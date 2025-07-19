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"Герани" наносят удары по объектам противника в разных регионах Украины

"Герани" наносят удары по объектам противника в разных регионах Украины - 19.07.2025 Украина.ру

"Герани" наносят удары по объектам противника в разных регионах Украины

Вооружённые силы России продолжают наносить удары по объектам противника в различных регионах Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-19T09:34

2025-07-19T09:34

2025-07-19T09:56

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Очевидцы из Павлограда Днепропетровской области делятся видео ночных ударов по объектам ВСУ в городе. Сообщается, что в регионе снова гремят взрывы, над городом кружит не менее десятка "Гераней".Также сообщается, что "Герани" снова атакуют вражеские объекты в Житомирской области. В оккупированном ВСУ Краматорске (ДНР) также был нанесён удар по объектам ВСУ."Герани" атакуют объекты противника в Харьковской области и Полтавской областях — местные СМИ сообщают о взрывах в Полтаве.По предварительной информации от местных источников, этой ночью на окраине Днепропетровска — в Авиаторском — ракетным ударом был поражен цех по сбору БПЛА, сообщается о взрывах в самом городе. Стало известно об уничтожении здания ТЦК в населенном пункте Пятихатки Днепропетровской области.Также сообщалось о нанесении "Геранями" ударов по объектам противника и взрывах в Буче Киевской области, в Киеве, в Житомирской и Ровенской областях, а также во временно оккупированном Запорожье."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Подробно про удары ВС РФ по объектам ВСУ этой ночью: "ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Больше других достаётся Одессе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250719/na-grani-katastrofy-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1065511969.html

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новости, россия, днепропетровская область, украина, тцк, украина.ру, удары, ракетные удары по украине, павлоград, полтавская область, сумская область, сво, дзен новости сво