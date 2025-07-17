https://ukraina.ru/20250717/genotsid-vo-imya-schastya-mozhno-li-opravdat-natsizm-1065371549.html

Геноцид во имя счастья. Можно ли оправдать нацизм?

Геноцид во имя счастья. Можно ли оправдать нацизм? - 17.07.2025 Украина.ру

Геноцид во имя счастья. Можно ли оправдать нацизм?

Палестина, Сирия, Украина. Все эти географические локации сегодня объединяет дискуссия интеллектуалов о геноциде и этнических чистках и одновременно "красноречивое молчание" государств, которые могли бы без особых сложностей остановить трагедии, но не делают этого.

2025-07-17T04:40

2025-07-17T04:40

2025-07-17T04:40

израиль

украина

россия

дональд трамп

эрдоган

хамас

нацизм

геноцид

сирия

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102571/82/1025718270_0:216:2876:1834_1920x0_80_0_0_868c81a0d5497b2e86af900ba007794b.jpg

Угроза для "нравственного порядка"За последние несколько дней случилось три события, которые, на первый взгляд, не связаны друг с другом, но более пристальный анализ может указать на обратное.Первое событие — выход в NYT статьи "Я изучаю геноцид. Я узнаю его, когда вижу" живого классика, крупнейшего в мире исследователя геноцида Омера Бартова, семья которого происходит из Львовской области. Бартов, как несложно догадаться, еврей."Преступление геноцида, — пишет он, — было определено в 1948 году Организацией Объединённых Наций как 'намерение уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую'". Таким образом, чтобы определить, что является геноцидом, мы должны установить наличие намерения и доказать, что оно реализуется.Большинство исследователей геноцида с осторожностью применяют этот термин к современным событиям, поскольку политики и журналисты часто приписывают его любому случаю массовых убийств или бесчеловечного обращения. Термин "геноцид" в устах политиков и журналистов стал таким же пропагандистским ярлыком, как и термин "фашизм".Впрочем, этот прискорбный факт не означает, что фашизма и геноцида не существует в современном мире. Просто крайне важно ответственно относиться к обвинениям и уметь отличать геноцид от других военных преступлений и преступлений против человечности.Важно, потому что "общество, которое попустительствует геноциду и является его соучастником, независимо от позиции отдельных граждан, будет нести на себе этот Каинов знак ещё долго после того, как огонь ненависти и насилия будет потушен".Несложно догадаться, что Бартов рассуждает не абстрактно, а по поводу конкретных событий — в Газе. Он напомнил многочисленные заявления крупнейших израильских политиков, сравнивавших палестинцев с "человекоподобными животными" и призывавших "стереть Газу с лица земли".Соответственно, пишет Бартов, "действия Израиля можно расценивать только как реализацию заявленного намерения сделать сектор Газа непригодным для жизни палестинского населения" — заставить население полностью покинуть сектор или, учитывая, что ему некуда идти, ослабить анклав с помощью бомбардировок и жёстких ограничений в плане продовольствия, чистой воды, санитарных условий и медицинской помощи до такой степени, чтобы палестинцы в Газе не могли поддерживать или восстанавливать своё существование как группа.Исследователь считает, что в данном случае ("когда этнической группе некуда податься и её безжалостно бомбят и морят голодом") этническая чистка может перерасти в геноцид. Холокост тоже начинался с попытки Германии изгнать евреев, затем изолировать их в гетто, а закончился их массовым истреблением.Израильские власти стоят на принципе, что любая угроза национальной безопасности государства Израиль может привести к новому Освенциму. Так это или нет, не нам судить, однако логическое развитие данной концепции закономерно приводит к оправданию любых насильственных действий против гражданского населения, стоит их только назвать "террористами" (по принципу — там нет мирных, даже младенцы вырастут и станут боевиками)."