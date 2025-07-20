https://ukraina.ru/20250720/skandaly-nedeli-ulovki-trampa-i-zagadka-50-dney-vaterloo-makrona-pashinyan-i-khristos-1065598981.html

Скандалы недели: уловки Трампа и "загадка 50 дней", Ватерлоо Макрона, Пашинян и Христос

Скандалы недели: уловки Трампа и "загадка 50 дней", Ватерлоо Макрона, Пашинян и Христос - 20.07.2025 Украина.ру

Скандалы недели: уловки Трампа и "загадка 50 дней", Ватерлоо Макрона, Пашинян и Христос

Уловки Трампа и загадка "50 дней", "битвы" Макрона: Ватерлоо и Трафальгар, президент Пашинян и Христос. И другие скандальные события мировой политической сцены - в нашем материале

2025-07-20T20:40

2025-07-20T20:40

2025-07-20T22:33

украина

россия

сша

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нато

эксклюзив

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Виктор Орбан не знает, что такое УкраинаПремьер Венгрии Виктор Орбан в растерянности. Он не понимает, что такое Украина."Мы должны определить, что из себя представляет Украина. Каковы её границы, её население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится".Он сказал это по поводу воззваний "примем Украину в ЕС как можно быстрее!"А действительно, что вы будете принимать? Как это "нечто" будет выглядеть?Что такое Украина? Это пока науке неизвестно.Стратеги настаивают на концентрации"Уолл Стрит Джорнэл" сообщает: американское руководство столкнулось с "системным ограничением военной логистики и производственного потенциала".Переводя на человеческий язык: Пентагон не способен вести войну."Пентагон не способен обслуживать три конфликта одновременно: Европу (Украина), Ближний Восток (Израиль и Иран) и Индо-Тихоокеанский регион (Китай)".Издание приводит данные из якобы секретного меморандума Элбриджа Колби, заместителя министра обороны США, в котором сказано: ресурсы заканчиваются. А требования вассалов растут.Ключевой вывод издания: Украина — больше не приоритет. Участие США в войне будет теперь ситуативным, а не стратегическим."Мы будем с вами вместе до конца!" — обещал Зеленскому президент Байден.Ну вот, вроде бы, это уже конец?Остаётся только какое-то неясное "ситуативное участие".Проблема Трампа и США в том, что бросить Украину они окончательно не могут — загрызут свои же демократы. Если же Украина будет продолжать висеть гирей на ногах гегемона, это погубит планы США "стать снова великими".Три конфликта Америке не потянуть. А потянут ли они два? Или даже один?Это тоже сейчас загадка, на которую пока нет точного ответа. Особенно после сообщений Пентагона, что у них нет оружия на складах.Впрочем, аудит Пентагона пытались провести разные президенты в разные годы, и никому это не удалось."Мои девочки и мальчики"А в Америке тем временем разгорается дикий скандал. Высказываются все "лидеры мнений". Требуют "публикации списков Эпштейна". Генпрокурор и Трамп же выступили с заявлением: никакого списка нет."Папочка" Трамп недавно обратился к нации со словами "мои девочки и мальчики". В чём дело? Трампу очень, очень хочется, чтобы нация побыстрее забыла о "деле Эпштейна".Дело высокопоставленных педофилов, которые летали для развлечений на знаменитый "остров Эпштейна", разрывает Америку. Дело есть, жертвы и их показания — есть. Есть бортовые журналы, из которых следует, что, например, Билл Клинтон летал на остров 26 раз.А "списка Эпштейна" нет! Как же так?Тем более что Трамп перед выборами неоднократно обещал раскрыть тайные списки.Это дело может стать настолько же громким, как и знаменитый "Уотергейт". И будет стоить Трампу как минимум промежуточных выборов в Конгресс.Уже сейчас прогнозируют, что республиканцы могут лишиться примерно 40 мест в Конгрессе из-за "списков Эпштейна". Это минимум.Почему же Трамп не хочет их обнародовать? Дело в том, что там не только Клинтон. Там множество имён, в том числе друзья Трампа.Что выберет Трамп? Конгресс или друзья?Но публикация списков ударит по репутации партии, а возможно, и самого Трампа, не меньше, а может быть, и больше, чем непубликация.Масла в огонь подлил "Уолл Стрит Джорнэл": опубликовали якобы рисунок Трампа, который тот отправил Эпштейну на 50-летие. Это просто рисунок, изображающий обнажённую женщину.