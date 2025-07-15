https://ukraina.ru/20250715/khronika-energeticheskoy-voyny-strany-evrosoyuza-protiv-planov-bryusselya-a-rf-obognala-saudovskuyu-1065245956.html

Хроника энергетической войны: Страны Евросоюза против планов Брюсселя, а РФ обогнала Саудовскую Аравию

Хроника энергетической войны: Страны Евросоюза против планов Брюсселя, а РФ обогнала Саудовскую Аравию - 15.07.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Страны Евросоюза против планов Брюсселя, а РФ обогнала Саудовскую Аравию

Россия, несмотря на снижение добычи, вышла на второе место среди крупнейших нефтедобывающих стран мира. При этом нефтяной экспорт РФ, несмотря на усиливающиеся западные санкции, сократился незначительно.

2025-07-15T05:17

2025-07-15T05:17

2025-07-15T12:05

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Россия вышла на второе место среди крупнейших нефтедобывающих странРоссия, несмотря на снижение добычи нефти по сравнению с предыдущим годом, в 2024-м вышла на второе место среди крупнейших нефтедобывающих стран мира. Соответствующие данные содержатся в ежегодном статистическом бюллетене ОПЕК.Мировая добыча нефти (без учёта других жидких углеводородов) в 2024 году снизилась на 767 тысяч баррелей в сутки, до 72,584 млн барр./сутки. Снижение зафиксировано впервые с пандемийного кризиса в 2020 году, хотя тогда обвал был куда серьёзнее – добыча упала на 6,03 млн барр./сутки.В 2024 году добыча стран-членов ОПЕК снизилась на 572 тысяч баррелей в сутки, и составила 26,251 млн барр./сутки, доля ОПЕК в мировой добыче сократилась на 0,4%, до 36,2%. Страны ОПЕК+ (в том числе Россия) сократили добычу на 1,349 млн баррелей в сутки, до 40,465 млн барр./сутки, страны вне ОПЕК+ – увеличили на 582 тысяч баррелей в сутки, до 32,119 млн барр./сутки.Крупнейшими нефтедобывающими странами по итогам 2024 года являются:· США – 13,208 млн баррелей в сутки,· Россия – 9,193 млн баррелей в сутки,· Саудовская Аравия – 8,955 млн баррелей в сутки,· Китай – 4,244 млн баррелей в сутки,· Ирак – 3,862 млн баррелей а сутки.Далее следуют Бразилия (3,356 млн барр./сутки), Иран (3,257 млн барр./сутки, ОАЭ (2,916 млн барр./сутки) и Кувейт (2,411 млн барр./сутки).В 2023 году пятёрка лидеров нефтедобычи выглядела следующим образом:· США – 12,927 млн барр./сутки,· Саудовская Аравия – 9,606 млн барр./сутки,· Россия – 9,592 млн барр./сутки,· Китай – 4,181 млн барр./сутки,· Ирак – 4,118 млн барр./сутки.Наибольший рост добычи в 2024 году продемонстрировали Иран (на 374 тыс. барр./сутки), США (на 274 тыс. барр./сутки), Нигерия (на 158 тыс. барр./сутки), Венесуэла (на 138 тыс. барр./сутки) и Аргентина (на 65 тыс. барр./сутки). Сокращение добычи в наибольшем объеме показали Саудовская Аравия (на 651 тыс. барр./сутки), Россия (на 404 тыс. барр./сутки), Ирак (на 256 тыс. барр./сутки), Кувейт (на 179 тыс. барр./сутки) и Мексика (на 100 тыс. барр./сутки).Экспортные поставки нефти на мировой рынок в 2024 году сократились на 737 тысяч баррелей в сутки, и составили 43,239 млн барр./сутки. Экспорт стран ОПЕК снизился на 699 тысяч баррелей в сутки, и составил 19,008 млн барр./сутки, доля ОПЕК в мировом экспорте сократилась на 0,8%, до 44,0%. Доходы стран ОПЕК от нефтяного экспорта по итогам 2024 года сократились на 4,1%, до 651,99 млрд долларов.Крупнейшие страны-экспортеры нефти по итогам 2024 года:· Саудовская Аравия – 6,049 млн баррелей в сутки, снижение на 610 тыс. барр./сутки,· Россия – 4,524 млн баррелей в сутки, снижение на 62 тыс. барр./сутки,· США – 4,109 млн баррелей в сутки, рост на 27 тыс. барр./сутки.