Я пришёл к неизбежному выводу, — пишет Омер Бартов, — что Израиль совершает геноцид в отношении палестинского народа. Я вырос в сионистской семье, прожил первую половину жизни в Израиле, служил в Армии обороны Израиля в качестве солдата и офицера, и большую часть своей карьеры посвятил исследованиям и написанию статей о военных преступлениях и Холокосте. Это был болезненный вывод, и я сопротивлялся ему, сколько мог. Но я уже четверть века преподаю на курсах, посвящённых геноциду. Я узнаю его, когда вижу".Отрицание этого вывода государствами, международными организациями и экспертами, считает Бартов, является угрозой не только созданной после осуждения Холокоста системе международного права, открывая возможности для политики отрицания и безнаказанности, но и основам нашего "нравственного порядка".Меньшее злоВ то же время Израиль остаётся на Ближнем Востоке единственной силой, которая может защитить левантийские меньшинства от истребления джихадистами Джулани. С этим связано второе событие последних дней.Расправившись с алавитами на побережье, сирийские джихадисты вторглись в населённую друзами провинцию Сувейда, начали расстрелы мирных жителей и из стрелкового оружия, и неизбирательно из РСЗО.Но у друзов появился шанс выжить благодаря вмешательству Израиля, который бьёт авиацией по колоннам джихадистов, дронами по РСЗО и ракетами по "центрам принятия решений" в виде здания Минобороны в Дамаске.Так интересно получается, что проамериканский и истребляющий палестинцев Израиль спасает меньшинства региона от истребления проамериканскими и протурецкими боевиками Джулани. Теми самыми, от которых Россия на протяжении многих лет спасала Сирию и близлежащие страны.Этот вчерашний ИГИЛ* уже уничтожил пророссийских алавитов на побережье, но российские медиа обеспокоены этим ещё в меньшей степени, нежели судьбой палестинцев. Если судить по новостным сюжетам, атака Израиля на Иран (который совершенно не беззащитен и смог ответить на эту атаку) — более страшное преступление, чем резня пророссийских алавитов и христиан в Сирии.В новостях же, как обычно, больше неимоверно важных сюжетов о том, что Зеленского в детстве называли "окурком", чем о геноциде, который устроил наш враг против наших союзников.Мы спасли только тех из них, кто успел добраться до российской военной базы. У нас был шанс занять Латакию и защитить этих людей, в своё время приветствовавших российские войска, и, что самое интересное, Израиль бы поддержал в этом Россию.Но мы не могли этого сделать, потому что все силы на СВО и потому что мы не можем ссориться с Турцией из-за "Турецкого потока" газа и параллельного импорта, то есть тоже из-за СВО. Хотя сколько всего сделал Эрдоган против РФ, и не перечислишь.Это не говоря о том, что Эрдоган поставляет Украине оружие, претендует на Крым и поддерживает там Хизб-ут-Тахрир*, содержит фашистские группировки "Серых волков" и антироссийских джихадистов из Средней Азии и жестоко преследует очень пророссийских турецких левых, которые сейчас массово сидят в специальных тюрьмах с одиночным заключением (социальная депривация — это пытка, и в том числе поэтому британский суд долго отказывался экстрадировать Ассанжа в США в подобную тюрьму).А эти турецкие левые, между прочим, приезжают с акциями поддержки в новые регионы РФ.А как быть с Трампом, которого ещё вчера все наши медиа называли чуть ли не мировым спасителем "консервативных ценностей"? Если трамписты сквозь пальцы смотрят на, судя по новостям, не слишком интересные для нас события в Газе, если трамписты поддержали (хоть и с оговорками) Израиль в войне с Ираном, то в противостоянии с Турцией, в котором Израиль сегодня спасает от истребления друзов, трамписты железно на стороне Турции и сирийских джихадистов.Посол США в Турции и одновременно спецпредставитель Трампа по Сирии — потомок ливанских христиан и лоббист интересов "заливных" арабов Том Баррак. Трамп же публично говорил, что его устраивает контроль Турции над Сирией, с которой он снял санкции, а Джулани вычеркнул из списка террористов.