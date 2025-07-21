https://ukraina.ru/20250721/kto-i-dlya-chego-prevraschaet-trampa-v-baydena-i-k-chemu-pora-gotovitsya-ukraine--seleznv-1065707850.html
Кто и для чего превращает Трампа в Байдена и к чему пора готовиться Украине — Селезнёв
Кто и для чего превращает Трампа в Байдена и к чему пора готовиться Украине — Селезнёв - 21.07.2025 Украина.ру
Кто и для чего превращает Трампа в Байдена и к чему пора готовиться Украине — Селезнёв
Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру рассказал о попытках президента США Дональда Трампа предотвратить превращение в его предшественника Джозефа Байдена,... Украина.ру, 21.07.2025
2025-07-21T21:56
2025-07-21T21:56
2025-07-21T21:56
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Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру рассказал о попытках президента США Дональда Трампа предотвратить превращение в его предшественника Джозефа Байдена, а также оценил ситуацию в зоне СВО и опасения Запада и проанализировал дисбаланс в отношениях США с Европой и перестановки в украинском правительстве: 00:21 – О действиях Трампа;03:23 – О ситуации в зоне СВО, поставках оружия и угрозах от Европы; 11:41 – О перестановках в украинском правительстве; 15:01 – О запрете на съемку ПВО и прилётов в Крыму.ТГ-канал Дениса Селезёва: https://t.me/konkretnost
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Кто и для чего превращает Трампа в Байдена и к чему пора готовиться Украине — Селезнёв
Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру рассказал о попытках президента США Дональда Трампа предотвратить превращение в его предшественника Джозефа Байдена, а также оценил ситуацию в зоне СВО и опасения Запада и проанализировал дисбаланс в отношениях США с Европой и перестановки в украинском правительстве:
00:21 – О действиях Трампа;
03:23 – О ситуации в зоне СВО, поставках оружия и угрозах от Европы;
11:41 – О перестановках в украинском правительстве;
15:01 – О запрете на съемку ПВО и прилётов в Крыму.
ТГ-канал Дениса Селезёва: https://t.me/konkretnost