Таким образом, несмотря на снижение добычи нефти на 404 тысяч баррелей в сутки, Россия вышла на второе место среди крупнейших нефтедобывающих стран мира, а российский нефтяной экспорт, несмотря на усиливающиеся западные санкции, сократился незначительно.Страны ЕС просят Брюссель засекретить планы отказа от российского газаСтраны Европейского Союза настаивают на том, чтобы Европейская комиссия (ЕК) не разглашала их планы по поэтапному отказу от российского газа к концу 2027 года. Об этом 11 июля сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС.В документе сказано, что правительства стран-членов Европейского Союза хотят сохранить в секрете детали национальных планов по прекращению зависимости от российских энергоносителей. Постоянные представители стран ЕС должны обсудить этот вопрос после 15 июля.Напомним, весной 2022 года в рамках инициативы REPowerEU в ЕС была поставлена цель: отказаться от российского трубопроводного газа к 2027-2028 годам. Официально запрет импорта российского газа был продиктован якобы стремлением устранить риски для безопасности энергоснабжения и стабильности рынка.ЕК тогда утверждала, что существует достаточное количество альтернативных поставщиков (Катар, США и Северная Африка) и инфраструктуры для обеспечения плавного перехода. Также предполагалось увеличить поставки газа из других источников в Центральной и Юго-Восточной Европе, не связанных со сжиженным природным газом (СПГ), которые должны были заместить российское ископаемое топливо.Однако с тех пор структура импорта газа в Евросоюз изменилась незначительно: доля СПГ увеличилась до 40% с примерно 1/3, а доля трубопроводного газа сократилась до 60% с примерно 70%. Когда в начале мая 2025 года Еврокомиссия представила проект дорожной карты по полному прекращению импорта российских энергоресурсов в ЕС до конца 2027 года, это вызвало сомнения стран-членов блока по поводу реализуемости такого плана.В июне ЕК предложила законопроект о поэтапном отказе Евросоюза от импорта российского газа. Согласно нему, страны ЕС должны будут разработать национальные планы с указанием мер и сроков их реализации. Планируется внести законодательное предложение о запрете нового импорта по газовым контрактам с российскими компаниями, включая спотовые. Под ограничения могут попасть оставшиеся поставки трубопроводного газа и СПГ по долгосрочным контрактам – их планируется запретить не позднее конца 2027 года.Но в ЕС началось тайное противодействие этому законопроекту, которое и вылилось в требование засекретить национальные планы отказа от импорта российской нефти и газа. Аналитики считают, что по факту это будет означать следующее: страны-члены ЕС будут докладывать ЕК о продолжении импорта российского газа, поскольку обязаны информировать Брюссель об этом, но для обывателей ЕС план и факт снижения такого импорта будут засекречены. Сама же Еврокомиссия будет бодро рапортовать обывателям о том, что ЕС снижает импорт энергоресурсов из РФ, объясняя отсутствие подробностей секретностью на уровне стран-членов.ОПЕК: Нефть и газ к 2050 году будут занимать более 50% в мировом энергобалансеГлобальный спрос на энергоносители к 2050 году увеличится на 23%, а спрос на нефть приблизится к 120 миллионам баррелей в сутки. Об этом говорится в традиционном долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO-2025), представленном 10 июля 2025 года.Прогноз обнародован раньше привычных сроков, обычно WOO выходит осенью, и ОПЕК его представляет на отраслевых мероприятиях в странах ОПЕК и их партнерах. Но для более раннего выхода ключевого документа ОПЕК в 2025 года был повод – его презентация состоялась на семинаре ОПЕК, прошедшем в Вене 9-10 июля.