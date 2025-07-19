https://ukraina.ru/20250719/dalshe-poydut-zhenschiny-i-deti-pochemu-na-ukraine-ezhednevno-mogut-byt-tysyachi-trupov--gasparyan-1065547446.html

Дальше пойдут женщины и дети! Почему на Украине ежедневно могут быть тысячи трупов — Гаспарян

Дальше пойдут женщины и дети! Почему на Украине ежедневно могут быть тысячи трупов — Гаспарян - 19.07.2025 Украина.ру

Дальше пойдут женщины и дети! Почему на Украине ежедневно могут быть тысячи трупов — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

2025-07-19T09:38

2025-07-19T09:38

2025-07-19T09:38

видео

дональд трамп

кабмин

армен гаспарян

премьер-министры

правительство

кавказ

итоги

сша

владимир путин

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00:24 - Траектория поведения Трампа в отношении Украины; 15:25 - О перестановках в Кабинете министров Украины; 23:12 - Закавказский вопрос и аренда части Зангезурского коридора. *в интервью упоминаются Пётр Порошенко, Алексей Гончаренко, Игорь Мосийчук. Они внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

кавказ

сша

армения

ереван

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