https://ukraina.ru/20250722/zachem-syrskiy-perevel-million-v-moskvu-kakoy-u-vsu-podgotovlen-rezerv-i-chem-zanyat-tramp-glavnoe-na-1065720658.html

Зачем Сырский перевел миллион в Москву, какой у ВСУ подготовлен резерв и чем занят Трамп. Главное на утро

Зачем Сырский перевел миллион в Москву, какой у ВСУ подготовлен резерв и чем занят Трамп. Главное на утро - 22.07.2025 Украина.ру

Зачем Сырский перевел миллион в Москву, какой у ВСУ подготовлен резерв и чем занят Трамп. Главное на утро

Российские войска отражают попытки прорыва ВСУ на курском направлении и уничтожают элитные подразделения противника, включая бойцов, подготовленных в Великобритании. В то же время нарастает недовольство среди родственников украинских военных, обвиняющих командование ВСУ в бессмысленных потерях.

2025-07-22T09:09

2025-07-22T09:09

2025-07-22T09:46

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Особое внимание вызывает скандал вокруг главкома ВСУ Сырского, который тайно перевёз отца на лечение в Москву, заплатив за это 1 млн рублей.На международной арене обострение ближневосточного конфликта и новые санкционные угрозы США против Ирана продолжают определять глобальную повестку.Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 35 украинских беспилотников. Наиболее интенсивные атаки фиксировались в Брянской области, где сбили девять дронов. В Ростовской области перехватили семь беспилотников, при этом падение обломков вызвало несколько локальных возгораний в частном секторе поселка Красный Сад. Пожарные оперативно ликвидировали последствия.Шесть воздушных целей уничтожили над Калужской областью. По три дрона сбили в небе над Московским регионом, а также над Тульской и Самарской областями. Еще два БПЛА перехватили над Белгородской областью, по одному — над Курской областью и акваторией Черного моря.В то же время посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за последнюю неделю в результате обстрелов приграничных территорий России украинскими силовиками погибли семь мирных жителей, ещё 120 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — 11 несовершеннолетних.Телеграм-канал "Два майора" написал, что российские войска провели серию точных ударов по ключевым объектам на территории Украины. Основной удар пришёлся на Одессу.Параллельно мощные взрывы прогремели в Днепропетровской области, где были поражены стратегические объекты. На Сумском и Запорожском направлениях российская авиация применила высокоточные авиабомбы ФАБ с унифицированными модулями планирования, позволяющими наносить удары без входа в зону ПВО противника.Развитие событий в зоне СВОВоенкоры Телеграм-канала "Два майора" также отметили, что на Курском участке границы за счет переброшенных резервов ВСУ возобновили попытки прорыва российской границы на Тёткинском и Глушковском направлениях.Атаки проводились силами 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар"* и 425-го отдельного штурмового полка в районах Бессаловки и приграничного поселка Новый Путь. Российские подразделения, задействовав комплексное огневое поражение, включая удары авиации, полностью уничтожили обе штурмовые группы противника. Кроме того, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные ликвидировали подразделение Вооруженных сил Украины, бойцы которого проходили специальную подготовку в Великобритании.Удар был нанесен в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области с применением фугасных авиабомб (ФАБ). По словам Кимаковского, среди уничтоженных украинских военнослужащих находились опытные бойцы, участвовавшие ранее в попытках вторжения ВСУ на территорию Курской области.В свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с агентством РИА Новости рассказал, что украинские войска подготовили резерв из около 65 тысяч человек, их обучением занимались англоязычные военные. "Вообще этот резерв очень технологичен и постоянно обучается новым методам ведения войны", — предупредил собеседник издания. При этом подготовкой этих подразделений занимаются англоязычные кадровые военные, не наемники, добавил подпольщик.Между тем в приграничных районах Сумской области действует неофициальное подразделение БПЛА 103-й бригады теробороны ВСУ, известное как "рота Стерненко". Формирование связано с экс-руководителем одесской ячейки "Правого сектора"* Сергеем Стерненко, который лично финансирует его деятельность.Стерненко, позиционирующий себя как "волонтера", собирающего средства для ВСУ, ранее был замешан в радикальных акциях. В мае 2025 года он пережил покушение — неизвестная женщина обстреляла его у подъезда дома, ранив в ягодицу.Параллельно с "ротой Стерненко" в регион переброшены подразделения 116-й бригады теробороны, что свидетельствует о попытках ВСУ усилить группировку у границы. "Два майора", тем временем, написали, что на Сумском направлении противник давит в Кондратовке. В Варачино российские подразделения сняли кадры демонстрации флагов на крыше одного из домов в юго-восточной части села. "Группировка войск "Север" пишет, что контролирует значительную часть населенного пункта, однако о его освобождении говорить рано. Идут наступательные действия в Юнаковке и в окрестностях села", — заявили авторы Телеграм-канала. Что касается других направлений, то жители населенных пунктов Запорожской области могут оказаться в зоне активных боевых действий из-за того, что власти Украины слишком поздно начали эвакуацию. Отмечается, что столь позднее объявление эвакуации может быть связано с возможным общественным резонансом, которого Киев очень боится. "Обстановка в приграничных районах Запорожской области сейчас весьма напряженная", — подчеркнули в силовых структурах РФ.