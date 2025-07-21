https://ukraina.ru/20250721/gendirektor--osk-vega-vovk-osuzhden-za-moshennichestvo-pri-vypolnenii-gosoboronzakaza-1065681526.html
Гендиректор "ОСК "Вега" Вовк осужден за мошенничество при выполнении гособоронзаказа
Гендиректор "ОСК "Вега" Вовк осужден за мошенничество при выполнении гособоронзаказа - 21.07.2025 Украина.ру
Гендиректор "ОСК "Вега" Вовк осужден за мошенничество при выполнении гособоронзаказа
Обвинительный приговор вынесен гендиректору ООО "ОСК "Вега" за мошенничество в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Об этом 21 июля Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2025-07-21T17:42
2025-07-21T17:42
2025-07-21T17:42
новости
россия
объединенная судостроительная корпорация
ск рф
приговор
оборонный бюджет
минобороны рф
криминал
янтарь (калининград)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_eb5dada5471f214393879f0c5702763c.jpg
Судом признал достаточными собранные военными следственными органами Следственного комитета доказательства для вынесения обвинительного приговора в отношении генерального директора ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" Артура Вовка. "Вовк признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении. В 2021 году между АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" заключен многомиллионный контракт на поставку изделий из металла. Следователи установили, что при выполнении контракта Артур Вовк и гражданин Вячеслав Курмыза поставили продукцию ненадлежащего качества и причинили Минобороны России многомиллионный ущерб. "В ходе предварительного следствия Вовк признал вину в совершении преступления в полном объеме и заключил со следствием досудебное соглашение", - рассказали в следственном ведомстве. Уголовное дело в отношении Вовка было выделено в отдельное производство и направлено в суд. В ходе расследования уголовного дела военными следователями обеспечено возмещение ущерба в полном объеме. По приговору суда Вовку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Расследование уголовного дела в отношении Курмызы продолжается, отметили в СК РФ. В начале июля стало известно, что бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов арестован и отправлен в СИЗО "Лефортово". Уголовное дело генерал-полковника связано с хищениями при строительстве военного полигона под Новосибирском. Его обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий. Подробности в публикации Арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов Ранее на эту тему: Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_b26ad17a4180818a4773d7932b8ff664.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, объединенная судостроительная корпорация, ск рф, приговор, оборонный бюджет, минобороны рф, криминал, янтарь (калининград)
Новости, Россия, Объединенная судостроительная корпорация, СК РФ, приговор, оборонный бюджет, Минобороны РФ, криминал, Янтарь (Калининград)
Гендиректор "ОСК "Вега" Вовк осужден за мошенничество при выполнении гособоронзаказа
Обвинительный приговор вынесен гендиректору ООО "ОСК "Вега" за мошенничество в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Об этом 21 июля Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
Судом признал достаточными собранные военными следственными органами Следственного комитета доказательства для вынесения обвинительного приговора в отношении генерального директора ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" Артура Вовка.
"Вовк признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.
В 2021 году между АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" заключен многомиллионный контракт на поставку изделий из металла. Следователи установили, что при выполнении контракта Артур Вовк и гражданин Вячеслав Курмыза поставили продукцию ненадлежащего качества и причинили Минобороны России многомиллионный ущерб.
"В ходе предварительного следствия Вовк признал вину в совершении преступления в полном объеме и заключил со следствием досудебное соглашение", - рассказали в следственном ведомстве.
Уголовное дело в отношении Вовка было выделено в отдельное производство и направлено в суд. В ходе расследования уголовного дела военными следователями обеспечено возмещение ущерба в полном объеме.
По приговору суда Вовку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Расследование уголовного дела в отношении Курмызы продолжается, отметили в СК РФ.
В начале июля стало известно, что бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов арестован и отправлен в СИЗО "Лефортово". Уголовное дело генерал-полковника связано с хищениями при строительстве военного полигона под Новосибирском. Его обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
.