Согласно WOO-2025, мировой спрос на первичную энергию может вырасти в ближайшие 25 лет на 23% – с 308,4 млн бнэ (баррелей нефтяного эквивалента) в сутки в 2024 году до 377,8 млн бнэ/сутки в 2050-м, то есть среднегодовые темпы роста составят 0,8%. Рост будет обеспечиваться почти полностью за счет развивающихся регионов, во главе которых стоят Индия, другие страны Азии, Африки и Ближнего Востока. В то же время ожидается, что спрос на энергоносители в развитых странах в целом останется на прежнем уровне и/или снизится.Спрос на все виды первичного топлива вырастет к 2050 году, за исключением угля, считают составители WOO-2025. По их прогнозам, спрос на нефть вырастет с 94,3 млн бнэ/сутки в 2024 году до 112,4 млн бнэ/сутки в 2050-м, со среднегодовыми темпами роста 0,7%, а спрос на газ вырастет с 70 млн бнэ/сутки до 89,7 млн бнэ/сутки, со среднегодовыми темпами роста 1,0%. В атомной энергетике спрос вырастет с 14,9 млн бнэ/сутки до 24,9 млн бнэ/сутки, со среднегодовыми темпами роста 2,0%. Ощутимо снизится лишь спрос на уголь, с 81,8 млн бнэ/сутки до 51,4 млн бнэ/сутки, со среднегодовыми темпами снижения 1,8%,Что касается возобновляемых источников энергии (ВИЭ), то эксперты ОПЕК прогнозируют рост спроса с 47,4 млн бнэ/сутки до 99,4 млн бнэ/сутки со среднегодовыми темпами роста 2,9%. Если же говорить только о солнечной и ветровой энергии и других видах ВИЭ, кроме гидроэнергетики и сжигания биомассы, то тут спрос может вырасти с 10,6 млн бнэ/сутки до 51,1 млн бнэ/сутки со среднегодовыми темпами роста 6,2%.Помимо базового сценария, в WOO-2025 представлены два альтернативных сценария развития мировой экономики. Технологический сценарий базируется на ускоренных инвестициях в технологии, замещающие ископаемое топливо, и в энергоэффективность. В его рамках спрос на нефть практически не изменится к 2050 году в сравнении с 2024-м, и составит 95,1 млн бнэ/сутки.А вот сценарий справедливого роста предполагает учёт интересов развивающихся стран, а также дифференцированный подход к способам и срокам достижения целей по сокращению выбросов. В таком случае в 2050 году ожидается рост спроса на нефть до 118,3 млн бнэ/сутки, что на 6 млн бнэ/сутки выше прогноза в базовом сценарии.В целом эксперты ОПЕК считают, что спрос на нефть и газ будет активно расти в связи с потребностью в надёжных и доступных источниках энергии. При этом на фоне роста ВИЭ доля нефти в мировом энергобалансе немного снизится, но основным топливом нефть останется. Несмотря на рост сегмента ВИЭ, нефть и газ в совокупности будут занимать более 50% в глобальном энергобалансе, при этом доля газа вырастет, главным образом, за счет снижения доли угля.В итоге, согласно WOO-2025, структура энергобаланса в мире к 2050 году будет иметь такой вид:· на 1-м месте – нефть с долей 29,8%, снижение на 0,8% к 2024 году,· на 2-м месте – ВИЭ с долей 26,3%, рост на 10,9%,· на 3-м месте – газ с долей 23,7%, рост на 1%,· на 4-м месте – уголь с долей 13,6%, снижение на 12,9%,· на 5-м месте – атомная энергетика с долей 6,6%, рост на 1,8%.Ожидается, что общий объем производства электроэнергии в мире увеличится с 31 500 ТВт·ч в 2024 году до примерно 57 500 ТВт·ч в 2050 году за счет роста спроса в жилом и коммерческом секторе, промышленности и центрах обработки данных. Около 75% этого роста придётся на развивающиеся страны, причем почти 60% – на развивающиеся страны Азии. Наибольший прирост в структуре генерации прогнозируется для солнечных и ветровых электростанций, а также других видов ВИЭ (кроме гидроэнергетики и сжигания биомассы), которые, как ожидается, увеличат свою установленную мощность с 4900 ТВт·ч в 2024 году до 26 000 ТВт·ч в 2050-м.О том, как Запад кормил обещаниями Украину - в статье Ивана Лизана - "Магия вуду вместо воскрешения: как менялся подход Запада к проблематике восстановления Украины"

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россия, саудовская аравия, сша, опек, ес, евросоюз, иван лизан, эксклюзив