https://ukraina.ru/20250722/1065770796.html

Роман Гусаров: Украина может устроить коллапс в аэропортах России, который нельзя будет разрулить без МЧС

Роман Гусаров: Украина может устроить коллапс в аэропортах России, который нельзя будет разрулить без МЧС - 22.07.2025 Украина.ру

Роман Гусаров: Украина может устроить коллапс в аэропортах России, который нельзя будет разрулить без МЧС

Не надо сейчас считать, сколько денег теряют авиакомпании и аэропорты из-за налетов украинских дронов. И пассажирам тоже не надо передавливать со своими жалобами. Функционирование гражданской авиации – это вопрос жизни и здоровья людей, считает главный редактор портала Avia.ru, эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров

2025-07-22T19:54

2025-07-22T19:54

2025-07-22T19:54

интервью

украина

геленджик

россия

минтранс

мчс

беспилотники

аэропорт

авиакомпания

теракт

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее министр транспорта Андрей Никитин, комментируя возникший на выходных коллапс в российских аэропортах из-за налетов украинских дронов, заявил, что ему понятны неудобства пассажиров авиакомпаний, но их безопасностью никто рисковать не будет. По его словам, мы же не можем прогнозировать, когда введут план "Ковёр" и насколько долго он будет действовать. Глава Минтранса отметил, что воздушные гавани налаживают работу по организации питания и отдыха пассажиров, ситуация "чуть-чуть получше, чем в мае".- Роман Владимирович, можно ли сказать, что это – новая реальность, которая будет с нами вплоть до окончания СВО?- Да. Это новая реальность, к которой мы должны приспособиться. Это надо иметь в виду и Минтрансу, и авиакомпаниям, и аэропортам, и пассажирам. Ситуация может несколько успокоиться, но она не прекратится, пока мы не одержим успехи на СВО. Наши оппоненты не собираются прекращать налеты, а мы пока не готовы останавливать их на дальних рубежах.Пока, с точки зрения безопасности, слава богу, мы справляемся неплохо. При всех таких массовых атаках не произошло повреждения аэропортовой инфраструктуры и самолетов, а самое главное – ни один пассажир не пострадал.Повторюсь, эти неудобства останутся, но эффективность противодействия им мы должны по возможности улучшать.- Выходит, главное – это безопасность людей и самолетов, а не экономический ущерб от закрытия аэропортов?- Однозначно. Не надо сейчас считать, сколько денег теряют авиакомпании и аэропорты. Главное – безопасность. И пассажирам тоже не надо передавливать со своими жалобами. Функционирование гражданской авиации – это вопрос жизни и здоровья пассажиров.- Существует ли риск, что из-за вопросов безопасности у нас полностью прекратится авиасообщение?- Полностью авиасообщение не прекратится. Гражданская авиация продолжает функционировать, аэропорты полностью не закрываются. Более того, мы умудрились Геленджик открыть, который больше трех лет не работал. Если бы силовые структуры не смогли гарантировать, что смогут обеспечить там полную безопасность, его никто открывать бы не стал.- Насчет Геленджика. У нас сейчас предлагают открыть другие воздушные гавани на юге, руководствуясь аргументацией в духе "Сейчас все аэропорты под ударом, поэтому надо или открывать все, или закрывать все".- Я категорически с этим не согласен. Повторюсь, эти аэропорты откроются только тогда, когда можно будет обеспечить стопроцентную безопасность, а не безопасность в 98 и 99%. Только так можно будет постепенно открывать аэропорты. Надо же понимать, что наши возможности ограничены. Нельзя растянуть средства ПВО на огромные территории просто в количественном плане. Лишние риски никому не нужны. Никто ради денег не будет открывать аэропорты, если есть прямая угроза жизни и здоровью пассажиров.Более того, в авиакомпаниях тоже работают люди. Пилоты и бортпроводники находятся в тех же самых самолетах. Гражданская авиация всегда придерживается военной дисциплины. И если есть малейшие сомнения в том, что удастся обеспечить безопасность полета (из-за технической неисправности или угрозы теракта), никто рисковать не будет.Командир отвечает за жизнь всех пассажиров и всего экипажа. Это даже важнее, чем вовремя вылететь и прибыть в пункт назначения.- Насколько оправдано отключение мобильного интернета при налете беспилотников?- Я вчера вернулся из региона, где полностью не работает мобильный интернет. Местные жители в большей степени относятся к этому с пониманием, чем жители столицы. Все адаптировались. Вай-фай широко предоставляется, платежные системы функционируют. Я не заметил там серьезных неудобств.