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Звание Героя Российской Федерации присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)
Звание Героя Российской Федерации присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно) - 17.07.2025 Украина.ру
Звание Героя Российской Федерации присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)
Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно) за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Об этом говорится в опубликованном 17 июля указе президента России.
2025-07-17T21:27
2025-07-17T21:27
2025-07-17T21:27
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Указом Президента Российской Федерации от 17.07.2025 № 480 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" Бересту Алексею Прокофьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.Тем же указом звание Героя труда Российской Федерации присвоено Хохлачеву Александру Вениаминовичу Хохлачеву - аппаратчику-гидрометаллургу Надеждинского металлургического завода (Красноярский край).В президентском указе высоких государственных наград за достижения в ратном и мирном труде отмечены многие другие лица.Алексей Берест был одним из участников водружения Знамени Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.Больше новостей дня представлено в обзоре Новое украинское правительство, внезапный отъезд Келлога. Итоги 17 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, награда, великая отечественная война, подвиг, герой россии
Новости, Россия, награда, Великая Отечественная война, подвиг, Герой России
Звание Героя Российской Федерации присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)
Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно) за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Об этом говорится в опубликованном 17 июля указе президента России.
Указом Президента Российской Федерации от 17.07.2025 № 480
"О награждении государственными наградами Российской Федерации" Бересту Алексею Прокофьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Тем же указом звание Героя труда Российской Федерации присвоено Хохлачеву Александру Вениаминовичу Хохлачеву - аппаратчику-гидрометаллургу Надеждинского металлургического завода (Красноярский край).
В президентском указе высоких государственных наград за достижения в ратном и мирном труде отмечены многие другие лица.
Алексей Берест был одним из участников водружения Знамени Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.
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