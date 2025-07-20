Скандалы недели: уловки Трампа и "загадка 50 дней", Ватерлоо Макрона, Пашинян и Христос
20:40 20.07.2025 (обновлено: 22:33 20.07.2025)
© Фото : коллаж Украина.РуСкандалы недели. Коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
Уловки Трампа и загадка "50 дней", "битвы" Макрона: Ватерлоо и Трафальгар, президент Пашинян и Христос. И другие скандальные события мировой политической сцены - в нашем материале
Виктор Орбан не знает, что такое Украина
Премьер Венгрии Виктор Орбан в растерянности. Он не понимает, что такое Украина.
"Мы должны определить, что из себя представляет Украина. Каковы её границы, её население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится".
Он сказал это по поводу воззваний "примем Украину в ЕС как можно быстрее!"
А действительно, что вы будете принимать? Как это "нечто" будет выглядеть?
Что такое Украина? Это пока науке неизвестно.
Стратеги настаивают на концентрации
"Уолл Стрит Джорнэл" сообщает: американское руководство столкнулось с "системным ограничением военной логистики и производственного потенциала".
Переводя на человеческий язык: Пентагон не способен вести войну.
"Пентагон не способен обслуживать три конфликта одновременно: Европу (Украина), Ближний Восток (Израиль и Иран) и Индо-Тихоокеанский регион (Китай)".
Издание приводит данные из якобы секретного меморандума Элбриджа Колби, заместителя министра обороны США, в котором сказано: ресурсы заканчиваются. А требования вассалов растут.
Ключевой вывод издания: Украина — больше не приоритет. Участие США в войне будет теперь ситуативным, а не стратегическим.
"Мы будем с вами вместе до конца!" — обещал Зеленскому президент Байден.
Ну вот, вроде бы, это уже конец?
Остаётся только какое-то неясное "ситуативное участие".
Проблема Трампа и США в том, что бросить Украину они окончательно не могут — загрызут свои же демократы. Если же Украина будет продолжать висеть гирей на ногах гегемона, это погубит планы США "стать снова великими".
Три конфликта Америке не потянуть. А потянут ли они два? Или даже один?
Это тоже сейчас загадка, на которую пока нет точного ответа. Особенно после сообщений Пентагона, что у них нет оружия на складах.
Впрочем, аудит Пентагона пытались провести разные президенты в разные годы, и никому это не удалось.
"Мои девочки и мальчики"
А в Америке тем временем разгорается дикий скандал. Высказываются все "лидеры мнений". Требуют "публикации списков Эпштейна". Генпрокурор и Трамп же выступили с заявлением: никакого списка нет.
"Папочка" Трамп недавно обратился к нации со словами "мои девочки и мальчики". В чём дело? Трампу очень, очень хочется, чтобы нация побыстрее забыла о "деле Эпштейна".
Дело высокопоставленных педофилов, которые летали для развлечений на знаменитый "остров Эпштейна", разрывает Америку. Дело есть, жертвы и их показания — есть. Есть бортовые журналы, из которых следует, что, например, Билл Клинтон летал на остров 26 раз.
А "списка Эпштейна" нет! Как же так?
Тем более что Трамп перед выборами неоднократно обещал раскрыть тайные списки.
Это дело может стать настолько же громким, как и знаменитый "Уотергейт". И будет стоить Трампу как минимум промежуточных выборов в Конгресс.
Уже сейчас прогнозируют, что республиканцы могут лишиться примерно 40 мест в Конгрессе из-за "списков Эпштейна". Это минимум.
Почему же Трамп не хочет их обнародовать? Дело в том, что там не только Клинтон. Там множество имён, в том числе друзья Трампа.
Что выберет Трамп? Конгресс или друзья?
Но публикация списков ударит по репутации партии, а возможно, и самого Трампа, не меньше, а может быть, и больше, чем непубликация.
Масла в огонь подлил "Уолл Стрит Джорнэл": опубликовали якобы рисунок Трампа, который тот отправил Эпштейну на 50-летие. Это просто рисунок, изображающий обнажённую женщину.
Трамп в бешенстве и подал иск на 10 миллиардов долларов к изданию (принадлежит Руперту Мердоку) и к журналистам.
