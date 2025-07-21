https://ukraina.ru/20250721/zheleznaya-doroga-kak-prioritetnaya-tsel-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-21-iyulya-1065656895.html

Железная дорога как приоритетная цель, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 июля

Железная дорога как приоритетная цель, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 июля - 21.07.2025 Украина.ру

Железная дорога как приоритетная цель, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 июля

Украина пытается отрезать юг России от железнодорожного сообщения с остальной Россией. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-21T13:37

2025-07-21T13:37

2025-07-21T14:31

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Утром 21 июля Северо-Кавказская железная дорога сообщила о сбое графика движения 26 пассажирских поездов из-за атаки украинского беспилотника."В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошёл пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются 26 пассажирских составов. Движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью", — указывалось в публикации телеграм-канала СКЖД.Для координации работы по ликвидации последствий происшествия на СКЖД действует оперативный штаб.Позднее в РЖД сообщили о том, что с задержками идут более 50 поездов."В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и "Гранд Сервис Экспресс". Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", — отмечалось в сообщении.Накануне украинский беспилотник атаковал станцию Лихая, что в Ростовской области. Тогда, 20 июля, РЖД сообщила, что в связи с происшествием на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда,"В связи с происшествием на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и Гранд Сервис Экспресс). Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. 37 поездов уже прибыли в конечные пункты", — указывалось в сообщении.Эксперты усмотрели в этих атаках желание Украины лишить юг России железнодорожного сообщения с остальной страной."Украинцы нашли ещё один дешевый способ закошмарить население России, которое хочет отдохнуть на курортах Юга, как в ламповые довоенные времена. Сперва это был коллапс авиасообщения в МАУ (Московском авиаузле — Ред.) и Пулково, а теперь добавилось ещё и воздействие на единственную мощную магистраль, связывающую густонаселенный регион центра и северо-запада Европейской части РФ с курортами Юга", — отметил транспортный эксперт Сергей Сигачев.Он указал, что "разблокировка Главного Южного хода СССР (Белгород - Харьков - Лозовая - Синельниково) военным путём пока что не просматривается даже в перспективе, так что этот метод может серьёзно осложнить нормальное сообщение с курортами"."Вообще, в свете проведения СВО и концентрации сил на этой главной задаче для меня так и остается загадкой, почему приоритетом был выбран крайне дорогостоящий проект ВСМ именно в это время. Где-то за 25-30% стоимости этого проекта можно было восстановить старые советские связки с Донбассом, от Лихой и Миллерово на запад, и проложить Приазовскую железную дорогу по берегу (Таганрог - Мариуполь - Бердянск - Мелитополь) вдали от ЛБС. Она, кстати, будет нужна и в мирное время как дубль нынешнему ростовско-краснодарскому ходу на Юга", — подытожил эксперт.Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев указал, что такими атаками Украина не ничего не добьётся."Налёты на Москву, которые тормозят работу столичного авиаузла, никакого военного смысла не имеют. Равно как и удары по подстанциям на железной дороге. Это никак не может сказаться на ходе боевых действий в целом", — указал он.По его словам, "налётами на авиаузлы и железнодорожную инфраструктуру, враг пытается вовсе не перевозку грузов сорвать, а пытается тупо нагадить".Обстрелы и налётыУтром 21 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:20 20 июля до 07:00 по московскому времени 21 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 23 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, 14 БПЛА – над территорией Курской области, 12 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА - над территорией Брянской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области, 4 БПЛА – над территорией Тульской области, 1 БПЛА – над территорией Липецкой области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 4 удара по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 2 удара, на донецком — 2 удара, выпустив в общей сложности 6 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 26 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Малая Лепетиха — 3; Великая Лепетиха — 4; Днепряны — 5; Алёшки — 5; Новая Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка и Днепряны.