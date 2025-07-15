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От террористической атаки пострадали 27 жителей Воронежской области - губернатор

От террористической атаки пострадали 27 жителей Воронежской области - губернатор - 15.07.2025 Украина.ру

От террористической атаки пострадали 27 жителей Воронежской области - губернатор

Почти три десятка человек пострадали от террористической атаки на Воронежскую область. Об этом вечером 15 июля сообщил телеграм-канал губернатора области Александра Гусева

2025-07-15T20:51

2025-07-15T20:51

2025-07-15T20:51

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В ночь на 15 июля Воронежская область подверглась воздушному налёту. Работали средства ПВО. Гусев информировал, что для устранения последствий террористической атаки на Воронеж был создан оперативный штаб в правительстве области. На территории города вводился режим ЧС."По последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжёлом состоянии", - рассказал губернатор.Гусев отметил, что за ходом оказания медицинской помощи следит лично министр здравоохранения региона Игорь Банин. Губернатор поблагодарил врачей за высокий профессионализм и оперативность. он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления."Несмотря на различные повреждения ряда многоквартирных и частных домов, сегодня размещение в ПВР потребовалось только трем семьям (шесть человек). Им предоставят комнаты в санатории в центре города", - добавил губернатор.По его словам, остальные жильцы от ПВР отказались: до завершения ремонтно-восстановительных работ они решили остаться у родственников. Оперативный штаб продолжает следить за устранением последствий ЧП.Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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