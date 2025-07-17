"Орбан смог выстроить особую модель": Ищенко рассказал, почему Венгрия стала исключением в политике ЕС - 17.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250717/orban-smog-vystroit-osobuyu-model-ischenko-rasskazal-pochemu-vengriya-stala-isklyucheniem-v-politike-es-1065356982.html
"Орбан смог выстроить особую модель": Ищенко рассказал, почему Венгрия стала исключением в политике ЕС
"Орбан смог выстроить особую модель": Ищенко рассказал, почему Венгрия стала исключением в политике ЕС - 17.07.2025 Украина.ру
"Орбан смог выстроить особую модель": Ищенко рассказал, почему Венгрия стала исключением в политике ЕС
Венгрия демонстрирует уникальный пример независимой политики, успешно сочетая членство в ЕС с прагматичным сотрудничеством с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-17T04:20
2025-07-17T04:20
новости
венгрия
россия
украина
ростислав ищенко
виктор орбан
дональд трамп
ес
украина.ру
модель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064356725_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_ee5d2444de6fa1ced42d010d0dcc1435.jpg
По его словам, Венгрия под руководством Орбана смогла выстроить особую модель отношений, позволяющую учитывать как европейские обязательства, так и национальные интересы в сотрудничестве с Москвой.Ищенко подчеркивает, что успех венгерского подхода объясняется последовательной позицией: "Это показательный пример того, как малая страна может проводить самостоятельную политику". Особенно это касается энергетической сферы, где Будапешт твердо отстаивает свои экономические интересы, отмечает политолог.Эксперт обращает внимание на изменение отношения к Венгрии в ЕС: "Орбан доказал возможность независимой политики в современных условиях, вызывая уважение даже у политических оппонентов". По мнению Ищенко, венгерский опыт становится ориентиром для других стран, стремящихся к большей самостоятельности."Венгрия смогла создать прецедент, доказав, что даже в рамках ЕС возможен суверенный внешнеполитический курс", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России".
https://ukraina.ru/20250628/1064394287.html
венгрия
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064356725_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2564c7a270aa9da7c95fadba650727a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, россия, украина, ростислав ищенко, виктор орбан, дональд трамп, ес, украина.ру, модель, геополитика, международные отношения, политика, отношения, главные новости, экономика, энергетика
Новости, Венгрия, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Виктор Орбан, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру, модель, геополитика, международные отношения, политика, отношения, Главные новости, экономика, энергетика

"Орбан смог выстроить особую модель": Ищенко рассказал, почему Венгрия стала исключением в политике ЕС

04:20 17.07.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Венгрия демонстрирует уникальный пример независимой политики, успешно сочетая членство в ЕС с прагматичным сотрудничеством с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"А венгры вообще договорились с [президентом США Дональдом] Трампом, что им можно работать с Россией, потому что [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан нравится Трампу", — заявил эксперт.
По его словам, Венгрия под руководством Орбана смогла выстроить особую модель отношений, позволяющую учитывать как европейские обязательства, так и национальные интересы в сотрудничестве с Москвой.
Ищенко подчеркивает, что успех венгерского подхода объясняется последовательной позицией: "Это показательный пример того, как малая страна может проводить самостоятельную политику". Особенно это касается энергетической сферы, где Будапешт твердо отстаивает свои экономические интересы, отмечает политолог.
Эксперт обращает внимание на изменение отношения к Венгрии в ЕС: "Орбан доказал возможность независимой политики в современных условиях, вызывая уважение даже у политических оппонентов". По мнению Ищенко, венгерский опыт становится ориентиром для других стран, стремящихся к большей самостоятельности.
"Венгрия смогла создать прецедент, доказав, что даже в рамках ЕС возможен суверенный внешнеполитический курс", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России".
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
28 июня, 11:57
Орбан сравнил принятие Украины в НАТО с поджиганием пороховой бочкиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в соцсети X заявил, что возможное принятие Украины в НАТО привело бы к третьей мировой войне
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВенгрияРоссияУкраинаРостислав ИщенкоВиктор ОрбанДональд ТрампЕСУкраина.румодельгеополитикамеждународные отношенияполитикаотношенияГлавные новостиэкономикаэнергетика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:47ВС РФ наносят удары по оккупированным Славянску и Краматорску, а также по целям в Харьковской области
03:36ВС РФ продолжают наносить удары по объектам в Павлограде Днепропетровской области
03:15Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА — губернатор
03:04Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во Внуково — Росавиация
02:53Сбито ещё три беспилотника ВСУ, летевших на Москву — Собянин
02:39Главные события 17 июля. Чем запомнился день
02:12На Украине приняли закон о компенсациях от Польши за депортацию и другие новости
01:46Военная сводка за 17 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
01:24ПВО Минобороны уничтожен украинский БПЛА, летевший на Москву — Собянин
01:10В Крыму, Херсонской и Запорожской областях объявлена ракетная опасность
00:55Опасность по БПЛА объявлена в Краснодарском крае и продолжает действовать в ряде других регионов
00:33Силы ПВО за два часа уничтожили 22 украинских БПЛА над тремя регионами России — Минобороны РФ
22:45Юная пропагандистка с бандеровского канала "Харків 1654" с кастрюлей вок рассказала небылицы об СССР
22:35Что ещё для уничтожения России придумали на Западе и чем опасно стремление Армении в ШОС — Шишкин
22:30Путин поручил разработать систему подготовки бойцов СВО к проектам АНО "Россия — страна возможностей"
22:26Опасность БПЛА объявлена в Смоленской области
22:19Власти Украины предписали УПЦ до 18 августа "доказать разрыв связей с РПЦ"
22:19Первые "Герани" уже летят к Днепропетровской и Харьковской областям
22:13Женщина пострадала после атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю
22:08США введут пошлины и вторичные санкции против России через 50 дней, но при условии — Белый дом
Лента новостейМолния