Назвал "Уолл Стрит Джорнэл" "бесполезной тряпкой" и сказал, что не позволит "обижать вашего любимого президента, то есть меня".
"Нужно внушать страх"
Тем временем неудавшийся Наполеон — президент Франции Макрон — выступил в парламенте Британии.
Выступление было организовано с тонким британским юмором. Макрону было предложено выступить на фоне двух картин. Одна изображала поражение французских войск под Ватерлоо. А вторая — поражение в Трафальгарской битве.
Какой искусный и в то же время прямолинейный намёк.
Но Макрон выдержал "фрэндли файер", выступил, призвал к единству и увеличению расходов на оборону.
Он вообще значительно увеличил военную риторику. Вот как выглядят тексты Макрона, созданные лучшими пиарщиками страны:
"Наступила гибридная реальность".
"Больше нет тыла, и нет фронта".
"Чтобы быть свободными, нужно внушать страх" (???)
"Мы должны увеличить расходы на дроны и ИИ".
"Мы должны построить настоящий европейский столп НАТО".
Макрон собирается воевать. Почему и зачем?
Ради должности, конечно. Он больше не может избираться президентом и очень хочет занять место начальника НАТО.
"Папочка" и его слуга
Там, правда, прочно уселся нынешний глава НАТО Марк Рютте, который теперь не вылезает от "папочки" и уже превзошёл в лизоблюдстве всех. Если бы подхалимство было спортом, Рютте был бы недоступен в этом виде состязаний.
Помимо "папочки", как он обозвал Трампа, Рютте, согнувшись в подхалимском поклоне, похвалил Трампа за введение пошлин против торговых партнёров России (возможных):
"Если бы я был президентом России, я бы задумался".
На бесцеремонные слова Трампа о поставках оружия Украине: "Мы ничего не платим за это. Европейский союз платит", — Рютте ничего не сказал, лишь угодливо кивал и улыбался.
Ничего удивительного. Рютте — "слуга" Трампа. Буквально, это его наёмный менеджер. Так как НАТО в очень большой степени содержится США.
Откуда возник 1250 год?
А как Рютте жаловался "папочке" на делегацию России!
Они прислали, сказал Рютте, "какого-то историка, который начал объяснять историю России с 1250 года".
Имеется в виду, конечно, глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.
Рютте — сам историк. Но вряд ли он специально назвал "1250 год". Хотя, может быть, какие-то остатки знаний, полученных историком Рютте в Лейденском университете, всё же остались?
Что же происходило в это время?
В 1240 году после победы в одноимённой битве князь Александр получил имя "Невский".
Отогнали в очередной раз шведские войска от русской земли. Битва происходила при впадении реки Ижора в Неву.
"Ледовое побоище" на Чудском озере, 1242 года?
Был тогда Александр Ярославич князем Новгородским, а с 1249 года он стал и князем Киевским, и правил Киевом 14 лет.
Великий полководец, святой Русской православной церкви (князь принял в конце жизни монашество).
Много было битв у Александра Ярославича с западными захватчиками. Может быть, это и вспоминает Рютте? Бессознательно, опять всплывают картины поражения его соотечественников и соседей, всего западного войска "псов-рыцарей"?
А Рютте надо бы проработать исторические травмы, как в кабинете психоаналитика прорабатывают "травмы детства".
Не нравится ему, видите ли, слушать про историю с 1250 года. Ну так давайте с 1242?
В Кремле же сказали, что никогда не слышали от Рютте "блестящих исторических параллелей".
Так он же давно работает не по специальности! Его постоянная специализация - сгибаться в поклоне "чего изволите"?
Россия победит. Но когда? Загадка "50 дней"
Историческим событием пытаются объяснить также и "50 дней", которые прозвучали в речи Трампа.
В чём же причина загадочных "50 дней", которые "дал" Трамп России до того момента, когда он — ух! — как введёт свои огромные пошлины против всех партнёров России. Вместе с сенаторами Грэмом и Блюменталем.
15 июля, 19:43Уроки украинской арифметики Трампа продолжаются: почему на заключение сделки он отвёл именно 50 днейТо президент США Дональд Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, то в первые 100 дней правления, теперь он дал 50 дней на достижение договорённостей между Москвой и Киевом
Много было предположений. Основное: в это время в Китае будет проходить празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, председатель Си пригласил президента России на это мероприятие.