Трамп в бешенстве и подал иск на 10 миллиардов долларов к изданию (принадлежит Руперту Мердоку) и к журналистам.Назвал "Уолл Стрит Джорнэл" "бесполезной тряпкой" и сказал, что не позволит "обижать вашего любимого президента, то есть меня"."Нужно внушать страх"Тем временем неудавшийся Наполеон — президент Франции Макрон — выступил в парламенте Британии.Выступление было организовано с тонким британским юмором. Макрону было предложено выступить на фоне двух картин. Одна изображала поражение французских войск под Ватерлоо. А вторая — поражение в Трафальгарской битве.Какой искусный и в то же время прямолинейный намёк.Но Макрон выдержал "фрэндли файер", выступил, призвал к единству и увеличению расходов на оборону.Он вообще значительно увеличил военную риторику. Вот как выглядят тексты Макрона, созданные лучшими пиарщиками страны:"Наступила гибридная реальность"."Больше нет тыла, и нет фронта"."Чтобы быть свободными, нужно внушать страх" (???)"Мы должны увеличить расходы на дроны и ИИ"."Мы должны построить настоящий европейский столп НАТО".Макрон собирается воевать. Почему и зачем?Ради должности, конечно. Он больше не может избираться президентом и очень хочет занять место начальника НАТО."Папочка" и его слугаТам, правда, прочно уселся нынешний глава НАТО Марк Рютте, который теперь не вылезает от "папочки" и уже превзошёл в лизоблюдстве всех. Если бы подхалимство было спортом, Рютте был бы недоступен в этом виде состязаний.Помимо "папочки", как он обозвал Трампа, Рютте, согнувшись в подхалимском поклоне, похвалил Трампа за введение пошлин против торговых партнёров России (возможных):"Если бы я был президентом России, я бы задумался".На бесцеремонные слова Трампа о поставках оружия Украине: "Мы ничего не платим за это. Европейский союз платит", — Рютте ничего не сказал, лишь угодливо кивал и улыбался.Ничего удивительного. Рютте — "слуга" Трампа. Буквально, это его наёмный менеджер. Так как НАТО в очень большой степени содержится США.Откуда возник 1250 год?А как Рютте жаловался "папочке" на делегацию России!Они прислали, сказал Рютте, "какого-то историка, который начал объяснять историю России с 1250 года".Имеется в виду, конечно, глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.Рютте — сам историк. Но вряд ли он специально назвал "1250 год". Хотя, может быть, какие-то остатки знаний, полученных историком Рютте в Лейденском университете, всё же остались?Что же происходило в это время?В 1240 году после победы в одноимённой битве князь Александр получил имя "Невский".Отогнали в очередной раз шведские войска от русской земли. Битва происходила при впадении реки Ижора в Неву."Ледовое побоище" на Чудском озере, 1242 года?Был тогда Александр Ярославич князем Новгородским, а с 1249 года он стал и князем Киевским, и правил Киевом 14 лет.Великий полководец, святой Русской православной церкви (князь принял в конце жизни монашество).Много было битв у Александра Ярославича с западными захватчиками. Может быть, это и вспоминает Рютте? Бессознательно, опять всплывают картины поражения его соотечественников и соседей, всего западного войска "псов-рыцарей"?А Рютте надо бы проработать исторические травмы, как в кабинете психоаналитика прорабатывают "травмы детства".Не нравится ему, видите ли, слушать про историю с 1250 года. Ну так давайте с 1242?В Кремле же сказали, что никогда не слышали от Рютте "блестящих исторических параллелей".Так он же давно работает не по специальности! Его постоянная специализация - сгибаться в поклоне "чего изволите"?Россия победит. Но когда? Загадка "50 дней"Историческим событием пытаются объяснить также и "50 дней", которые прозвучали в речи Трампа.В чём же причина загадочных "50 дней", которые "дал" Трамп России до того момента, когда он — ух! — как введёт свои огромные пошлины против всех партнёров России. Вместе с сенаторами Грэмом и Блюменталем.Много было предположений. Основное: в это время в Китае будет проходить празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, председатель Си пригласил президента России на это мероприятие.Возможно, туда прилетит и Трамп? Встреча победителей?Но, скорее всего, нет. Это не очень вероятно (хотя Трамп способен на внезапные поступки)."50 дней" — это, скорее всего, результат каких-то других соглашений с Россией.