Для Киева эвакуация — это признание успехов российской армии, которую "на этом участке остановить не получится". Разменной монетой в неспособности Украины признать собственное бессилие становятся обычные граждане, которых до последнего уверяют, что их жизням ничего не угрожает, а потом ВСУ "начинают оборудовать укрепрайон в их дворе".Пока власти Украины направляют в села волонтеров, которые уговаривают местных жителей эвакуироваться, но соглашаются на это немногие.Что происходит на УкраинеРодственники украинских десантников, которые несут огромные потери в Сумской области, призывают объединиться против произвола командования ВСУ. Речь идет о родных военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые числятся пропавшими без вести. Призывы объединяться против командования ВСУ звучат в социальных сетях.Ранее сообщалось о похожей ситуации в другом украинском подразделении — 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Матери и жены пропавших без вести солдат начали выкладывать в Сети персональные данные офицеров подразделения с призывами "мстить командному составу, в том числе через членов их семей".Тем временем Телеграм-канал SHOT написал, что главком ВСУ Александр Сырский отправил на лечение в Москву своего 86-летнего отца, который борется с заболеванием головного мозга. Как утверждается в публикации, Станислав Сырский с весны этого года борется с болезнью, обострившейся из-за перенесенного ранее коронавируса. Изначально он лечился во Владимире по месту проживания, однако в дальнейшем его направили в Москву."Сырский-старший восстанавливается в отдельной палате, где живет вместе с супругой, которая сопровождает его. Месяц лечения отца главкому ВСУ обошелся в один миллион рублей — примерно столько он и перевел в Россию", — утверждает SHOT.При этом канал указывает, что в последние годы Сырский практически прекратил общение с близкими, особенно после назначения на пост главкома ВСУ. Его родные занимают пророссийскую позицию и регулярно участвуют в акциях "Бессмертного полка", добавляет SHOT.Стоит напомнить, что Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области в семье военного. Является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища.Между тем мэр населенного пункта Курахово Роман Падун платил деньги воевавшим на стороне Украины иностранцам за атаки по мирному населению, чтобы потом обвинить Россию. Об этом агентству РИА Новости рассказали местные жители после перехода города под контроль РФ.Как рассказал местный житель Денис, обстрелы начинались в 4:45 утра, а уже через 10 минут на месте появлялись украинские журналисты, готовые сразу обвинить Россию в произошедшем.Еще один местный житель Виталий рассказал, что бойцы ВСУ в частных разговорах признавались: мэр Падун предлагал им деньги за участие в провокациях, но получал отказ. По словам очевидцев, цель этих действий была двойной: принудить население покинуть город и получить средства на "восстановление" якобы поврежденных зданий.События на мировой сценеБелый дом исключил представителя газеты The Wall Street Journal из числа тех, кто будет сопровождать президента США Дональда Трампа во время его поездки в Шотландию. Пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Ливитт назвала причину: клевета Wall Street Journal.До 2025 года за включение журналиста в пресс-пул президента страны отвечала Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA), которая ни от кого не зависела. Но в феврале Ливитт взяла пресс-пул под свой контроль, и у администрации США появился рычаг воздействия на СМИ.Ранее Ливитт исключила из пресс-пула агентство Associated Press, так как оно отказалось называть Мексиканский залив Американским, на чем настаивал Трамп. Это привело к многомесячному юридическому спору.Тем временем, по данным источников CNN, на прошлой неделе Дональд Трамп был застигнут врасплох действиями Израиля в секторе Газа и Сирии. Он позвонил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху, чтобы "исправить" ситуацию. Удар по единственной католической церкви в секторе Газа вызвал негативную реакцию со стороны Трампа, который позвонил Нетаньяху, чтобы выразить свое недовольство. Премьер-министр Израиля после этого назвал удар ошибкой. Трамп был также удивлен ударами Израиля по правительственным зданиям в Дамаске. Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио предпринимает непростые усилия по снижению напряженности в Сирии.Также стоит отметить, что советник канцелярии израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман назвал несправедливым призыв 25 стран немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа и возобновить отправку гуманитарной помощи. Он отметил, что Израиль уважительно относится к международным усилиям по прекращению конфликта и освобождению заложников. В то же время, добавил советник Нетаньяху, совместное заявление группы стран посылает ХАМАС "неверный и опасный сигнал".Президент США, в свою очередь, заявил, что Вашингтон готов нанести новые удары по иранским ядерным объектам, "если это будет необходимо". Трамп прокомментировал слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который признал, что в ходе ударов ВВС США 22 июня ядерные объекты исламской республики получили "очень серьезные повреждения"."Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо!" — написал глава Белого дома в своей соцсети. * Признан в РФ террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.** Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация.

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эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, александр сырский, вооруженные силы украины, вс рф, израиль, иран, сирия