Какую провокацию с химическим оружием задумали на Западе и что происходит с Трампом — Живов - 20.07.2025 Украина.ру
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Какую провокацию с химическим оружием задумали на Западе и что происходит с Трампом — Живов
Какую провокацию с химическим оружием задумали на Западе и что происходит с Трампом — Живов - 20.07.2025 Украина.ру
Какую провокацию с химическим оружием задумали на Западе и что происходит с Трампом — Живов
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру прокомментировал нестабильную позицию президента США Дональда Трампа, ожидания от Европы, фантазии Запада в... Украина.ру, 20.07.2025
2025-07-20T17:11
2025-07-20T17:11
видео
запад
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эксперты
международные отношения
международная политика
беспилотники
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру прокомментировал нестабильную позицию президента США Дональда Трампа, ожидания от Европы, фантазии Запада в отношении ВС России, возможные провокации и обвинения в наш адрес, а также прогресс в разработке методов противодействия беспилотникам: 00:21 – Об ультиматуме Трампа; 03:39 – Чего ожидать Европе и от Европы; 08:10 – О продвижении ВС России; 14:10 – О методах противодействия дронам; 18:10 – Провокации Запада и вопрос химического оружия. ТГ-канал ЖИВОВ Z: https://t.me/zhivoff
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видео, запад, европа, россия, дональд трамп, алексей живов, эксперты, международные отношения, международная политика, беспилотники, бпла, русофобия, сша, ес, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво сейчас, провокация, видео, химическое оружие
Видео, Запад, Европа, Россия, Дональд Трамп, Алексей Живов, эксперты, международные отношения, Международная политика, беспилотники, БПЛА, Русофобия, США, ЕС, СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, новости СВО сейчас, провокация, химическое оружие

Какую провокацию с химическим оружием задумали на Западе и что происходит с Трампом — Живов

17:11 20.07.2025
 
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру прокомментировал нестабильную позицию президента США Дональда Трампа, ожидания от Европы, фантазии Запада в отношении ВС России, возможные провокации и обвинения в наш адрес, а также прогресс в разработке методов противодействия беспилотникам:
00:21 – Об ультиматуме Трампа; 03:39 – Чего ожидать Европе и от Европы;
08:10 – О продвижении ВС России;
14:10 – О методах противодействия дронам;
18:10 – Провокации Запада и вопрос химического оружия.
ТГ-канал ЖИВОВ Z: https://t.me/zhivoff
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