https://ukraina.ru/20250721/50-dney-na-voynu-london-obyavil-militarizatsiyu-ukrainy-na-radost-proizvoditeley-iz-ssha-1065677277.html

50 дней на войну. Лондон объявил милитаризацию Украины на радость производителей из США

50 дней на войну. Лондон объявил милитаризацию Украины на радость производителей из США - 21.07.2025 Украина.ру

50 дней на войну. Лондон объявил милитаризацию Украины на радость производителей из США

Великобритания объявила 50-дневную кампанию по вооружению Украины после закрытой встречи "Рамштайн". Киев запросил ракеты для Patriot, дроны и дальнобойное оружие, оценив дефицит бюджета в $6 млрд. Германия пообещала поставки ПВО, а Лондон — дополнительные €40 млн

2025-07-21T17:45

2025-07-21T17:45

2025-07-21T17:45

эксклюзив

украина

германия

великобритания

денис шмыгаль

дональд трамп

рустем умеров

рамштайн

контактная группа

минобороны

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Великобритания намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Киева. Об этом западные СМИ сообщили накануне виртуальной 29-й встречи Контактной группы по так называемой обороне Украины в формате "Рамштайн". Мероприятие носило закрытый характер, журналистам позволили послушать только вступительные заявления ведущих военную авантюру лидеров. И то не всем - организаторы запретили присоединяться к видеоконференции пользователям сети из России, даже несмотря на наличие ссылки-приглашения.Украину на встрече представлял назначенный три дня назад министром обороны экс-премьер Денис Шмыгаль. За несколько часов до начала мероприятия Владимир Зеленский только успел представить его команде Минобороны страны. Шмыгаль в свою очередь назвал основные приоритеты своей работы, среди которых - милитаризация.В зоне особого внимания Шмыгаля – новые технологические решения. Украине нужны различные беспилотники (от FPV до дронов-перехватчиков), дальнобойное оружие, ракетная программа и т.д. Европейский ОПК, исходя из его слов, должен сформировать единую экосистему, в которой роль испытателя будет отведена Украине.Однако главная просьба Украины - поставки ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и боеприпасов."Моя первая просьба касается срочной закупки американского оружия для Украины", - сказал он. - "Я прошу Соединенные Штаты сделать это оружие доступным для покупки, а наших европейских партнеров - предоставить все необходимое финансирование для его приобретения".Во встрече "Рамштайн" принимали участие представители министерств обороны 52 стран. Вместе со Шмыгалем от Украины на нее делегировали и его предшественника Рустема Умерова, у которого уже был опыт такого общения с коллективным Западом. США представлял посол при НАТО Мэтью Уитакер, глава Пентагона Пиг Хегсет отсутствовал.По подсчетам Шмыгаля, Украине не хватает 6 млрд долларов США, чтобы закрыть пробел в производстве вооружений на 2025 год. Эти деньги он намерен потратить на дроны, о чем информировал Зеленского, и дальнобойное оружие."… Чтобы война продолжалась также на территории России", - сказал он.Умеров рассказал, что в этом году Запад потратил на Украину уже 43 млрд долларов США. Украина теперь, по его словам, не просто получатель, а "полноценный участник совместного производства". За два последних года Киев вложил в оборонную промышленность более 20 млрд долларов. Около 40% потребностей ВСУ закрывают украинские производители, что касается беспилотников - на 95%.Для Умерова встреча в формате "Рамштайн" была чем-то вроде отчета о своей деятельности на посту министра обороны Украины. Он поблагодарил всех, с кем ему довелось сотрудничать, и попросил поддержать его последователя (ли?) Дениса Шмыгаля.Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на прошлой неделе встречался с Питом Хегсетом в Вашингтоне. От лица руководства Германии он пообещал поставить Украине дополнительные комплексы ПВО и боеприпасы. Писториус напомнил, что договорился с Хегсетом о том, что Берлин обеспечит поставку пяти комплексов Patriot."Германия обеспечит скорейшую поставку пяти крайне необходимых комплексов Patriot. Как этого добиться, мы договоримся в тесном сотрудничестве и в духе взаимного доверия между партнерами в ближайшие дни", - сказал онМинистр обороны Великобритании Джон Хилли заявил, что у Москвы есть 50 дней на заключение мирного соглашения, иначе России "грозят разрушительные экономические санкции"."И как члены этой Контактной группы, мы также должны активизироваться в течение этих 50 дней - предоставить Украине оружие для ведения боевых действий и помочь оказать давление на [президента России Владимира] Путина, чтобы тот сел за стол переговоров", - сказал Хилли.Растиражированный ранне журналистами призыв Хилли начать 50-дневную кампанию по вооружению Украины оказался спланированной политической риторикой. Хотя практического результата еще нет, намерения ясны: Великобритания и ФРГ договорились вместе поставить Украине "критически важные ракеты ПВО". Вместе с этим Лондон выделит еще 40 млн евро Киеву на неизвестные нужды.По факту произошло вот что: президент США Дональд Трамп предложил Германии оплатить военные нужды Украины, начались поставки американского вооружения из ФРГ. Ракеты для Patriot и сами комплексы уже были отправлены к 16 июля, о чем Трамп сам сообщил журналистам. Задача Германии - выкупить у США комплексы взамен отправленных. Задача Лондона - публично возглавлять навязанные Трампом европейцам инициативы.Таким образом, виртуальная 29-я встреча в формате "Рамштайн" нужна была для формализации давно принятых решений. Не исключено, что после публичной части участникам из 52 государств в принципе и нечего было обсуждать в "общем чате". Тем более, что Писториус сказал о "ближайших днях", а не минутах.Но, как говорится, от этого хрен редьки не слаще. Когда Шмыгаль просил ракеты для Patriot, он имел в виду ракеты семейства PAC-3. Они предназначены для перехвата боеголовок тактических и баллистических ракет, крылатых ракет, авиации. В Штатах эти ракеты постоянно модернизируют, и сейчас компания-производитель Lockheed Martin заинтересована в том, чтобы за счет поставок увеличить производство новейших PAC-3 MSE до 650 штук в год (против рекордного 500 штук в 2024 году).Допустим, Германия отправила старые PAC-3 на Украину, но взамен она приобретет усовершенствованные MSE. Руководство Lockheed Martin будет просто в восторге от того, как все идет по плану. Или от обратного: чем черт не шутит, если кому-то в Берлине захочется протестировать MSE на украинском полигоне в боевых условиях?Вот этим и занимается Контактная группа по так называемой обороне Украины в формате "Рамштайн": выполнением разнарядок Трампа под красочной "50-дневной кампанией по вооружению". Не сказал бы Трамп однажды про эти 50/100/300 или тысячу дней, что бы изменилось? Ничего.

https://ukraina.ru/20250716/porokhovoy-alyans-novyy-zavod-dm--ocherednoy-shag-k-militarizatsii-ukrainy-pod-kontrolem-ssha-1065360449.html

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