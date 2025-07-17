https://ukraina.ru/20250717/zvanie-geroya-rossiyskoy-federatsii-prisvoeno-berestu-alekseyu-prokofevichu-posmertno--1065467693.html

Звание Героя Российской Федерации присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)

Звание Героя Российской Федерации присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно) - 17.07.2025 Украина.ру

Звание Героя Российской Федерации присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)

Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно) за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Об этом говорится в опубликованном 17 июля указе президента России.

2025-07-17T21:27

2025-07-17T21:27

2025-07-17T21:27

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Указом Президента Российской Федерации от 17.07.2025 № 480 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" Бересту Алексею Прокофьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.Тем же указом звание Героя труда Российской Федерации присвоено Хохлачеву Александру Вениаминовичу Хохлачеву - аппаратчику-гидрометаллургу Надеждинского металлургического завода (Красноярский край).В президентском указе высоких государственных наград за достижения в ратном и мирном труде отмечены многие другие лица.Алексей Берест был одним из участников водружения Знамени Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.Больше новостей дня представлено в обзоре Новое украинское правительство, внезапный отъезд Келлога. Итоги 17 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, награда, великая отечественная война, подвиг, герой россии