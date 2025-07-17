Сначала надо разобраться с Часов Яром: военкор рассказал, когда начнется битва за Константиновку - 17.07.2025 Украина.ру
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Сначала надо разобраться с Часов Яром: военкор рассказал, когда начнется битва за Константиновку
Сначала надо разобраться с Часов Яром: военкор рассказал, когда начнется битва за Константиновку - 17.07.2025 Украина.ру
Сначала надо разобраться с Часов Яром: военкор рассказал, когда начнется битва за Константиновку
Прежде чем начать масштабное наступление на Константиновку, российским войскам необходимо завершить зачистку Часов Яра и перерезать последние пути снабжения ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-07-17T06:30
2025-07-17T06:30
константиновка
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"Говорить о начале боев за саму Константиновку пока преждевременно, — заявил Ермаков. — Сначала надо окончательно разобраться с Часов Яром". Он подчеркнул, что этот городской узел обороны ВСУ имеет стратегическое значение для всего этого направления.Эксперт подробно описал ситуацию: "Были сообщения о прорыве наших сил в Николаевку, но Землянки (поселок в черте Часов Яра) еще не зачищены. Там есть шахта, которую еще удерживают ВСУ". По его словам, пока эти позиции остаются под контролем ВСУ, говорить о полном освобождении Часов Яра рано.Ермаков обозначил дальнейшие шаги: "Как только мы Часов Яр освободим и продвинемся в районе Предтечино (прямая дорога на Константиновку), можно будет говорить о старте Константиновской освободительной операции". Он отметил важность флангового продвижения от Дзержинска и Попов Яра."В этом случае в Константиновку будет вести только одна дорога – из Дружковки, что значительно ослабит оборону противника", — пояснил военкор. Он добавил, что подобная тактика уже доказала свою эффективность в других городских операциях."Битва за этот город длится уже больше года. Героическая 98-я дивизия ВДВ там бьется, но без отрезания логистики эти бои растягиваются по времени и развиваются кроваво", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.Об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине — в статье Геннадия Алехина Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются.
https://ukraina.ru/20250716/budet-li-novyy-kontrnastup-vsu-i-kakie-esch-regiony-progolosuyut-za-prisoedinenie-k-rossii--shalandin-1065340342.html
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Сначала надо разобраться с Часов Яром: военкор рассказал, когда начнется битва за Константиновку

06:30 17.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Прежде чем начать масштабное наступление на Константиновку, российским войскам необходимо завершить зачистку Часов Яра и перерезать последние пути снабжения ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Говорить о начале боев за саму Константиновку пока преждевременно, — заявил Ермаков. — Сначала надо окончательно разобраться с Часов Яром". Он подчеркнул, что этот городской узел обороны ВСУ имеет стратегическое значение для всего этого направления.
Эксперт подробно описал ситуацию: "Были сообщения о прорыве наших сил в Николаевку, но Землянки (поселок в черте Часов Яра) еще не зачищены. Там есть шахта, которую еще удерживают ВСУ". По его словам, пока эти позиции остаются под контролем ВСУ, говорить о полном освобождении Часов Яра рано.
Ермаков обозначил дальнейшие шаги: "Как только мы Часов Яр освободим и продвинемся в районе Предтечино (прямая дорога на Константиновку), можно будет говорить о старте Константиновской освободительной операции". Он отметил важность флангового продвижения от Дзержинска и Попов Яра.
"В этом случае в Константиновку будет вести только одна дорога – из Дружковки, что значительно ослабит оборону противника", — пояснил военкор. Он добавил, что подобная тактика уже доказала свою эффективность в других городских операциях.
"Битва за этот город длится уже больше года. Героическая 98-я дивизия ВДВ там бьется, но без отрезания логистики эти бои растягиваются по времени и развиваются кроваво", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
Об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине — в статье Геннадия Алехина Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются.
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