https://ukraina.ru/20250721/50-dney-na-voynu-london-obyavil-militarizatsiyu-ukrainy-na-radost-proizvoditeley-iz-ssha-1065677277.html
50 дней на войну. Лондон объявил милитаризацию Украины на радость производителей из США
50 дней на войну. Лондон объявил милитаризацию Украины на радость производителей из США - 21.07.2025 Украина.ру
50 дней на войну. Лондон объявил милитаризацию Украины на радость производителей из США
Великобритания объявила 50-дневную кампанию по вооружению Украины после закрытой встречи "Рамштайн". Киев запросил ракеты для Patriot, дроны и дальнобойное оружие, оценив дефицит бюджета в $6 млрд. Германия пообещала поставки ПВО, а Лондон — дополнительные €40 млн
2025-07-21T17:45
2025-07-21T17:45
2025-07-21T17:45
эксклюзив
украина
германия
великобритания
денис шмыгаль
дональд трамп
рустем умеров
рамштайн
контактная группа
минобороны
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Великобритания намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Киева. Об этом западные СМИ сообщили накануне виртуальной 29-й встречи Контактной группы по так называемой обороне Украины в формате "Рамштайн". Мероприятие носило закрытый характер, журналистам позволили послушать только вступительные заявления ведущих военную авантюру лидеров. И то не всем - организаторы запретили присоединяться к видеоконференции пользователям сети из России, даже несмотря на наличие ссылки-приглашения.Украину на встрече представлял назначенный три дня назад министром обороны экс-премьер Денис Шмыгаль. За несколько часов до начала мероприятия Владимир Зеленский только успел представить его команде Минобороны страны. Шмыгаль в свою очередь назвал основные приоритеты своей работы, среди которых - милитаризация.В зоне особого внимания Шмыгаля – новые технологические решения. Украине нужны различные беспилотники (от FPV до дронов-перехватчиков), дальнобойное оружие, ракетная программа и т.д. Европейский ОПК, исходя из его слов, должен сформировать единую экосистему, в которой роль испытателя будет отведена Украине.Однако главная просьба Украины - поставки ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и боеприпасов."Моя первая просьба касается срочной закупки американского оружия для Украины", - сказал он. - "Я прошу Соединенные Штаты сделать это оружие доступным для покупки, а наших европейских партнеров - предоставить все необходимое финансирование для его приобретения".Во встрече "Рамштайн" принимали участие представители министерств обороны 52 стран. Вместе со Шмыгалем от Украины на нее делегировали и его предшественника Рустема Умерова, у которого уже был опыт такого общения с коллективным Западом. США представлял посол при НАТО Мэтью Уитакер, глава Пентагона Пиг Хегсет отсутствовал.По подсчетам Шмыгаля, Украине не хватает 6 млрд долларов США, чтобы закрыть пробел в производстве вооружений на 2025 год. Эти деньги он намерен потратить на дроны, о чем информировал Зеленского, и дальнобойное оружие."… Чтобы война продолжалась также на территории России", - сказал он.Умеров рассказал, что в этом году Запад потратил на Украину уже 43 млрд долларов США. Украина теперь, по его словам, не просто получатель, а "полноценный участник совместного производства". За два последних года Киев вложил в оборонную промышленность более 20 млрд долларов. Около 40% потребностей ВСУ закрывают украинские производители, что касается беспилотников - на 95%.Для Умерова встреча в формате "Рамштайн" была чем-то вроде отчета о своей деятельности на посту министра обороны Украины. Он поблагодарил всех, с кем ему довелось сотрудничать, и попросил поддержать его последователя (ли?) Дениса Шмыгаля.Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на прошлой неделе встречался с Питом Хегсетом в Вашингтоне. От лица руководства Германии он пообещал поставить Украине дополнительные комплексы ПВО и боеприпасы. Писториус напомнил, что договорился с Хегсетом о том, что Берлин обеспечит поставку пяти комплексов Patriot."Германия обеспечит скорейшую поставку пяти крайне необходимых комплексов Patriot. Как этого добиться, мы договоримся в тесном сотрудничестве и в духе взаимного доверия между партнерами в ближайшие дни", - сказал онМинистр обороны Великобритании Джон Хилли заявил, что у Москвы есть 50 дней на заключение мирного соглашения, иначе России "грозят разрушительные экономические санкции"."