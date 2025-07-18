https://ukraina.ru/20250718/chto-razvyazyvaet-ruki-zelenskomu-i-smozhet-li-rossiya-spasti-nemtsev-ot-katastrofy--zakharova-1065534339.html

Что развязывает руки Зеленскому и сможет ли Россия спасти немцев от катастрофы – Захарова

Что развязывает руки Зеленскому и сможет ли Россия спасти немцев от катастрофы – Захарова - 18.07.2025 Украина.ру

Что развязывает руки Зеленскому и сможет ли Россия спасти немцев от катастрофы – Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопросы журналиста Украина.ру Анны Черкасовой о связи между выделением американской военной помощи и активизацией украинских диверсий на территории России

2025-07-18T21:53

2025-07-18T21:53

2025-07-18T21:53

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Также она рассказала о том, как Германия, которая до 2022 года была для нас самым близким государством в Европе, стала самым активным поставщиком оружия для Украины, культивирующим русофобию. Захарова также объяснила, что необходимо предпринять, чтобы восстановить двусторонние отношения России и ФРГ.

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