Россия вправе поражать военные объекты стран, которые позволят применять свое оружие против неё - МИД РФ - 17.07.2025 Украина.ру
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Россия вправе поражать военные объекты стран, которые позволят применять свое оружие против неё - МИД РФ
Россия вправе поражать военные объекты стран, которые позволят применять свое оружие против неё - МИД РФ - 17.07.2025 Украина.ру
Россия вправе поражать военные объекты стран, которые позволят применять свое оружие против неё - МИД РФ
Москва нее считает себя связанной обязательствами по неприменению оружия к тем странам, которые причастны к применению их оружия против России. Об этом 17 июля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-07-17T20:50
2025-07-17T20:50
новости
россия
москва
украина
мария захарова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
ракетный удар
дальнобойные ракеты
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"Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое (дальнобойное – ред.) оружие против России. В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально", – заявила Захарова.Она уточнила, сообщает РИА Новости, что дальнобойные ракеты исключают их независимое использование украинской армией (ВСУ)."Использование дальнобойных систем без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем... По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками", – пояснила Захарова.Издание напомнило, что на прошлой неделе Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России. В июне он же заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и ударных БПЛА дальнего радиуса действия. В мае он же обещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением предпринимателей из Европы.Больше новостей дня представлено в обзоре Новое украинское правительство, внезапный отъезд Келлога. Итоги 17 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, москва, украина, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, ракетный удар, дальнобойные ракеты, сво, новости сво сейчас, мид рф, международные отношения, международное право, международная политика, бпла
Новости, Россия, Москва, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ракетный удар, дальнобойные ракеты, СВО, новости СВО сейчас, МИД РФ, международные отношения, международное право, Международная политика, БПЛА

Россия вправе поражать военные объекты стран, которые позволят применять свое оружие против неё - МИД РФ

20:50 17.07.2025
 
© Фото : МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : МИД России / Telegram
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Москва нее считает себя связанной обязательствами по неприменению оружия к тем странам, которые причастны к применению их оружия против России. Об этом 17 июля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое (дальнобойное – ред.) оружие против России. В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально", – заявила Захарова.
Она уточнила, сообщает РИА Новости, что дальнобойные ракеты исключают их независимое использование украинской армией (ВСУ).
"Использование дальнобойных систем без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем... По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками", – пояснила Захарова.
Издание напомнило, что на прошлой неделе Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России. В июне он же заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и ударных БПЛА дальнего радиуса действия. В мае он же обещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением предпринимателей из Европы.
Больше новостей дня представлено в обзоре Новое украинское правительство, внезапный отъезд Келлога. Итоги 17 июля
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