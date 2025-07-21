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Гендиректор "ОСК "Вега" Вовк осужден за мошенничество при выполнении гособоронзаказа

Гендиректор "ОСК "Вега" Вовк осужден за мошенничество при выполнении гособоронзаказа - 21.07.2025 Украина.ру

Гендиректор "ОСК "Вега" Вовк осужден за мошенничество при выполнении гособоронзаказа

Обвинительный приговор вынесен гендиректору ООО "ОСК "Вега" за мошенничество в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Об этом 21 июля Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

2025-07-21T17:42

2025-07-21T17:42

2025-07-21T17:42

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Судом признал достаточными собранные военными следственными органами Следственного комитета доказательства для вынесения обвинительного приговора в отношении генерального директора ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" Артура Вовка. "Вовк признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении. В 2021 году между АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" заключен многомиллионный контракт на поставку изделий из металла. Следователи установили, что при выполнении контракта Артур Вовк и гражданин Вячеслав Курмыза поставили продукцию ненадлежащего качества и причинили Минобороны России многомиллионный ущерб. "В ходе предварительного следствия Вовк признал вину в совершении преступления в полном объеме и заключил со следствием досудебное соглашение", - рассказали в следственном ведомстве. Уголовное дело в отношении Вовка было выделено в отдельное производство и направлено в суд. В ходе расследования уголовного дела военными следователями обеспечено возмещение ущерба в полном объеме. По приговору суда Вовку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Расследование уголовного дела в отношении Курмызы продолжается, отметили в СК РФ. В начале июля стало известно, что бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов арестован и отправлен в СИЗО "Лефортово". Уголовное дело генерал-полковника связано с хищениями при строительстве военного полигона под Новосибирском. Его обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий. Подробности в публикации Арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов Ранее на эту тему: Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, объединенная судостроительная корпорация, ск рф, приговор, оборонный бюджет, минобороны рф, криминал, янтарь (калининград)