Как сообщила администрация Великолепетихского муниципального округа, за минувшие сутки ВСУ совершили по территории округа 12 артударов и атак БПЛА."Происшествия Великолепетихского муниципального округа. За прошедшие сутки зафиксировано всего по округу 12 артиллерийских обстрела и БПЛА по участкам местности: пгт.Великая Лепетиха - 3, с.Князе-Григорьевка - 4, с.Малая Лепетиха — 5", — отмечалось в публикации в телеграм-каналеИнформация о пострадавших и разрушениях не поступала.Утром 21 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.В Белгородском районе по посёлкам Малиновка, Октябрьский и Северный, сёлам Бессоновка, Бехлевка, Веселая Лопань, Красный Октябрь, Чайки и Щетиновка совершены атаки 10 беспилотников, 5 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Малиновка повреждено складское помещение, в селе Бессоновка — здание предприятия, в районе села Весёлая Лопань — легковой автомобиль, в селе Красный Октябрь — административный корпус предприятия."В районе села Щетиновка в результате атаки дрона на ГАЗель ранен водитель. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", — сообщил Гладков.В Борисовском районе село Новоалександровка атаковано беспилотником — повреждён автомобиль.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное и Тогобиевка, хуторам Барвинок, Леоновка и Рябики выпущено 5 боеприпасов и нанесены удары 4 беспилотников, один из которых подавлен. В хуторе Рябики огнём уничтожена кабина грузового автомобиля, в хуторе Леоновка повреждена линия электропередачи."В селе Тогобиевка в результате атаки беспилотника на частный дом ранена женщина. Пострадавшую доставили в Валуйскую ЦРБ, необходимая помощь оказывается. В доме повреждена кровля", — писал Гладков.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка и Сподарюшино в ходе 2 обстрелов выпущено 10 боеприпасов и произведены атаки 8 беспилотников. В селе Дунайка повреждены 4 частных дома и автомобиль, в селе Мокрая Орловка — линия электропередачи. Сегодня ночью в селе Мокрая Орловка после сброса взрывного устройства с беспилотника огнём уничтожен частный дом.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Без последствий.В Краснояружском районе посёлки Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись 6 обстрелам с применением 31 боеприпаса и атакам 28 беспилотников. В посёлке Задорожный повреждён инфраструктурный объект связи, в селе Репяховка разрушено здание социального объекта и повреждено административное здание.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Большетроицкое, Графовка, Коровино, Максимовка и Новая Таволжанка выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 28 беспилотников, 17 из которых подавлены."За прошедшие сутки пострадали три мирных жителя. В городе Шебекино мужчина получил ранения в результате обстрела, женщина получила травмы от детонации FPV-дрона. Ещё один мужчина ранен в селе Большетроицкое вследствие атаки дрона на частный дом. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, лечение продолжают амбулаторно", — рассказал Гладков.В городе Шебекино частично разрушена надворная постройка, а также повреждены 5 частных домов, газовая труба, автомобиль, коммерческий объект и балкон одной квартиры в МКД, в посёлке Шамино и селе Большетроицкое — по одному частному дому, в селе Новая Таволжанка — забор домовладения, 4 частных дома, газовая труба и 3 хозпостройки, в селе Графовка — линия электропередачи, в селе Коровино — забор домовладения и автомобиль. Ночью в городе Шебекино вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника загорелись два микроавтобуса — сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Кроме того, повреждены частный дом и газовая труба.Над Яковлевским муниципальным округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.Позднее Гладков сообщил о новой атаке."В Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное — Бобрава автомобиль атакован FPV-дроном ВСУ. Пострадал мирный житель. Бойцы подразделения "Орлан" доставили женщину с предварительным диагнозом минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга в Ракитянскую ЦРБ. Для дальнейшего обследования пострадавшую переведут в городскую больницу №2 Белгорода", — написал Гладков в своём телеграм-канале в 09:39.Транспортное средство было уничтожено огнём.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Откуда на Украине взялись политические силы, ожидающие обрушения фронта?".

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эксклюзив, хроники, россия, украина, ростовская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, ржд, мчс