И как члены этой Контактной группы, мы также должны активизироваться в течение этих 50 дней - предоставить Украине оружие для ведения боевых действий и помочь оказать давление на [президента России Владимира] Путина, чтобы тот сел за стол переговоров", - сказал Хилли.Растиражированный ранне журналистами призыв Хилли начать 50-дневную кампанию по вооружению Украины оказался спланированной политической риторикой. Хотя практического результата еще нет, намерения ясны: Великобритания и ФРГ договорились вместе поставить Украине "критически важные ракеты ПВО". Вместе с этим Лондон выделит еще 40 млн евро Киеву на неизвестные нужды.По факту произошло вот что: президент США Дональд Трамп предложил Германии оплатить военные нужды Украины, начались поставки американского вооружения из ФРГ. Ракеты для Patriot и сами комплексы уже были отправлены к 16 июля, о чем Трамп сам сообщил журналистам. Задача Германии - выкупить у США комплексы взамен отправленных. Задача Лондона - публично возглавлять навязанные Трампом европейцам инициативы.Таким образом, виртуальная 29-я встреча в формате "Рамштайн" нужна была для формализации давно принятых решений. Не исключено, что после публичной части участникам из 52 государств в принципе и нечего было обсуждать в "общем чате". Тем более, что Писториус сказал о "ближайших днях", а не минутах.Но, как говорится, от этого хрен редьки не слаще. Когда Шмыгаль просил ракеты для Patriot, он имел в виду ракеты семейства PAC-3. Они предназначены для перехвата боеголовок тактических и баллистических ракет, крылатых ракет, авиации. В Штатах эти ракеты постоянно модернизируют, и сейчас компания-производитель Lockheed Martin заинтересована в том, чтобы за счет поставок увеличить производство новейших PAC-3 MSE до 650 штук в год (против рекордного 500 штук в 2024 году).Допустим, Германия отправила старые PAC-3 на Украину, но взамен она приобретет усовершенствованные MSE. Руководство Lockheed Martin будет просто в восторге от того, как все идет по плану. Или от обратного: чем черт не шутит, если кому-то в Берлине захочется протестировать MSE на украинском полигоне в боевых условиях?Вот этим и занимается Контактная группа по так называемой обороне Украины в формате "Рамштайн": выполнением разнарядок Трампа под красочной "50-дневной кампанией по вооружению". Не сказал бы Трамп однажды про эти 50/100/300 или тысячу дней, что бы изменилось? Ничего.
https://ukraina.ru/20250716/porokhovoy-alyans-novyy-zavod-dm--ocherednoy-shag-k-militarizatsii-ukrainy-pod-kontrolem-ssha-1065360449.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
эксклюзив, украина, германия, великобритания, денис шмыгаль, дональд трамп, рустем умеров, рамштайн, контактная группа, минобороны
50 дней на войну. Лондон объявил милитаризацию Украины на радость производителей из США
корреспондент издания Украина.ру
Великобритания объявила 50-дневную кампанию по вооружению Украины после закрытой встречи "Рамштайн". Киев запросил ракеты для Patriot, дроны и дальнобойное оружие, оценив дефицит бюджета в $6 млрд. Германия пообещала поставки ПВО, а Лондон — дополнительные €40 млн
Великобритания намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Киева. Об этом западные СМИ сообщили накануне виртуальной 29-й встречи Контактной группы по так называемой обороне Украины в формате "Рамштайн". Мероприятие носило закрытый характер, журналистам позволили послушать только вступительные заявления ведущих военную авантюру лидеров. И то не всем - организаторы запретили присоединяться к видеоконференции пользователям сети из России, даже несмотря на наличие ссылки-приглашения.
Украину на встрече представлял назначенный три дня назад министром обороны экс-премьер Денис Шмыгаль. За несколько часов до начала мероприятия Владимир Зеленский только успел представить его команде Минобороны страны. Шмыгаль в свою очередь назвал основные приоритеты своей работы, среди которых - милитаризация.
В зоне особого внимания Шмыгаля – новые технологические решения. Украине нужны различные беспилотники (от FPV до дронов-перехватчиков), дальнобойное оружие, ракетная программа и т.д. Европейский ОПК, исходя из его слов, должен сформировать единую экосистему, в которой роль испытателя будет отведена Украине.
Однако главная просьба Украины - поставки ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и боеприпасов.
"Моя первая просьба касается срочной закупки американского оружия для Украины", - сказал он. - "Я прошу Соединенные Штаты сделать это оружие доступным для покупки, а наших европейских партнеров - предоставить все необходимое финансирование для его приобретения".