Но мы не обвиняем ни Эрдогана, ни Трампа в преступлениях так, как обвиняем руководство Израиля из-за Ирана (не из-за Газы). При том что Израиль, в отличие от США и Турции, не входит в НАТО, никак не угрожает России, не вводил против России никаких санкций и официально не поставляет оружие Украине.Не говоря уже об общей памяти о Дне Победы. Зато совсем не пророссийский ХАМАС в 2023 году отправлял делегацию в Москву и встречался с официальными лицами, что вызвало и до сих пор вызывает возмущение даже у самых симпатизирующих России израильтян.Там таких, кстати, очень немало, и, несмотря на пропаганду западных медиа, СВО у многих вызывает если не поддержку, то хотя бы понимание. Ведь Украина героизировала бандеровцев, а бандеровцы участвовали в Холокосте.Россия не отыграла полноценно этот сценарий — не с властями Израиля, конечно, а с населением, у половины которого в России есть родственники.Такова она — диалектика истории, в которой нет чёрного и белого, а есть объективные возможности в объективном мире и выбор "меньшего зла". Вопрос лишь в том, чтобы "основы нравственного порядка", о которых говорит Омер Бартов, помогали нам из всех зол выбирать действительно меньшее. Потому что ошибка может стоить репутации, а репутация — это влияние.Головы, наполненные ложьюТретье событие, казалось бы, менее значительно физически, но как символ стоит в том же ряду. На Украине назначили нового "мовного" омбудсмена, то есть чиновника, который следит за тем, чтобы по-русски в стране разговаривали только на кухнях и то, желательно, недолго.Итак, теперь должность занимает фольклористка, доктор филологических наук, профессор кафедры фольклористики Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко Елена Ивановская. Это классический представитель "школы" Ирины Фарион, то есть так называемый лингвокультуролог-неогумбольдтианец, который считает, что в национальных языках есть некие "концепты", которые определяют мышление и поведение целого народа.Передовые исследователи считают лингвокультурологию не наукой, а наукообразным обоснованием расизма, потому что представители этой дисциплины случайным образом подбирают слова и их значения, которые якобы есть только в одном конкретном языке (со всеми ли языками на планете они сравнивали?), и на основании этих слов делают выводы о качествах целых народов.У лингвокультурологов получается, что англичане чопорные, немцы любят порядок, французы ветреные, евреи хитрые и так далее. Впрочем, может получиться и наоборот, если из языков подобрать другие "концепты". Ничего, кроме продуцирования национальных стереотипов, из этого не выходит.Итак, "мовный" омбудсмен Ивановская по своим убеждениям — лингворасистка, которая борется за то, чтобы жители Украины говорили только на украинском языке, потому что русский язык превращает их в низших существ."Некоторые говорят, что мы с русскими братья, — заявила она в интервью "РБК-Украина" в 2022 году. — Чтобы понять, что это не так, можно даже просто почитать фольклорные тексты — сказки, легенды. Аналитики фольклорных текстов уверены, что концепт 'Воля' у нас в традиции. Раболепие и ретивость никогда не были характеристиками украинцев. Мы не покоряемся царю"."Смыслы, которые мы несём, должны усваиваться теми, кто в любой точке мира стоит на принципах общечеловеческих ценностей, — сказала Ивановская далее. — Так было и с монострофой [про Путина] и далее — 'ла-ла-ла-ла...'. Не знаю, сохранится ли этот элемент десятки лет: вряд ли её будут передавать от отца к сыну, потому что там есть нецензурная лексика. Но, по крайней мере, это точно уже один из символов нашего сопротивления врагу и символ борьбы, которую сейчас ведёт Украина".В 2007 году, после первого Майдана, Омер Бартов побывал на родине своих предков — на Западной Украине. Тот, кого когда-то считали коллаборационистом, отныне провозглашался "основателем нации" — отметил он по результатам поездки."