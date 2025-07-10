https://ukraina.ru/20250710/eto-mnogogrannoe-slovo-valit-kto-ne-budet-sleduyuschim-prezidentom-ukrainy--1065016803.html

Это многогранное слово "валить": кто не будет следующим президентом Украины

Это многогранное слово "валить": кто не будет следующим президентом Украины - 10.07.2025 Украина.ру

Это многогранное слово "валить": кто не будет следующим президентом Украины

После февраля 2022 года украинская социология интересна не столько самими цифрами (которые в большей мере отражают пожелания Офиса президента, чем собственно общественное мнение), а самим фактом публикации. Сразу возникает вопрос – кому и зачем потребовалось вбрасывать в информационное пространство именно такие данные?

2025-07-10T16:30

2025-07-10T16:30

2025-07-10T16:30

мнения

украина

киев

сша

владимир зеленский

валерий залужный

офис президента

политика

президент украины

президентские выборы

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В то, что социологи могут просто так, по своей инициативе, пусть и с разрешения заказчика, вбросить какую-то информацию, мы не очень верим – они же должны помнить, что любые данные, которые не понравятся Офису президента, могут быть сочтены "оправданием агрессии". В лучшем случае, им могут напомнить, что социологов в стране много, а штурмовиков не хватает…Поэтому когда социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса относительно уровня доверия политикам, по которым Владимир Зеленский опять находится не на первом месте, автор обратился за комментариями к киевским знакомым (удивительно, но большинство откликнулись). Интерес тем более оправдан, что "Рейтинг" имеет статус службы "придворной", он уже второй президентский срок плотно работает с администрацией/офисом президента.Социологи дали понять, что даже когда речь не идёт о группе "Рейтинг", то данные публикуются не корысти ради, а только волею… Кстати, не обязательно Офиса президента. "Продавить" публикацию неудобных сведений могут многие серьёзные зарубежные и внутренние игроки.Люди, имеющие отношение к нынешнему Офису президента, подтвердили, что, несмотря на видимость тотального контроля со стороны Андрея Ермака, там есть разные группы (как минимум – ориентированные на Рината Ахметова и посольство США).Впрочем, публикация именно данных о доверии, скорее всего, не связана с противоречиями внутри ОП. В создавшейся ситуации ОП выступает более или менее единым субъектом.Итак, по этим данным, наиболее высоким уровнем доверия обладает посол Украины в Соединённом Королевстве Валерий Залужный (73%), далее следуют Владимир Зеленский (67%), Кирилл Буданов* (56%), Александр Сырский (41%) и Денис Шмыгаль (25%).Проценты, как мы уже указали выше, роли не играют (трудно себе вообразить столь высокое доверие Зеленскому), рейтинг же может соответствовать действительности с поправкой на то, что Залужный не подаёт признаков жизни в своём запроливном далёко, и сохранение им лидерских позиций выглядит странно (но не невозможно – подавал бы признаки жизни, наверняка уже сказал бы или сделал нечто, способное расстроить избирателей).Главное значение имеет подбор персонажей. И подбор этот наводит на мысль о том, что перед нами – список кандидатов на пост президента.Особенность этого списка заключается в явном перевесе силовиков – в Офисе президента исходят из того, что следующий президент:Интересно, что возможных невоенных кандидатов, Андрея Ермака и Елены Зеленской, в списке нет. Скорее всего, из этого следует сделать вывод, что их возможная политическая карьера в административных инстанциях Украины не рассматривается. Впрочем, предположения о том, что эти люди могут быть продвинуты на пост президента, изначально были спекулятивными.Особняком держится Шмыгаль – его в качестве кандидата на пост президента никто не рассматривает, но сейчас планируется перетряска правительства, и необходимо было уточнить положение премьера в публичном пространстве. Насколько можно понять, результат получен, устраивающий всех – Шмыгаля можно устранить с поста премьера (подразумевая невысокий уровень доверия к нему), но предоставить какую-то весомую номенклатурную должность (подразумевая высокий уровень доверия к нему).Буданов и, тем более, Сырский претендовать на высокое положение пока не могут.Правда, относительно этих кандидатур есть свои соображения.Буданова, в силу высокого уровня популярности, скорее всего, оставят на посту начальника ГУР и в политическом резерве. Кстати, один из наших источников высмеял информацию The Economist о девяти попытках снятия Буданова – с такими масштабными отставками на Украине всё сложно, но при наличии единства мнений в правящей дуумвирате с него хватило бы и одной попытки. А пытаться устроить столь масштабную отставку Ермак без согласования с Зеленским просто не стал бы (технически это возможно – не пытаться решить вопрос самому, а перепоручить другому субъекту – профильному комитету Рады, Генштабу или киллеру на доверии Марьяне Безуглой).Сырский же имеет все шансы остаться на посту главкома, но как политика его не рассматривали и не рассматривают. Рискованную операцию в Курской области (в Киеве конечный провал связывают с позицией Дональда Трампа, а не со своими военно-политическими просчётами) он только планировал и проводил, само по себе решение было ему навязано президентом и главой ОП.Главный вопрос касается Залужного и Зеленского. И это исследование, и предыдущие (в том числе – с моделированием возможных результатов выборов) показывают существенный перевес Залужного. Но всё же не настолько существенный, чтобы гарантированно перебить админресурс действующего президента.Интересно, как будут представлены эти данные Зеленскому и какие выводы сделает он. Варианта у него всего три:Однако перевес Залужного и, главное, появление в западных СМИ публикаций, направленных против Ермака, порождают суждения противоположного толка. И тут уже не только источники автора в частной беседе, но и действующий депутат Анна Скороход в видеоинтервью говорит, что "в кулуарных кругах даже ходят такие слухи, что Андрей Борисович ищет, в случае чего, а кто же Владимира Зеленского заменит".Ермака, судя по всему, вполне устраивает должность "серого кардинала", а вот Зеленского можно заменить на более авторитетного Залужного. Зеленский без Ермака не обойдётся, но… А почему, собственно? Найти какую-нибудь замену вполне можно – Леонид Кучма ведь работал со многими главами администраций.В общем, совершенно неожиданно мы выяснили, что в правящем дуумвирате возможен раскол, развод и кактус между кроватями. Он совершенно не обязательно реален, но о нём говорят уже публично, а значит, действующие лица всё это слышат. И делают выводы. Учитывая своевременно подсунутую социологию.Очевидно, сейчас перед действующими лицами стоит вопрос, кого валить – Залужного, Зеленского или вообще никого. Мы бы хотели увидеть в ОП настроения типа "валим всех и бежим в Россию", но их нет. В Киеве абсолютно убеждены, что Россия поставленных целей не достигнет, и нынешний режим сохранится.* Внесён в список террористов и экстремистов в России.О положении Андрея Ермака в политической системе Украины можно прочитать в статье Михаила Павлива "Непотопляемый Ермак. Всё и все против него, но он укрепился настолько, что стал неуязвим для конкурентов"

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мнения, украина, киев, сша, владимир зеленский, валерий залужный, офис президента, политика, президент украины, президентские выборы, андрей ермак, кирилл буданов, александр сырский