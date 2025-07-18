Что развязывает руки Зеленскому и сможет ли Россия спасти немцев от катастрофы – Захарова - 18.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250718/chto-razvyazyvaet-ruki-zelenskomu-i-smozhet-li-rossiya-spasti-nemtsev-ot-katastrofy--zakharova-1065534339.html
Что развязывает руки Зеленскому и сможет ли Россия спасти немцев от катастрофы – Захарова
Что развязывает руки Зеленскому и сможет ли Россия спасти немцев от катастрофы – Захарова - 18.07.2025 Украина.ру
Что развязывает руки Зеленскому и сможет ли Россия спасти немцев от катастрофы – Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопросы журналиста Украина.ру Анны Черкасовой о связи между выделением американской военной помощи и активизацией украинских диверсий на территории России
2025-07-18T21:53
2025-07-18T21:53
видео
россия
германия
европа
мария захарова
мид
владимир зеленский
трамп и зеленский
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/12/1065534218_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b8ed25ef5b19bf0f0588aa006ff41860.jpg
Также она рассказала о том, как Германия, которая до 2022 года была для нас самым близким государством в Европе, стала самым активным поставщиком оружия для Украины, культивирующим русофобию. Захарова также объяснила, что необходимо предпринять, чтобы восстановить двусторонние отношения России и ФРГ.
россия
германия
европа
сша
запад
фрг
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/12/1065534218_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9123710034745243316b9cfac1f6efe6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, германия, европа, мария захарова, мид, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, сша, сергей лавров, террорист, терроризм, сво, спецоперация, конфликт, всу, вс рф, запад, ес, фрг, борис писториус, гдр, "taurus", великая отечественная война, вторая мировая война, видео
Видео, Россия, Германия, Европа, Мария Захарова, МИД, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, США, Сергей Лавров, террорист, терроризм, СВО, Спецоперация, конфликт, ВСУ, ВС РФ, Запад, ЕС, ФРГ, Борис Писториус, ГДР, "Taurus", Великая Отечественная война, Вторая мировая война

Что развязывает руки Зеленскому и сможет ли Россия спасти немцев от катастрофы – Захарова

21:53 18.07.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопросы журналиста Украина.ру Анны Черкасовой о связи между выделением американской военной помощи и активизацией украинских диверсий на территории России
Также она рассказала о том, как Германия, которая до 2022 года была для нас самым близким государством в Европе, стала самым активным поставщиком оружия для Украины, культивирующим русофобию. Захарова также объяснила, что необходимо предпринять, чтобы восстановить двусторонние отношения России и ФРГ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияГерманияЕвропаМария ЗахароваМИДВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийДональд ТрампСШАСергей ЛавровтеррористтерроризмСВОСпецоперацияконфликтВСУВС РФЗападЕСФРГБорис ПисториусГДР"Taurus"Великая Отечественная войнаВторая мировая война
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:10"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада
21:53Что развязывает руки Зеленскому и сможет ли Россия спасти немцев от катастрофы – Захарова
21:42200 тысяч дезертиров: Евгений Норин раскрыл масштабы бегства из украинской армии
21:29Украине придется воевать в худших условиях: эксперт рассказал о текущей ситуации на фронте
20:04Во Львове требуют не обслуживать русскоязычных, а в Харькове продолжают гнать их на фронт
19:59В Украине простили активиста, осквернившего храм, а прихожанку УПЦ оштрафовали за пост
19:53Развод по-киевски — в столице Украины накрыли колл-центр по обману жителей Турции
19:45Российские войска укрепляют позиции на Константиновском направлении, готовясь к масштабному наступлению
19:38Украинские дроны атаковали белгородскую область и херсон: разрушения, один раненый мирный житель
19:25Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине: Москва настроена искать мирный выход из конфликта
19:19"Воевать можем, но нечем": полковник СБУ раскрыл, как русские дроноводы парализовали снабжение ВСУ
19:19Дмитрий Юрков: России в случае ядерной войны с США придется выживать за счет малых городов
19:13На Украине заочно приговорили сенатора от Крыма и гроссмейстера Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы
19:06Аквапарк на Арабатской стрелке открыт после восстановления: новые забавы и бесплатный отдых для детей
18:54А теперь к новостям "мусорной" моды Украины
18:46Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля
18:40Дмитрий Юрков: кто он
18:31Запутался в "Патриотах": эксперт расшифровал путаные заявления Трампа о военной помощи Украине
18:29Богдан Безпалько: Зеленский пинками отправляет Умерова в Стамбул, чтобы демонстрировать добрую волю Киева
18:27Украинский дрон атаковал центр Рыльска, ещё один сбит на подлёте к Москве
Лента новостейМолния