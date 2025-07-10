Это многогранное слово "валить": кто не будет следующим президентом Украины - 10.07.2025 Украина.ру
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Это многогранное слово "валить": кто не будет следующим президентом Украины
Это многогранное слово "валить": кто не будет следующим президентом Украины - 10.07.2025 Украина.ру
Это многогранное слово "валить": кто не будет следующим президентом Украины
После февраля 2022 года украинская социология интересна не столько самими цифрами (которые в большей мере отражают пожелания Офиса президента, чем собственно общественное мнение), а самим фактом публикации. Сразу возникает вопрос – кому и зачем потребовалось вбрасывать в информационное пространство именно такие данные?
2025-07-10T16:30
2025-07-10T16:30
мнения
украина
киев
сша
владимир зеленский
валерий залужный
офис президента
политика
президент украины
президентские выборы
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В то, что социологи могут просто так, по своей инициативе, пусть и с разрешения заказчика, вбросить какую-то информацию, мы не очень верим – они же должны помнить, что любые данные, которые не понравятся Офису президента, могут быть сочтены "оправданием агрессии". В лучшем случае, им могут напомнить, что социологов в стране много, а штурмовиков не хватает…Поэтому когда социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса относительно уровня доверия политикам, по которым Владимир Зеленский опять находится не на первом месте, автор обратился за комментариями к киевским знакомым (удивительно, но большинство откликнулись). Интерес тем более оправдан, что "Рейтинг" имеет статус службы "придворной", он уже второй президентский срок плотно работает с администрацией/офисом президента.Социологи дали понять, что даже когда речь не идёт о группе "Рейтинг", то данные публикуются не корысти ради, а только волею… Кстати, не обязательно Офиса президента. "Продавить" публикацию неудобных сведений могут многие серьёзные зарубежные и внутренние игроки.Люди, имеющие отношение к нынешнему Офису президента, подтвердили, что, несмотря на видимость тотального контроля со стороны Андрея Ермака, там есть разные группы (как минимум – ориентированные на Рината Ахметова и посольство США).Впрочем, публикация именно данных о доверии, скорее всего, не связана с противоречиями внутри ОП. В создавшейся ситуации ОП выступает более или менее единым субъектом.Итак, по этим данным, наиболее высоким уровнем доверия обладает посол Украины в Соединённом Королевстве Валерий Залужный (73%), далее следуют Владимир Зеленский (67%), Кирилл Буданов* (56%), Александр Сырский (41%) и Денис Шмыгаль (25%).Проценты, как мы уже указали выше, роли не играют (трудно себе вообразить столь высокое доверие Зеленскому), рейтинг же может соответствовать действительности с поправкой на то, что Залужный не подаёт признаков жизни в своём запроливном далёко, и сохранение им лидерских позиций выглядит странно (но не невозможно – подавал бы признаки жизни, наверняка уже сказал бы или сделал нечто, способное расстроить избирателей).Главное значение имеет подбор персонажей. И подбор этот наводит на мысль о том, что перед нами – список кандидатов на пост президента.Особенность этого списка заключается в явном перевесе силовиков – в Офисе президента исходят из того, что следующий президент:Интересно, что возможных невоенных кандидатов, Андрея Ермака и Елены Зеленской, в списке нет. Скорее всего, из этого следует сделать вывод, что их возможная политическая карьера в административных инстанциях Украины не рассматривается. Впрочем, предположения о том, что эти люди могут быть продвинуты на пост президента, изначально были спекулятивными.Особняком держится Шмыгаль – его в качестве кандидата на пост президента никто не рассматривает, но сейчас планируется перетряска правительства, и необходимо было уточнить положение премьера в публичном пространстве. Насколько можно понять, результат получен, устраивающий всех – Шмыгаля можно устранить с поста премьера (подразумевая невысокий уровень доверия к нему), но предоставить какую-то весомую номенклатурную должность (подразумевая высокий уровень доверия к нему).Буданов и, тем более, Сырский претендовать на высокое положение пока не могут.Правда, относительно этих кандидатур есть свои соображения.Буданова, в силу высокого уровня популярности, скорее всего, оставят на посту начальника ГУР и в политическом резерве. Кстати, один из наших источников высмеял информацию The Economist о девяти попытках снятия Буданова – с такими масштабными отставками на Украине всё сложно, но при наличии единства мнений в правящей дуумвирате с него хватило бы и одной попытки. А пытаться устроить столь масштабную отставку Ермак без согласования с Зеленским просто не стал бы (технически это возможно – не пытаться решить вопрос самому, а перепоручить другому субъекту – профильному комитету Рады, Генштабу или киллеру на доверии Марьяне Безуглой).Сырский же имеет все шансы остаться на посту главкома, но как политика его не рассматривали и не рассматривают. Рискованную операцию в Курской области (в Киеве конечный провал связывают с позицией Дональда Трампа, а не со своими военно-политическими просчётами) он только планировал и проводил, само по себе решение было ему навязано президентом и главой ОП.