Во встрече "Рамштайн" принимали участие представители министерств обороны 52 стран. Вместе со Шмыгалем от Украины на нее делегировали и его предшественника Рустема Умерова, у которого уже был опыт такого общения с коллективным Западом. США представлял посол при НАТО Мэтью Уитакер, глава Пентагона Пиг Хегсет отсутствовал.
По подсчетам Шмыгаля, Украине не хватает 6 млрд долларов США, чтобы закрыть пробел в производстве вооружений на 2025 год. Эти деньги он намерен потратить на дроны, о чем информировал Зеленского, и дальнобойное оружие.
"… Чтобы война продолжалась также на территории России", - сказал он.
Умеров рассказал, что в этом году Запад потратил на Украину уже 43 млрд долларов США. Украина теперь, по его словам, не просто получатель, а "полноценный участник совместного производства". За два последних года Киев вложил в оборонную промышленность более 20 млрд долларов. Около 40% потребностей ВСУ закрывают украинские производители, что касается беспилотников - на 95%.
Для Умерова встреча в формате "Рамштайн" была чем-то вроде отчета о своей деятельности на посту министра обороны Украины. Он поблагодарил всех, с кем ему довелось сотрудничать, и попросил поддержать его последователя (ли?) Дениса Шмыгаля.
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на прошлой неделе встречался с Питом Хегсетом в Вашингтоне. От лица руководства Германии он пообещал поставить Украине дополнительные комплексы ПВО и боеприпасы. Писториус напомнил, что договорился с Хегсетом о том, что Берлин обеспечит поставку пяти комплексов Patriot.
"Германия обеспечит скорейшую поставку пяти крайне необходимых комплексов Patriot. Как этого добиться, мы договоримся в тесном сотрудничестве и в духе взаимного доверия между партнерами в ближайшие дни", - сказал он
Министр обороны Великобритании Джон Хилли заявил, что у Москвы есть 50 дней на заключение мирного соглашения, иначе России "грозят разрушительные экономические санкции".
"И как члены этой Контактной группы, мы также должны активизироваться в течение этих 50 дней - предоставить Украине оружие для ведения боевых действий и помочь оказать давление на [президента России Владимира] Путина, чтобы тот сел за стол переговоров", - сказал Хилли.
Растиражированный ранне журналистами призыв Хилли начать 50-дневную кампанию по вооружению Украины оказался спланированной политической риторикой. Хотя практического результата еще нет, намерения ясны: Великобритания и ФРГ договорились вместе поставить Украине "критически важные ракеты ПВО". Вместе с этим Лондон выделит еще 40 млн евро Киеву на неизвестные нужды.
По факту произошло вот что: президент США Дональд Трамп предложил Германии оплатить военные нужды Украины, начались поставки американского вооружения из ФРГ. Ракеты для Patriot и сами комплексы уже были отправлены к 16 июля, о чем Трамп сам сообщил журналистам. Задача Германии - выкупить у США комплексы взамен отправленных. Задача Лондона - публично возглавлять навязанные Трампом европейцам инициативы.
Таким образом, виртуальная 29-я встреча в формате "Рамштайн" нужна была для формализации давно принятых решений. Не исключено, что после публичной части участникам из 52 государств в принципе и нечего было обсуждать в "общем чате". Тем более, что Писториус сказал о "ближайших днях", а не минутах.
Но, как говорится, от этого хрен редьки не слаще. Когда Шмыгаль просил ракеты для Patriot, он имел в виду ракеты семейства PAC-3. Они предназначены для перехвата боеголовок тактических и баллистических ракет, крылатых ракет, авиации. В Штатах эти ракеты постоянно модернизируют, и сейчас компания-производитель Lockheed Martin заинтересована в том, чтобы за счет поставок увеличить производство новейших PAC-3 MSE до 650 штук в год (против рекордного 500 штук в 2024 году).
Допустим, Германия отправила старые PAC-3 на Украину, но взамен она приобретет усовершенствованные MSE. Руководство Lockheed Martin будет просто в восторге от того, как все идет по плану. Или от обратного: чем черт не шутит, если кому-то в Берлине захочется протестировать MSE на украинском полигоне в боевых условиях?
Вот этим и занимается Контактная группа по так называемой обороне Украины в формате "Рамштайн": выполнением разнарядок Трампа под красочной "50-дневной кампанией по вооружению". Не сказал бы Трамп однажды про эти 50/100/300 или тысячу дней, что бы изменилось? Ничего.