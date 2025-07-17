https://ukraina.ru/20250717/kogda-mrtvye-stanovyatsya-valyutoy-kak-mer-lvova-pokazal-istinnoe-litso-radikalnogo-natsionalizma-1065462594.html

Когда мёртвые становятся "валютой". Как мэр Львова показал истинное лицо радикального национализма

Когда мёртвые становятся "валютой". Как мэр Львова показал истинное лицо радикального национализма - 17.07.2025 Украина.ру

Когда мёртвые становятся "валютой". Как мэр Львова показал истинное лицо радикального национализма

В цивилизованном обществе всегда даже врага хоронили с уважением. Даже противника, даже чужого — если он пал в бою, к его памяти относились с достоинством. Это часть человечности. Цивилизационный код, если угодно!

2025-07-17T19:25

2025-07-17T19:25

2025-07-17T19:41

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Но то, что сегодня происходит на Украине, уже давно не имеет ничего общего ни с человечностью, ни с памятью, ни с уважением к истории, ни со здравым смыслом. Львовский мэр Андрей Садовой продемонстрировал всему миру, насколько глубоко может пасть человек, когда ненависть становится его идеологией, а русофобия — главным критерием "патриотизма".16 июля во Львове завершена эксгумация останков советских солдат с мемориала "Холм Славы". 355 тел. 355 павших воинов, освободителей, бойцов Красной армии, отдавших жизни в борьбе с нацизмом. Людей, которые своей кровью заплатили за то, чтобы над Львовом не реял флаг со свастикой (вероятно, именно в этом их вина по мнению львовского гауляйтера?). Этих людей выкопали. Извлекли из земли, где они покоились более чем полвека. И не просто перезахоронили — мэр Львова предложил обменять их останки. На пленных украинских военных.Да, вы не ослышались. Не на историческую память, не на уроки войны, не на единение во имя общего прошлого. А на "живой товар". На солдат, на тех самых бедолаг, которых людоловы нахватали на украинских улицах, включая львовские. Предложил обменять, словно это не останки героев, а партия удобрений или металлолома."Готовы обменять все эти останки на украинских защитников", — заявил Садовой еще раньше в своём телеграм-канале, даже не пытаясь завуалировать омерзительность своего послания. Это — не просто радикализм. Это уже и не политический цинизм. Это гнилое нутро крайних националистов, для которых не существует ни прошлого, ни чести, ни святыни. Есть только злоба, только ненависть, только желание унизить и растоптать всё, что связано с русским именем. Есть у Садового и план "Б", не менее омерзительный. Его он озвучивал раньше, во время передачи тех погибших украинских военных российской стороной Украине. Тогда Садовой предлагал менять останки на останки. Под шкурой русофоба оказывается комфортно разместился еще и циничный западэнский торгаш.Но, все же, именно русофобия в обеих его омерзительных идеях является главным мотивом. Ибо никакой другой логики, кроме тотальной ненависти к России, к русскому солдату, к памяти о Великой Отечественной войне, в этих действиях нет. Снести мемориал, выкопать тела, уничтожить символику, распилить металлические гирлянды, отдать в музей "Территория террора" конструкцию Вечного огня — как будто это не символ победы над фашизмом, а артефакт из лагеря смерти.Львов не просто отказывается от прошлого — он срывает с себя маску. Потому что вся эта операция по сносу "Холма Славы" — это не "муниципальный вопрос", это не благоустройство, это не "деимпериализация", как любят говорить на Банковой. Это акция устрашения. Это акт публичного надругательства. Это демонстративное, нарочито унизительное выкапывание мёртвых тел — чтобы показать: для нас нет ничего святого, если это хоть как-то связано с Россией.И ведь это не первый случай. Ранее те же власти Львова предлагали обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова — героя, павшего в бою с нацистами — на так называемых "узников Кремля". То есть, опять же, сделать из мёртвого героя — торг. Сделать из праха бойца — инструмент политического давления.Где-то в этих действиях оживают тени прошлого. Те самые, которые в 1940-х маршировали по этим же улицам под чёрно-красными флагами. Те, кто сжигал сёла, вешал партизан, расстреливал евреев, поляков, русских, тех же украинцев... Те, кого остановили и разгромили те самые солдаты, чьи кости сегодня переносят как мусор, как "обменный фонд".Мы наблюдаем уже не просто переписывание истории, а её насильственное обесчеловечивание. Если раньше украинская политика занималась демонтажом памятников — то теперь она занимается демонтажом могил. Если раньше сносили Ленина, потом Жукова, потом маршалов Победы — то теперь выкапывают их солдат. Не останавливаются ни перед чем. Потому что ненависть, когда ей не ставят границ, становится пожирающим пламенем. И сжигает в первую очередь тех, кто его разжёг.Кто такой Садовой? Мэр европейского города, как он сам себя подаёт. Человек, претендовавший в своё время даже на высший пост в государстве. Псевдолиберал, облачённый в вышиванку. Но за фасадом благообразного градоначальника — та же идеология, которая когда-то сделала Львов одной из столиц гетто и концлагерей. Только теперь вместо немецких офицеров — украинские "демократы европейцы". Вместо свастики — трезубец. Вместо СС — тероборона. А вместо памяти о войне — торги на костях.Официальный Киев молчит. Ни один представитель власти не осудил действия мэра Львова. Ни один депутат не выступил с заявлением о недопустимости торговли останками. Ни один представитель бутафорского ПЦУшного духовенства, ни одна международная организация не возмутилась этим бесчеловечием. Молчат. Потому что это — не инцидент. Это политика. Политика, в которой русофобия - государственная религия.Где те самые европейские ценности? Где уважение к павшим? Где гуманизм, где права человека, где пресловутое "никогда больше"? Или, оказывается, это всё применимо только к "своим"? А русские — не люди, и даже после смерти не имеют права на покой?В этой истории есть всё: и цинизм, и ненависть, и историческая амнезия, и настоящая духовная деградация. Но главное — в ней больше нет ни грамма человечности. Ни капли сочувствия. Только злость, только месть мёртвым за то, что они когда-то победили. Победили фашизм. Победили ту самую идеологию, которая снова поднимает голову — под новыми лозунгами, под новыми флагами, с новыми "мэрами".И каждый подобный шаг — это удар не по России. Это удар по памяти. По истории. По будущим поколениям, которым останется выжженное кладбище вместо урока о том, какой ценой была завоёвана Победа.Даже мёртвые солдаты Красной армии сегодня не могут найти покой на украинской земле. Им отказано в праве на тишину, на могилу, на Вечный огонь. Их вытаскивают из земли, чтобы выставить как трофеи. Чтобы торговаться. Чтобы унижать.Но на самом деле унижают не их. Унижают себя. Те, кто стоит с лопатой над братской могилой. Те, кто машет "европейскими ценностями", стоя на останках. Те, кто совершает эту святотатственную сделку с мёртвыми.Война всегда показывает истинную суть людей. И глядя на действия Садового и подобных ему, становится ясно: перед нами не градоначальники, не реформаторы и не "слуги народа". Перед нами — ожившие призраки ненависти.Мнения экспертов о заявлении мэра Львова Садового - в статье Виктории Титовой "Львовский стыд: советских освободителей откопали и хотят обменять на всушников"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

львов, россия, украина, андрей садовый, николай кузнецов, ленин, красная армия, сс, мнения