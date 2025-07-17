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Россия вправе поражать военные объекты стран, которые позволят применять свое оружие против неё - МИД РФ

Россия вправе поражать военные объекты стран, которые позволят применять свое оружие против неё - МИД РФ - 17.07.2025 Украина.ру

Россия вправе поражать военные объекты стран, которые позволят применять свое оружие против неё - МИД РФ

Москва нее считает себя связанной обязательствами по неприменению оружия к тем странам, которые причастны к применению их оружия против России. Об этом 17 июля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-07-17T20:50

2025-07-17T20:50

2025-07-17T20:50

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"Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое (дальнобойное – ред.) оружие против России. В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально", – заявила Захарова.Она уточнила, сообщает РИА Новости, что дальнобойные ракеты исключают их независимое использование украинской армией (ВСУ)."Использование дальнобойных систем без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем... По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками", – пояснила Захарова.Издание напомнило, что на прошлой неделе Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России. В июне он же заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и ударных БПЛА дальнего радиуса действия. В мае он же обещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением предпринимателей из Европы.Больше новостей дня представлено в обзоре Новое украинское правительство, внезапный отъезд Келлога. Итоги 17 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.

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