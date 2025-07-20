https://ukraina.ru/20250720/kakuyu-provokatsiyu-s-khimicheskim-oruzhiem-zadumali-na-zapade-i-chto-proiskhodit-s-trampom--zhivov-1065596158.html
Какую провокацию с химическим оружием задумали на Западе и что происходит с Трампом — Живов
Какую провокацию с химическим оружием задумали на Западе и что происходит с Трампом — Живов - 20.07.2025 Украина.ру
Какую провокацию с химическим оружием задумали на Западе и что происходит с Трампом — Живов
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру прокомментировал нестабильную позицию президента США Дональда Трампа, ожидания от Европы, фантазии Запада в... Украина.ру, 20.07.2025
2025-07-20T17:11
2025-07-20T17:11
2025-07-20T17:11
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру прокомментировал нестабильную позицию президента США Дональда Трампа, ожидания от Европы, фантазии Запада в отношении ВС России, возможные провокации и обвинения в наш адрес, а также прогресс в разработке методов противодействия беспилотникам: 00:21 – Об ультиматуме Трампа; 03:39 – Чего ожидать Европе и от Европы; 08:10 – О продвижении ВС России; 14:10 – О методах противодействия дронам; 18:10 – Провокации Запада и вопрос химического оружия. ТГ-канал ЖИВОВ Z: https://t.me/zhivoff
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру прокомментировал нестабильную позицию президента США Дональда Трампа, ожидания от Европы, фантазии Запада в отношении ВС России, возможные провокации и обвинения в наш адрес, а также прогресс в разработке методов противодействия беспилотникам:
00:21 – Об ультиматуме Трампа; 03:39 – Чего ожидать Европе и от Европы;
08:10 – О продвижении ВС России;
14:10 – О методах противодействия дронам;
18:10 – Провокации Запада и вопрос химического оружия.
ТГ-канал ЖИВОВ Z: https://t.me/zhivoff