Да, неудобно ездить без навигатора. Но это полностью оправдано. Потому что для точности наведения в современных беспилотниках используются и GPS-навигаторы, и даже симкарты отечественных мобильных операторов.То есть какое-то время нам придется потерпеть.- При этом мощностей вай-фая в аэропортах недостаточно. И когда отключается мобильный интернет, люди себе такси вызвать не могут.- Эта проблема понятна. Если в аэропорту скапливаются тысячи людей, иной раз даже сотовая связь не работает, потому что сеть перегружается. Это вопрос не только к аэропортам, а к мобильным операторам. А уж сеть вай-фай тем более рассчитана на определенную пропускную способность пассажирского терминала. Если там скапливается в десять раз больше пассажиров, чем может вмещать этот объект транспортной инфраструктуры, то технические проблемы возникать будут.Можно ли предусмотреть такие форс-мажорные ситуации? Можно, но сложно. Вопрос еще в том, насколько это оправдано.Пока мы все-таки воспринимаем эти налеты как временное явление. А если мы будем создавать такую инфраструктуру на постоянной основе, за нее должен будет заплатить пассажир. То есть подорожают билеты. А мы и так говорим, что билеты и без того слишком дорогие.Лично я считаю, что к разруливанию таких форс-мажорных ситуаций должно подключаться МЧС. Когда в аэропорту скапливаются десять тысяч человек, проблемы возникают не только с вай-фаем и сотовой связью. Бутылка воды стоит по 500 рублей, есть нечего, разместиться негде. Поэтому такие объекты надо объявлять зоной ЧС и подтягивать туда генераторы, спальные вагончики и дополнительные точки вай-фая.Хорошо еще, что сейчас лето. А зимой что будет? Как минимум пледы надо раздавать.Короче говоря, не должно правительство оставлять это на откуп аэропорту и авиакомпаниям, которые иногда физически не могут выполнить свои обязательства перед пассажирами. Другие структуры тоже надо подключать, чтобы обеспечить людям максимум комфорта.Повторюсь, авиакомпания готова к тому, что у нее может задержаться пару рейсов из-за погоды. Но когда закрывается огромный аэропорт, через который за сутки проходят десятки тысяч пассажиров, никакой инфраструктурой не напасешься.- Вы уверены, что расходы за все это возьмет на себя государство, а не авиакомпании в счет дорогих билетов?- У нас уже есть опыт пандемии и санкций 2022 года. Авиакомпании показывали Минтрансу и Росавиации свои убытки, а государство предлагало механизмы компенсации. И в пандемию все компенсировали, и в 2022 году оказали огромную поддержку на 170 миллиардов рублей. И если сейчас авиакомпании представят данные, что они уходят в такой минус, который грозит банкротством, увольнением персонала и снижением уровня безопасности, то государство их поддержит.Другое дело, что все должно быть аргументировано и доказательно. А если в этих условиях авиакомпании начнут получать сверхприбыли за счет космических цен на билеты, то ими должна заниматься ФАС.Государство эту ситуацию контролирует. Тут у нас пока все сбалансировано.- Может быть, это вопрос не к вам, но я обязан его задать. Если эта ситуация продлится очень долго, пойдет ли наше руководство на то, чтобы наносить удары по тем целям на Украине, которые мы еще не трогаем в рамках неких политических договоренностей?- Трудно сказать.Мы и так наносим удары по местам хранения и производства БПЛА. Это стало приоритетной целью для наших вооруженных сил. Минобороны старается минимизировать эту угрозу. Но вы же понимаете, что поразить все эти объекты невозможно. Грубо говоря, вы можете уничтожить 99 дронов на складе, но один уцелел и его запустили. А даже один дрон – это уже серьезная угроза для аэропорта.Что касается договоренностей, то мне кажется, что они могут касаться ударов по каким-то имущественным объектам бизнес-групп, а не инфраструктуры, которая несет явную угрозу нашей территории. Тут никаких договоренностей точно быть не может.А полностью же проблему налетов на аэропорты может решить только переформатирование Украины в нормальную страну, а не в режим, который не гнушается любых террористических актов.Также по теме - в материале Татьяны Стоянович: Переговоры под ударами беспилотников. Мировые СМИ о диверсиях ВСУ на территории России

https://ukraina.ru/20250707/rukotvornyy-i-dorogostoyaschiy-kollaps-glavnoe-na-utro-7-iyulya-1064798394.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, геленджик, россия, минтранс, мчс, беспилотники, аэропорт, авиакомпания, теракт, сво, минобороны, минобороны рф, росавиация