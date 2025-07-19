Дальше пойдут женщины и дети! Почему на Украине ежедневно могут быть тысячи трупов — Гаспарян - 19.07.2025 Украина.ру
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Дальше пойдут женщины и дети! Почему на Украине ежедневно могут быть тысячи трупов — Гаспарян
Дальше пойдут женщины и дети! Почему на Украине ежедневно могут быть тысячи трупов — Гаспарян - 19.07.2025 Украина.ру
Дальше пойдут женщины и дети! Почему на Украине ежедневно могут быть тысячи трупов — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2025-07-19T09:38
2025-07-19T09:38
видео
дональд трамп
кабмин
армен гаспарян
премьер-министры
правительство
кавказ
итоги
сша
владимир путин
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00:24 - Траектория поведения Трампа в отношении Украины; 15:25 - О перестановках в Кабинете министров Украины; 23:12 - Закавказский вопрос и аренда части Зангезурского коридора. *в интервью упоминаются Пётр Порошенко, Алексей Гончаренко, Игорь Мосийчук. Они внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
кавказ
сша
армения
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452
60
видео, дональд трамп, кабмин, армен гаспарян, премьер-министры, правительство, кавказ, итоги, сша, владимир путин, армения, переговоры, ереван, видео
Видео, Дональд Трамп, Кабмин, Армен Гаспарян, премьер-министры, правительство, Кавказ, итоги, США, Владимир Путин, Армения, переговоры, Ереван

Дальше пойдут женщины и дети! Почему на Украине ежедневно могут быть тысячи трупов — Гаспарян

09:38 19.07.2025
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:24 - Траектория поведения Трампа в отношении Украины;
15:25 - О перестановках в Кабинете министров Украины;
23:12 - Закавказский вопрос и аренда части Зангезурского коридора.
*в интервью упоминаются Пётр Порошенко, Алексей Гончаренко, Игорь Мосийчук. Они внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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ВидеоДональд ТрампКабминАрмен Гаспарянпремьер-министрыправительствоКавказитогиСШАВладимир ПутинАрменияпереговорыЕреван
 
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