнего радиуса действия иностранного производства применять Украина будет в большей степени свои "бортовые". К тому же не следует забывать о том, что на некоторых крупных промышленных предприятиях Харькова, Днепропетровска еще не иссяк поток выпуска дронов-камикадзе различных типов.Применял противник на Белгородском направлении малозаметные реактивные БПЛА Jet-80 "Banshee" с боевым снаряжением массой 7 кг, большая часть из которых была перехвачена зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-С1" и "Тор-М2". Дроны являются ударными версиями воздушных мишеней, ранее применяемых ВМФ Великобритании для отработки перехвата крылатых ракет корабельными ЗРК. Дроны отличается в 2 - 4 раза более высокой маршевой и подлетной скоростями (650 - 720 км/ч против 120 - 200 км/ч у бензиновых типа PD-1, UJ-22, UJ-26 "Бобёр"), что достигается благодаря использованию двух малогабаритных турбореактивных двигателей.Уже сегодня в командовании ОВС НАТО, методом наложения диаграмм направленности радиолокационных средств на карты рельефа местности, могут быть подготовлены несколько шаблонов наиболее приемлемых маршрутов полёта (с огибанием низковысотных секторов поражения наших ЗРК) БПЛА- "камикадзе" UJ-22, UJ-26 "Бобёр", "Лютый", а также UJ-23 "Topaz" с концентрацией ударных снарядов БПЛА на тех направлениях, где суммарная целевая канальность ЗРК минимальная для прорыва противоракетного заслона.Изначально наиболее часто при боевом применении БПЛА управляется оператором. Также имеет место применение БПЛА по заложенной программе полёта на борту, когда заданы параметры высоты, скорости, полный маршрут и точки, по которым беспилотник двигается. И есть применение БПЛА с двойной системой управления, когда на начальном этапе управление осуществляется по программе, а при подлёте к цели атаки управление на себя берёт оператор. В последнем случае управление перехватывается по Wi-Fi, для чего оператор должен находиться в непосредственной близости от объекта, либо по сотовой связи.В последнее время ВСУ стали применять беспилотники с управлением по сотовой связи. То есть если объект защиты находится в черте города или иного населённого пункта, где стоят сотовые вышки, большая вероятность, что управление может производиться по нему. А большинство наших станций подавления, считают специалисты, работают по системе навигации и управления телеметрии. Сотовую связь, сотовые частоты в основном не трогают. Поэтому беспилотники, которые имеют управление по GSM, имеют возможность пройти без воздействия.Самыми популярными дронами для налётов у ВСУ стали китайские Mugin-5 PRO. Этот "гость", начиненный взрывчатым веществом, регулярно использовали, например, для атак по Крыму. Низкая стоимость и легкая доступность позволили массово закупить их на китайских маркетплэйсах до введенного запрета властей КНР.Для атак по отдаленным российским областям, таким как Московская, Калужская, Воронежская, Смоленская, украинские войска активно задействовали UJ-22 Airborne. Из-за их высокой автономности и большого бака они способны преодолевать большие расстояния.Но одним из самых эффективных (если рассматривать по результатам прилетов) был и остаётся реактивный беспилотник Ту-141 "Стриж". Их использовали не так много, как другие типы дронов, но именно ими были нанесены удары по аэродромам в Энгельсе и Дягилево. Возможность преодоления дальних дистанций на низкой высоте с огибанием рельефа — серьёзная проблема для подразделений ПВО.Для запуска беспилотников ВСУ использовали не менее восьми основных площадок в зависимости от возможностей самих дронов. Например, для атак по югу России площадками подскока являются Белгород-Днестровский, Школьный, Херсон, Долгинцево, Широкое.Для налётов на Краснодарский край, Ростовскую область и более отдаленные регионы периодически были задействованы импровизированные точки в Красноармейске и Харькове. И самым большой трудностью в их поиске является то, что ВСУ по большей части используют малоразмерные БПЛА, неприхотливые к условиям, то есть это может быть и поле.Характер применения украинских БПЛА менялся на протяжении спецоперации с ходом конфликта и наращиванием их производства. Если сначала это были единичные налёты, которые были неожиданностью и для российской ПВО, то впоследствии атаки становились более массированными и разнообразными. Выработке стратегии способствовала активная поддержка Запада. Например, для ударов по Крыму ежедневно разведка НАТО передавала Украине данные о местоположении средств ПВО для создания приблизительного маршрута их обхода, чем и пользовались ВСУ.Основная часть БЛА, их проектирование и разработка дизайна проводится на базе нескольких частных компаний и промышленных предприятий в Киеве. Именно в столице и окрестностях сосредоточены штабы различных фирм, получивших целевое финансирование для развития этой сферы. Также серийный выпуск беспилотников налажен на мощностях крупных заводов, таких как "Хартрон" и "Коммунар" в Харькове или конструкторское бюро "Южное" и "Сфера" в Днепропетровске. Причем в "Сфере" оборудованы подземные комплексы сборки БПЛА.Разработка инерционных навигационных систем и программного обеспечения проводится специалистами направления физического моделирования режимов полета самолёта при аэрокосмическом университете в Харькове при поддержке инженеров с Запада. Компоненты для изготовления и модернизации дронов закупают коммерческие компании, в некоторых случаях действуя через подставных лиц, в Германии, Китае, Канаде, США, Франции, Японии и Индии.