От террористической атаки пострадали 27 жителей Воронежской области - губернатор - 15.07.2025 Украина.ру
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От террористической атаки пострадали 27 жителей Воронежской области - губернатор
От террористической атаки пострадали 27 жителей Воронежской области - губернатор - 15.07.2025 Украина.ру
От террористической атаки пострадали 27 жителей Воронежской области - губернатор
Почти три десятка человек пострадали от террористической атаки на Воронежскую область. Об этом вечером 15 июля сообщил телеграм-канал губернатора области Александра Гусева
2025-07-15T20:51
2025-07-15T20:51
новости
воронежская область
воронеж
олег гусев
мирные жители
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В ночь на 15 июля Воронежская область подверглась воздушному налёту. Работали средства ПВО. Гусев информировал, что для устранения последствий террористической атаки на Воронеж был создан оперативный штаб в правительстве области. На территории города вводился режим ЧС."По последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжёлом состоянии", - рассказал губернатор.Гусев отметил, что за ходом оказания медицинской помощи следит лично министр здравоохранения региона Игорь Банин. Губернатор поблагодарил врачей за высокий профессионализм и оперативность. он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления."Несмотря на различные повреждения ряда многоквартирных и частных домов, сегодня размещение в ПВР потребовалось только трем семьям (шесть человек). Им предоставят комнаты в санатории в центре города", - добавил губернатор.По его словам, остальные жильцы от ПВР отказались: до завершения ремонтно-восстановительных работ они решили остаться у родственников. Оперативный штаб продолжает следить за устранением последствий ЧП.Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, воронежская область, воронеж, олег гусев, мирные жители, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, бпла, пво, беспилотники
Новости, Воронежская область, Воронеж, Олег Гусев, мирные жители, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ВСУ, БПЛА, ПВО, беспилотники

От террористической атаки пострадали 27 жителей Воронежской области - губернатор

20:51 15.07.2025
 
© commons.wikimedia.org / Минобороны РоссииРЛС Воронеж-М
РЛС Воронеж-М - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© commons.wikimedia.org / Минобороны России
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Почти три десятка человек пострадали от террористической атаки на Воронежскую область. Об этом вечером 15 июля сообщил телеграм-канал губернатора области Александра Гусева
В ночь на 15 июля Воронежская область подверглась воздушному налёту. Работали средства ПВО.
Гусев информировал, что для устранения последствий террористической атаки на Воронеж был создан оперативный штаб в правительстве области. На территории города вводился режим ЧС.
"По последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжёлом состоянии", - рассказал губернатор.
Гусев отметил, что за ходом оказания медицинской помощи следит лично министр здравоохранения региона Игорь Банин. Губернатор поблагодарил врачей за высокий профессионализм и оперативность. он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Несмотря на различные повреждения ряда многоквартирных и частных домов, сегодня размещение в ПВР потребовалось только трем семьям (шесть человек). Им предоставят комнаты в санатории в центре города", - добавил губернатор.
По его словам, остальные жильцы от ПВР отказались: до завершения ремонтно-восстановительных работ они решили остаться у родственников.

Оперативный штаб продолжает следить за устранением последствий ЧП.
Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля
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