Западная Украина, — написал Бартов, — создаёт для себя прошлое, которого у неё никогда не было, стирая последние следы богатого мультикультурного наследия. Таким образом, она проводит вторую этническую чистку, не от людей, а от памяти. Под угрозой вырасти новое поколение украинцев, чьи головы наполнены ложью, а понимание прошлого настолько неверно, что будет трудно построить лучшее общество".Однако в 2022 году, возможно, поддавшись пропаганде мейнстримных западных СМИ, он пошёл на попятную, заявил, что хоть Бандера и остаётся на Украине героем, страна всё же изменилась, её президентом стал еврей, а значит, Украина — это страна, где "религия и этническое происхождение не так важны".Кроме того, он написал, что экстремистских ультраправых группировок на Украине всё ещё больше, чем на Западе, но это маргиналы, не имеющие представительства в парламенте. Знал ли Бартов, что при "президенте-еврее" сбылись все его страшные предсказания 2007 года, трудно сказать.Наверное, исследователь геноцида с мировым именем не может себе позволить не замечать украинскую политику в отношении русского меньшинства и православной церкви, говоря, что "религия и этническое происхождение не так важны".Не меньшая проблема с "маргинальными" ультраправыми группировками, которые настолько маргинальны, что стали частью Нацгвардии Украины и ВСУ.Всё понятно, человек всегда зависим от общества. Бартову понадобились несколько лет внутренней борьбы с собственными стереотипами и немало мужества, чтобы пойти против академического большинства, назвав события в Газе геноцидом. Пойти против большинства по украинскому вопросу ещё сложнее. Возможно, через время он сможет сделать и это.А вот львовский историк Марта Гавришко нашла мужество прямо сейчас."Она бежит не от российских бомб, а от ненависти, с которой сталкивается на Украине", — написало издание Berliner Zeitung об исследовательнице, которая вынуждена была покинуть Украину и теперь преподаёт в Университете Кларка в Массачусетсе."С одной стороны, президент Владимир Зеленский посещает мемориал Менора в каждую годовщину резни в Бабьем Яру. Почти одновременно военные подразделения Вооружённых Сил Украины, нацистские дивизии, такие как дивизия Ваффен-СС 'Галиция', героизируют, — объясняет Гавришко то, чего пока не понял Омер Бартов. — Не Владимир Путин или Владимир Соловьёв прямо сейчас по всей Украине называют улицы и площади в честь Мельника, Бандеры или Шухевича".В статье "Украина: между мифом СС и мемориальной культурой — как Запад хранит молчание об апологии нацистов" она задаёт главный вопрос — оправдывает ли борьба за независимость соучастие в нацистских преступлениях?Борьба против террористов ХАМАС позволяет "красноречиво молчать" о гибели мирных палестинцев. Борьба за влияние в Сирии позволяет "красноречиво молчать" об этнических чистках алавитов и курдов. Война на Украине позволяет "красноречиво молчать" об апологии нацистов, которая нужна не сама по себе, а для того, чтобы окончательно решить русский вопрос — создать мононациональное государство.Бартов нашёл геноцидальное намерение и доказал, что оно реализуется в Израиле. Несложно обнаружить геноцидальные намерения и их практическую реализацию в Сирии. На Украине чуть сложнее, но тоже можно.Вопрос лишь в том, когда перестанет быть выгодно "красноречиво молчать" и где точка политического пересечения ценностей и интересов. У государств, которые претендуют на мировое и даже региональное лидерство, её не может не быть.О забытых военных преступлениях — в материале "Концлагерь в колбасном цехе. Почему мир не знает о преступлениях украинского батальона "Айдар"* в ЛНР".* организации, признанные террористическими на территории РФ

https://ukraina.ru/20250716/1065357290.html

израиль

украина

россия

сирия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

израиль, украина, россия, дональд трамп, эрдоган, хамас, нацизм, геноцид, сирия, мнения, владимир зеленский, минобороны, нато