Некоторые типы БПЛА ещё проходят доработку и не поставлены в массовое производство, такие как "Довбуш Т10", а часть уже невозможно воссоздать из-за отсутствия научно-технической базы и специалистов. К таким относятся Ту-141/143 "Стриж/Рейс" советского производства. Практически все летательные аппараты оснащены приемником спутниковой системы GPS и способны выполнять полеты по заданному маршруту. А боевая часть, прикреплённая к ним, зависит от технических характеристик беспилотников.Массовое производство реактивных беспилотников Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс" было остановлено с распадом Советского союза. На Украине сборка этих БПЛА осуществлялась на базе Харьковского авиационного завода. В период с 1978 по 1989 годы на предприятии в Харькове было выпущено 152 единицы "Стрижей", значительная часть которых оказалась на Украине. Судя по данным открытых источников, с начала боевых действий в феврале 2022 г ВСУ использовали 29 реактивных БЛА Ту-141, один из которых долетел даже до хорватского Загреба. Еще несколько единиц украинские формирования применили в 2014 году на Донбассе.ВСУ весьма трепетно относятся к их использованию, в отличие от тех же китайских Mugin-5. Это позволяет предположить, что количество Ту-141 ограничено и их берегут на особый случай.Понятно, что приоритетной целью дронов ВСУ являются нефтебазы, аэродромы, электрические подстанции, военные склады, а также оборонные предприятия. Поэтому ПВО и охрана этих объектов должна стать приоритетной задачей не только для государства, но и для всех граждан. Очень важно в данном случае надежно защитить мирных граждан приграничных регионов, в первую очередь Белгородской, Курской, Брянской областей.Ну и, конечно же, не стоит забывать о том, что вся наша ПВО должна быть на круглосуточном боевом дежурстве. Россия обладает одним из самых больших в мире запасов ЗРК, которые должны непрерывно отслеживать вражеские БПЛА и вести на них охоту. Сейчас как никогда важно продемонстрировать эффективность наших С-300 и С-400, "Панцирей", "Буков", "Торов" и других систем ПВО. Также необходимо самым активным образом использовать комплексы радиоэлектронного противодействия БПЛА, которые разрабатываются не только РФ, но и нашими стратегическими партнерами.Небо России в достаточной степени надежности прикрыто средствами ПВО дальнего и среднего радиуса действия. С этой задачей справляются зенитные ракетные системы С-300, С-400, а сейчас ещё и поступившая на вооружение С-500 "Прометей". Они нацелены на самолёты, баллистические ракеты, могут противостоять и гиперзвуковому оружию. При этом крайне неэффективны в борьбе с беспилотниками, которые летают на малой высоте."Ситуацию должна исправить нынешняя реформа, когда войсковые средства ПВО переведены из Сухопутных войск в подчинение командования ВКС, — считает авторитетный военный эксперт Владислав Шурыгин. — В переводе на русский это означает, что будет действовать централизованная система и, главное, в автоматическом режиме, когда есть цель, неважно крупная или мелкая, но она гарантированно уничтожается доступными средствами. Скажем, по БПЛА в большей степени эффективны такие системы, как „Тор-М1“, „Стрела-10“, „Оса “, это оружие ПВО ближнего боя. И их предназначение — уничтожать цели непосредственно на линии соприкосновения. Речь в данном случае идёт о многоэшелонированной обороне, когда первая линия ПВО цели либо сбивает, либо засекает и передает эти данные для других систем.Нечто подобное у нас было и во время Великой Отечественной войны, когда немецкие бомбардировщики, летевшие бомбить Москву, засекались ещё где-то в районе Смоленска, и их направления передавались по всем системам ПВО уже в тыловой зоне. Примерно такая система, но более оснащенная техническими средствами перехвата будет создана и сейчас. И в ней будут задействованы не только дальние, но и малые средства перехвата. Понятно, что всю территорию России не закрыть „Торами “, но вот пути воздушных атак можно распознать заранее и уже принимать меры по их уничтожению. Беспилотники обладают небольшой скоростью, что дает время для их встречи".В подобных условиях, как справедливо считают военные эксперты, очевидно назрела необходимость проведения серьезной реформы Воздушно-космических сил России с выделением из них войск ПВО как отдельного вида Вооруженных сил. Передачи им под ответственность защиту территории РФ от ударов вражеских средств воздушного нападения.Это на организационном уровне. А на уровне технологических решений необходимо, наконец, приступить к созданию сплошных радиолокационных рубежей в приграничной полосе. Это можно сделать на базе аэростатных систем, которые могли бы перекрыть весь диапазон высот и прежде всего закрыть предельно малые высоты и складки местности: долины рек, низины, по которым сегодня прокладываются основные маршруты украинских беспилотников.Известно, что сейчас полным ходом идут испытания первых отечественных аэростатных систем. Однако ситуация на фронте требует максимального ускорения данной тематики. Ведь даже наши ближайшие соседи самым активным образом решают эту проблему. Также нам необходима скорейшая массовая поставка в войска "легких" модулей для уже имеющихся ЗРК. Эти модули должны быть "заточены" под перехваты дронов и целей типа снарядов РСЗО. Нужны модули для повышения боевых возможностей комплексов ПВО типа "Панцирь" или "Тор". Определенная модернизация этой техники проведена. В войска поступают новые ЗРК "Панцирь-СМ" с модулями компактных зенитных управляемых ракет (8 штук) для борьбы с беспилотниками и особенно с дронами-камикадзе.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

россия

украина

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

россия, украина, харьков, вооруженные силы украины, нато, удар, с-300, с-400 «триумф», эксклюзив