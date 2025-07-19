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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Больше других достаётся Одессе
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Больше других достаётся Одессе - 19.07.2025 Украина.ру
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Больше других достаётся Одессе
Вооружённые силы России продолжают наносить удары по объектам противника в различных областях Украины. Об этом в ночь на 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-19T04:16
2025-07-19T04:16
2025-07-19T04:25
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Больше всего сообщений, более пяти за ночь, поступает о поражении целей в Одессе. Момент одного из прилётов в городе запечатлён на камеру местным жителем, наблюдается сильный пожар.Продолжаются удары по объектам противника в Павлограде Днепропетровской области. По предварительной информации от местных источников, на окраине Днепропетровска — в Авиаторском — ракетным ударом был поражен цех по сбору БПЛА, сообщается о взрывах в самом городе. Стало известно об уничтоженнии здания ТЦК в населенном пункте Пятихатки Днепропетровской области.Также сообщалось о нанесении "Геранями" ударов по объектам противника и взрывах в Буче Киевской области, в Киеве, в Житомирской и Ровенской областях, а также во временно оккупированном Запорожье.Во временно оккупированном Краматорске, по предварительной информации, поражён склад с боеприпасами ВСУ – на месте удара слышна вторичная детонация.Ранее украинские мониторинговые каналы сообщили о том, что в небе над Украиной находятся не менее 45 "Гераней." И о том, что в воздух были подняты два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС.Больше новостей дня представлено о обзоре Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250718/17-batarey-petriotov-u-trampa-net--norin-o-pustykh-obeschaniyakh-zapada-1065534479.html
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украина.ру, новости, украина, одесса, днепропетровская область, житомирская область, ровенская область, герань, бпла, удары, сво, вс рф
Украина.ру, Новости, Украина, Одесса, Днепропетровская область, Житомирская область, Ровенская область, Герань, БПЛА, удары, СВО, ВС РФ
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Больше других достаётся Одессе
04:16 19.07.2025 (обновлено: 04:25 19.07.2025)
Вооружённые силы России продолжают наносить удары по объектам противника в различных областях Украины. Об этом в ночь на 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Больше всего сообщений, более пяти за ночь, поступает о поражении целей в Одессе. Момент одного из прилётов в городе запечатлён на камеру местным жителем, наблюдается сильный пожар.
Продолжаются удары по объектам противника в Павлограде Днепропетровской области. По предварительной информации от местных источников, на окраине Днепропетровска — в Авиаторском — ракетным ударом был поражен цех по сбору БПЛА, сообщается о взрывах в самом городе. Стало известно об уничтоженнии здания ТЦК в населенном пункте Пятихатки Днепропетровской области.
Также сообщалось о нанесении "Геранями" ударов по объектам противника и взрывах в Буче Киевской области, в Киеве, в Житомирской и Ровенской областях, а также во временно оккупированном Запорожье.
Во временно оккупированном Краматорске, по предварительной информации, поражён склад с боеприпасами ВСУ – на месте удара слышна вторичная детонация.
Ранее украинские мониторинговые каналы сообщили о том, что в небе над Украиной находятся не менее 45 "Гераней." И о том, что в воздух были подняты два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС.
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