Возможно, туда прилетит и Трамп? Встреча победителей?
Но, скорее всего, нет. Это не очень вероятно (хотя Трамп способен на внезапные поступки).
"50 дней" — это, скорее всего, результат каких-то других соглашений с Россией.
Газета "Политико" пишет:
"Президент считает, что Россия победит. Вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется".
Пашинян и церковь
А премьер Армении Пашинян пошёл ещё дальше. Он, видимо, считает себя специалистом не только по истории, но и по религиозной тематике.
Никакой связи с Иисусом Христом не обнаружил Пашинян у армянской церкви!
Он сообщил, что Апостольскую церковь захватила "антихристианская, распутная, антинациональная и антигосударственная группа". И он, Пашинян, лично займётся освобождением церкви!
Супруга Пашиняна, Анна, тоже высказывается. Католикоса Гарегина Второго она называет "главным духовным мафиози страны", а его сторонников — "чернорясыми маньяками".
"Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед", — заявил Пашинян.
Он сказал, что у армянской церкви "отсутствует связь с Христом и его учением".
Позвольте, но Пашиняну-то откуда это ведомо? Он что, теолог? Такие вопросы обычно решает Вселенский собор, а не какой-то временно назначенный на должность президента "слуга Сороса". Почему оценки церкви даёт семейство грантоедов Пашинянов?
А между тем два иерарха были уже арестованы. Их вина — возмущаются тем, что Пашинян сдал Арцах (Карабах) Азербайджану.
Противостояние с церковью дошло до того, что глава Апостольской церкви обратился за помощью в "компетентные государственные органы".
А по большому счёту делается всё с той же самой целью, что и на Украине, и в Молдавии, и много где ещё: уничтожается христианство.
Это очередная попытка переформатировать народы, оторвать их от христианства и православия. Создать искусственную "церковь", имитацию.
А в освободившуюся нишу будет, конечно, потихоньку вползать Ватикан. Пример греко-католиков Украины — перед глазами.
И ещё Пашинян подумал и сказал:
"Через 20 лет, думаю, Армения станет членом Евросоюза".
Кая Каллас: есть проблема!
Но в Евросоюзе хотят видеть других членов, и это не Армения.
Есть проблема, сказала Кая Каллас, в том, чтобы принять в ЕС Канаду. Которая вроде бы просится в ЕС. Или так кажется Кае Каллас.
"Есть небольшая проблема, — констатировала Кая с грустью, — они находятся не в Европе".
Невероятно! Неужели Кая это заметила? Это ж надо.
Аплодисменты!
Но! Кая торжествующе смотрит на журналиста:
"Но у нас на это есть простой ответ. Это Арктика. Они граничат с нами по Арктике!"
Загребущие руки Евросоюза дотягиваются до следующего континента.
Конечно, Канада лучше, чем Грузия или Украина. Это более жирный кусочек. Одна беда — Канада не в Европе.
Но к чему эти географические условности, если речь идёт о деньгах?
Чем больше в ЕС стран, тем больше чиновников, тем больше зарплат у этих чиновников. Кая и Урсула просто облизываются от предвкушения.
Одна беда: премьер Канады очень удивился и сказал, что Канада в ЕС не собирается.
"Больше трёх не собираться!" в китайском ресторане
Что ещё обсуждают международные СМИ?
Госслужащим Китая запретили ходить в рестораны группами более трёх человек. Причина: были случаи летальных исходов в результате чрезмерного употребления алкоголя.
То есть, если пойдут трое, они не смогут так сильно напиться?
А в Испанской социалистической партии пошли ещё более радикальным путём: запретили пользоваться платными сексуальными услугами. Бесплатными — можно. Платные — под запретом.
Неужели это настолько важный вопрос для социалистов Испании? Выходит, так. Целое партийное решение было принято!
И к самым важным новостям!
Трамп сообщил, что он обсуждал с руководством "Кока-Кола" вопрос о том, чтобы в любимый Трампом напиток теперь добавляли настоящий тростниковый сахар. И руководство согласилось!
Натуральный тростниковый — скоро в "Коле".
Интересно, что они клали туда до сих пор? Сахарозаменитель?
Это "большая победа", сказал Трамп. Он любит диетическую колу, правда.
Ну хоть где-то, всё-таки, победил!
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