Главный вопрос касается Залужного и Зеленского. И это исследование, и предыдущие (в том числе – с моделированием возможных результатов выборов) показывают существенный перевес Залужного. Но всё же не настолько существенный, чтобы гарантированно перебить админресурс действующего президента.Интересно, как будут представлены эти данные Зеленскому и какие выводы сделает он. Варианта у него всего три:Однако перевес Залужного и, главное, появление в западных СМИ публикаций, направленных против Ермака, порождают суждения противоположного толка. И тут уже не только источники автора в частной беседе, но и действующий депутат Анна Скороход в видеоинтервью говорит, что "в кулуарных кругах даже ходят такие слухи, что Андрей Борисович ищет, в случае чего, а кто же Владимира Зеленского заменит".Ермака, судя по всему, вполне устраивает должность "серого кардинала", а вот Зеленского можно заменить на более авторитетного Залужного. Зеленский без Ермака не обойдётся, но… А почему, собственно? Найти какую-нибудь замену вполне можно – Леонид Кучма ведь работал со многими главами администраций.В общем, совершенно неожиданно мы выяснили, что в правящем дуумвирате возможен раскол, развод и кактус между кроватями. Он совершенно не обязательно реален, но о нём говорят уже публично, а значит, действующие лица всё это слышат. И делают выводы. Учитывая своевременно подсунутую социологию.Очевидно, сейчас перед действующими лицами стоит вопрос, кого валить – Залужного, Зеленского или вообще никого. Мы бы хотели увидеть в ОП настроения типа "валим всех и бежим в Россию", но их нет. В Киеве абсолютно убеждены, что Россия поставленных целей не достигнет, и нынешний режим сохранится.* Внесён в список террористов и экстремистов в России.О положении Андрея Ермака в политической системе Украины можно прочитать в статье Михаила Павлива "Непотопляемый Ермак. Всё и все против него, но он укрепился настолько, что стал неуязвим для конкурентов"
украина
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Василий Стоякин
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4.7
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1920
1920
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
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мнения, украина, киев, сша, владимир зеленский, валерий залужный, офис президента, политика, президент украины, президентские выборы, андрей ермак, кирилл буданов, александр сырский
Мнения, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Офис президента, политика, президент Украины, президентские выборы, Андрей Ермак, Кирилл Буданов, Александр Сырский

Это многогранное слово "валить": кто не будет следующим президентом Украины

16:30 10.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ганна МалярЗеленский Ермак Залужный
Зеленский Ермак Залужный - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ганна Маляр
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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После февраля 2022 года украинская социология интересна не столько самими цифрами (которые в большей мере отражают пожелания Офиса президента, чем собственно общественное мнение), а самим фактом публикации. Сразу возникает вопрос – кому и зачем потребовалось вбрасывать в информационное пространство именно такие данные?
В то, что социологи могут просто так, по своей инициативе, пусть и с разрешения заказчика, вбросить какую-то информацию, мы не очень верим – они же должны помнить, что любые данные, которые не понравятся Офису президента, могут быть сочтены "оправданием агрессии". В лучшем случае, им могут напомнить, что социологов в стране много, а штурмовиков не хватает…
Поэтому когда социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса относительно уровня доверия политикам, по которым Владимир Зеленский опять находится не на первом месте, автор обратился за комментариями к киевским знакомым (удивительно, но большинство откликнулись). Интерес тем более оправдан, что "Рейтинг" имеет статус службы "придворной", он уже второй президентский срок плотно работает с администрацией/офисом президента.
Социологи дали понять, что даже когда речь не идёт о группе "Рейтинг", то данные публикуются не корысти ради, а только волею… Кстати, не обязательно Офиса президента. "Продавить" публикацию неудобных сведений могут многие серьёзные зарубежные и внутренние игроки.
Люди, имеющие отношение к нынешнему Офису президента, подтвердили, что, несмотря на видимость тотального контроля со стороны Андрея Ермака, там есть разные группы (как минимум – ориентированные на Рината Ахметова и посольство США).
Впрочем, публикация именно данных о доверии, скорее всего, не связана с противоречиями внутри ОП. В создавшейся ситуации ОП выступает более или менее единым субъектом.
Итак, по этим данным, наиболее высоким уровнем доверия обладает посол Украины в Соединённом Королевстве Валерий Залужный (73%), далее следуют Владимир Зеленский (67%), Кирилл Буданов* (56%), Александр Сырский (41%) и Денис Шмыгаль (25%).
Проценты, как мы уже указали выше, роли не играют (трудно себе вообразить столь высокое доверие Зеленскому), рейтинг же может соответствовать действительности с поправкой на то, что Залужный не подаёт признаков жизни в своём запроливном далёко, и сохранение им лидерских позиций выглядит странно (но не невозможно – подавал бы признаки жизни, наверняка уже сказал бы или сделал нечто, способное расстроить избирателей).