Газета "Политико" пишет:"Президент считает, что Россия победит. Вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется".Пашинян и церковьА премьер Армении Пашинян пошёл ещё дальше. Он, видимо, считает себя специалистом не только по истории, но и по религиозной тематике.Никакой связи с Иисусом Христом не обнаружил Пашинян у армянской церкви!Он сообщил, что Апостольскую церковь захватила "антихристианская, распутная, антинациональная и антигосударственная группа". И он, Пашинян, лично займётся освобождением церкви!Супруга Пашиняна, Анна, тоже высказывается. Католикоса Гарегина Второго она называет "главным духовным мафиози страны", а его сторонников — "чернорясыми маньяками"."Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед", — заявил Пашинян.Он сказал, что у армянской церкви "отсутствует связь с Христом и его учением".Позвольте, но Пашиняну-то откуда это ведомо? Он что, теолог? Такие вопросы обычно решает Вселенский собор, а не какой-то временно назначенный на должность президента "слуга Сороса". Почему оценки церкви даёт семейство грантоедов Пашинянов?А между тем два иерарха были уже арестованы. Их вина — возмущаются тем, что Пашинян сдал Арцах (Карабах) Азербайджану.Противостояние с церковью дошло до того, что глава Апостольской церкви обратился за помощью в "компетентные государственные органы".А по большому счёту делается всё с той же самой целью, что и на Украине, и в Молдавии, и много где ещё: уничтожается христианство.Это очередная попытка переформатировать народы, оторвать их от христианства и православия. Создать искусственную "церковь", имитацию.А в освободившуюся нишу будет, конечно, потихоньку вползать Ватикан. Пример греко-католиков Украины — перед глазами.И ещё Пашинян подумал и сказал:"Через 20 лет, думаю, Армения станет членом Евросоюза".Кая Каллас: есть проблема!Но в Евросоюзе хотят видеть других членов, и это не Армения.Есть проблема, сказала Кая Каллас, в том, чтобы принять в ЕС Канаду. Которая вроде бы просится в ЕС. Или так кажется Кае Каллас."Есть небольшая проблема, — констатировала Кая с грустью, — они находятся не в Европе".Невероятно! Неужели Кая это заметила? Это ж надо.Аплодисменты!Но! Кая торжествующе смотрит на журналиста:"Но у нас на это есть простой ответ. Это Арктика. Они граничат с нами по Арктике!"Загребущие руки Евросоюза дотягиваются до следующего континента.Конечно, Канада лучше, чем Грузия или Украина. Это более жирный кусочек. Одна беда — Канада не в Европе.Но к чему эти географические условности, если речь идёт о деньгах?Чем больше в ЕС стран, тем больше чиновников, тем больше зарплат у этих чиновников. Кая и Урсула просто облизываются от предвкушения.Одна беда: премьер Канады очень удивился и сказал, что Канада в ЕС не собирается."Больше трёх не собираться!" в китайском ресторанеЧто ещё обсуждают международные СМИ?Госслужащим Китая запретили ходить в рестораны группами более трёх человек. Причина: были случаи летальных исходов в результате чрезмерного употребления алкоголя.То есть, если пойдут трое, они не смогут так сильно напиться?А в Испанской социалистической партии пошли ещё более радикальным путём: запретили пользоваться платными сексуальными услугами. Бесплатными — можно. Платные — под запретом.Неужели это настолько важный вопрос для социалистов Испании? Выходит, так. Целое партийное решение было принято!И к самым важным новостям!Трамп сообщил, что он обсуждал с руководством "Кока-Кола" вопрос о том, чтобы в любимый Трампом напиток теперь добавляли настоящий тростниковый сахар. И руководство согласилось!Натуральный тростниковый — скоро в "Коле".Интересно, что они клали туда до сих пор? Сахарозаменитель?Это "большая победа", сказал Трамп. Он любит диетическую колу, правда.Ну хоть где-то, всё-таки, победил!Читайте также: О чем говорит новая география прилетов, когда зелёные мародёры скупают мир и что вновь объединило Украину

https://ukraina.ru/20250715/uroki-ukrainskoy-arifmetiki-trampa-prodolzhayutsya-pochemu-na-zaklyuchenie-sdelki-on-otvl-imenno-50-dney-1065281430.html

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Елена Мурзина

украина, россия, сша, дональд трамп, рютте, никол пашинян, ес, пентагон, нато, эксклюзив