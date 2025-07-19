https://ukraina.ru/20250719/dalshe-poydut-zhenschiny-i-deti-pochemu-na-ukraine-ezhednevno-mogut-byt-tysyachi-trupov--gasparyan-1065547446.html
Дальше пойдут женщины и дети! Почему на Украине ежедневно могут быть тысячи трупов — Гаспарян
Дальше пойдут женщины и дети! Почему на Украине ежедневно могут быть тысячи трупов — Гаспарян - 19.07.2025 Украина.ру
Дальше пойдут женщины и дети! Почему на Украине ежедневно могут быть тысячи трупов — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2025-07-19T09:38
2025-07-19T09:38
2025-07-19T09:38
видео
дональд трамп
кабмин
армен гаспарян
премьер-министры
правительство
кавказ
итоги
сша
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/13/1065547324_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9ee8900f5aadfb4f73699e754d0a0fd6.jpg
00:24 - Траектория поведения Трампа в отношении Украины; 15:25 - О перестановках в Кабинете министров Украины; 23:12 - Закавказский вопрос и аренда части Зангезурского коридора. *в интервью упоминаются Пётр Порошенко, Алексей Гончаренко, Игорь Мосийчук. Они внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
кавказ
сша
армения
ереван
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/13/1065547324_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2785e9a35086cfc23c57f11c12e2199.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, дональд трамп, кабмин, армен гаспарян, премьер-министры, правительство, кавказ, итоги, сша, владимир путин, армения, переговоры, ереван, видео
Видео, Дональд Трамп, Кабмин, Армен Гаспарян, премьер-министры, правительство, Кавказ, итоги, США, Владимир Путин, Армения, переговоры, Ереван
Дальше пойдут женщины и дети! Почему на Украине ежедневно могут быть тысячи трупов — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:24 - Траектория поведения Трампа в отношении Украины;
15:25 - О перестановках в Кабинете министров Украины;
23:12 - Закавказский вопрос и аренда части Зангезурского коридора.
*в интервью упоминаются Пётр Порошенко, Алексей Гончаренко, Игорь Мосийчук. Они внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan