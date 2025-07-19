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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Больше других достаётся Одессе

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Больше других достаётся Одессе - 19.07.2025 Украина.ру

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Больше других достаётся Одессе

Вооружённые силы России продолжают наносить удары по объектам противника в различных областях Украины. Об этом в ночь на 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-19T04:16

2025-07-19T04:16

2025-07-19T04:25

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Больше всего сообщений, более пяти за ночь, поступает о поражении целей в Одессе. Момент одного из прилётов в городе запечатлён на камеру местным жителем, наблюдается сильный пожар.Продолжаются удары по объектам противника в Павлограде Днепропетровской области. По предварительной информации от местных источников, на окраине Днепропетровска — в Авиаторском — ракетным ударом был поражен цех по сбору БПЛА, сообщается о взрывах в самом городе. Стало известно об уничтоженнии здания ТЦК в населенном пункте Пятихатки Днепропетровской области.Также сообщалось о нанесении "Геранями" ударов по объектам противника и взрывах в Буче Киевской области, в Киеве, в Житомирской и Ровенской областях, а также во временно оккупированном Запорожье.Во временно оккупированном Краматорске, по предварительной информации, поражён склад с боеприпасами ВСУ – на месте удара слышна вторичная детонация.Ранее украинские мониторинговые каналы сообщили о том, что в небе над Украиной находятся не менее 45 "Гераней." И о том, что в воздух были подняты два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС.Больше новостей дня представлено о обзоре Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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