Главное значение имеет подбор персонажей. И подбор этот наводит на мысль о том, что перед нами – список кандидатов на пост президента.
Особенность этого списка заключается в явном перевесе силовиков – в Офисе президента исходят из того, что следующий президент:
  • обязательно должен пользоваться поддержкой фронтовиков (тут вообще интересно было бы знать, что делалось для выявления настроений в этой группе, но наши источники такой информацией не владеют);
  • должен готовить страну к новой войне (или к текущей, если всё же будут продавлены выборы во время военного положения).
Интересно, что возможных невоенных кандидатов, Андрея Ермака и Елены Зеленской, в списке нет. Скорее всего, из этого следует сделать вывод, что их возможная политическая карьера в административных инстанциях Украины не рассматривается. Впрочем, предположения о том, что эти люди могут быть продвинуты на пост президента, изначально были спекулятивными.
Особняком держится Шмыгаль – его в качестве кандидата на пост президента никто не рассматривает, но сейчас планируется перетряска правительства, и необходимо было уточнить положение премьера в публичном пространстве. Насколько можно понять, результат получен, устраивающий всех – Шмыгаля можно устранить с поста премьера (подразумевая невысокий уровень доверия к нему), но предоставить какую-то весомую номенклатурную должность (подразумевая высокий уровень доверия к нему).
Буданов и, тем более, Сырский претендовать на высокое положение пока не могут.
Правда, относительно этих кандидатур есть свои соображения.
Буданова, в силу высокого уровня популярности, скорее всего, оставят на посту начальника ГУР и в политическом резерве. Кстати, один из наших источников высмеял информацию The Economist о девяти попытках снятия Буданова – с такими масштабными отставками на Украине всё сложно, но при наличии единства мнений в правящей дуумвирате с него хватило бы и одной попытки. А пытаться устроить столь масштабную отставку Ермак без согласования с Зеленским просто не стал бы (технически это возможно – не пытаться решить вопрос самому, а перепоручить другому субъекту – профильному комитету Рады, Генштабу или киллеру на доверии Марьяне Безуглой).
Сырский же имеет все шансы остаться на посту главкома, но как политика его не рассматривали и не рассматривают. Рискованную операцию в Курской области (в Киеве конечный провал связывают с позицией Дональда Трампа, а не со своими военно-политическими просчётами) он только планировал и проводил, само по себе решение было ему навязано президентом и главой ОП.
Главный вопрос касается Залужного и Зеленского. И это исследование, и предыдущие (в том числе – с моделированием возможных результатов выборов) показывают существенный перевес Залужного. Но всё же не настолько существенный, чтобы гарантированно перебить админресурс действующего президента.
Интересно, как будут представлены эти данные Зеленскому и какие выводы сделает он. Варианта у него всего три:
  • помириться с Залужным и превратить дуумвират в триумвират (вероятность этого варианта низка – слишком значительно взаимное недоверие);
  • вообще устранить Залужного из политики (вполне реалистично, учитывая, что политические амбиции Залужного – вещь в себе);
  • допустить Залужного к выборам и выиграть выборы, пользуясь явным превосходством ресурсов (рискованно, но Зеленский способен пойти на такую авантюру).
Однако перевес Залужного и, главное, появление в западных СМИ публикаций, направленных против Ермака, порождают суждения противоположного толка. И тут уже не только источники автора в частной беседе, но и действующий депутат Анна Скороход в видеоинтервью говорит, что "в кулуарных кругах даже ходят такие слухи, что Андрей Борисович ищет, в случае чего, а кто же Владимира Зеленского заменит".
Ермака, судя по всему, вполне устраивает должность "серого кардинала", а вот Зеленского можно заменить на более авторитетного Залужного. Зеленский без Ермака не обойдётся, но… А почему, собственно? Найти какую-нибудь замену вполне можно – Леонид Кучма ведь работал со многими главами администраций.
В общем, совершенно неожиданно мы выяснили, что в правящем дуумвирате возможен раскол, развод и кактус между кроватями. Он совершенно не обязательно реален, но о нём говорят уже публично, а значит, действующие лица всё это слышат. И делают выводы. Учитывая своевременно подсунутую социологию.
Очевидно, сейчас перед действующими лицами стоит вопрос, кого валить – Залужного, Зеленского или вообще никого. Мы бы хотели увидеть в ОП настроения типа "валим всех и бежим в Россию", но их нет. В Киеве абсолютно убеждены, что Россия поставленных целей не достигнет, и нынешний режим сохранится.
* Внесён в список террористов и экстремистов в России.
О положении Андрея Ермака в политической системе Украины можно прочитать в статье Михаила Павлива "Непотопляемый Ермак. Всё и все против него, но он укрепился настолько, что стал неуязвим для конкурентов"
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