https://ukraina.ru/20250717/orban-smog-vystroit-osobuyu-model-ischenko-rasskazal-pochemu-vengriya-stala-isklyucheniem-v-politike-es-1065356982.html
"Орбан смог выстроить особую модель": Ищенко рассказал, почему Венгрия стала исключением в политике ЕС
"Орбан смог выстроить особую модель": Ищенко рассказал, почему Венгрия стала исключением в политике ЕС - 17.07.2025 Украина.ру
"Орбан смог выстроить особую модель": Ищенко рассказал, почему Венгрия стала исключением в политике ЕС
Венгрия демонстрирует уникальный пример независимой политики, успешно сочетая членство в ЕС с прагматичным сотрудничеством с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-17T04:20
2025-07-17T04:20
2025-07-17T04:20
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По его словам, Венгрия под руководством Орбана смогла выстроить особую модель отношений, позволяющую учитывать как европейские обязательства, так и национальные интересы в сотрудничестве с Москвой.Ищенко подчеркивает, что успех венгерского подхода объясняется последовательной позицией: "Это показательный пример того, как малая страна может проводить самостоятельную политику". Особенно это касается энергетической сферы, где Будапешт твердо отстаивает свои экономические интересы, отмечает политолог.Эксперт обращает внимание на изменение отношения к Венгрии в ЕС: "Орбан доказал возможность независимой политики в современных условиях, вызывая уважение даже у политических оппонентов". По мнению Ищенко, венгерский опыт становится ориентиром для других стран, стремящихся к большей самостоятельности."Венгрия смогла создать прецедент, доказав, что даже в рамках ЕС возможен суверенный внешнеполитический курс", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России".
https://ukraina.ru/20250628/1064394287.html
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новости, венгрия, россия, украина, ростислав ищенко, виктор орбан, дональд трамп, ес, украина.ру, модель, геополитика, международные отношения, политика, отношения, главные новости, экономика, энергетика
Новости, Венгрия, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Виктор Орбан, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру, модель, геополитика, международные отношения, политика, отношения, Главные новости, экономика, энергетика
"Орбан смог выстроить особую модель": Ищенко рассказал, почему Венгрия стала исключением в политике ЕС
Венгрия демонстрирует уникальный пример независимой политики, успешно сочетая членство в ЕС с прагматичным сотрудничеством с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко