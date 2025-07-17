https://ukraina.ru/20250717/orban-smog-vystroit-osobuyu-model-ischenko-rasskazal-pochemu-vengriya-stala-isklyucheniem-v-politike-es-1065356982.html

"Орбан смог выстроить особую модель": Ищенко рассказал, почему Венгрия стала исключением в политике ЕС

"Орбан смог выстроить особую модель": Ищенко рассказал, почему Венгрия стала исключением в политике ЕС - 17.07.2025 Украина.ру

"Орбан смог выстроить особую модель": Ищенко рассказал, почему Венгрия стала исключением в политике ЕС

Венгрия демонстрирует уникальный пример независимой политики, успешно сочетая членство в ЕС с прагматичным сотрудничеством с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-17T04:20

2025-07-17T04:20

2025-07-17T04:20

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По его словам, Венгрия под руководством Орбана смогла выстроить особую модель отношений, позволяющую учитывать как европейские обязательства, так и национальные интересы в сотрудничестве с Москвой.Ищенко подчеркивает, что успех венгерского подхода объясняется последовательной позицией: "Это показательный пример того, как малая страна может проводить самостоятельную политику". Особенно это касается энергетической сферы, где Будапешт твердо отстаивает свои экономические интересы, отмечает политолог.Эксперт обращает внимание на изменение отношения к Венгрии в ЕС: "Орбан доказал возможность независимой политики в современных условиях, вызывая уважение даже у политических оппонентов". По мнению Ищенко, венгерский опыт становится ориентиром для других стран, стремящихся к большей самостоятельности."Венгрия смогла создать прецедент, доказав, что даже в рамках ЕС возможен суверенный внешнеполитический курс", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России".

https://ukraina.ru/20250628/1064394287.html

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новости, венгрия, россия, украина, ростислав ищенко, виктор орбан, дональд трамп, ес, украина.ру, модель, геополитика, международные отношения, политика, отношения, главные новости, экономика, энергетика