Звание Героя Российской Федерации присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно) - 17.07.2025 Украина.ру
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Звание Героя Российской Федерации присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)
Звание Героя Российской Федерации присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно) - 17.07.2025 Украина.ру
Звание Героя Российской Федерации присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)
Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно) за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Об этом говорится в опубликованном 17 июля указе президента России.
2025-07-17T21:27
2025-07-17T21:27
новости
россия
награда
великая отечественная война
подвиг
герой россии
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Указом Президента Российской Федерации от 17.07.2025 № 480 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" Бересту Алексею Прокофьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.Тем же указом звание Героя труда Российской Федерации присвоено Хохлачеву Александру Вениаминовичу Хохлачеву - аппаратчику-гидрометаллургу Надеждинского металлургического завода (Красноярский край).В президентском указе высоких государственных наград за достижения в ратном и мирном труде отмечены многие другие лица.Алексей Берест был одним из участников водружения Знамени Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.Больше новостей дня представлено в обзоре Новое украинское правительство, внезапный отъезд Келлога. Итоги 17 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, награда, великая отечественная война, подвиг, герой россии
Новости, Россия, награда, Великая Отечественная война, подвиг, Герой России

Звание Героя Российской Федерации присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)

21:27 17.07.2025
 
© Фото : Украина.руУказ Президента Российской Федерации от 17.07.2025 № 480 "О награждении государственными наградами Российской Федерации"
Указ Президента Российской Федерации от 17.07.2025 № 480 О награждении государственными наградами Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Украина.ру
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Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно) за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Об этом говорится в опубликованном 17 июля указе президента России.
Указом Президента Российской Федерации от 17.07.2025 № 480
"О награждении государственными наградами Российской Федерации" Бересту Алексею Прокофьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Тем же указом звание Героя труда Российской Федерации присвоено Хохлачеву Александру Вениаминовичу Хохлачеву - аппаратчику-гидрометаллургу Надеждинского металлургического завода (Красноярский край).
В президентском указе высоких государственных наград за достижения в ратном и мирном труде отмечены многие другие лица.
Алексей Берест был одним из участников водружения Знамени Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.
Больше новостей дня представлено в обзоре Новое украинское правительство, внезапный отъезд Келлога. Итоги 17 июля
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