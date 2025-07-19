"Герани" наносят удары по объектам противника в разных регионах Украины - 19.07.2025 Украина.ру
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"Герани" наносят удары по объектам противника в разных регионах Украины
"Герани" наносят удары по объектам противника в разных регионах Украины - 19.07.2025 Украина.ру
"Герани" наносят удары по объектам противника в разных регионах Украины
Вооружённые силы России продолжают наносить удары по объектам противника в различных регионах Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-19T09:34
2025-07-19T09:56
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Очевидцы из Павлограда Днепропетровской области делятся видео ночных ударов по объектам ВСУ в городе. Сообщается, что в регионе снова гремят взрывы, над городом кружит не менее десятка "Гераней".Также сообщается, что "Герани" снова атакуют вражеские объекты в Житомирской области. В оккупированном ВСУ Краматорске (ДНР) также был нанесён удар по объектам ВСУ."Герани" атакуют объекты противника в Харьковской области и Полтавской областях — местные СМИ сообщают о взрывах в Полтаве.По предварительной информации от местных источников, этой ночью на окраине Днепропетровска — в Авиаторском — ракетным ударом был поражен цех по сбору БПЛА, сообщается о взрывах в самом городе. Стало известно об уничтожении здания ТЦК в населенном пункте Пятихатки Днепропетровской области.Также сообщалось о нанесении "Геранями" ударов по объектам противника и взрывах в Буче Киевской области, в Киеве, в Житомирской и Ровенской областях, а также во временно оккупированном Запорожье."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Подробно про удары ВС РФ по объектам ВСУ этой ночью: "ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Больше других достаётся Одессе" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250719/na-grani-katastrofy-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1065511969.html
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новости, россия, днепропетровская область, украина, тцк, украина.ру, удары, ракетные удары по украине, павлоград, полтавская область, сумская область, сво, дзен новости сво
Новости, Россия, Днепропетровская область, Украина, ТЦК, Украина.ру, удары, ракетные удары по Украине, Павлоград, Полтавская область, Сумская область, СВО, дзен новости СВО

"Герани" наносят удары по объектам противника в разных регионах Украины

09:34 19.07.2025 (обновлено: 09:56 19.07.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Вооружённые силы России продолжают наносить удары по объектам противника в различных регионах Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
Очевидцы из Павлограда Днепропетровской области делятся видео ночных ударов по объектам ВСУ в городе. Сообщается, что в регионе снова гремят взрывы, над городом кружит не менее десятка "Гераней".

"Новые взрывы в Шостке Сумской области и Павлограде Днепропетровской области!" — отмечает телеграм-канал Украина.ру.

Также сообщается, что "Герани" снова атакуют вражеские объекты в Житомирской области. В оккупированном ВСУ Краматорске (ДНР) также был нанесён удар по объектам ВСУ.
"Герани" атакуют объекты противника в Харьковской области и Полтавской областях — местные СМИ сообщают о взрывах в Полтаве.
По предварительной информации от местных источников, этой ночью на окраине Днепропетровска — в Авиаторском — ракетным ударом был поражен цех по сбору БПЛА, сообщается о взрывах в самом городе. Стало известно об уничтожении здания ТЦК в населенном пункте Пятихатки Днепропетровской области.
Также сообщалось о нанесении "Геранями" ударов по объектам противника и взрывах в Буче Киевской области, в Киеве, в Житомирской и Ровенской областях, а также во временно оккупированном Запорожье.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.
10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.
Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.
Подробно про удары ВС РФ по объектам ВСУ этой ночью: "ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Больше других достаётся Одессе" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2025
07:10
На грани катастрофы. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеНа текущей неделе украинские военные и эксперты пугали украинскую аудиторию и западные СМИ новым наступлением ВС РФ. Впрочем, месяца не проходит, чтобы украинские и западные эксперты не паниковали по этому поводу.
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